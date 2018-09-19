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Мечта сбывается? В Польше может появиться военная база США

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Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп признали одной из наиболее актуальных угроз «агрессивное поведение России» и намерены вместе противостоять этому вызову, говорится в совместном заявлении двух лидеров по итогам встречи в Вашингтоне.



Кроме российской угрозы стороны намерены также противостоять терроризму и распространению оружия массового поражения.


Свободная и сильная Европа имеет жизненно важное значение для Соединенных Штатов и Польши, поэтому более тесное сотрудничество имеет решающее значение для устранения нынешних угроз, приводит заявление ТАСС.

В связи с этим президенты договорились развивать партнерство в сфере военных технологий, включая облегчение доступа к «высокотехнологичным технологиям и вооружениям, которые США считают возможными».

Вернувшись на родину, Дуда подтвердил готовность правительства взять на себя расходы по созданию инфраструктуры для военной базы США. Эта тема, по его словам, обсуждалась на встрече с Дональдом Трампом.

Варшава готова компенсировать Соединенным Штатам более $2 млрд. за постоянное присутствие американского контингента на территории Польши.

Дуда отметил, что стоимость базы большая, поэтому американцы возьмут на себя ее содержание, а поляки – за свой счет подготовят место.

В конце своего выступления он выразил надежду, что «такая база появится», поскольку в США уже рассматривается возможность ее создания.

В последнее время Польша активно муссирует тему опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим Варшава неоднократно заявляла на разных уровнях о необходимости создания на польской земле военной базы США, обещая компенсировать расходы на ее строительство.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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14 комментариев
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  1. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:01
    +3
    Интресно только , что эта база в раскладе поменяет ? Натовцы на фоне Иван-города фоткаются , так что базой больше , базой меньше ... Да и будет ли она - вопрос .. Обсуждать что то (и обсуждать ли) с Трампом можно до посинения , всё равно у того пятниц на неделе цельных семь штук ..
    1. Татьяна Онлайн
      Татьяна Сегодня, 12:02
      +1
      Кто бы сомневался, что американская военная база в колонизированной Польше появится - с её-то проамериканским правительством!
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 12:07
        +2
        Мечта сбывается? В Польше может появиться военная база США
        ну что,по традиции : новая мишень для "искандеров"...гы...? what
        1. Jolly oldster sailor Онлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 12:12
          +1
          Пустое это всё...Все же понимают,что война будет(если она будет,не дай Бог,конечно)для всех последней,даже для тараканов с острова Вануату.Просто деньги делить будут люди,наивно думая,что в гробу кармашки есть...
  2. Комментарий был удален.
  3. НИКНН Онлайн
    НИКНН Сегодня, 12:04
    -1
    Варшава готова компенсировать Соединенным Штатам более $2 млрд. за постоянное присутствие американского контингента на территории Польши.
    Так они спонсируют США? Бандитов?belayАй да Польша..., в тихом омуте...
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 12:07
      -1
      Когда они тихим омутом были?Очень даже громким-сколько войн развязали,тихушники эти...
    2. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 12:09
      +1
      Цитата: НИКНН
      Ай да Польша..., в тихом омуте...

      а мы в тихом ауте...зашибись американскую базу в бинокль разглядывать...дожили,додемократились...
  4. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 12:17
    +2
    Только жалкий народишко с гигантским комплексом неполноценности может хотеть себе оккупационных войск, да ещё за это приплачивать.
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 12:23
      +1
      От этого "жалкого народишка" дядька с отрубленной рукой вернулся с похода Тухачевского-сильно ругался "умением воевать" новой власти-не они бы если-порубили бы в лоскуты ляхов энтих...
  5. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:24
    +2
    Вернувшись на родину, Дуда подтвердил готовность правительства взять на себя расходу по созданию инфраструктуры для военной базы США

    ... лег под трампа полностью... laughing
  6. ggl1 Офлайн
    ggl1 Сегодня, 12:44
    0
    Речь Посполитая как ты себя дешево ценишь
    готова отдаться США за 30 серебренников
  7. ggl1 Офлайн
    ggl1 Сегодня, 12:50
    0
    Какие вы поляки продажные твари и даже это
    не понимаете
    Вы всю жизнь делали гадости России
    да и нашей Беларуси (времена ВКЛ в составе Речи Посполитой))
  8. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 13:02
    +1
    О этой новости повеяло каким-то смрадом гниющих польских яблок. sad Яблок, которые потеряли свой рынок.
  9. тагил Онлайн
    тагил Сегодня, 13:14
    0
    Как только появится американская база в польше, можно спустить в унитаз договор об ограничении войск в Европе. Правда слюней у европейцев будет по этому поводу, ну да может от злобы захлебнутся. Вообще соблюдать какие то договора с п.и.н.д.о.с.ятами это себя не уважать, а мы все на что-то рассчитываем.