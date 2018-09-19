Аналитика

Операция ИИ. Иран и Израиль воюют из-за спин российских военнослужащих

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Израильская военная авиация за последние несколько месяцев выпустила более двухсот ракет по сирийской территории, оправдывая действия тем, что там усиливает своё военное присутствие Иран и подконтрольные ему силы. Трагическим апогеем этого стал сбитый российский военный самолёт, оправдываться по ситуации с которым в Москву направили командующего израильскими ВВС. В Израиле сообщают, что командующий везёт в Москву «неопровержимые доказательства того, что Израиль никак не причастен к случившемуся».

В этой ситуации интересно и мнение Ирана, который, как сообщается ближневосточными СМИ, в очередной раз понёс военные потери на территории Сирии. Понёс потери на фоне заявлений израильских властей о том, что Иран – главная угроза для существования Израиля. При этом сама тема об «угрозе» выглядит весьма спорной, ведь от действий Ирана в Сирии погибших в Израиле нет, а вот от действий в той же Сирии Израиля погибли десятки иранских граждан, включая высокопоставленных военных. Вопрос: кто кому реально угрожает?

В Иране с комментариями по поводу гибели российских военных откровенно туго. Там всё больше заявляют об информационной войне со стороны США и Израиля. Отмечено, что с целью развязывания масштабной военной кампании против Ирана на Ближнем Востоке США и Израиль постоянно заявляют об иранских ракетных атаках, осуществляя провокации. Одной из таких провокаций стал обстрел территории Ирана на минувшей неделе со стороны иранских курдов, которых вооружили и экипировали США на севере Ирака. В Тегеране отмечают, что Пентагон подготовил бандгруппу, целью которой было создание очага нестабильности на ирано-иракской границе в условиях потепления отношений между Багдадом и Тегераном. Чтобы не допустить продвижения боевиков, Иран нанёс удар по их скоплению в северной части Ирака. В Вашингтоне из всей этой истории вычленили исключительно эпизод с нанесением иранского удара по иракской территории, прозрачно намекая Ираку на необходимость принятия ответных мер.


Между тем, по потере Россией военного самолёта центральные иранские СМИ и высшие политики страны практически не высказываются. Публикуется лишь перепечатка материалов от российского министерства обороны. Чем может объясняться сдержанность иранских партнёров по трёхстороннему формату в САР? Основное объяснение: Ирану выгодна конфронтация России и Израиля. При этом не менее важно то, что Израилю выгодна конфронтация России и Ирана.

Не получится ли в конечном итоге так, что именно Россия окажется в заложниках такого партнёрства, при котором, пытаясь защищать свои интересы в Сирии, будем продолжать пытаться угодить всем тем, кто закручивает подковёрные интриги?

Операция ИИ. Иран и Израиль воюют из-за спин российских военнослужащих


Также не мешало бы определиться с дальнейшими целями военного пребывания в САР при условии того, что территориальная целостность страны сохранена, но, к сожалению, только на словах политиков. Если оставшаяся важнейшая цель – базы на Ближнем Востоке, то в первую очередь их защита и должна быть задачей номер один без дипломатических расшаркиваний перед теми, для кого эти базы как серьёзный раздражитель. Будь то Иран, который вполне может попытаться использовать базу ВКС РФ для прикрытия своей активности в САР, как и будь то Израиль, который "в погоне" за иранскими объектами готов сметать всё на своём пути и тоже прикрываться российскими военнослужащими.
Автор:
Володин Алексей
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42 комментария
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  1. dorz Офлайн
    dorz Сегодня, 09:52
    +6
    ...будем продолжать пытаться угодить всем тем, кто закручивает подковёрные интриги.

