Что ещё уничтожит Пхеньян?
Власти Северной Кореи приняли решение об окончательном демонтаже ракетного полигона «Тончханн» и ядерного полигона в Йонбене, сообщает Интерфакс.
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи главы КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Северокорейский лидер пообещал также допустить иностранных наблюдателей, которые проконтролируют и подтвердят полный демонтаж оборудования на указанных площадках.
Демонтаж ядерного реактора в Йонбене предусмотрен также договоренностями, достигнутыми на июньской встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре.
Как отметил Мун Чжэ Ин, Север и Юг впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации. Пхеньян также согласился устранить «все источники конфликтов» на полуострове. Стороны заявили о готовности к активным действиям по превращению региона в «свободную от ядерного оружия зону».
В этих целях будут предприняты конкретные меры, такие как создание вдоль демаркационной линии зоны, свободной от военных учений, создание демилитаризованной зоны в Желтом море, сокращение пограничных постов, соединение железнодорожных и автомобильных дорог и т.п.
Стороны также договорились о формировании единой команды для участия в Олимпийских играх.
Кроме того, «для дальнейшего развития отношений между двумя странами Ким Чен Ын согласился в ближайшее время посетить Сеул. Он поблагодарил Мун Чжэ Ина за усилия по налаживанию контактов с Дональдом Трампом и помощь, оказанную им при организации и проведении первого саммита США-КНДР.
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи главы КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Северокорейский лидер пообещал также допустить иностранных наблюдателей, которые проконтролируют и подтвердят полный демонтаж оборудования на указанных площадках.
Демонтаж ядерного реактора в Йонбене предусмотрен также договоренностями, достигнутыми на июньской встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре.
Как отметил Мун Чжэ Ин, Север и Юг впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации. Пхеньян также согласился устранить «все источники конфликтов» на полуострове. Стороны заявили о готовности к активным действиям по превращению региона в «свободную от ядерного оружия зону».
В этих целях будут предприняты конкретные меры, такие как создание вдоль демаркационной линии зоны, свободной от военных учений, создание демилитаризованной зоны в Желтом море, сокращение пограничных постов, соединение железнодорожных и автомобильных дорог и т.п.
Стороны также договорились о формировании единой команды для участия в Олимпийских играх.
Кроме того, «для дальнейшего развития отношений между двумя странами Ким Чен Ын согласился в ближайшее время посетить Сеул. Он поблагодарил Мун Чжэ Ина за усилия по налаживанию контактов с Дональдом Трампом и помощь, оказанную им при организации и проведении первого саммита США-КНДР.
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