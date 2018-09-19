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Пока только в области. Во Львовщине запретили использование русского языка

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На Украине продолжается борьба с русским языком. Лидером этой борьбы конечно же являются западные регионы страны, а особенно Львов. Недавно Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" на территории всей области, сообщает украинский телеканал ZIK.

Пока только в области. Во Львовщине запретили использование русского языка


Согласно сообщению телеканала, депутаты областного совета 57 голосами при 47 необходимых приняли решение об "установлении моратория на любое публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области." По заявлению депутатов облсовета, мораторий будет действовать "до момента полного прекращения оккупации территории Украины".


В рамках принятого решения Львовский облсовет создаст специальную межведомственную группу, которая будет проводить систематическую "разъяснительную работу" с населением. На данный момент решение о запрете публичного использования русского языка будет распространяться только на Львовскую область, но в планах львовских депутатов расширить его действие на всю Украину. Во Львове уже выдвинули предложение обратиться в Верховную Раду с запретом "аудиовизуальных произведений" на русском языке.

В 2016 году на Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании", согласно которым доля программ на украинском языке должна быть не менее 55%. Как заявлял ранее президент Украины Петр Порошенко, на Украине "русский язык имеет равные права наряду с украинским".
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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56 комментариев
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  1. НИКНН Онлайн
    НИКНН Сегодня, 11:17
    +3
    Повод для обострения обстановки, ДЛНР уже приелась (успехов там нет и похвастать не чем), русские на войну не идут, нужен новый очаг и взрыв, другого объяснения не вижу.
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:39
      +3
      Цитата: НИКНН
      другого объяснения не вижу

      Очередной прогиб в сторону Запада в надежде 30 серебренников получить . Иудушки , что с них взять ... request
    2. Проксима Офлайн
      Проксима Сегодня, 12:05
      +1
      Интересно, а если во Львове нападут гопники на девушку и онз вместо украинского «рятуйте» крикнет вовсеуслышание «помогите», то её засудят? belay
      1. Banshee Онлайн
        Banshee Сегодня, 13:24
        0
        Интересный вопрос... Я его отошлю Таракану, у него кум во Львове живет, пусть спросит.
  2. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:18
    +5
    депутаты областного совета 57 голосами при 47 необходимых приняли решение об "установлении моратория на любое публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области."

    "Обыкновенный фашизм" (с)
    1. moisha Офлайн
      moisha Сегодня, 11:34
      -15
      Объясните что такое фашизм? Во Франции кстати тоже не используется русский язык ( в рекламе,объявления в общественном транспорте,как язык общения муниципальных властей с жителями и гостями) и пока там никто не умер.Во Львове на бытовом уровне вы можете пользоваться русским языком сколько вам угодно ,так к чему эта статья?
      1. Андрей ВОВ Онлайн
        Андрей ВОВ Сегодня, 11:44
        +7
        ТЫ зайди в магазин или в кафе во Львове и спроси что либо по русски или на улице громко что то скажи,я посмотрю что с тобой сделают...
      2. milton Офлайн
        milton Сегодня, 11:46
        +5
        Богоизбранные за пару шекелей готовы любых фашиков оправдывать, вспомните Германию 30-х годов прошлого века. Вы Адика тоже оправдывали, а когда осознали реальность Вас уже не было fool
      3. Александр романов Онлайн
        Александр романов Сегодня, 11:55
        +2
        Цитата: moisha
        Во Франции кстати тоже не используется русский язык ( в рекламе,объявления в общественном транспорте,как язык общения муниципальных властей с жителями и гостями) и пока там никто не умер

        Во Франции кстати(где ты никогда не был и не будешь) куча магазинов и ресторанов,где работают владеющие русским языком продавцы и официанты. Слава Бандере. Поклонись Щухевичу
        1. роман66 Онлайн
          роман66 Сегодня, 12:05
          +2
          много букав! послал бы сразу лесом. привет hi
          1. Александр романов Онлайн
            Александр романов Сегодня, 12:30
            +1
            Цитата: роман66
            послал бы сразу лесом.

