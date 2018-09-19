Из "Соколов" в "Гадюки". В Греции начали модернизацию F-16

Военно-воздушные силы Греции запустили программу переоборудования греческих истребителей F-16 Fighting Falcon до уровня F-16 Viper. Программа модернизации рассчитана на четыре года и будет проводиться американской корпорацией Lockheed Martin, передает "Warspot".Как заявили в корпорации Lockheed Martin, вся программа модернизации пройдет на территории Греции. Первые два года отводятся на "разработку прототипа и интеграцию систем", на третий год запланировано начало обновления самолетов, а на четвертом стартует переобучение греческих пилотов. Также утверждается, что в процессе модернизации от старой версии останется только фюзеляж.С 1988 по 2010 год ВВС Греции получили 170 истребителей F-16, на сегодняшний день из них эксплуатируются 155 единиц. По планам Министерства обороны Греции под модернизацию должны были попасть 123 истребителя F-16 Fighting Falcon, состоящих на вооружении греческой армии, но было принято решение обновить до уровня F-16 Viper всего 85 машин.По утверждению разработчиков, на сегодняшний день F-16 Viper является самым высокотехнологичным истребителем четвёртого поколения. Впервые он был показан в 2012 году на авиасалоне в Сингапуре. Как заявили представители Lockheed Martin, все предыдущие модификации F-16 можно обновить до модификации F-16 Viper.