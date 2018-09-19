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Ситуация в Сирии. На юге Хомса уничтожены две группы террористов

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В провинции Хомс в засаду попали две группы террористов. В Дейр-эз-Зоре из-за активности боевиков курды потеряли 20 человек. Самолет Ил-20 ВКС РФ был сбит средствами ПВО САР у берега Латакии из-за провокационных действий ВВС Израиля. Об этом сообщает ФАН со ссылкой местные источники.



в Средиземном море в 27 километрах от Баниаса, находящегося между Тартусом и Латакией на побережье Сирии, были найдены фрагменты самолета Ил-20, а также тела и личные вещи погибших летчиков. По данным Минобороны, они были подняты на борт российских кораблей. Издание напоминает, что Ил-20 ВКС РФ был сбит ударом комплекса С-200 ПВО САР в ходе отражения воздушной атаки Израиля – израильские истребители прикрывались российским самолетом, намеренно создав для него опасную ситуацию.


Сирийская армия провела в провинции Хомс сразу две операции по уничтожению бандгрупп в пустынно-горных районах между Пальмирой и зоной американской оккупации вокруг Ат-Танфа. Первый отряд радикалов-союзников США попал в засаду правительственных войск у горной гряды Джебель Аль-Абтар к юго-западу от древнего города. Большая часть отряда была уничтожена, несколько человек захвачены в плен для допросов. Вторая группа бандитов была перехвачена и уничтожена в районе Аль-Фуру к юго-востоку от Пальмиры. У исламистов были обнаружены и изъяты более 10 тыс. таблеток, содержащих наркотические вещества.

В провинции Дейр-эз-Зор в результате терактов, проводимых подпольными группами ИГ (группировка запрещена в РФ), продолжают нести потери курдские формирования. Так, при взрыве заминированного мотоцикла в поселке Дарнадж погибли более 10 бойцов SDF. Второй взрыв прогремел в предместьях Дибана. В общей сложности погибли около 20 человек.
Использованы фотографии:
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15 комментариев
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  1. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 09:39
    0
    каждый новый заголовок, вроде бы новая тема а текст всё тот же. Про сбитый ИЛ.
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 10:04
      +2
      В этой статье хотя бы все просто и информативно
  2. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:42
    -6
    правильно есть плохие американские террористы а есть хорошие наши родные хамас
    1. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 10:03
      +10
      Цитата: _Kotegpushisteg_
      правильно есть плохие американские террористы а есть хорошие наши родные хамас

      Вы о чем? Потролить решили? Так я соглашусь с вами, есть бойцы хамас которые которые борются, с евреями проливающими кровь на БВ. И есть Израиль, шавка американская, которая гадит и гадит на БВ.
      1. _Kotegpushisteg_ Офлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 10:06
        -5
        борются?взрывая кафешки и гражданские автобусы?
        1. igorbrsv Онлайн
          igorbrsv Сегодня, 11:30
          +4
          Я хамас не оправдываю, но мне ВСУ с кафешкой в Донбасе сразу припомнилась
        2. bk316 Офлайн
          bk316 Сегодня, 11:37
          +1
          А это не терроризм- это партизанская борьба. Вы забыли что оккупировали их территорию?
          Вернитесь в первоначальные границы, вот тогда если они не прекратят будут террористами...
          1. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 11:57
            0
            Это че я нечаянно хамас оккупировал или Донбас. Это когда за яблоками на соседний участок лазил чтоли. Или в субботу?! Я тогда с бодуна был
          2. _Kotegpushisteg_ Офлайн
            _Kotegpushisteg_ Сегодня, 12:17
            +1
            убийства гражданских это партизанская борьба?ну ну sad а может вы вспомните еще одного лихого "партизанского командира" "героического повстанца" и "борца с оккупантами" шамиля басаева?
        3. НИКНН Онлайн
          НИКНН Сегодня, 11:57
          0
          Цитата: _Kotegpushisteg_
          борются?взрывая кафешки и гражданские автобусы?

