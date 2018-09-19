Список погибших при ударе по Ил-20 военнослужащих. 14 фамилий вместо 15-ти
СМИ со ссылкой на министерство обороны России опубликовали список погибших в Сирии в результате нанесения удара по самолёту радиоэлектронной разведки Ил-20. Это военнослужащие ВС России, многие из которых в Сирийской Арабской Республике находились не в первый раз. При этом в опубликованном списке – 14 фамилий, хотя ранее в военном ведомстве страны говорили о 15-ти погибших военнослужащих российских Вооружённых сил.
Обнародованный список:
Сергей Гаврютин, Константин Назаров, Александр Вечернин, Тимофей Баранов, Павел Ткаченко, Александр Бурлака, Григорий Зиновьев, Денис Гордов, Роман Долматов, Виктор Квасенков, Алексей Седунов, Владимир Яковлев, Алексей Арзуманов, Андрей Сергеенков.
Краткая информация из доступных источников о некоторых офицерах, находившихся на борту Ил-20 в САР.
В аккаунте Андрея Вечернина опубликованы несколько фотографий, на которых запечатлён его брат Александр.
По некоторым данным, Александр окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов в 2007 году, родом из Витебска, какое-то время жил в городе Лесном Свердловской области. У Александра в подмосковной Кубинке остались жена и сын.
Одно из последних фото на странице ВКонтакте самого Александра:
Сергей Гаврютин 1985 года рождения. Он родом из Ейска. На его странице в соцсети указано, что он состоял в группе: "Балашовское ВВАУЛ ВИ выпуск 2008".
Константин Назаров. Родом из Волгоградской области. Проживал с семьёй в Наро-Фоминске. Выпускник Краснодарского ВВАУЛ им. Серова. Судя по данным из соцсети, у Константина остались жена и 5-летняя дочь.
"Военное обозрение" выражает соболезнования родным и близким находившихся на борту Ил-20 военнослужащих, погибших в Сирии.
Обнародованный список:
Сергей Гаврютин, Константин Назаров, Александр Вечернин, Тимофей Баранов, Павел Ткаченко, Александр Бурлака, Григорий Зиновьев, Денис Гордов, Роман Долматов, Виктор Квасенков, Алексей Седунов, Владимир Яковлев, Алексей Арзуманов, Андрей Сергеенков.
Краткая информация из доступных источников о некоторых офицерах, находившихся на борту Ил-20 в САР.
В аккаунте Андрея Вечернина опубликованы несколько фотографий, на которых запечатлён его брат Александр.
По некоторым данным, Александр окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов в 2007 году, родом из Витебска, какое-то время жил в городе Лесном Свердловской области. У Александра в подмосковной Кубинке остались жена и сын.
Одно из последних фото на странице ВКонтакте самого Александра:
Сергей Гаврютин 1985 года рождения. Он родом из Ейска. На его странице в соцсети указано, что он состоял в группе: "Балашовское ВВАУЛ ВИ выпуск 2008".
Константин Назаров. Родом из Волгоградской области. Проживал с семьёй в Наро-Фоминске. Выпускник Краснодарского ВВАУЛ им. Серова. Судя по данным из соцсети, у Константина остались жена и 5-летняя дочь.
"Военное обозрение" выражает соболезнования родным и близким находившихся на борту Ил-20 военнослужащих, погибших в Сирии.
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