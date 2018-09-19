Новости

Авианосная группа ВМС США вошла в Средиземное море

63
Авианосная ударная группа кораблей ВМС США вошла в Средиземное море для отработки поставленных задач, передает РИА Новости со ссылкой на сайт американского флота.



Группу возглавляет авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman, CVN-75).


Сообщается, что операция ВМС проводится для поддержки союзников по НАТО, партнеров из Европы и Африки, а также партнеров по международной коалиции. В пресс-службе флота добавили, что запланированные мероприятия соответствуют интересам США в Европе и Африке.

Как отметила командующий Шестым флотом Лайза Франчетти, в ходе пребывания кораблей в Средиземном море будет отработан весь спектр морских мероприятий.

Помимо «Гарри Трумэна» с девятью эскадрильями на борту в состав группы входят несколько эсминцев и ракетный крейсер «Нормандия».

До захода авианесущей группы в Средиземном море находилось несколько кораблей ВМС стран НАТО.

Напомним, в Персидский залив недавно прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре переброшен стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США, вооруженный крылатыми ракетами AGM-158 JASSM класса «воздух-поверхность».

В Госдуме РФ наращивание сил западной коалиции у берегов Сирии назвали провокацией и демонстративной подготовкой к возможному ракетному удару по правительственным объектам арабской республики.
Использованы фотографии:
ВМС США,navy.mil
Мы в Яндекс Дзен
И это еще не все... В Средиземное море вошел "Гарри Трумэн" с малой частью своей группы
АУГ во главе с «Harry Truman» в Средиземном море. Сирии ждать новых ударов?
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

63 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Olddetractor Офлайн
    Olddetractor Сегодня, 08:53
    +6
    Это действительно провокация и демонстративная подготовка к ракетному удару по правительственным объектам арабской республики.
    1. Rusland Онлайн
      Rusland Сегодня, 08:57
      +5
      Для начала обоюдные учения начнутся, тесновато будет там. smile
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 09:01
        +4
        Видимо кому то очень хочется повоевать.
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 09:02
          +3
          Цитата: cniza
          кому то очень хочется повоевать

          Или обозначить своё присутствие . wink
          1. cniza Офлайн
            cniza Сегодня, 09:03
            +5
            Там уже на "ноги" друг друга наступают , у кого то нервы могут не выдержать.
            1. bouncyhunter Офлайн
              bouncyhunter Сегодня, 09:06
              +4
              Цитата: cniza
              у кого то нервы могут не выдержать

              Могут . И хорошо если результатом срыва станут массовые рапорты об увольнении . А то ведь какой-нибудь болван может со страху и бахнуть ...
              1. cniza Офлайн
                cniza Сегодня, 09:07
                +5
                А ещё много желающих , все это спровоцировать и отвалить в сторону.
                1. bouncyhunter Офлайн
                  bouncyhunter Сегодня, 09:17
                  +6
                  Собственно , главные провокаторы и прибыли с Средиземное море .
                  1. фигвам Офлайн
                    фигвам Сегодня, 09:52
                    +1
                    Главный шакал прибыл, теперь можно начинать представление.
                  2. SlavaS Офлайн
                    SlavaS Сегодня, 10:53
                    +2
                    Самолёт разведки как раз вовремя убрали, теперь о пусках сообщать некому.
                    1. sabakina Офлайн
                      sabakina Сегодня, 11:11
                      +3
                      Вы считаете там только один этот ИЛ-20 находится? Тем более это был самолёт радиоэлектронной разведки, а не радиолокационной.
          2. НИКНН Онлайн
            НИКНН Сегодня, 09:08
            +4
            Павел! hi
            Цитата: bouncyhunter
            Или обозначить своё присутствие .

            Там уже до ветру сходить не куда, что бы на вешку их обозначающую не наткнуться. yes
            1. bouncyhunter Офлайн
              bouncyhunter Сегодня, 09:19
              +2
              Коля , привет ! hi
              Цитата: НИКНН
              Там уже до ветру сходить не куда

              Ну так матрасы же не пустые прибыли , а с полным комплектом подгузников (я надеюсь) . lol
              1. НИКНН Онлайн
                НИКНН Сегодня, 10:12
                +1
                Цитата: bouncyhunter
                а с полным комплектом подгузников (я надеюсь) .

