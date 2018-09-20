Оптическая иллюзия с политическим прицелом, или Китайская экспансия на ДВ
В Интернете и в печатных СМИ часто можно встретить рассуждения о том, что Китай планирует захватить российский Дальний Восток. Иногда сюда же добавляют и Сибирь, вплоть до Урала: так страшнее, и такие ужастики лучше продаются. А вот более трезвый взгляд на вещи как-то не очень популярен: нажиться на нём трудно, да и в «штатные пропагандисты» молва моментально запишет.
Тем не менее, давайте все-таки попробуем разобраться с этим непростым вопросом в надежде хоть немного смягчить тот негативный информационный фон, который сейчас доминирует в социуме.
Для начала хочу напомнить вам, уважаемые читатели, совершенно реальный случай, когда какое-то государство строило планы на российские Дальний Восток и Сибирь. Нет, это был не Китай – это была императорская Япония, которая имела определенные договоренности с Гитлером относительно дележки шкуры неубитого русского медведя. Так вот, претензии Японии простирались именно до Урала. И то, что в итоге японцы не начали войну против СССР, в каком-то смысле можно назвать чудом – настолько они были к этому близки.
Однако все мы помним, чем эти планы для Японии закончились…
Ещё один нетипичный взгляд на проблему: скажите, а вы бы не отказались от теплых плодородных китайских земель, если бы они вдруг стремительно обезлюдели? Почему-то мне кажется, что нет. Наверное, неудивительно, что в Китае находятся горячие головы, которые с вожделением посматривают на наши границы. Но сказано это не для того, чтобы с пониманием относиться к чьим бы то ни было притязаниям. Нет, дело в другом: нас в первую очередь должно волновать то, насколько мы сильны и в состоянии ли мы защитить свою территорию. То есть для начала мы не должны вселять в геополитических конкурентов лишних надежд, демонстрируя свою слабость. А если ещё точнее, то мы должны быть достаточно сильными, чтобы ни у кого не возникло и тени желания хоть как-то на нас покуситься.
Несколько особняком стоит уверенность, что китайцы готовятся захватить наши территории без оружия, просто заселяя пустующие земли. Вероятно, базируется она на убеждении, что китайцы изо всех сил стремятся покинуть перенаселенный Китай и обосноваться хоть где-нибудь, хоть в страшной русской Сибири. Однако это совсем не так, и это доказывает уже хотя бы карта распределения населения в самом Китае.
Вопреки нашим мифам, нужно понимать, что Китай – очень большая и до сих пор ещё не слишком равномерно заселенная страна. Там есть свой «Дальний Восток», только расположенный в западных провинциях, есть предгорья Тибета и Гималаев, пустынные и полупустынные регионы в центре страны, где китайцы не очень-то спешат селиться.
В частности, многие из нас слышали про китайские «города-призраки», в строительство которых правительство вложило немалые деньги. Однако сами китайцы не спешат в них переезжать, несмотря на различные льготы и преференции. Причина довольно проста: эти города часто расположены в не самых комфортных климатических зонах, и рядовые граждане Поднебесной предпочитают «мыкать горе» где-нибудь в Шанхае или Гуанчжоу, но не соваться в полупустынный район центрального Китая.
В российских СМИ в подтверждение мифа про ассимиляцию китайцев на Дальнем Востоке постоянно приводят примеры якобы громадных территорий сельхозназначения, переданных китайцам в аренду на 49 лет. В пример часто приводится аренда земли в Забайкальском крае, где китайская компания арендовала 115 000 гектаров целинных и залежных земель. Обычно эта история приправлена ужасными «подробностями» вроде того, что участок протянется вдоль российско-китайской границы на 1500 километров, и рисунками карт, на которых он обозначен размером с озеро Байкал.
Но на деле магия цифр разрушается довольно просто: в одном квадратном километре – 100 гектаров. Следовательно, в упомянутом участке – 1150 кв. километров. Это прямоугольник 55 на 20 километров, точнее, чуть больше. Как для одного предприятия – надел немалый. А как для России, где из примерно 400 миллионов гектар земли обрабатывается только 77, вроде бы и говорить не о чем.