    Хватит продолжать играть с противниками в шахматы, пора задействовать дзюдо.
    1. Опер Онлайн
      Опер Сегодня, 12:54
      +1
      Конечно дзюдо, борьба то ведь такая вещь в которой часто использует силу и энергию противника против него самого! В регионе масса игроков и практически все друг против друга. Спроси сейчас у половины читателей, а почему Израилю столь неприемлем Иран и наоборот и вразумительного ответа вы быстро не получите если получите вообще. Зато все четко знают, что России делать и с кем! Для того, чтобы понять вражду Израиля и Ирана надо понять для начала чем иудаизм отличается от сионизма! Поймите это и вам станет ясна суть конфликта в регионе и все сразу встанет на свои места. Вы же ведь знаете чем ислам отличается от ваххабизма! Израиль говорит правду о том, что Иран представляет для него угрозу! Они просто лгут о природе этой угрозы! Сионизм это агрессия! Израилю не нужны соседи и им не нужны друзья - они вообще не знают, что это такое, а если и знают то в расчет не берут. Израилю нужны слабые, воюющие друг с другом раздробленные страны в регионе. Израилю нужно, чтобы США нанес удар по Ирану и они всячески подталкивают США к этому. Создавая миф о своей военной мощи и беспрецедентной смелости израильтяне ведь на самом деле хорошо знают, что это далеко не так! Как вы думаете если бы они могли разобраться с Ираном они разобрались бы уже? Да конечно ведь мировые законы писаны не для этого государства! А вы вообще обратили внимание, что политика Израиля это политика крайностей "от всех победю до ай вей ай гевальт"! С одной стороны бесстрашные воины Израиля всех и всегда побеждают, с другой постоянно находятся под угрозой уничтожения! Для чего это надо? Помните, как в известном фильме - когда враг наступает мы быстренько меняем ландшафт причем вручную в следствии чего противник теряется на незнакомой местности! Вот так и с мировым сообществом - все в шоке толи их пожалеть толи спиной к ним не поворачиваться и отходить бочком! Израиль опасается не того, что будут стерты с лица земли Ираном. Это вообще не очень верная интерпретация слов Хомейни. Ирана они боятся, как крупную и сильную державу называющую вещи своими именами, не побоявшуюся вступить в противостояния аж с США, мало того выживающую в этом противостоянии и считающую Израиль вообще нелегитимным государством несущим войну соседям! Не забудьте, что равно как США и Израиль Иран осуждает и ваххабизм саудитов! Не слабо? Иран не то, что отличается от всех этих коррумпированных и зажравшихся арабских царьков вокруг Иран одним своим существованием ставит под угрозу израильского гегемона в регионе и о ужас совершенно не уважает покровителя гегемона от слова совсем! Вот вдумайтесь в это - устойчивость Ирана сейчас это безопасность для России по крайней мере на ее южных рубежах! Думаю, что настало время и поставок с 300 в Сирию и закрытия неба основных направлений так уж точно и возможно еще некоторых сюрпризов в том числе и на Иранском направлении для наших американо - израильских дорогих и многоуважаемых партнеров!
  2. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 09:54
    +10
    России надо в первую очередь позиционировать сохранение жизней своих солдат, а уж потом - дипломатические интересы.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:04
      +2
      Вы это скажите тем политикам , кто решения принимает . sad
      1. роман66 Онлайн
        роман66 Сегодня, 10:36
        +3
        Паша hi на мой взгляд наше командование виновато не меньше.
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 10:42
          +1
          Привет , Рома ! hi Я ещё вчера на эту тему высказался . Виноватых много и все должны понести заслуженное наказание . За ошибки других не должны расплачиваться своей жизнью российские военные .
        2. Комментарий был удален.
        3. Boris55 Офлайн
          Boris55 Сегодня, 11:56
          0
          Цитата: роман66
          наше командование виновато не меньше