            Привет Рома. Лесом не умеют,если я посылаю,то сразу куда подальше. Но поскольку у меня 8 предов,приходится сдерживаться и строить из себя шибко культурную личность в отношении подобных любителей западного гейсообщества.
      4. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:59
        +1


        moisha (Мойша) Сегодня, 11:34 НОВЫЙ

        ...таки вИ и там были?... а на каком яыке общались?... иврит; арабский,испанский, румынский, польский, идиш, ладино, венгерский?...
      5. Sovpadenie Офлайн
        Sovpadenie Сегодня, 12:07
        +2
        А во Франции есть законодательные акты, запрещающие русский язык?
        1. Александр романов Онлайн
          Александр романов Сегодня, 12:30
          0
          Цитата: Sovpadenie
          во Франции есть законодательные акты, запрещающие русский язык?

          Нет! Русские во Франции оставляют не мало денег,кто же будет резать курицу несущую золотые яйца.
      6. Василенко Владимир Онлайн
        Василенко Владимир Сегодня, 12:32
        0
        Цитата: moisha
        Во Франции кстати тоже не используется русский язык ( в рекламе,объявления в общественном транспорте,как язык общения муниципальных властей с жителями и гостями) и пока там никто не умер

        у вас с понимание проблемы?!
        Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины это не реклама, совсем другое
      7. Непонятливый Онлайн
        Непонятливый Сегодня, 13:20
        0
        Мойша, во Франции не проживают миллионы Русскоязычных. Даже там нет запрета на использование Русского языка. Ты видел в Германии запрет на использование какого-либо языка? В Ирландии, где я живу, это сочтут фашизмом. Я тебе заявляю как юрист с огромным стажем работы. Лучше-бы тебе помолчать. Получив статус беженца ты на "полную" гадишь на страну, которая тебя вскормила. Я живу в Ирландии, но не гажу на свою Родину. Почему на "ты"? Не уважаю людей, использующих свою национальность для получения каких-либо преференций. Посмотри на национальность наших олигархов. Все они как-то "богоизбранные": Абрамовичи, Вексельберги, Гайдары, Чубаысы......Может, посмотрим на состав Руководства РФССР после 1917? Именно по-этому у вас проблемы с адаптацией в любом обществе.
  3. DigitalError Онлайн
    DigitalError Сегодня, 11:21
    +6
    Язык - необходимая часть единого культурного и научного пространства. Через 100 лет эти "хлопци" только польские наставления по выращиванию буряка прочесть смогут.
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 11:22
      +5
      Раньше,намного раньше...
    2. Uncle Lee Онлайн
      Uncle Lee Сегодня, 11:34
      +3
      Цитата: DigitalError
      польские наставления по выращиванию буряка прочесть смогут.

      Прочесть не смогут ! Только устное приказание поймут.
      А по большому счету без русского языка эти недолюди впадут в такой троглодизм, что мама не горюй !
      P.S. В русофобской Грузии, без знания русского,уже на престижную работу не устроишься ! Вот так ! hi
      1. DigitalError Онлайн
        DigitalError Сегодня, 12:04
        0
        [media=https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/08/02/777258-medvedev-odobril]
        Цитата: Uncle Lee
        В русофобской Грузии, без знания русского,уже на престижную работу не устроишься

        А в России - без знания английского. Знание иностранного языка всегда является конкурентным преимуществом, позволяя лично ознакомиться с первоисточником и взглянуть на что-либо шире. Наше правительство, кстати, не стремится увеличить количество русскоговорящих на западе.
    3. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:01
      +2


      DigitalError (Евгений) Сегодня, 11:21 НОВЫЙ
      +6
      Язык - необходимая часть единого культурного и научного пространства. Через 100 лет эти "хлопци" только польские наставления по выращиванию буряка прочесть смогут.

      ... и только в польше будут выращивать, своей земли у них уже не будет...
  4. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 11:22
    +1
    мова русский язык не победит как не штрафуй ей даже с суржиком не справиться!
  5. БВС Онлайн
    БВС Сегодня, 11:23
    +2
    В Казахстане тоже есть такие законы - доля программ на казахском языке должна быть не менее 50%. И никто из сторонников "русского мира" не подымает шум, в том числе и руководство России. Я даже не говорю про Туркменистан и Узбекистан.
    1. DigitalError Онлайн
      DigitalError Сегодня, 11:25
      +1
      А зачем? Вот когда это станет вредно для бизнеса, тогда и зашумят, ближе к следующему электоральному циклу.
    2. SSR Офлайн
      SSR Сегодня, 11:40
      +1
      Цитата: БВС
      Я даже не говорю про Туркменистан и Узбекистан.

