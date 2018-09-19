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Что ещё уничтожит Пхеньян?

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Власти Северной Кореи приняли решение об окончательном демонтаже ракетного полигона «Тончханн» и ядерного полигона в Йонбене, сообщает Интерфакс.

Что ещё уничтожит Пхеньян?


Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи главы КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.


Северокорейский лидер пообещал также допустить иностранных наблюдателей, которые проконтролируют и подтвердят полный демонтаж оборудования на указанных площадках.

Демонтаж ядерного реактора в Йонбене предусмотрен также договоренностями, достигнутыми на июньской встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре.

Как отметил Мун Чжэ Ин, Север и Юг впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации. Пхеньян также согласился устранить «все источники конфликтов» на полуострове. Стороны заявили о готовности к активным действиям по превращению региона в «свободную от ядерного оружия зону».

В этих целях будут предприняты конкретные меры, такие как создание вдоль демаркационной линии зоны, свободной от военных учений, создание демилитаризованной зоны в Желтом море, сокращение пограничных постов, соединение железнодорожных и автомобильных дорог и т.п.

Стороны также договорились о формировании единой команды для участия в Олимпийских играх.

Кроме того, «для дальнейшего развития отношений между двумя странами Ким Чен Ын согласился в ближайшее время посетить Сеул. Он поблагодарил Мун Чжэ Ина за усилия по налаживанию контактов с Дональдом Трампом и помощь, оказанную им при организации и проведении первого саммита США-КНДР.
Использованы фотографии:
http://www.tvc.ru
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12 комментариев
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  1. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 10:59
    -5
    Да нет у него никакого ЯО-тротил вагонами рвал,чтобы сейсмографы зарегистрировали "кипучую деятельность".
    1. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 11:06
      +2
      Доказательсва есть, или так, предположения?
    2. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 11:07
      +2
      laughing
      Да нет у него никакого ЯО-тротил вагонами рвал,чтобы сейсмографы зарегистрировали "кипучую деятельность".
      Ага , вот только проверить никто не решился ..Дураков не нашлось , потому как уверенность в наличии ЯО не только на заявлениях сев. корейцев зиждется..
      1. Jolly oldster sailor Онлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 11:16
        -1
        Вот здесь очень красиво у него получилось-проверить никто не решился. hi
  2. НИКНН Онлайн
    НИКНН Сегодня, 10:59
    +1
    Радует. И радует, что две Кореи договариваются, а не выполняют условия США.
    1. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 11:01
      0
      Железная дорога Сеул-Москва и Российско-корейский газопровод мощностью 50 млрд кубов всё ближе))
      1. NordUral Офлайн
        NordUral Сегодня, 11:12
        +1
        А вам, Сергей, зачем этот (да и все другие газопроводы за границу)? Воры во власти спешно распродают национальное достояние - недра и землю. Зачем это им - понятно. А вот вам зачем? Когда этот газ нужен самой России и нашему народу, детям, внукам и правнукам.
        К хорошим переменам на полуострове мой вопрос не относится.
      2. КВУ-НСвД Онлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 11:20
        0
        Хорошо бы , но это пока в хотелках .
        Железная дорога Сеул-Москва и Российско-корейский газопровод мощностью 50 млрд кубов всё ближе))
    2. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: НИКНН
      две Кореи договариваются, а не выполняют условия США

      Угу , и при этом Южная Корея усиленно закупает оружие у матрасов , а Северная свои ядерные объекты прикрывает . Дисбаланс ...
    3. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 11:05
      0
      Как раз и выполняют,или есть конгениальная мысля,других-то у тебя априори не может быть,что объединение Кореи случится на взаимовыгодной основе для них?Случится,как в Германии-ФРГ проглотит ГДР.К огромной радости США.
    4. BlackMokona Онлайн
      BlackMokona Сегодня, 11:41
      0
      Как раз выполняют, ликвидируют ЯО и ракеты способные достать до США
  3. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 11:02
    -1
    Пускай сначала сделают, спутники и разведка подтвердит, а потом уже оценивать ситуацию.
    Болтать и обещать в КНДР любят, а выполнять нет.