          В чём именно?
          В том, что не начало сбивать израильские F-16 над нейтральной территорией?
          В том, что согласно договора, заранее предупредила Израиль о действиях нашей авиации в этом районе?
          В том, что мы до сих пор не сбросили пару ядерных бомб на Теллявив?
  3. 320423 Офлайн
    320423 Сегодня, 09:55
    +7
    Если мы позволяем собой прикрываться, кто в этом виноват кроме нас самих? Продолжая заигрывания с сша и европой в таком духе, мне кажется что скоро будут стрелять уже по нашей территории, а мы в ответ блеять про случайные инциденты (погибшие в ростове при арт обстрелах, украинские диверсанты в крыму, подрыв линий электропередач).
  4. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 09:57
    +3
    Достаточно от Ирана вполне нейтральной позиции в этом вопросе. Ждать, чтобы он осуждал подковерные действия Израиля против России, как-то слишком оптимистично. Надо понимать, что у Ирана своя игра, и он дистанциирован от других участников противоборства в Сирии.
  5. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 10:00
    +3
    Сейчас под это дело и расскажут, куда идти, что делать и что из себя представляют генштаб, мо, Путин и Трамп с Порошенко, Набиулина и Нетаньяху. Здесь собрались лучшие умы человечества. Здесь не услышишь слова может быть или я так думаю. Тут не делятся информацией. Тут знают все и могут показать вам любое направление в котором вам необходимо двигаться, даже если вы этого не планировали
    1. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 11:15
      -2
      Хорошо, я так думаю , надо в ответку устроить погромы. И с главного раввина России сорвать кипу и оттаскать его за бороду. (Модераторам , прошу не считать это за призыв к действию . это такой вот ответ на пост)
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 11:22
        +2
        wassat Жестокий план Вы придумали. Я бы погромы в сша устроил. И их раввинов оттаскал. И их дом труба шатал и калиткой хлопал. Как выговорился мне прям легче стало. Мне только план выработать осталось
  6. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 10:01
    +8
    Что бы делать далеко идущие выводы нужно владеть информацией. А мы ей не владеем. Как там на самом деле - хрен его знает. Жалко наших. Конечно, надо было сбивать еврейские Ф-16, участвующие в этом налёте, а потом разбираться - кто прав, кто виноват. Теперь о наших военных все ноги будут вытирать. Такое моё мнение. Надеюсь, неверное.
    1. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 10:06
      +2
      Стреляй потом задавай вопросы, в данной ситуации конечно самый верный вариант.
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 10:26
        -1
        Французы пальнули, Израиль пальнул,ПВО (или ПРО)САР пальнуло. Теперь полно вопросов. Все довольны. И почитать что есть, и обсудить. Надеюсь самим посмотреть никому не захочется
        1. MoJloT Онлайн
          MoJloT Сегодня, 10:35
          +1
          Французы пальнули, Израиль пальнул,ПВО (или ПРО)САР пальнуло
          Да точно блин, стреляли и все живы и здоровы, только наше МО опять какаши из штанин вытряхивали.
          1. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 10:44
            +2
            Для меня это выглядит так:
            Ракетная атака по наземным целям. Наш самолет координирует ПВО-ПРО САА. Ракета захватывает иную цель. Пилоты ф-16 не будучи камикадзе прячутся за наш самолет. Кто больше виноват: зенитчик с-200, нежелающий умереть пилот ф-16, нештатная ситуация, французы, сша или бармалеи? Или все к праотцам?
          2. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 10:46
            +2
            Кстати мне также горько слышать о гибели наших солдат и наказать тоже кого-нибудь хотелось бы. Но увы, это мои хотелки
            1. MoJloT Онлайн
              MoJloT Сегодня, 10:57
              0
              Как кто виноват? Что в обще делали там евреи? Кто их туда звал?
              1. igorbrsv Онлайн
                igorbrsv Сегодня, 11:15
                +2
                Там и французам делать нечего
                1. MoJloT Онлайн
                  MoJloT Сегодня, 11:28
                  +2
                  Верно, абсолютно верно!
  7. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:03
    +2
    Также не мешало бы определиться с дальнейшими целями военного пребывания в САР при условии того, что территориальная целостность страны сохранена, но, к сожалению, только на словах политиков. Если оставшаяся важнейшая цель – базы на Ближнем Востоке, то в первую очередь их защита и должна быть задачей номер один без дипломатических расшаркиваний перед теми, для кого эти базы как серьёзный раздражитель.
    Интересно , что имеет ввиду автор ? Предлагает ужаться до размера своих баз , т.е. засесть в крепости и не отсвечивать . Только если уйти от активных действий в САР , то все достижения быстро пойдут прахом и очень быстро нас и из баз погонят ... И вообще , что значит "заигрывать" ? Пока нет широкомасштабной войны , то действия любой из сторон - это по большому счёту заигрывания , т,е, приходится иметь дело со всеми сторонами и никуда от этого не денешся . А вот объявить Латакию бесполётной зоной стоит ..
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 10:08
      +6
      Цитата: КВУ-НСвД
      Интересно , что имеет ввиду автор ? Предлагает ужаться до размера своих баз

      Автор, т.е. Ваш покорный слуга, не имеет в виду ничего больше, чем там написано и Вами процитировано: "Также не мешало бы определиться с дальнейшими целями военного пребывания в САР". Дальше тоже по тексту.

