Пока только в области. Во Львовщине запретили использование русского языка

На Украине продолжается борьба с русским языком. Лидером этой борьбы конечно же являются западные регионы страны, а особенно Львов. Недавно Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" на территории всей области, сообщает украинский телеканал ZIK.Согласно сообщению телеканала, депутаты областного совета 57 голосами при 47 необходимых приняли решение об "установлении моратория на любое публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области." По заявлению депутатов облсовета, мораторий будет действовать "до момента полного прекращения оккупации территории Украины".В рамках принятого решения Львовский облсовет создаст специальную межведомственную группу, которая будет проводить систематическую "разъяснительную работу" с населением. На данный момент решение о запрете публичного использования русского языка будет распространяться только на Львовскую область, но в планах львовских депутатов расширить его действие на всю Украину. Во Львове уже выдвинули предложение обратиться в Верховную Раду с запретом "аудиовизуальных произведений" на русском языке.В 2016 году на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании", согласно которым доля программ на украинском языке должна быть не менее 55%. Как заявлял ранее президент Украины Петр Порошенко, на Украине "русский язык имеет равные права наряду с украинским".