Для примера обратим внимание на соседей Забайкалья: Еврейскую автономную область и Хабаровский край. Там в аренду китайцами совокупно взято 426,6 тыс. га земли. Для её обработки привлекается около двух с половиной тысяч рабочих из Китая. Гражданство РФ, насколько известно, никто из них пока не просил…
На самом деле ситуация с «засильем» китайцев на российском ДВ сейчас гораздо лучше, чем она была в девяностых. И причина довольно очевидна – тогда КНР была преимущественно просто нищим государством, и миллионы китайцев были рады поехать куда угодно и делать что угодно, лишь бы иметь хоть какую-то работу. Сейчас же ситуация изменилась, и «морозить сопли» при минус 30 на рынке Благовещенска или Уссурийска в декабре-январе согласится далеко не каждый китаец.
В целом практика аренды земель довольно широко распространена в мире. Корейцы арендуют миллионы гектаров на Мадагаскаре, арабы пробуют свои силы в Пакистане, Китай, помимо РФ, арендует огромные наделы в Африке и на Украине. А в России, помимо Китая, арендуют земли швейцарцы и сингапурцы.
При том, что определенную осторожность соблюдать нам все-таки необходимо, основная проблема все-таки не в аренде земли, а в том, что мы не в состоянии сами развивать свое сельское хозяйство достаточно высокими темпами. Те жалкие крохи, которые мы получаем от аренды, вряд ли сопоставимы с теми прибылями, которые могли бы иметь регионы и страна, если бы на эти земли пришел российский собственник.
Но вместо этого мы видим программу «Дальневосточный гектар», когда жителю России предлагается всего один гектар дальневосточного «рискованного земледелия», и остается только догадываться: это глупость или такая изощренная издевка?
Специфика нынешнего момента предполагает, что заинтересованность Китая в аренде сельхозугодий только вырастет. Этому способствует развернувшаяся между КНР и США торговая война, в ходе которой, в частности, Китай ввел дополнительные пошлины на американские соевые бобы и некоторые другие культуры. Спрос на подобную продукцию в Поднебесной наверняка возрастет, и компенсировать его китайцы попытаются в том числе и за счет импорта из России.
К этому можно было бы отнестись спокойно, если бы не упомянутая проблема: недостаточное внимание к собственному сельхозпроизводителю, которому на Дальнем Востоке живется куда сложнее, чем на Кубани. Поэтому некоторый скептицизм по отношению к усилиям правительства и региональных властей по привлечению иностранных арендаторов мы, конечно, должны сохранять.
Но насчет захвата Дальнего Востока китайцами пока можно быть спокойными: это очень тяжело сделать как демографическими, так и военными средствами. И пока американцы не возьмут Москву, китайцам Владивостока точно не видать.
Тем не менее, давайте все-таки попробуем разобраться с этим непростым вопросом в надежде хоть немного смягчить тот негативный информационный фон, который сейчас доминирует в социуме.
Для начала хочу напомнить вам, уважаемые читатели, совершенно реальный случай, когда какое-то государство строило планы на российские Дальний Восток и Сибирь. Нет, это был не Китай – это была императорская Япония, которая имела определенные договоренности с Гитлером относительно дележки шкуры неубитого русского медведя. Так вот, претензии Японии простирались именно до Урала. И то, что в итоге японцы не начали войну против СССР, в каком-то смысле можно назвать чудом – настолько они были к этому близки.
Однако все мы помним, чем эти планы для Японии закончились…
Ещё один нетипичный взгляд на проблему: скажите, а вы бы не отказались от теплых плодородных китайских земель, если бы они вдруг стремительно обезлюдели? Почему-то мне кажется, что нет. Наверное, неудивительно, что в Китае находятся горячие головы, которые с вожделением посматривают на наши границы. Но сказано это не для того, чтобы с пониманием относиться к чьим бы то ни было притязаниям. Нет, дело в другом: нас в первую очередь должно волновать то, насколько мы сильны и в состоянии ли мы защитить свою территорию. То есть для начала мы не должны вселять в геополитических конкурентов лишних надежд, демонстрируя свою слабость. А если ещё точнее, то мы должны быть достаточно сильными, чтобы ни у кого не возникло и тени желания хоть как-то на нас покуситься.
Несколько особняком стоит уверенность, что китайцы готовятся захватить наши территории без оружия, просто заселяя пустующие земли. Вероятно, базируется она на убеждении, что китайцы изо всех сил стремятся покинуть перенаселенный Китай и обосноваться хоть где-нибудь, хоть в страшной русской Сибири. Однако это совсем не так, и это доказывает уже хотя бы карта распределения населения в самом Китае.
