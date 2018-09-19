Ситуация в Сирии. На юге Хомса уничтожены две группы террористов
В провинции Хомс в засаду попали две группы террористов. В Дейр-эз-Зоре из-за активности боевиков курды потеряли 20 человек. Самолет Ил-20 ВКС РФ был сбит средствами ПВО САР у берега Латакии из-за провокационных действий ВВС Израиля. Об этом сообщает ФАН со ссылкой местные источники.
в Средиземном море в 27 километрах от Баниаса, находящегося между Тартусом и Латакией на побережье Сирии, были найдены фрагменты самолета Ил-20, а также тела и личные вещи погибших летчиков. По данным Минобороны, они были подняты на борт российских кораблей. Издание напоминает, что Ил-20 ВКС РФ был сбит ударом комплекса С-200 ПВО САР в ходе отражения воздушной атаки Израиля – израильские истребители прикрывались российским самолетом, намеренно создав для него опасную ситуацию.
Сирийская армия провела в провинции Хомс сразу две операции по уничтожению бандгрупп в пустынно-горных районах между Пальмирой и зоной американской оккупации вокруг Ат-Танфа. Первый отряд радикалов-союзников США попал в засаду правительственных войск у горной гряды Джебель Аль-Абтар к юго-западу от древнего города. Большая часть отряда была уничтожена, несколько человек захвачены в плен для допросов. Вторая группа бандитов была перехвачена и уничтожена в районе Аль-Фуру к юго-востоку от Пальмиры. У исламистов были обнаружены и изъяты более 10 тыс. таблеток, содержащих наркотические вещества.
В провинции Дейр-эз-Зор в результате терактов, проводимых подпольными группами ИГ (группировка запрещена в РФ), продолжают нести потери курдские формирования. Так, при взрыве заминированного мотоцикла в поселке Дарнадж погибли более 10 бойцов SDF. Второй взрыв прогремел в предместьях Дибана. В общей сложности погибли около 20 человек.
в Средиземном море в 27 километрах от Баниаса, находящегося между Тартусом и Латакией на побережье Сирии, были найдены фрагменты самолета Ил-20, а также тела и личные вещи погибших летчиков. По данным Минобороны, они были подняты на борт российских кораблей. Издание напоминает, что Ил-20 ВКС РФ был сбит ударом комплекса С-200 ПВО САР в ходе отражения воздушной атаки Израиля – израильские истребители прикрывались российским самолетом, намеренно создав для него опасную ситуацию.
Сирийская армия провела в провинции Хомс сразу две операции по уничтожению бандгрупп в пустынно-горных районах между Пальмирой и зоной американской оккупации вокруг Ат-Танфа. Первый отряд радикалов-союзников США попал в засаду правительственных войск у горной гряды Джебель Аль-Абтар к юго-западу от древнего города. Большая часть отряда была уничтожена, несколько человек захвачены в плен для допросов. Вторая группа бандитов была перехвачена и уничтожена в районе Аль-Фуру к юго-востоку от Пальмиры. У исламистов были обнаружены и изъяты более 10 тыс. таблеток, содержащих наркотические вещества.
В провинции Дейр-эз-Зор в результате терактов, проводимых подпольными группами ИГ (группировка запрещена в РФ), продолжают нести потери курдские формирования. Так, при взрыве заминированного мотоцикла в поселке Дарнадж погибли более 10 бойцов SDF. Второй взрыв прогремел в предместьях Дибана. В общей сложности погибли около 20 человек.
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