                Ну это то да, экипированы должны быть по полной. wink
              2. SlavaS Офлайн
                SlavaS Сегодня, 10:55
                0
                Зачем им подгузники, если России разрешено только наблюдать и выражать озабоченность.
    2. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 09:04
      +2
      Опять Асада бомбить будут.и плевать есть химоружие или нет.виновные уже давно назначены
      1. den3080 Офлайн
        den3080 Сегодня, 09:19
        0
        Как в песне Высоцкого:)
        Например медведь - баламут и плут
        Обхамит кого-нибудь по-медвежьему
        Так в раз козла найдут
        Приведут и бьют
        По рогам ему и промеж ему...

        авианосной группе ведь тоже надо... это... поплавать smile
    3. To be or not to be Онлайн
      To be or not to be Сегодня, 10:19
      +2
      Данная группа уже находилась в зоне ответственности в этом году -с 11 апреля п о 21 июля 2018 года
      Ударная авианосная группа состоит из:
      =флагман Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman (CVN 75);
      =1 авианосное крыло из девяти эскадрилий :
      - the “Red Rippers” of Strike Fighter Squadron (VFA) 11;
      - the “Checkmates” of VFA-21;
      -the “Sunliners” of VFA-81;
      -the “Knighthawks” of VFA-136;
      -the “Rooks” of Electronic Attack Squadron (VAQ) 137;
      - the “Seahawks” of Carrier Airborne Early Warning Squadron (VAW) 126;
      -the “Proud Warriors” of Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 72;
      - the Dragon Slayers” of Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 11;
      - and a detachment from the “Rawhides” of Fleet Logistics Support Squadron (VRC) 40.
      =крейсер УРО "Норманди" USS Normandy (CG 60);
      =28-я эскадра эсминцев УРО :
      - USS Arleigh Burke (DDG 51)
      -USS Forrest Sherman (DDG 98).
      - USS Bulkeley (DDG 84)
      - USS Farragut (DDG 99).
  2. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:59
    -2
    нарываются laughing средиземное море надо переименовать в русское море!фоменка с носовским в своей новой мутологии намекали что это исконно наше море
  3. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:05
    +1
    Можно представить, что вся Европа и вся Африка валялись в ногах у США, умоляя послать флот в Средиземное море и провести учения для защиты их - сирых и убогих. crying И, вняв этим мольбам, Трамп разыгрывает очередную провокацию для разжигания большой войны на Ближнем Востоке. negative
  4. spektr9 Онлайн
    spektr9 Сегодня, 09:06
    +8
    Ну после инцидента с ил-20, нанесут удар точно, посмотрели как РФ на потерю граждан отреагировала...
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 09:14
      -1
      И как отреагировала? Не начала войну с Израилем?
      1. SlavaS Офлайн
        SlavaS Сегодня, 10:57
        0
        Зачем войну? истребители их были прямыми агрессорами, можно было их сбить, хотя бы в ответку.
    2. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 09:15
      +1
      А так бы, без Ил-20, даже не попытались бы?
      1. роман66 Онлайн
        роман66 Сегодня, 09:47
        +5
        только и ждали, а потом как ломанутся
        1. Ванёк Офлайн
          Ванёк Сегодня, 10:00
          +1
          Цитата: роман66
          только и ждали


          - (наркоман в зоопарке) Я дверь открыл, а они :

          Цитата: роман66
          как ломанутся


          Роман hi
          1. роман66 Онлайн
            роман66 Сегодня, 10:08
            +1
            Ванек hi тот самый случай lol
  5. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:24
    +4
    вошла в Средиземное море
    Они не успевают входить одна за другой (то корабли, то АУГ), войны хотят? Так "исключительные "могли бы об этом сразу и объявить. Или "кишка тонка" ( по аналогии со статьей "неизвестного автора")?
  6. Корсар0304 Онлайн
    Корсар0304 Сегодня, 09:26
    +1
    Дальше что? К Киму тоже отправляли АУГ и не одну, однако же засс..ли нанести массированный удар. Посмотрим что будет, опыт борьбы с топорами у наших ПВО уже есть, можно и повторить. Возможно и с носителями..
  7. Konatantin 1992 Офлайн
    Konatantin 1992 Сегодня, 09:31
    +1
    Значит подготовка к провокации идет полным ходом, сейчас будут "устрашать" своим присутствием. А могут и нанести ракетн0-бомбовые удары(( Остается ждать, что ответит наше МО.
    1. SlavaS Офлайн
      SlavaS Сегодня, 10:59
      -1
      ответит ка Пу разрешит, а он разрешения спрашивает лично у шестигранных
  8. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 09:33
    +1
    похоже на период перед первой мировой, когда роль авианосцев выполняли дредноуты,каждая уважающая себя страна должна была иметь хотя бы один, и передвижением по морям и океанам подчёркивала свои интересы и красные линии.
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 10:13
      0
      Я так на даче свой "периметр" обхожу с важным видом wassat
  9. alkor Офлайн
    alkor Сегодня, 09:35
    +4
    Они идут воевать. Все проверки нашей реакции проведены, выводы сделаны, нужна маленькая победоносная война. Два зайца - разобраться с сирийцами, но это не столь обязательно, хотя можно сделать очень болезненно, с учетом 100 тысячной Идлибской группировки боевиков и Аль-Танафа за спиной, а второй заяц - унизить Россию в самых извращенных формах. Растоптать имидж ВС РФ, опустить рейтинг руководства страны, дать внутренним силам лишний повод ткнуть во власть пальцем. И не просто ткнуть... Я боюсь себе представить, какие процессы могут запуститься в умах людей, если нас сокрушат просто в наглую в Сирии..
    1. SlavaS Офлайн
      SlavaS Сегодня, 11:03
      +1
      хуже процесса отъёма денег у своих (а своих ли? ) граждан, путём пенсионной реформы, ничего закрутится уже не может. Разве остались ещё те кто верит Путину?
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 11:33
        0
        Да, я пока жив вроде, но это не точно
  10. Я русский Онлайн
    Я русский Сегодня, 09:37
    +2
    формируется очередная "цепочка трагических случайностей" ?
    Не удивлюсь. Но очень не хочу и не желаю этого.
  11. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 09:41
    +5
    [quote.

    Помимо авианосца, который несет девять эскадрилий палубной авиации, в том числе вертолеты, в состав группы входят ракетный крейсер "Нормандия" и эсминцы "Арли Бёрк" и "Форест Шерман", а также "Булкли", который прибыл в Средиземноморье неделей ранее.

    Кроме того, в регионе находятся американские эсминцы "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль", а также многоцелевая подлодка "Ньюпорт-Ньюс" класса "Лос-Андежелес".[/quote] А с учётом натовской своры фрегатов и подлодок , эсминца в Персидском заливе и авиации с сухопутных баз по периметру , да израиля ... очень весомый залп получается ... На нервах играют или всё же бахнут ?
  12. Шептун Офлайн
    Шептун Сегодня, 09:55
    0
    Если ударят по нашим базам мы ответим? Ну если они скажут, что это был ошибочный удар. Типа промахнулись, но ведь предупредили.
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 10:07
      +3
      Если ударят по нашим базам мы ответим? Ну если они скажут, что это был ошибочный удар. Типа промахнулись,
      Придётся ответить всеми средствами , иначе лучше сразу из Сирии валить , судя по реакции военных - они так и думают , но по реакции Президента - он в этом не уверен .
      1. Шептун Офлайн
        Шептун Сегодня, 10:13
        0
        Т.е. если мы засадим посейдон, то ответка прилетит сразу. Все базы и корабли сначала сровняют, а потом пойдет расклад о контрибуции, а если наоборот, то мы думать будем! В этом и проблема! Надо бить...даже если локально ты слабее! Иначе зачмырят.
        1. Livonetc Онлайн
          Livonetc Сегодня, 10:24
          +3
          , это абревиатура.
          Человек морально опущенный.
          На текущий момент морально опущенной является западная коалиция.
          И опустить Россию и восточную коалицию группировка состаящая из любого кол-ва не в состьянии.
          Многими годами ранее они и Иран не смогли ни покорить ни унизить.
          Совсем недавно ничего не смогли с Северной Кореей.
          Дырку им от бублика а не Сирию.
          Сирия от них ушла навсегда.
          А до России у них ручонки коротки и дух гниловат.
          1. КВУ-НСвД Онлайн
            КВУ-НСвД Сегодня, 10:37
            +2
            Я не говорил про опускание России , я лишь говорил про возможный ЧРЕЗВЫЧАЙНО мощный удар по Сирии .
      2. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 10:20
        +2
        В руках президента жизни 140млн. россиян. Я бы тоже задумался
        1. КВУ-НСвД Онлайн
          КВУ-НСвД Сегодня, 10:24
          +3
          в руках президента жизни 140млн. россиян. Я бы тоже задумался
          Да уж - это не нам по клавиатуре топтаться ...
        2. SlavaS Офлайн
          SlavaS Сегодня, 11:04
          -1
          не в руках, а в ногах они у него валяются
        3. jassi05 Офлайн
          jassi05 Сегодня, 11:30
          0
          Дык, он и раздумывает... Там 15 человек, там пяток, да там с десяточек слить на роковые случайности можно.. 140млн. всеж, на долгие раздумья хватит..
          1. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 11:42
            0
            Так про любого президента сказать можно будет. Даже если Вы им будете являться, и все у Вас даже в плане экономики ладится будет. Скажут Вы себе кусок побольше взяли или жевали быстрее
    2. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 10:34
      0
      Если ударят по нашим базам мы ответим?
      Скажут что это не томагавк, а с-200 сирийский упал и выразят озабоченность
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 11:44
        -1
        Мы то с вами уверены будем, что это томагавк был. Мы то из сми прочитали. А "раввины из кремля" все скрыли
        1. spektr9 Онлайн
          spektr9 Сегодня, 12:09
          0
          Мы то с вами уверены будем
          Вы будите всегда во всем уверены. Даже в том что мы живем в самой справедливой стране без коррупции, с отменными дорогами...