      P.S. Если мы выступаем защитниками САА в их борьбе, то почему позволяем наносить по объектам САА удары? Если наша задача базы - значит, защищаем базы. Если мы хотим выстраивать политический процесс в Сирии, то нужно обозначать позицию, кого в этом процессе мы точно не готовы воспринимать всерьёз.
      1. КВУ-НСвД Офлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 10:34
        -1
        P.S. Если мы выступаем защитниками САА в их борьбе, то почему позволяем наносить по объектам САА удары?
        Потому что любая политическая победа там в имеющихся обстоятельствах может быть достигнута только хождением по лезвию бритвы
        то нужно обозначать позицию, кого в этом процессе мы точно не готовы воспринимать всерьёз.
        Политическую позицию мы там давно обозначили - неделимая Сирия и Асад или честные выборы без всяких терророэкстремистов . А про воспринимание всерьёз не понял..всех реальных игроков мы воспринимаем более чем всерьёз , а на всякую шушеру говорливую уделяют не больше сил , чем она заслуживает
        Если наша задача базы - значит, защищаем базы.
        Мы не сможем сохранить базы без активных действий по сохранению законного правительства или правительства по результатам честных выборов с участием пророссийских сил .
        1. twviewer Офлайн
          twviewer Сегодня, 11:32
          -1
          Сирия по факту поделена, законное правительство бомбят все кому не лень, и будут бомбить, кто им запретит? laughing мы же на этом зыбком песке строим базы на века?
          Не научились носить из огня каштаны чужими руками, нечего и браться. Медалька "он погиб за миллера", как печальный итог.
        2. Стирбьорн Онлайн
          Стирбьорн Сегодня, 12:47
          -1
          Цитата: КВУ-НСвД
          Политическую позицию мы там давно обозначили - неделимая Сирия и Асад или честные выборы без всяких терророэкстремистов .

          Мы на своей территории честные выборы обеспечить не можем, какая тут Сирия recourse
    2. Стирбьорн Онлайн
      Стирбьорн Сегодня, 12:46
      0
      Цитата: КВУ-НСвД
      А вот объявить Латакию бесполётной зоной стоит ..

      А самолеты израильские, ракеты пускают с воздушного пространства Ливана, или с моря. Латакия по факту и так, бесполетная зона - над нею только ракеты летают
  8. MoJloT Онлайн
    MoJloT Сегодня, 10:03
    +10
    Евреи все таки такие евреи... Потом еще удивляются соответствующему отношению к себе.
    Думаю МО и Гарант продемонстрируют всему миру, наше железное, выверенное и четкое, полное бездействие.
    1. vladimirvn Офлайн
      vladimirvn Сегодня, 10:32
      -1
      Так уже было заявлено, что это стало следствием стечения трагических обстоятельств. am
      Цитата: MoJloT
      Думаю МО и Гарант продемонстрируют всему миру, наше железное, выверенное и четкое, полное бездействие.
  9. Варага Офлайн
    Варага Сегодня, 10:51
    +2
    "Израильская военная авиация за последние несколько месяцев выпустила более двухсот ракет по сирийской территории..."
    Точнее будет сказать - нанесла более двухсот ракетно-бомбовых ударов.
  10. Korin Офлайн
    Korin Сегодня, 10:52
    +1
    Не хочется комментировать, но РФ в роли "разнимающего" драчунов, а как часто бывает в такой ситуации разнимающему досталось больше всех и ото всех. Оказались не готовы к защите своих граждан (самолет в Египте взорванный, сбитые самолеты) такие ситуации надо предвидеть или не лезть. Мало того что людей потеряли,так еще унижена и оскорблена огромная страна. И где тут повышение международного статуса, если "козявки" нас щелкают как им заблагорассудится.
  11. Krasnodar Онлайн
    Krasnodar Сегодня, 10:53
    -1
    Прикольные комменты. Один союзник, которого Израмль традиционно бомбил в Сирии, построил свои шарашки возле российских баз. Другой союзник во время еврейской атаки на эти базы сбивает российский же самолёт, перепутав тихоходный громадный Ил, идущий на посадку, с маленьким истребителем, баражирующим боеприпасом или маленькой, летящей на большой скорости, ракетой. Зная о нахождении этого самого ИЛа в небе. И после того, как израильтяне улетели. Канашенков орет, что евреи им прикрывались, типа 200 атак до этого они не пользовались российскими самолетами только из-за их отсутствия, автор повторяет эту чушь - типа евреи аиакуют из-за спины русских, а публика этот бред смакует! Ну не маразм, а?
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 11:00
      +4
      Цитата: Krasnodar
      типа евреи аиакуют из-за спины русских, а публика этот бред смакует! Ну не маразм, а?