Вопреки нашим мифам, нужно понимать, что Китай – очень большая и до сих пор ещё не слишком равномерно заселенная страна. Там есть свой «Дальний Восток», только расположенный в западных провинциях, есть предгорья Тибета и Гималаев, пустынные и полупустынные регионы в центре страны, где китайцы не очень-то спешат селиться.
В частности, многие из нас слышали про китайские «города-призраки», в строительство которых правительство вложило немалые деньги. Однако сами китайцы не спешат в них переезжать, несмотря на различные льготы и преференции. Причина довольно проста: эти города часто расположены в не самых комфортных климатических зонах, и рядовые граждане Поднебесной предпочитают «мыкать горе» где-нибудь в Шанхае или Гуанчжоу, но не соваться в полупустынный район центрального Китая.
В российских СМИ в подтверждение мифа про ассимиляцию китайцев на Дальнем Востоке постоянно приводят примеры якобы громадных территорий сельхозназначения, переданных китайцам в аренду на 49 лет. В пример часто приводится аренда земли в Забайкальском крае, где китайская компания арендовала 115 000 гектаров целинных и залежных земель. Обычно эта история приправлена ужасными «подробностями» вроде того, что участок протянется вдоль российско-китайской границы на 1500 километров, и рисунками карт, на которых он обозначен размером с озеро Байкал.
Но на деле магия цифр разрушается довольно просто: в одном квадратном километре – 100 гектаров. Следовательно, в упомянутом участке – 1150 кв. километров. Это прямоугольник 55 на 20 километров, точнее, чуть больше. Как для одного предприятия – надел немалый. А как для России, где из примерно 400 миллионов гектар земли обрабатывается только 77, вроде бы и говорить не о чем.
Для примера обратим внимание на соседей Забайкалья: Еврейскую автономную область и Хабаровский край. Там в аренду китайцами совокупно взято 426,6 тыс. га земли. Для её обработки привлекается около двух с половиной тысяч рабочих из Китая. Гражданство РФ, насколько известно, никто из них пока не просил…
На самом деле ситуация с «засильем» китайцев на российском ДВ сейчас гораздо лучше, чем она была в девяностых. И причина довольно очевидна – тогда КНР была преимущественно просто нищим государством, и миллионы китайцев были рады поехать куда угодно и делать что угодно, лишь бы иметь хоть какую-то работу. Сейчас же ситуация изменилась, и «морозить сопли» при минус 30 на рынке Благовещенска или Уссурийска в декабре-январе согласится далеко не каждый китаец.
В целом практика аренды земель довольно широко распространена в мире. Корейцы арендуют миллионы гектаров на Мадагаскаре, арабы пробуют свои силы в Пакистане, Китай, помимо РФ, арендует огромные наделы в Африке и на Украине. А в России, помимо Китая, арендуют земли швейцарцы и сингапурцы.
При том, что определенную осторожность соблюдать нам все-таки необходимо, основная проблема все-таки не в аренде земли, а в том, что мы не в состоянии сами развивать свое сельское хозяйство достаточно высокими темпами. Те жалкие крохи, которые мы получаем от аренды, вряд ли сопоставимы с теми прибылями, которые могли бы иметь регионы и страна, если бы на эти земли пришел российский собственник.
Но вместо этого мы видим программу «Дальневосточный гектар», когда жителю России предлагается всего один гектар дальневосточного «рискованного земледелия», и остается только догадываться: это глупость или такая изощренная издевка?
Специфика нынешнего момента предполагает, что заинтересованность Китая в аренде сельхозугодий только вырастет. Этому способствует развернувшаяся между КНР и США торговая война, в ходе которой, в частности, Китай ввел дополнительные пошлины на американские соевые бобы и некоторые другие культуры. Спрос на подобную продукцию в Поднебесной наверняка возрастет, и компенсировать его китайцы попытаются в том числе и за счет импорта из России.
К этому можно было бы отнестись спокойно, если бы не упомянутая проблема: недостаточное внимание к собственному сельхозпроизводителю, которому на Дальнем Востоке живется куда сложнее, чем на Кубани. Поэтому некоторый скептицизм по отношению к усилиям правительства и региональных властей по привлечению иностранных арендаторов мы, конечно, должны сохранять.
Но насчет захвата Дальнего Востока китайцами пока можно быть спокойными: это очень тяжело сделать как демографическими, так и военными средствами. И пока американцы не возьмут Москву, китайцам Владивостока точно не видать.
- Автор:
- Виктор Кузовков
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter