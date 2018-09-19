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Российские "Искандеры-М" переброшены в Киргизию. Впервые в истории

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Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", дислоцируемые в Центральном военном округе, впервые в истории перебросили с Урала в Киргизию для участия в совместных антитеррористических учениях, сообщает пресс-служба ЦВО.

Российские "Искандеры-М" переброшены в Киргизию. Впервые в истории


Согласно сообщению, ОТРК "Искандер-М" примут участие в антитеррористических учениях стран СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор 2018", которые пройдут на горном полигоне "Эдельвейс" в период с 24 по 26 сентября этого года. Кроме ОТРК, в учениях примет участие батальонно-тактическая группа горной мотострелковой бригады из Тувы. Всего с российской стороны предполагается участие до 1 тысячи военнослужащих.


По планам военных маневров, уральские экипажи ОТРК "Искандер-М" проведут реальные ракетные пуски по "лагерю условного противника", расположенного в горной местности.

“Искандер-М” — российский оперативно-тактический ракетный комплекс Сухопутных войск. Выпускается только для российской армии. На экспорт идет версия "Искандер-Э" с упрощенными характеристиками. Предназначен для уничтожения малоразмерных и площадных целей: ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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26 комментариев
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  1. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 10:56
    +2
    Привет в сторону Афгана . Ещё б заявили бы о готовности бахнуть при надобности по его приграничным провинциям при угрозе вторжения в Среднеазиатские республики или нападения на 201 базу...Но это лишь хотелки .
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:58
      +2
      Витя hi
      Цитата: КВУ-НСвД
      Ещё б заявили бы о готовности бахнуть при надобности по его приграничным провинциям при угрозе вторжения в Среднеазиатские республики или нападения на 201 базу...Но это лишь хотелки .

      Не переживай - сейчас западные СМИ что-нибудь такое озвучат . wink
      1. КВУ-НСвД Онлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 11:09
        +2
        Эх-хе-хе..Озвучат ..и мои фантазии при этом влёгкую переплюнут ...Здорово hi hi
    2. SSR Офлайн
      SSR Сегодня, 11:10
      +1
      Цитата: КВУ-НСвД
      Привет в сторону Афгана

      Тогда было бы лучше провести пуск в Ошской области, хотя наверное выбор обусловлен близостью Канта.
      Киргизия граничит с Казахстаном, Китаем, Узбекистаном и Таджикистаном.
      1. КВУ-НСвД Онлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 11:18
        +4
        Это просто демонстрация мобильной переброски и применения - кому надо , те поймут , да и вони поменьше ..(хтя не факт )
      2. Serg65 Онлайн
        Serg65 Сегодня, 12:20
        +1
        Цитата: SSR
        Тогда было бы лучше провести пуск в Ошской области

        what В Ошскую область Искандерам нельзя!!!!
    3. Игорь В Офлайн
      Игорь В Сегодня, 11:59
      +1
      Цитата: КВУ-НСвД
      Привет в сторону Афгана

      Скорее в сторону Китая. Там он рядом. smile
  2. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 11:04
    0
    Действительно, а зачем они там ?
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:21
      +2


      Дирижер Сегодня, 11:04
      уральские экипажи ОТРК "Искандер-М" проведут реальные ракетные пуски по "лагерю условного противника", расположенного в горной местности.

      ... "Лучше гор, могут быть только горы!" В.С.Высоцкий
      1. SSR Офлайн
        SSR Сегодня, 11:24
        +1
        + там реально 95% страны в горах.
      2. Дирижер Офлайн
        Дирижер Сегодня, 11:47
        0
        В горах миномет предпочтительнее .
      3. Svarog51 Онлайн
        Svarog51 Сегодня, 11:48
        +1
        "Лучше гор, могут быть только горы!" В.С.Высоцкий

        "Здесь вам не равнина, здесь климат иной
        Идут "Искандеры" одна за одной!"
        1. роман66 Онлайн
          роман66 Сегодня, 12:01
          +1
          картинка не верна. идут-то по равнине lol привет hi
          1. Svarog51 Онлайн
            Svarog51 Сегодня, 12:19
            0
            Привет, Рома hi
            идут-то по равнине

            Так по равнине идут в горы. wink Если тебе нужна фотография в горах - это к Серёге serg65 обращайся, ему такое фото сподручнее сделать. Мне далековато до них. wink
          2. Serg65 Онлайн
            Serg65 Сегодня, 12:23
            +1
            what Ох эти летуны! Предгорья это, Рома! Привет hi
        2. a.s.zzz888 Офлайн
          a.s.zzz888 Сегодня, 12:28
          +1
          Svarog51 (Сергей) Сегодня, 11:48
          "Здесь вам не равнина, здесь климат иной
          Идут "Искандеры" одна за одной!"

          ... и такой вариант - хорошо! good ... можно бесконечно смотреть на текущую воду, огонь,...... и на идущие колоннами, одна за одной "Искандерами"!
          1. Svarog51 Онлайн
            Svarog51 Сегодня, 13:20
            0
            Александр, приветствую hi
            можно бесконечно смотреть на текущую воду, огонь,...... и на идущие колоннами, одна за одной "Искандерами"!

            "ЯРС" с колонной обеспечения тоже внушительно смотрится. good
    2. Serg65 Онлайн
      Serg65 Сегодня, 12:22
      +1
      Цитата: Дирижер
      Действительно, а зачем они там ?

      belay Как зачем? В Иссык Куле щас вода 22 градуса, температура воздуха 24...ну иии????
  3. БВС Онлайн
    БВС Сегодня, 11:54
    0
    В горной местности стрелять из оперативно-тактического ракетного комплекса по бандформированию, это как из пушки по воробью. Ущерб минимальный, а цена максимальная. К тому же много вопросов по системе целеуказания.
    1. Шалтай Офлайн
      Шалтай Сегодня, 12:18
      +3
      Цитата: БВС
      В горной местности стрелять из оперативно-тактического ракетного комплекса по бандформированию, это как из пушки по воробью.

      Почему ? Речь ведь идет об ударе по условному лагерю бандюков .Не собираются ведь попасть между двух камней в морене .
      Цитата: SSR
      + там реально 95% страны в горах.

      Смотря что считать горами . Реально горной местности процентов 65 .
      Цитата: Дирижер
      Действительно, а зачем они там ?

      Провести кружок циркулем вокруг Бишкека радиусом километров 450 и будет хорошо видно . До Уртачашмы скорее всего не достанет (непосредственно от Бишкека) . Но до Кызыларта легко .
      Также один пентагоновский мутный объект вполне укладывается в радиус поражения даже экспортного варианта Искандера .
      1. Serg65 Онлайн
        Serg65 Сегодня, 12:35
        +2
        Саш привет! hi
        Цитата: Шалтай
        Смотря что считать горами

        Друг мой, ну ты же понимаешь что в России Урал это тоже горы! wink
        Цитата: Шалтай
        один пентагоновский мутный объект вполне укладывается в радиус поражения даже экспортного варианта Искандера .

        what Что то я в жизни этой пропустил!?
        1. Шалтай Офлайн
          Шалтай Сегодня, 12:59
          +1
          Цитата: Serg65
          Что то я в жизни этой пропустил!?

          То ж не у нас . У добрых соседей .
  4. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 12:00
    0
    Их надо перебрасывать не в Киргизию, а в Абхазию. поближе к Средиземному морю.
    Где американцы собрались идти во банк.
  5. Шалтай Офлайн
    Шалтай Сегодня, 13:02
    +1
    Цитата: a.s.zzz888
    "Лучше гор, могут быть

    только бабы ...
    1. Serg65 Онлайн
      Serg65 Сегодня, 13:22
      0
      Цитата: Шалтай
      только бабы

      laughing Наш человек good drinks
    2. Svarog51 Онлайн
      Svarog51 Сегодня, 13:24
      0
      Александр, приветствую hi
      только бабы ...

      На которых ещё не бывал? wink