          Но вот я простите не с вами hi
          1. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 12:15
            0
            По дороге я пройтись могу. Ремонтируют, но оставляют желать лучшего. Взяток я не давал. Мне не зачем. Поэтому судить не могу. В справедливости я не уверен, как и в том кто в этом виноват
          2. Андрей Панов Офлайн
            Андрей Панов Сегодня, 12:40
            0
            Дороги, кстати, потихоньку приводят в порядок. А что не быстро, так вы посчитайте, сколько км дорог приходится на одного россиянина? Никакого печатного станка не хватит!
    3. ALEX_SHTURMAN Офлайн
      ALEX_SHTURMAN Сегодня, 12:16
      +2
      А зачем им бить по нашим базам? Они могут разнести в клочья остатки промышленности и армии Асада, тем самым унизив Россию на мировой арене. Ведь мы не сможем да и скорей всего не будем отвечать.
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 12:25
        0
        Если обстрел будет более массированным чем в апреле, никто их не собьет. А носители не будут
  13. Андрей Панов Офлайн
    Андрей Панов Сегодня, 10:20
    0
    Перед весенним ударом по Сирии евреи тоже воду мутили. Так что ждём-с, скорее всего, Тарту зацепят.
  14. Dikson Офлайн
    Dikson Сегодня, 11:09
    0
    В общем - удар по Сирии будет безоговорочно. Трагично, совсем не случайно и закономерно. Наших , разумеется предупредят, чтобы сидели на попе ровно. И всё же , если действительно использовали С-400 , то кого достать хотели? Неужели израильтян после того, как сигнал с ИЛа потеряли?
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 11:47
      -1
      Об использовании С-400 только сми САР заявляло. Я верю в С-400, хотели бы, достали бы
  15. Livonetc Онлайн
    Livonetc Сегодня, 11:18
    +3
    Сколько уже ударов было.
    И тот, который будет, ничего концептуально не изменит.
    А будет он в том случае, если подобное самоутверждение в данный момент потребно Трампу во внутриполитических целях.
    А ему сейчас очень потребно, щемят его в штатах серьезно.
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 11:50
      +3
      Возможно поэтому операцию в Идлибе и приостановили. Чтобы армию рассредоточить и минимизировать потери
      1. Livonetc Онлайн
        Livonetc Сегодня, 12:03
        +3
        Кстати очень вероятно.
        Далее, в случае если нагадит конкретно западная коалиция и еще чего хуже турецкие партнеры, зачистка продолжится.
        Восточный торг с применением взрывоопасных крылатых аргументов.
  16. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 11:34
    +5
    Это ещё раз подтверждает, что Ил-20 не "стечение обстоятельств". Это разведка боем. Если Израиль и Франция нанесли удар по Сирии в 20 км. от нашей базы и мы никак не отреагировали, то это им даёт повод провести основной удар по Сирии. Они отработают "тонко" - раздолбают Сирию не цепляя наших баз, мы будем только созерцать. У нас нет договора с Сирией о её защите , и они это прекрасно понимают. Сейчас им не столько нужна Сирия, сколько поднять свой престиж на БВ, показав что там победила не Россия, а они.
    Это они хозяева в мире и не какая Россия им не соперник. Эта победа срочно нужна Трампу с республиканцами перед выборами в Сенат, да и демократы одобрят. Он быстренько "навёл порядок" с КНДР, еперь
    решил разобраться с Сирией. Боюсь, что это может быть реально уже в этом месяце. Повода удара по Сирии найдут быстро. Не побрезгуют любой провокацией. Англия, Франция и Германия окажут поддержку. То есть, это будет операция НАТО.
    1. Livonetc Онлайн
      Livonetc Сегодня, 12:08
      +1
      А Россия ни с кем не соперничает.
      Она преследует свои цели прагматично и последовательно.
      К сожалению, путь достижения поставленных целей сопровождается потерями.
      Не всегда оправданными в отношении возможностей предотвращения.
      Хочется верить, что это учит тех, кто должны.