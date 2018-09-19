Операция ИИ. Иран и Израиль воюют из-за спин российских военнослужащих

Израильская военная авиация за последние несколько месяцев выпустила более двухсот ракет по сирийской территории, оправдывая действия тем, что там усиливает своё военное присутствие Иран и подконтрольные ему силы. Трагическим апогеем этого стал сбитый российский военный самолёт, оправдываться по ситуации с которым в Москву направили командующего израильскими ВВС. В Израиле сообщают, что командующий везёт в Москву «неопровержимые доказательства того, что Израиль никак не причастен к случившемуся».В этой ситуации интересно и мнение Ирана, который, как сообщается ближневосточными СМИ, в очередной раз понёс военные потери на территории Сирии. Понёс потери на фоне заявлений израильских властей о том, что Иран – главная угроза для существования Израиля. При этом сама тема об «угрозе» выглядит весьма спорной, ведь от действий Ирана в Сирии погибших в Израиле нет, а вот от действий в той же Сирии Израиля погибли десятки иранских граждан, включая высокопоставленных военных. Вопрос: кто кому реально угрожает?В Иране с комментариями по поводу гибели российских военных откровенно туго. Там всё больше заявляют об информационной войне со стороны США и Израиля. Отмечено, что с целью развязывания масштабной военной кампании против Ирана на Ближнем Востоке США и Израиль постоянно заявляют об иранских ракетных атаках, осуществляя провокации. Одной из таких провокаций стал обстрел территории Ирана на минувшей неделе со стороны иранских курдов, которых вооружили и экипировали США на севере Ирака. В Тегеране отмечают, что Пентагон подготовил бандгруппу, целью которой было создание очага нестабильности на ирано-иракской границе в условиях потепления отношений между Багдадом и Тегераном. Чтобы не допустить продвижения боевиков, Иран нанёс удар по их скоплению в северной части Ирака. В Вашингтоне из всей этой истории вычленили исключительно эпизод с нанесением иранского удара по иракской территории, прозрачно намекая Ираку на необходимость принятия ответных мер.Между тем, по потере Россией военного самолёта центральные иранские СМИ и высшие политики страны практически не высказываются. Публикуется лишь перепечатка материалов от российского министерства обороны. Чем может объясняться сдержанность иранских партнёров по трёхстороннему формату в САР? Основное объяснение: Ирану выгодна конфронтация России и Израиля. При этом не менее важно то, что Израилю выгодна конфронтация России и Ирана.Не получится ли в конечном итоге так, что именно Россия окажется в заложниках такого партнёрства, при котором, пытаясь защищать свои интересы в Сирии, будем продолжать пытаться угодить всем тем, кто закручивает подковёрные интриги?Также не мешало бы определиться с дальнейшими целями военного пребывания в САР при условии того, что территориальная целостность страны сохранена, но, к сожалению, только на словах политиков. Если оставшаяся важнейшая цель – базы на Ближнем Востоке, то в первую очередь их защита и должна быть задачей номер один без дипломатических расшаркиваний перед теми, для кого эти базы как серьёзный раздражитель. Будь то Иран, который вполне может попытаться использовать базу ВКС РФ для прикрытия своей активности в САР, как и будь то Израиль, который "в погоне" за иранскими объектами готов сметать всё на своём пути и тоже прикрываться российскими военнослужащими.