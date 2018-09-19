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Из "Соколов" в "Гадюки". В Греции начали модернизацию F-16

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Военно-воздушные силы Греции запустили программу переоборудования греческих истребителей F-16 Fighting Falcon до уровня F-16 Viper. Программа модернизации рассчитана на четыре года и будет проводиться американской корпорацией Lockheed Martin, передает "Warspot".

Из "Соколов" в "Гадюки". В Греции начали модернизацию F-16


Как заявили в корпорации Lockheed Martin, вся программа модернизации пройдет на территории Греции. Первые два года отводятся на "разработку прототипа и интеграцию систем", на третий год запланировано начало обновления самолетов, а на четвертом стартует переобучение греческих пилотов. Также утверждается, что в процессе модернизации от старой версии останется только фюзеляж.


С 1988 по 2010 год ВВС Греции получили 170 истребителей F-16, на сегодняшний день из них эксплуатируются 155 единиц. По планам Министерства обороны Греции под модернизацию должны были попасть 123 истребителя F-16 Fighting Falcon, состоящих на вооружении греческой армии, но было принято решение обновить до уровня F-16 Viper всего 85 машин.

По утверждению разработчиков, на сегодняшний день F-16 Viper является самым высокотехнологичным истребителем четвёртого поколения. Впервые он был показан в 2012 году на авиасалоне в Сингапуре. Как заявили представители Lockheed Martin, все предыдущие модификации F-16 можно обновить до модификации F-16 Viper.
Использованы фотографии:
http://blog.airshowreview.com/
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5 комментариев
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  1. Livonetc Онлайн
    Livonetc Сегодня, 12:32
    +3
    Извиняюсь за отвлеченную "лирику".
    Из соколов в гадюки.
    Из эллинов в говнюки.
    Последнее время все отчетливее попахивать стали сыны эллады.
  2. Корсар0304 Онлайн
    Корсар0304 Сегодня, 12:37
    +2
    С 1988 по 2010 год ВВС Греции получили 170 истребителей F-16, на сегодняшний день из них эксплуатируются 155 единиц.
    И не парятся с истребителем пятого поколения ))) Что в-общем наверное верно. Вот когда перейдут к полностью беспилотным вариантам с перегрузками х/з насколько превышающими настоящий уровень. Вот тогда будет по-действительному прорыв
  3. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:38
    0
    По планам Министерства обороны Греции под модернизацию должны были попасть 123 истребителя F-16 Fighting Falcon, состоящих на вооружении греческой армии, но было принято решение обновить до уровня F-16 Viper всего 85 машин.
    Денег было у греков мало совсем и в цене не сошлись . Пришлось поумерить аппетиты и ужатся до 85 машин .
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:42
    0
    ... затоптали мерикатосы своими башмаками всех своих вассалов...
  5. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 12:46
    0
    Это бедная Греция, имеющая огромный дефицит бюджета, побирающаяся по всему миру за дешевыми кредитами, позволяет себе дорогостоящую модернизацию истребителей!? belay Или они пытаются в этом тягаться с Турцией, как с самым враждебным другом? what