          Были бы у них самолеты они бы так же, как и вы по ним, по вам удары наносили, а так чем могут.. request
          1. Комментарий был удален.
          2. _Kotegpushisteg_ Офлайн
            _Kotegpushisteg_ Сегодня, 13:15
            0
            дада я тоже слышал достоверную инфу smile оказывается и монголотатарское нашествие без козней моссада не обошлось soldier
  3. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:47
    +2
    Таблетки, видно, слабые, раз их потребовалось 10 тысяч. wassat Были бы крепче - боевики от таблеток бы и копыта откидывали бы, и не надо было бы под пули лезть. feel
  4. wolf11 Офлайн
    wolf11 Сегодня, 10:35
    +1
    В провинции Дейр-эз-Зор в результате терактов, проводимых подпольными группами ИГ (группировка запрещена в РФ), продолжают нести потери курдские формирования. Так, при взрыве заминированного мотоцикла в поселке Дарнадж погибли более 10 бойцов SDF. Второй взрыв прогремел в предместьях Дибана. В общей сложности погибли около 20 человек.
    Большое спасибо за пересказ анекдотов. Кстати, кто в курсе, американцы уже стёрли с земли Хаджин? Как Манбидж, Табку, Мансуру, Ракку?
    А да....... Пресс-Центр и Издательство Сил Демократической Сирии (QSD) сделали письменное Заявление по результатам боёв за последние 24 часа в ходе заключительного этапа операции "Буря Джезире".
    Заявление QSD:
    "В рамках этапа "Битвы за победу над терроризмом" продолжающейся операции "Буря Джезире", наши силы ведут военные действия против боевиков ИГИЛ на нескольких фронтах, добиваясь ощутимых результатов.
    О событиях за последние 24 часа сообщается ниже.
    Фронт Хаджин
    На этом фронте продолжаются многопозиционные бои, охватывающие несколько стратегических районов. В результате, наши силы продвинулись на 2 км вперёд, закрепившись в 15-ти точках. Боевики пытаются перейти в наступление, но бойцам QSD удаётся сдерживать их, нанося ощутимые удары. Среди боевиков есть убитые и раненые, многие бегут. С нашей стороны погиб один боец и один - получил ранения. В настоящее время на этом фронте наблюдается затишье.
    Фронт Аль-Кесра
    Один из наших бойцов был ранен снайпером боевиков. Его положение сейчас стабильно. 5 бойцов получили ранения в результате подрыва мины и находятся в критическом положении. Сейчас в районе действует авиация Международной Коалиции, нанося бомбовые удары. О результатах ничего не известно. Есть сведения о гибели одного боевика.
    Фронт Аш-Шададе
    На этом фронте последние пол часа продолжается тяжёлый бой между нашими бойцами и боевиками ИГИЛ. По базам боевиков ведётся миномётный огонь. Фронт продвинулся на 1км вперёд, закрепившись в 17 точках. Авиация Коалиции атаковала вражеские позиции.
    Фронт Бахоз
    На этом фронте произошли очень тяжёлые боестолкновения наших бойцов с боевиками. Нашим снайпером уничтожен 1 боевик. В центральной части деревни Бахоз наши войска хорошо продвинулись вперёд, разбив оборону боевиков.
    Командование фронта сообщает о 17-ти убитых боевиках, один из высокопоставленных боевиков, Ахмад Ахмад Аль-Саед (Абу Хаджер Аль-Шами) был захвачен бойцами Сил Демократической Сирии. В настоящее время уничтожена единица вооружения боевиков. Подразделение наших сапёров обезвредило 60 мин, заложенных боевиками по территории региона.
    Наши силы продвигаются по территории деревни Бахоз, ведя тяжёлые бои с противником. Везде разбросаны трупы боевиков. Командование утверждает, что многие вражеские точки окружены. Бои продолжаются.
    В настоящее время нами взят мост между деревней Бахоз и городом Аль-Букамаль, тяжёлые бои за который продолжались с прошлой ночи до утра. Утром боевики попытались отбить мост, начав контратаку. Нами был дан ответ, в результате которого боевики вынуждены были отступить. 6 из них были убиты.
    Наши спецподразделения освободили двоих Езидов, похищенных в Шенгале
    3 наших бойцов были ранены, один погиб.
    С прошлой ночи до настоящего времени уничтожены 35 боевиков; авиация Коалиции осуществила 9 налётов на базы боевиков. Были зафиксированы 64 точки, по которым были нанесены удары.
    Двое бойцов QSD погибли, несколько - получили ранения."
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 10:55
      0
      Подробненько winked
      1. wolf11 Офлайн
        wolf11 Сегодня, 11:07
        0
        Реальность такова.