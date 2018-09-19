Новости

Список погибших при ударе по Ил-20 военнослужащих. 14 фамилий вместо 15-ти

31
СМИ со ссылкой на министерство обороны России опубликовали список погибших в Сирии в результате нанесения удара по самолёту радиоэлектронной разведки Ил-20. Это военнослужащие ВС России, многие из которых в Сирийской Арабской Республике находились не в первый раз. При этом в опубликованном списке – 14 фамилий, хотя ранее в военном ведомстве страны говорили о 15-ти погибших военнослужащих российских Вооружённых сил.

Обнародованный список:
Сергей Гаврютин, Константин Назаров, Александр Вечернин, Тимофей Баранов, Павел Ткаченко, Александр Бурлака, Григорий Зиновьев, Денис Гордов, Роман Долматов, Виктор Квасенков, Алексей Седунов, Владимир Яковлев, Алексей Арзуманов, Андрей Сергеенков.

Краткая информация из доступных источников о некоторых офицерах, находившихся на борту Ил-20 в САР.


В аккаунте Андрея Вечернина опубликованы несколько фотографий, на которых запечатлён его брат Александр.
Список погибших при ударе по Ил-20 военнослужащих. 14 фамилий вместо 15-ти



По некоторым данным, Александр окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов в 2007 году, родом из Витебска, какое-то время жил в городе Лесном Свердловской области. У Александра в подмосковной Кубинке остались жена и сын.

Одно из последних фото на странице ВКонтакте самого Александра:


Сергей Гаврютин 1985 года рождения. Он родом из Ейска. На его странице в соцсети указано, что он состоял в группе: "Балашовское ВВАУЛ ВИ выпуск 2008".

Константин Назаров. Родом из Волгоградской области. Проживал с семьёй в Наро-Фоминске. Выпускник Краснодарского ВВАУЛ им. Серова. Судя по данным из соцсети, у Константина остались жена и 5-летняя дочь.

"Военное обозрение" выражает соболезнования родным и близким находившихся на борту Ил-20 военнослужащих, погибших в Сирии.
Мы в Яндекс Дзен
Коломойский отдаёт распоряжение снять с эфира укроканала негативный сюжет о Путине
Покончивший с собой оппозиционер Долматов оставил предсмертную записку
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

31 комментарий
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 12:14
    +14
    Земля вам пухом мужики
    1. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 12:21
      +4
      Кто же мог знать что эта командировка окажется последней. Соболезную родным и близким.
      1. Комментарий был удален.
        1. андрей юрьевич Онлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 12:33
          +1
          Вечного Полёта парни...трагизм момента в том,что этого можно было избежать...
          1. Татьяна Онлайн
            Татьяна Сегодня, 12:43
            +2
            Даже страшно было эту страницу на сайте открывать. Столько горя сейчас в их семьях! Молодые мужчины, героические мужья и отцы! И сразу так много погибших - 15 офицеров, российских военнослужащих!
            Цвет нации, если хотите! И их не стало.

            Мы все скорбим по такой утрате! Наши самые искренние соболезнования их родным и близким, их боевым друзьям и товарищам!

            Может Россия сможет поднять их останки со дна морского и похоронить их на Родине? Очень надеюсь на это.
      2. Alex_Rarog Офлайн
        Alex_Rarog Сегодня, 12:30
        +1
        Земля им пухом.
        1. NN52 Онлайн
          NN52 Сегодня, 13:24
          0
          Вы полжизни прожили в тревогах,
          Улетали, с собой не маня
          По неясным воздушным дорогам
          Медных труб,холодов и огня

          Сколько раз Вы прощались с родными,
          День за днем покидая порог.
          Вот и матери стали седыми
          От своих материнских тревог.

          Как любили Вы небо России,
          И без страха в отважных глазах
          Вы кружили по этой стихии,
          Исчезая порой в облаках.

          А когда наступила рутина,
          Проявляя звериную прыть,
          Каждый раз укращали машину
          И с фортуной могли пошалить.

          Но какая же в этом есть шалость?
          В этом шалости нет никакой,
          Ведь когда к Вам земля приближалась,
          Вы ей просто махали рукой.

