Мечта сбывается? В Польше может появиться военная база США
Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп признали одной из наиболее актуальных угроз «агрессивное поведение России» и намерены вместе противостоять этому вызову, говорится в совместном заявлении двух лидеров по итогам встречи в Вашингтоне.
Кроме российской угрозы стороны намерены также противостоять терроризму и распространению оружия массового поражения.
Свободная и сильная Европа имеет жизненно важное значение для Соединенных Штатов и Польши, поэтому более тесное сотрудничество имеет решающее значение для устранения нынешних угроз, приводит заявление ТАСС.
В связи с этим президенты договорились развивать партнерство в сфере военных технологий, включая облегчение доступа к «высокотехнологичным технологиям и вооружениям, которые США считают возможными».
Вернувшись на родину, Дуда подтвердил готовность правительства взять на себя расходы по созданию инфраструктуры для военной базы США. Эта тема, по его словам, обсуждалась на встрече с Дональдом Трампом.
Варшава готова компенсировать Соединенным Штатам более $2 млрд. за постоянное присутствие американского контингента на территории Польши.
Дуда отметил, что стоимость базы большая, поэтому американцы возьмут на себя ее содержание, а поляки – за свой счет подготовят место.
В конце своего выступления он выразил надежду, что «такая база появится», поскольку в США уже рассматривается возможность ее создания.
В последнее время Польша активно муссирует тему опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим Варшава неоднократно заявляла на разных уровнях о необходимости создания на польской земле военной базы США, обещая компенсировать расходы на ее строительство.
Кроме российской угрозы стороны намерены также противостоять терроризму и распространению оружия массового поражения.
Свободная и сильная Европа имеет жизненно важное значение для Соединенных Штатов и Польши, поэтому более тесное сотрудничество имеет решающее значение для устранения нынешних угроз, приводит заявление ТАСС.
В связи с этим президенты договорились развивать партнерство в сфере военных технологий, включая облегчение доступа к «высокотехнологичным технологиям и вооружениям, которые США считают возможными».
Вернувшись на родину, Дуда подтвердил готовность правительства взять на себя расходы по созданию инфраструктуры для военной базы США. Эта тема, по его словам, обсуждалась на встрече с Дональдом Трампом.
Варшава готова компенсировать Соединенным Штатам более $2 млрд. за постоянное присутствие американского контингента на территории Польши.
Дуда отметил, что стоимость базы большая, поэтому американцы возьмут на себя ее содержание, а поляки – за свой счет подготовят место.
В конце своего выступления он выразил надежду, что «такая база появится», поскольку в США уже рассматривается возможность ее создания.
В последнее время Польша активно муссирует тему опасности, которая якобы исходит из России. В связи с этим Варшава неоднократно заявляла на разных уровнях о необходимости создания на польской земле военной базы США, обещая компенсировать расходы на ее строительство.
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