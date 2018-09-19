Авианосная группа ВМС США вошла в Средиземное море
Авианосная ударная группа кораблей ВМС США вошла в Средиземное море для отработки поставленных задач, передает РИА Новости со ссылкой на сайт американского флота.
Группу возглавляет авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman, CVN-75).
Сообщается, что операция ВМС проводится для поддержки союзников по НАТО, партнеров из Европы и Африки, а также партнеров по международной коалиции. В пресс-службе флота добавили, что запланированные мероприятия соответствуют интересам США в Европе и Африке.
Как отметила командующий Шестым флотом Лайза Франчетти, в ходе пребывания кораблей в Средиземном море будет отработан весь спектр морских мероприятий.
Помимо «Гарри Трумэна» с девятью эскадрильями на борту в состав группы входят несколько эсминцев и ракетный крейсер «Нормандия».
До захода авианесущей группы в Средиземном море находилось несколько кораблей ВМС стран НАТО.
Напомним, в Персидский залив недавно прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре переброшен стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США, вооруженный крылатыми ракетами AGM-158 JASSM класса «воздух-поверхность».
В Госдуме РФ наращивание сил западной коалиции у берегов Сирии назвали провокацией и демонстративной подготовкой к возможному ракетному удару по правительственным объектам арабской республики.
Группу возглавляет авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman, CVN-75).
Сообщается, что операция ВМС проводится для поддержки союзников по НАТО, партнеров из Европы и Африки, а также партнеров по международной коалиции. В пресс-службе флота добавили, что запланированные мероприятия соответствуют интересам США в Европе и Африке.
Как отметила командующий Шестым флотом Лайза Франчетти, в ходе пребывания кораблей в Средиземном море будет отработан весь спектр морских мероприятий.
Помимо «Гарри Трумэна» с девятью эскадрильями на борту в состав группы входят несколько эсминцев и ракетный крейсер «Нормандия».
До захода авианесущей группы в Средиземном море находилось несколько кораблей ВМС стран НАТО.
Напомним, в Персидский залив недавно прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре переброшен стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США, вооруженный крылатыми ракетами AGM-158 JASSM класса «воздух-поверхность».
В Госдуме РФ наращивание сил западной коалиции у берегов Сирии назвали провокацией и демонстративной подготовкой к возможному ракетному удару по правительственным объектам арабской республики.
- Использованы фотографии:
- ВМС США,navy.mil
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