          Светлая память ребятам....
          Соболезнования родным и близким... Надо держаться...
      3. Проксима Офлайн
        Проксима Сегодня, 12:34
        +5
        Не понятна мне всё-таки позиция нашего руководства: "..это не тот случай, как с "сушкой", цепь обстоятельств, ..сирийская ракета..". Простая аналогия: боец №1 пытается выстрелить в бойца №2, а №2 берёт в охапки гражданского человека (аналогия с гражданским уместна, ИЛ-20 ни кого не собирался обстреливать и тем более бомбить) и прикрывается им. Чья прежде всего вина в гибели "гражданского"? Львиная доля вины лежит на №2. Так что, на поверку получается, Шойгу со своим "резким" заявлением поступил наиболее всех порядочнее (хотя бы по отношению к погибшим ребятам)! А вот остальные... negative
        1. АлександрК Онлайн
          АлександрК Сегодня, 12:55
          +1
          Зачем боец номер 1 стрелял в бойца номер два прекрасно зная, что в зоне действия его оружия находится гражданский и союзник ? Не говоря уж о том, что боец 1 неопытный и стрелять толком не умеет, пользоваться свой - чужой не умеет, плюёт на гражданское население?

          Опять таки боец номер 2 заявил, что его не было уже в районе удара, когда был убит гражданский и готов предоставить доказательства.

          Соболезнования семьям и родным погибших.
          1. demo Онлайн
            demo Сегодня, 13:19
            +2
            Без абстракций.
            РФ и ее ВКС находятся в Сирии с 2015 года.
            За это время много воды утекло.
            И если наши горе-командиры и командующие не уяснили с каким человеческим материалом им приходится иметь дело, то таких начальников надо гнать взашей, с лишением званий, наград и пенсий.
            За это время на полигонах РФ можно было обучить персонала не на один дивизион.
            Почему же этого не произошло?
            Разве не знали что Израиль бомбил, бомбит и будет бомбить в дальнейшем все что можно увязать с Ираном (а с этим можно увязать все что хочешь).
            Если Путину такое положение дел нравится - это одно, но если брать во внимание такие события, то израильтян надо было давно отваживать от своей опасной привычки.
            Пяток другой сбили бы самолетов, глядишь прыти бы поубавилось.
            Но самое интересное другое и об этом не говорят.
            Кто информирует Израиль о времени вылета наших бортов?
            МО РФ такую информацию дает?
            Нет. Тем более это борт РЭР, а не бомберы или истребители.
            Значит сирийцы сливают.
            Спонтанно подстроить такое если и можно, то это на пределе умения.
            Ранее такого опыта у израильтян не было.
            А вот у французов, американцев, англичан наверно был.
            Они и могли подсказать как правильно поступить.
            Но это догадки.
            Вина сирийцев здесь - минимальная.
            Даже если их командиры слили информацию, то расчет об этом не знал.
            А вот канальчик бы вскрыть и использовать его так, чтобы желание кое у кого пропало, это было бы здорово.
      4. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
  3. vadimtt Офлайн
    vadimtt Сегодня, 12:18
    +1
    Соболезную родственникам погибших!
    Кто-то потерял самых близких, а страна потеряла очень редких спецов, да еще с боевым опытом.
    Скорблю вдвойне.
  4. БВС Офлайн
    БВС Сегодня, 12:18
    +5
    ДОПОЛНЕНИЕ
    Так, мать одного из военнослужащих Елена Алешина в Facebook написала: "Люди, у меня сын погиб на Ил-20, его сбила ракета. У меня нет сил даже плакать, я ору". Как аватарку профиля женщина поставила фото погибшего.

    Известно, что это подполковник Александр Александрович Алешин, сын генерал-майора Александра Алешина.
    В комментариях мать военного, назвав случившееся "нелепой случайностью", написала, что у него была супруга и двое детей. Тело в Россию должны привезти в среду, 19 сентября.

    "Он не шел убивать чужих детей, он не убийца, он добрейший парень, в самолете он был наблюдателем за местностью", - пишет женщина.
  5. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:19
    +4
    Смерть снова забрала лучших из нас. Светлая им память.
  6. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:19
    +1
    "Вы летали под Богом, возле самого Рая!..." Упокой, Господи, погибших! Соболезнования родственникам погибших!
  7. Арон Заави Онлайн
    Арон Заави Сегодня, 12:21
    +19
    Я понимаю, что мой флаг у большинства россиян сейчас вызывает раздражение, но тем не менее искренне приношу соболезнования семьям погибших и всем гражданам России.
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 12:32
      +5
      у тех кто думает претензии не к народу Израиля, а к самому государству...
    2. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 12:34
      +3
      Цитата: Арон Заави
      +9
      Я понимаю, что мой флаг у большинства россиян сейчас вызывает раздражение, но тем не менее искренне приношу соболезнования семьям погибших и всем гражданам России.

      Человечность Арон,флага не имеет...
    3. Rusland Онлайн
      Rusland Сегодня, 13:23
      0
      Цитата: Арон Заави
      Я понимаю, что мой флаг у большинства россиян сейчас вызывает раздражение, но тем не менее искренне приношу соболезнования семьям погибших и всем гражданам России.

