Демократы пытаются сорвать план Трампа по созданию новой ракеты
Конгрессмены-демократы обеих палат американского парламента подготовили законопроект, призванный помешать реализации плана администрации Дональда Трампа по созданию новой ракеты Trident D5 для ядерных ударов с подводных лодок, передает РИА Новости.
Ранее американская пресса сообщала, что Белый дом намерен нарушить ограничения на использование ядерных вооружений и создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности, которая будет использоваться на обновленных ракетах Trident II (D5). Главная цель такого шага – «сдерживание России» от возможного использования неких тактических боеголовок в Европе. Кроме того, администрация США планирует расширить перечень условий, позволяющих применять ядерный арсенал. Одним из них может стать ответ на неядерный удар противника.
Разработанный конгрессменами законопроект направлен на запрещение указанной разработки.
По словам демократов, новое оружие снизит порог применения ядерного оружия и значительно повысит шансы на неверную оценку ситуации, что, в конечном итоге, может привести к полномасштабному ядерному конфликту.
Законодатели указывают на то, что оснащение субмарин ядерными боеголовками малой мощности не имеет прецедента в американской истории, и администрация должна отказаться от идеи, повышающей вероятность ядерной войны и ослабления безопасности Соединенных Штатов.
На основании изложенного, авторы законопроекта настаивают на запрете финансирования работ по созданию ракет с ядерной боеголовкой малой мощности, их производства и размещения на подлодках.
Ранее американская пресса сообщала, что Белый дом намерен нарушить ограничения на использование ядерных вооружений и создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности, которая будет использоваться на обновленных ракетах Trident II (D5). Главная цель такого шага – «сдерживание России» от возможного использования неких тактических боеголовок в Европе. Кроме того, администрация США планирует расширить перечень условий, позволяющих применять ядерный арсенал. Одним из них может стать ответ на неядерный удар противника.
Разработанный конгрессменами законопроект направлен на запрещение указанной разработки.
По словам демократов, новое оружие снизит порог применения ядерного оружия и значительно повысит шансы на неверную оценку ситуации, что, в конечном итоге, может привести к полномасштабному ядерному конфликту.
Законодатели указывают на то, что оснащение субмарин ядерными боеголовками малой мощности не имеет прецедента в американской истории, и администрация должна отказаться от идеи, повышающей вероятность ядерной войны и ослабления безопасности Соединенных Штатов.
На основании изложенного, авторы законопроекта настаивают на запрете финансирования работ по созданию ракет с ядерной боеголовкой малой мощности, их производства и размещения на подлодках.
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