      Ну они роднее и ближе чем "Украина" или Грузия, Азербайджан, Армения, или вообще с дикарями прибалтами сравнивать.
      Просто не будем забывать, Украина это искусственное образование, которое состояло из русских.
      ПС.
      Шуточки про хо,хл,ов во время СССР, даром не прошли.
      До сих пор помню, как в НИИ, в 80-х приехавшего с Харькова Воронцова и приехавшего из Свердловска Шевченко, многие улыбаясь звали хо,хл,ами тем самым способствуя их так сказать самоидентификации.
      1. БВС Онлайн
        БВС Сегодня, 11:48
        +2
        Мне, живущему в одной из республик Средней Азии, положение с русским языком здесь волнительный, чем такое в Украине. Пусть флаг на моем профиле Вас не обманывает, в нашей республике доступ к "ВО" заблокирован государством.
        1. Ren Офлайн
          Ren Сегодня, 12:24
          +1
          Цитата: БВС
          в нашей республике доступ к "ВО" заблокирован государством.

          Каким государством? Можно по подробнее! hi
          1. БВС Онлайн
            БВС Сегодня, 12:26
            -1
            Республика Казахстан
            1. Ren Офлайн
              Ren Сегодня, 12:34
              +1
              Цитата: БВС
              Республика Казахстан

              Т.е. Вы хотите сказать, что сайт ВО в Казахстане признан экстремистским, либо контент не соответствует законодательству Казахстана?
              Он внесён в реестр запрещённых сайтов? belay
              1. Ren Офлайн
                Ren Сегодня, 12:41
                +1
                Только что проверил на официальном ресурсе http://mic.gov.kz/ru/complain
                Ответ: "Интернет-ресурс: http://topwar.ru/ не включен в реестр запрещенных"
                Цитата: БВС
                Республика Казахстан
                - фейк.
              2. БВС Онлайн
                БВС Сегодня, 12:46
                0
                Я ни чего не хочу сказать. Я не знаю о правовой основе блокировки доступа к сайту. Просто не доступа.
            2. Александр романов Онлайн
              Александр романов Сегодня, 12:44
              0
              Цитата: БВС
              -1
              Республика Казахстан

              Тут Казахов полно на саите,че ты врешь тут сидишь.
              1. Комментарий был удален.
                1. Комментарий был удален.
              2. Banshee Онлайн
                Banshee Сегодня, 13:27
                0
                На протяжении полугода сайт действительно был заблокирован в Республике Казахстан.
        2. Василенко Владимир Онлайн
          Василенко Владимир Сегодня, 12:45
          -1
          Цитата: БВС
          Мне, живущему в одной из республик Средней Азии
          ВЫ откуда?
          1. Василенко Владимир Онлайн
            Василенко Владимир Сегодня, 13:05
            0
            смешно, и кого смутил мой вопрос?
      2. Василенко Владимир Онлайн
        Василенко Владимир Сегодня, 12:51
        0
        Цитата: SSR
        Украина это искусственное образование, которое состояло из русских.

        а узбекистан, что естественное?
    3. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 11:56
      +1
      Цитата: БВС
      В Казахстане тоже есть такие законы

      Выкладываи,почитаем
      1. БВС Онлайн
        БВС Сегодня, 11:58
        -1
        Мы уже на "ты", как-то рановато - мне 64 года и я полковник в отставке.
      2. БВС Онлайн
        БВС Сегодня, 12:02
        0
        ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
        О телерадиовещании
        (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.)
        ........
        Статья 10. Язык теле-, радиопрограмм
        1. Теле-, радиопрограммы отечественных теле-, радиоканалов распространяются на казахском и других языках.
        2. Еженедельный объем теле-, радиопрограмм на казахском языке по времени не должен быть менее суммарного объема теле-, радиопрограмм на других языках.
        Объем теле-, радиопрограмм на казахском языке в интервалах времени продолжительностью шесть часов каждый, исчисляемый с ноля часов местного времени, не должен быть менее суммарного объема теле-, радиопрограмм на других языках.
        ........
        1. Александр романов Онлайн
          Александр романов Сегодня, 12:25
          0
          Цитата: БВС
          0
          ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
          О телерадиовещании
          (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.)
          ........