      Арон hi Не судите пожалуйста о всей России, исходя из опыта присутствия на сайте ВО, это глубоко не так. Вы один из наиболее адекватных и терпимых ко всему происходящему, среди Ваших соотечественников, на данном ресурсе. Поэтому с Вами приятно как побщаться, так и просто почитать Ваши комментарии. Успехов вам!
  8. Комментарий был удален.
  9. Дмитрий Потапов Офлайн
    Дмитрий Потапов Сегодня, 12:34
    +2
    Царство небесное! На ком грех за их смерти? Пока на нашем руководстве и не на военном. Если бы военным развязали руки не думаю что они допустили до такого,по крайней мере ответ бы просматривался.
  10. yehat Офлайн
    yehat Сегодня, 12:34
    -10
    а никого не удивляет, что погибли все?
    неужели никто не мог спастись? Все-таки самолет крупный, вряд-ли ракета испарила в секунду весь экипаж, а высоты хватало, чтобы успеть нацепить парашют.
    1. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 12:40
      +1
      Цитата: yehat
      а никого не удивляет, что погибли все?

      Нет, не удивляет...
    2. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 12:42
      +1
      ракета на встречном курсе, самолет шел со снижением, врядли кто то что то успел..., в принципе могло и крыло оторвать сходу
    3. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 12:57
      +2
      Цитата: yehat
      а никого не удивляет, что погибли все?

      Ты смотришь,слишком много голивудских боевиков
  11. Terminol Офлайн
    Terminol Сегодня, 12:38
    0
    Вечная память парням! Соболезнования родным! Скорбим!
  12. ROBIN-SON Офлайн
    ROBIN-SON Сегодня, 12:52
    +3
    Трагедия ребята. Гибнет летчик - истребитель, так он в бою, знает что могут сбить, борется или подрывает себя, что бы не попасть в плен, как Р. Филиппов. А здесь...…. Это тоже, что разбился наш военный борт с военными музыкантами и доктором Лизой. Так здесь или отказ систем или ошибка пилотирования. А случай с ИЛ-20 ……
    Я думаю, здесь нет вины командования ВКС. Евреи за 1 (одну!!!) минуту предупредило офицеров регулирующих полеты, о своих бортах в этих эшелонах. Что такое минута...
    И это сделано сознательно. И не важно кто это. Либо оператор, либо рука Госдепа. Это вина Израиля.
    Вечная память павшим...Даже отомстить не можем.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 13:21
      +1
      Израиль не частт предупреждает сильно заранее так как это может поставить плд угрозу операции.


      1)сотни ударов Израиля по Сирии и ни одной подставы никогда не было и смысла в них тоже.
      2)ни один удар не направлялся никогда против России
      3)сирийцы, которые толком стрелять не умеют и стреляют из пушек по воробьям
      (выпуская десятки противоракет) надеясь сбить, видя российский самолёт на радарах, зачем нанесли удар? Тем у Сирии особых успехов последние годы касательно ударов по израильским самолётам особо не было. Выстрелили лишь бы выстрелить с надеждой, а вдруг повезёт?

      Тем более Израиль заявил, что удар был, когда израильские самолеты были на территории Израиля и готовы предоставить данные.

      А виноват Израиль, да?
  13. sirota34 Онлайн
    sirota34 Сегодня, 12:55
    +1
    Царствие Небесное парням.
    Вот летают самолеты разведчики партнеров возле наших границ то там то тут, беспилотные и обычные, разве нельзя приземлить жестко, случайно и трагично парочку?...наш вон уронили и без последствий скорее всего
  14. Yeraz Офлайн
    Yeraz Сегодня, 13:04
    +2
    Трагичность ситуации еще в том,что не в обиду другим военным,но эти 15 человек были выскоклассными специалистами,подготовка которых требует много времени и денег.По любом там многие были знатоками нескольких языков,ведь они мониторили много чего в воздухе,в том числе переговоры перхватываемые.
  15. артефакт Онлайн
    артефакт Сегодня, 13:12
    0
    вечная и светлая память. скорбим всем миром.
  16. Пеший Онлайн
    Пеший Сегодня, 13:20
    0
    Жаль мужиков и жаль их семьи. Мои соболезнования.
  17. Летун_64 Онлайн
    Летун_64 Сегодня, 13:24
    0
    Земля пухом
  18. savage1976 Онлайн
    savage1976 Сегодня, 13:25
    0
    Соболезнования родным и близким. Они герои народа. Земля пусть будет вам пухом. Спите спокойно.