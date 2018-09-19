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Теперь официально. На Украине вступил в силу указ о разрыве дружбы с Россией

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На Украине официально вступил в силу указ Петра Порошенко о непродлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. После опубликования указа в официальном издании "Урядовый курьер", он вступил в силу, передает РИА Новости.

Теперь официально. На Украине вступил в силу указ о разрыве дружбы с Россией


Ранее, в понедельник, Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о непродлении договора о дружбе с Россией, при этом отмечается, что речи о разрыве не идет.


Крайне негативно на решение Порошенко отреагировали не только в Москве, где назвали действия Киева деструктивными, но и в исполкоме СНГ, заявив, что решение прекратить действие договора не выгодно никому и навредит самим украинцам. Также против выступила украинская оппозиция, заявившая, что это решение противоречит национальным интересам Украины и осложняет отношения с Россией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве России и Украины был подписан в 1997 году. Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против. На данный момент Украина отказывается продлевать в одностороннем порядке действие договора, при этом не разрывая его. Как ранее заявлял Порошенко, Киев намерен прекратить действие некоторых положений договора, таких как: положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, а положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся без изменений.



Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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27 комментариев
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  1. DEZINTO Офлайн
    DEZINTO Сегодня, 12:07
    +5
    Точно? Точно приточно? Остаточно прощевай? Последний распоследний раз?

    Или всё таки о транзите газа попросят ещё пару раз?
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 12:12
      +4
      hi Попрошенку самого ещё не тошнит от собственной "самостийности" ? what
      1. Комментарий был удален.
        1. Татьяна Онлайн
          Татьяна Сегодня, 12:17
          +2
          США в очередной раз можно "поздравить"! Их верный "пёс" на Украине - военный преступнмк Петруха Порошенко - в очередной раз радостно и демонстративно на весь мир по их команде встал перед Вашингтоном на задние лапки. (См. фото к статье.)
      2. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 12:27
        +1
        Цитата: bouncyhunter
        hi Попрошенку самого ещё не тошнит от собственной "самостийности" ? what

        Тут что то на суицид смахивает, это кстати один из признаков тяжелейшего абстинентного (похмельного) синдрома
      3. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 12:27
        0
        Цитата: bouncyhunter
        Попрошенку самого ещё не тошнит от собственной "самостийности" ?

        Ну наконец -то......теперь уж точно есть повод порвать дипюотношения,заставить "олигархоф" wassat закончить ведение "бузинеса" на украине и признать ЛНР и ДНР fellow
        Ой..о чём это я...опять "сладкий сон приснился" lol
        1. 210окв Офлайн
          210окв Сегодня, 13:05
          0
          Ага..Направить "олигархофф"на ПМЖ..На танкер "Механик Погодин"..
    2. Комментарий был удален.
    3. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 12:36
      +5
      Цитата: DEZINTO
      Точно? Точно приточно? Остаточно прощевай? Последний распоследний раз?

      Не-не-не... всё как всегда - прощевай на пол-шишечки.
      Как ранее заявлял Порошенко, Киев намерен прекратить действие некоторых положений договора, таких как: положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, а положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся без изменений.

      То есть, Договор не продлевается, но почему-то при этом считается действующим в части некоторых пунктов. Шикарная попытка наковырять из сдобы изюм. smile

      Вы бы ещё спросили - введёт ли Украина визовый режим с Россией? laughing
  2. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 12:10
    +4
    Как в старом анекдоте: "...что нибудь изменилось? Нет! Но,писанины прибавилось"
  3. spektr9 Онлайн
    spektr9 Сегодня, 12:12
    +1
    Ну надеюсь, а то все не как духу его порвать не хватало... Причем у обоих сторон
    1. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 12:29
      -1
      Цитата: spektr9
      а то все не как духу его порвать не хватало... Причем у обоих сторон

      У них хватит, а вот у наших...... wassat request
  4. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 12:12
    +3
    Гы-гы, это у нас, оказывается, такая дружба была.
  5. Кот_Кузя Офлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 12:18
    +1
    С такими "друзьями" и врагов не надо.
  6. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:23
    0
    Как ранее заявлял Порошенко, Киев намерен прекратить действие некоторых положений договора, таких как: положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, а положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся без изменений.

