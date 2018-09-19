Российские "Искандеры-М" переброшены в Киргизию. Впервые в истории

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", дислоцируемые в Центральном военном округе, впервые в истории перебросили с Урала в Киргизию для участия в совместных антитеррористических учениях, сообщает пресс-служба ЦВО.Согласно сообщению, ОТРК "Искандер-М" примут участие в антитеррористических учениях стран СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор 2018", которые пройдут на горном полигоне "Эдельвейс" в период с 24 по 26 сентября этого года. Кроме ОТРК, в учениях примет участие батальонно-тактическая группа горной мотострелковой бригады из Тувы. Всего с российской стороны предполагается участие до 1 тысячи военнослужащих.По планам военных маневров, уральские экипажи ОТРК "Искандер-М" проведут реальные ракетные пуски по "лагерю условного противника", расположенного в горной местности.“Искандер-М” — российский оперативно-тактический ракетный комплекс Сухопутных войск. Выпускается только для российской армии. На экспорт идет версия "Искандер-Э" с упрощенными характеристиками. Предназначен для уничтожения малоразмерных и площадных целей: ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи.