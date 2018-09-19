Список погибших при ударе по Ил-20 военнослужащих. 14 фамилий вместо 15-ти

СМИ со ссылкой на министерство обороны России опубликовали список погибших в Сирии в результате нанесения удара по самолёту радиоэлектронной разведки Ил-20. Это военнослужащие ВС России, многие из которых в Сирийской Арабской Республике находились не в первый раз. При этом в опубликованном списке – 14 фамилий, хотя ранее в военном ведомстве страны говорили о 15-ти погибших военнослужащих российских Вооружённых сил.Обнародованный список:Краткая информация из доступных источников о некоторых офицерах, находившихся на борту Ил-20 в САР.В аккаунте Андрея Вечернина опубликованы несколько фотографий, на которых запечатлён его брат Александр.По некоторым данным, Александр окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов в 2007 году, родом из Витебска, какое-то время жил в городе Лесном Свердловской области. У Александра в подмосковной Кубинке остались жена и сын.Одно из последних фото на странице ВКонтакте самого Александра:Сергей Гаврютин 1985 года рождения. Он родом из Ейска. На его странице в соцсети указано, что он состоял в группе: "Балашовское ВВАУЛ ВИ выпуск 2008".Константин Назаров. Родом из Волгоградской области. Проживал с семьёй в Наро-Фоминске. Выпускник Краснодарского ВВАУЛ им. Серова. Судя по данным из соцсети, у Константина остались жена и 5-летняя дочь.