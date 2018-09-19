Теперь официально. На Украине вступил в силу указ о разрыве дружбы с Россией
На Украине официально вступил в силу указ Петра Порошенко о непродлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. После опубликования указа в официальном издании "Урядовый курьер", он вступил в силу, передает РИА Новости.
Ранее, в понедельник, Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о непродлении договора о дружбе с Россией, при этом отмечается, что речи о разрыве не идет.
Крайне негативно на решение Порошенко отреагировали не только в Москве, где назвали действия Киева деструктивными, но и в исполкоме СНГ, заявив, что решение прекратить действие договора не выгодно никому и навредит самим украинцам. Также против выступила украинская оппозиция, заявившая, что это решение противоречит национальным интересам Украины и осложняет отношения с Россией.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве России и Украины был подписан в 1997 году. Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против. На данный момент Украина отказывается продлевать в одностороннем порядке действие договора, при этом не разрывая его. Как ранее заявлял Порошенко, Киев намерен прекратить действие некоторых положений договора, таких как: положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, а положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся без изменений.
Ранее, в понедельник, Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о непродлении договора о дружбе с Россией, при этом отмечается, что речи о разрыве не идет.
Крайне негативно на решение Порошенко отреагировали не только в Москве, где назвали действия Киева деструктивными, но и в исполкоме СНГ, заявив, что решение прекратить действие договора не выгодно никому и навредит самим украинцам. Также против выступила украинская оппозиция, заявившая, что это решение противоречит национальным интересам Украины и осложняет отношения с Россией.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве России и Украины был подписан в 1997 году. Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против. На данный момент Украина отказывается продлевать в одностороннем порядке действие договора, при этом не разрывая его. Как ранее заявлял Порошенко, Киев намерен прекратить действие некоторых положений договора, таких как: положения по военному, военно-техническому и стратегическому сотрудничеству, а положения о суверенитете и территориальной целостности страны останутся без изменений.
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