      И тут такая появляется "истина в последней инстанции" в лице сего комментатора с претензией на адвокатские потуги в отношении "безвинного" Израиля и расставляет все точки на Ё. Было бы смешно, если бы не было так грустно.
    2. businessv Офлайн
      businessv Сегодня, 11:10
      +1
      Цитата: Krasnodar
      перепутав тихоходный громадный Ил, идущий на посадку, с маленьким истребителем

      Коллега, не вижу ничего "прикольного" в комментах, за исключением Вашего - все просто выражают своё мнение по поводу статьи. Вы же пытаетесь выразить своё по нашему поводу, будучи не совсем в теме (вернее, совсем не в теме). Не оператор перепутал, ракета передумала, но это исходя из комментов МО, хотя ГСН всегда выбирает более чёткую сигнатуру для атаки, это факт, на котором строится применение ложных целей (тепловые ловушки в частности). hi
      1. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 11:22
        -2
        С-200 не идёт на более крупную сигнатуру. Угол - скорость и т.д. Наводит оператор.
        1. businessv Офлайн
          businessv Сегодня, 11:45
          +2
          Исходя из заявления МО, именно полуактивные ГСН в данном случае позволили использовать наш ИЛ-20, как прикрытие.
  12. Варага Офлайн
    Варага Сегодня, 10:59
    +2
    "Ирану выгодна конфронтация России и Израиля. При этом не менее важно то, что Израилю выгодна конфронтация России и Ирана."
    Здесь абсолютно солидарен с автором. Иначе и быть не может.
  13. Силуэт Онлайн
    Силуэт Сегодня, 11:06
    -4
    Странная статья с произраильским душком. При чем здесь Иран? Если Израиль бомбит Сирию под предлогом того, что находится с ней в состоянии войны, то с Ираном Израиль не воюет и никогда не воевал.
    1. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 11:13
      +3
      Странный комментарий с антироссийским душком - выяснять, кто кого "правильно" или "неправильно" бомбит, кто "с кем воюет или не воюет" в то время, как во время этих измышлизмов гибнут российские военнослужащие...
      1. Vladimir Sukhoi Онлайн
        Vladimir Sukhoi Сегодня, 12:53
        0
        Автор как бэ намекает, что пора делать ноги с Ближнего, ну пока при памяти. Не считаясь с международным авторитетом, которого уже нет, вообще без предварительных условий валить. И это правильно. А скоро придет время слива суверенитета РФ. По факту росэлита не справилась с задачей обустройства территории и своего народа. Что теперь поделаешь, с фактами не поспоришь.
        Спасибо
  14. asv363 Офлайн
    asv363 Сегодня, 11:07
    0
    Спасибо автору за статью! Однако я не разделяю высказанного в заголовке и статье мнения. Абсолютно верно подмечено, что из-за наших спин с Исламской Республикой Иран воюет Израиль. Обратное - неверно. Иран как раз и подвергается израильским атакам с воздуха. Про отношения и прессу - посмотрю и добавлю.
  15. aleks700 Офлайн
    aleks700 Сегодня, 11:38
    0
    При этом сама тема об «угрозе» выглядит весьма спорной, ведь от действий Ирана в Сирии погибших в Израиле нет, а вот от действий в той же Сирии Израиля погибли десятки иранских граждан, включая высокопоставленных военных. Вопрос: кто кому реально угрожает?
    Хрень какая то. Кто кому угрожает? Иран не признаёт само существование Израиля. Иранские войска стоят у границ Израиля или Израильские у границ Ирана? Израиль 6мл. Иран 60 мл. Кто угрожает? Это не упоминая Хезболлу.
  16. Комментарий был удален.