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Демократы пытаются сорвать план Трампа по созданию новой ракеты

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Конгрессмены-демократы обеих палат американского парламента подготовили законопроект, призванный помешать реализации плана администрации Дональда Трампа по созданию новой ракеты Trident D5 для ядерных ударов с подводных лодок, передает РИА Новости.



Ранее американская пресса сообщала, что Белый дом намерен нарушить ограничения на использование ядерных вооружений и создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности, которая будет использоваться на обновленных ракетах Trident II (D5). Главная цель такого шага – «сдерживание России» от возможного использования неких тактических боеголовок в Европе. Кроме того, администрация США планирует расширить перечень условий, позволяющих применять ядерный арсенал. Одним из них может стать ответ на неядерный удар противника.


Разработанный конгрессменами законопроект направлен на запрещение указанной разработки.

По словам демократов, новое оружие снизит порог применения ядерного оружия и значительно повысит шансы на неверную оценку ситуации, что, в конечном итоге, может привести к полномасштабному ядерному конфликту.

Законодатели указывают на то, что оснащение субмарин ядерными боеголовками малой мощности не имеет прецедента в американской истории, и администрация должна отказаться от идеи, повышающей вероятность ядерной войны и ослабления безопасности Соединенных Штатов.

На основании изложенного, авторы законопроекта настаивают на запрете финансирования работ по созданию ракет с ядерной боеголовкой малой мощности, их производства и размещения на подлодках.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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13 комментариев
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  1. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 10:23
    +2
    Если бы это задумала Баба-Яга, то и не пикнули бы!
  2. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 10:30
    +2
    администрация должна отказаться от идеи, повышающей вероятность ядерной войны и ослабления безопасности Соединенных Штатов

    Что это : в бронированных мозгах американских демократов образовалась трещина ? Или они просто ставят Трампу палки в колёса ? what
    1. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 10:43
      0
      Цитата: bouncyhunter
      администрация должна отказаться от идеи, повышающей вероятность ядерной войны и ослабления безопасности Соединенных Штатов

      Что это : в бронированных мозгах американских демократов образовалась трещина ? Или они просто ставят Трампу палки в колёса ? what

      Сам в шоке. Пока две версии, первая: жаль с жизнью расставаться когда уже все есть. (тут действительно из за фигни влететь можно по самое не хочу) и вторая: все таки накакать Трампу, это у них уже в крови и автоматом идет...
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 10:47
        +2
        Обрати внимание , Коля : как только тема статьи касается США и начинается критика - сразу откуда-то вылезают минусякеры . wink
        1. Mestny Офлайн
          Mestny Сегодня, 10:54
          0
          Не переживайте. Минусы тоже повышают ваш рейтинг.
          Это для подростков замануха.
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 10:56
            +1
            А я и не переживаю - пусть минусуют , тихушники .
      2. den3080 Офлайн
        den3080 Сегодня, 11:17
        +1
        Так они Трампу разве что мочалки в кастрюлю с супом не подкидывают.
        А может и подкидывают:) Меланья устала жаловаться поди.
        Как придёт на кухню, так если там до этого Хиллари завтрак готовила - все крошки, колбасные шкурки и тому подобное обычно аккуратно сметены под стол Трампам.
    2. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 10:45
      0
      Или они просто ставят Трампу палки в колёса ?
      Обычная подковерная возня, приправленная соусом из всевозможных заявлений которые в любом случаи не будут реализуем
    3. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:25
      +1
      bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:30
      ...скореее второе, "палки в колёса"...как в той присказке - "сосед соседу: Я тебе сено спалю! - Да у меня и коровы нет!. Куплю тебе корову, накошу сена и спалю!"... wink
  3. Сармат Саныч Офлайн
    Сармат Саныч Сегодня, 10:31
    +1
    Мне всё больше нравится омэриганский цирк)). Вангую - эти упыри в итоге сожрут друг друга.
    P.S. А Трампон ещё и новых пошлин Китаю на $200 млрд подкинулsmile.
  4. Сергей985 Офлайн
    Сергей985 Сегодня, 11:00
    0
    Есть здравомыслящие люди в США. Радует это.(да, я понимаю, что выборы на носу там).
    1. KOCMOC Офлайн
      KOCMOC Сегодня, 11:22
      0
      Цитата: Сергей985
      Есть здравомыслящие люди в США.

      Да, для зрителей разыгрываеться очередной спектакль, плохой-злой. США впервые на эту дорожку вступили когда вышли из договора ПРО, шествие продолжаеться...
  5. spectr Офлайн
    spectr Сегодня, 11:30
    0
    А в России есть оппозиция, которая пытается спорить с правящей партией. wink