    ... пецька алкаш и тут выгадывает в свою пользу...может быть у наших хватит ума "прекратить действие" по полной программе, без оставлений всяких дырок укронацистам, учить то их когда то надо!
    1. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 12:52
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      .. пецька алкаш и тут выгадывает в свою польз

      У него реитинг в раионе 5% ,скоро прощавай ему скажут на Украине
  7. Комментарий был удален.
  8. Василенко Владимир Онлайн
    Василенко Владимир Сегодня, 12:29
    0
    то есть все, границ немая?!! feel
  9. Андрей ВОВ Онлайн
    Андрей ВОВ Сегодня, 12:29
    +3
    Как в том анекдоте,вот тут слушал,а тут рыбу заворачивал...эти пункты договора мы не,не хотим,а вот эти ага..
    Гарные хлопцы...так не бывает..так что все,кончился договор...
  10. Ren Офлайн
    Ren Сегодня, 12:31
    +2
    Ну Слава Богу! Теперь теряется основание для признания со стороны РФ границы от точки стыка государственных границ Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь до точки, расположенной на берегу Таганрогского залива (из "Договора между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе"). Можно признавать хоть независимость ЛДНР, хоть вхождение в состав РФ.
    По Крымской границе у РФ официальных ратифицированных обязательств не было. wink
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 12:56
      +1
      В принципе границы можно признать спорными и начать переговоры по демаркации границ на основе свободного волеизъявления сопредельных территорий Украины и России. wink И учесть волю граждан каждого города или иного поселения. negative
  11. Alexey RA Онлайн
    Alexey RA Сегодня, 12:33
    0
    Ранее, в понедельник, Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о непродлении договора о дружбе с Россией, при этом отмечается, что речи о разрыве не идет.

    Долго прощается, но не уходит. © laughing
  12. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 12:34
    +2
    Украина отказывается продлевать в одностороннем порядке действие договора, при этом не разрывая его.
    И что будет? " я теперь пить с тобой не буду, но опохмелиться мне нальёшь". Так что ли?
  13. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 12:43
    +1
    Порошенко: Мы, не будем выполнять, и не будем разрывать...
    Я думал, что уже перестал удивляться их "здравому смыслу". Оказывается, глупости тоже нет предела... Неужели они, когда-то, были в составе СССР?
    1. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 13:10
      +1
      Ни мира, ни войны. ©
      Получается, что Порошенко решил пойти по скользкому пути Льва Давыдовича.
      1. Теренин Офлайн
        Теренин Сегодня, 13:17
        0
        Цитата: Alexey RA
        Ни мира, ни войны. ©
        Получается, что Порошенко решил пойти по скользкому пути Льва Давыдовича.

        Ну, если можно сравнить мирового мыслителя-преступника с алкашом-преступником crying
  14. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 12:48
    0
    Сбылась мечта идиота. fool
  15. askort154 Онлайн
    askort154 Сегодня, 13:11
    0
    Александр романов......
    У него реитинг в раионе 5% ,скоро прощавай ему скажут на Украине

    У него ситуация - " пан, или пропал". Он прекрасно понимает, что выборы не выиграет..Это понимают и его ставленники. Поэтому выход один, не допустить выборы, введя в стране военное положение. А это - "как два пальца об асфальт". Военная провокация на Донбассе.
    Можно полагать, что это будет проведено одновременно с большим ударом НАТО по Сирии. А план Б - ему готовят дублёра - Наливайченко.
  16. Не либероид Русский Онлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 13:16
    0
    ишь ты ))) прекратить отдельные пункты но остальное в силе :) а он второго подписанта договора спросил ? или думает раз он решил, то в России согласятся ? ну не де6ыл ?
  17. Не либероид Русский Онлайн
    Не либероид Русский Сегодня, 13:18
    0
    Цитата: Теренин
    Порошенко: Мы, не будем выполнять, и не будем разрывать...
    Я думал, что уже перестал удивляться их "здравому смыслу". Оказывается, глупости тоже нет предела... Неужели они, когда-то, были в составе СССР?


    при ссср они тихо по хуторам сидели даже вякнуть не пытались