          При чем тут телерадиовещание? Это уже давно на украине сделано. Речь идет о разговоре на русском.В 64 года нужно быть мудрее,как минимум.
          И за одно напиши,из какои ты страны конкретно,я поменяю аипи на твою страну и попробую заити на ВО
    4. Василенко Владимир Онлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 12:33
      0
      Цитата: БВС
      И никто из сторонников "русского мира" не подымает шум, в том числе и руководство России

      это да, только там еще не дошли до запрета, пока
  6. demo Онлайн
    demo Сегодня, 11:24
    +1
    Вот интересно!
    Если в ресторане "Піді Львів" крутить музыкальные композиции на суахили под там-тамы, то это не вызовет нареканий?
    Хотя посетители явно не обрадуются.
    А вот Софью Михайловну - известную исполнительницу русскоязычных песен не стоил ли запретить?
    А Долину, Павалий и сонм других исполнителей?
    Они же пропагандируют язык оккупантов?
    Гнатюков младшего и старшего туда же.
    Во Львове запретят.
    Это понятно.
    А как быть с остальной Незалежной.
    А с депутатами ВРУ говорящих очень даже правильно на русском языке что делать?
    Даем слово Сергею Лаврову?
    1. t-4 Офлайн
      t-4 Сегодня, 11:41
      +1
      А чего тут интересного. Они же с Россией в состоянии войны! (правда Россия на войну никак не является, но это другой вопрос) А так все верно. Война так война. Не думаю, что кто-то слушал немецкие песни пока шла Великая Отечественная; во время войны с Наполеоном наша элита отказалась от французского (и замолчала, поскольку русского не знала laughing ); а в Первую мировую даже столицу переименовали.
  7. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 11:31
    +3
    Толи ещё будет..Инфекция - она такая . А лет через двадцать уже эти мальчики с фото начнут законы принимать ...
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:03
      0


      КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:31 НОВЫЙ
      +3
      Толи ещё будет..Инфекция - она такая . А лет через двадцать уже эти мальчики с фото начнут законы принимать ...

      ... есть такой момент, но только если раньше их не перестреляют - или свои же, или...
  8. Кот_Кузя Офлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 11:31
    +2
    Скорей бы на всю 404 этот закон распространили, чтобы следующее поколение кастрюлек не знало русского языка, и перестало бы гадить и в рунете и поливать поносом в комментариях. Куда ни зайдешь где можно комментарии оставить, обязательно найдется скакун, который будет лить понос, которым заполнена его кастрюлька вместо головы.
  9. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 11:50
    +3
    Га, а По сути Львов, город оккупированный украинцами )))
  10. Dzafdet Офлайн
    Dzafdet Сегодня, 11:50
    +2
    Процесс пошёл. Первый раз запрет вызвал появление республик, теперь приведёт к окончательному развалу 404. Ей давно пора разделиться на три части и жить спокойно... drinks laughing tongue wassat
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:13
      +2


      Dzafdet (Сергей) Сегодня, 11:50

      Ей давно пора разделиться на три части и жить спокойно..

      ... не хотите поделится - кому и сколько частей достанется... по моим подсчётам, должно быть гораздо больше желающих порвать 404 на куски... wink
  11. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 12:04
    +2
    А потом придут поляки и запретят украинский. Занавес.
  12. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:22
    0
    Цитата: moisha
    Во Львове на бытовом уровне вы можете пользоваться русским языком сколько вам угодно ,так к чему эта статья?

    -------------------------
    Ага. А почему им русские песни петь нельзя и фильмы смотреть? Мы же поем к примеру "ти ж мене пидманула" или "Червону Руту".
  13. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:23
    0
    Цитата: Dzafdet
    Ей давно пора разделиться на три части

    ------------------------
    Шчытаэм. Венгрия, Румыния, Россия, Польша, кусочек Бацке. Уже больше трех претендентов. wink
  14. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:25
    +1
    Цитата: Berkut24
    А потом придут поляки и запретят украинский.

    -------------------------
    А потом придут поляки и вообще на любую речь штраф наложат, потому что украинский батрак должен только МОЛЧА арбайтен. hi
  15. Govorun Офлайн
    Govorun Сегодня, 12:36
    +1
    Пока только в области. Во Львовщине запретили использование русского языка
    Кто то движется вперед и развивается, кто то стоит просто стоит на месте,а есть те,кто катится назад и деградирует...
  16. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 13:11
    0
    Пусть эта межведомственная группа не забудет памятки, на русском языке напечатать "здаюсь, я за Россию". Уверен, пригодятся yes
  17. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 13:16
    0
    Надо же как-то "патриотов" из под судебного преследования вывести:
    Шахтеру-переселенцу из Донецка разорвали рот и бросили под колеса автомобиля из-за того, что его семья говорит на русском языке. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на региональные СМИ.