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Илон Маск готов отправлять в космос оружие

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Компания Илона Маска SpaceX готова расширять сотрудничество с Пентагоном и участвовать в запуске на орбиту американских вооружений, передает Лента.ру заявление главного операционного директора компании Гвинн Шотвелл во время пресс-конференции ВВС США.



По словам Шотвелл, SpaceX примет участие в развертывании оружия в космосе для защиты Соединенных Штатов.


Раз это требуется для страны, то мы это сделаем,
сказала директор.

Сегодня в США прорабатывается идея создания на орбите группировки аппаратов с оружием направленной энергии, наподобие космических лазеров, предназначенного для обнаружения и уничтожения ракет, запущенных из России, Китая и КНДР.

Как рассказал замминистра США по техническим вопросам Майкл Гриффин (бывший руководитель НАСА), через 4-5 лет Пентагон планирует создать на орбите так называемый «сенсорный щит» для российским и китайским гиперзвуковым ракетам.

Напомним, ранее американская пресса сообщала, что командование ВВС США может лишить основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска доступа к секретной информации из-за употребления им в прямом телеэфире самокрутки с марихуаной. По мнению генералов, употребляющий наркотики глава компании не совсем тот человек, которому можно доверять государственные тайны и запуск в космос секретной аппаратуры.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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30 комментариев
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  1. НИКНН Онлайн
    НИКНН Сегодня, 12:36
    0
    Илон Маск готов отправлять в космос оружие
    Силен бродяга... laughing
    командование ВВС США может лишить основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска доступа к секретной информации из-за употребления им в прямом телеэфире самокрутки с марихуаной.
    На Марс теперь без самокрутки ни как? не летится? laughing
  2. Александр романов Онлайн
    Александр романов Сегодня, 12:37
    +1
    Мультик СОИ,времен Рейгана был прикольный.
  3. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 12:40
    +1
    Частный бизнес в Штатах совсем зарвался - вытесняет государство из космоса. belay
    1. Дырокол Онлайн
      Дырокол Сегодня, 13:16
      +1
      Цитата: bessmertniy
      Частный бизнес в Штатах совсем зарвался - вытесняет государство из космоса. belay

      ULA так то частная компания, а не государственная, Маск её хочет опустить и правильно делает.
    2. Azim77 Онлайн
      Azim77 Сегодня, 13:17
      0
      Частный бизнес, а именно Макс понимает, что авантюра с прибыльностью его проектов инвесторам потихоньку уже надоедает и решил переключиться на казенные деньги, где меньше вопросов "где деньги", а больше "мы стали круче и сильнее".
  4. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 12:44
    +1
    Космос является демилитаризованной зоной. Попытка это изменить приведёт к гонке вооружений в космосе. Попытка Маска отправить оружие в космос будет являться уголовно наказуемым преступлением.
    1. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 12:45
      +1
      Цитата: Yrec
      Попытка Маска отправить оружие в космос будет являться уголовно наказуемым преступлением.

      И кто же его будет судить?
    2. BlackMokona Онлайн
      BlackMokona Сегодня, 12:51
      0
      Ноуп, договор запрещает ОМП всё остальное можно и в любых количествах
    3. Дырокол Онлайн
      Дырокол Сегодня, 13:18
      +1
      Цитата: Yrec
      Попытка Маска отправить оружие в космос будет являться уголовно наказуемым преступлением.

      Что за глупости? Маск предлагает Пентагону услуги по выводу в космос, а что Пентагону нужно там разместить Маска не касается, да и не скажут ему.
      1. BlackMokona Онлайн
        BlackMokona Сегодня, 13:19
        0
        Да и крайне сомнительно, что Маск сможет отказать если Пентагон потребует. Даже если Маск бы был против этого
  5. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 12:44
    -1
    Да Маск сейчас а всё готов ради бюджетных вливаний . А пока смолит штакетиной в эфире . Чтоб не обанкротится готов обещать всё что угодно , но вряд ли доверят ... да и вся эта программа милитаризации космоса может оказаться реинкарнацией призрачной СОИ ..
    1. Henderson Офлайн
      Henderson Сегодня, 12:59
      +2
      пока что на грани банкротства Хруничев, потерявший рынок Протонов именно из за Маска.
    2. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 13:04
      0
      Цитата: КВУ-НСвД
      ...но вряд ли доверят ... да и вся эта программа милитаризации космоса может оказаться реинкарнацией призрачной СОИ ..

      А сейчас, у англосаксов отмазка, лет на 10, если, что не так, то виновата ...Россия.
  6. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:44
    -1
    ... и потекли бабулечки маску... и немалые... bully
  7. sabakina Офлайн
    sabakina Сегодня, 12:44
    0
    наподобие космических лазеров, предназначенного для обнаружения и уничтожения ракет, запущенных из России, Китая и КНДР.
    Я видимо что то пропустил, раз со времён Рейгана технологии сильно продвинулись вперёд...А вообще вчера, по Авторадио битый чач рассуждали, долетит первый лунный турист (японец миллиардер, билет 70 млн) до Луны и обратно или нет? Если не ошибаюсь, длительность полёта 5 суток, а космического туалета у них нет. И второе. Голливуд уже готов к съёмкам?
    1. BlackMokona Онлайн
      BlackMokona Сегодня, 12:52
      +2
      Как будто Маску сложно разработать свой или взять туалет с шатла или купить Российский
      1. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 12:55
        0
        "Как будто, да кабы"...Что же до сих пор нашим пользуются? А?
        1. Henderson Офлайн
          Henderson Сегодня, 13:00
          +2
          Потому что россияне согласны заниматься этим на МКС за копейки по их меркам.
    2. Комментарий был удален.
    3. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 13:04
      0
      Цитата: sabakina
      Голливуд уже готов к съёмкам?

      С использованием новых технологий, отличить новые голливудские ролики от реальности будет очень сложно.
      1. BlackMokona Онлайн
        BlackMokona Сегодня, 13:06
        +1
        Как в комиксе
  8. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 12:51
    +2
    Да, у нас уже опыт есть по тайному доставлению в космос...дрелей. Целая комиссия ищет, кто это сделал bully
    1. Jolly oldster sailor Онлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 12:53
      +1
      Да работяга это сделал-достало его всё.
      1. Теренин Офлайн
        Теренин Сегодня, 13:00
        +1
        Цитата: Jolly oldster sailor
        Да работяга это сделал-достало его всё.

        Опять Вы (не разберу имя) впереди паровоза...Зачем же лишать комиссию плана работы, освоение средств, промежуточные выводы, "круглый стол" в Сочи, итоговый доклад... yes
  9. Корсар0304 Онлайн
    Корсар0304 Сегодня, 12:53
    0
    Флаг в руки, перо в ... хм.. хвост.
    Видимо матрасами готовится отмазка по поводу выхода из договора по демилитаризации космоса Типа это не мы, это частное лицо и вообще - у нас свобода предпринимательства.
    1. BlackMokona Онлайн
      BlackMokona Сегодня, 12:54
      +1
      Договор запрещает только ОМП выводить в космос, почему каждый раз нужно об этом напоминать?
  10. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 13:12
    -2
    О, это тогда БУДЕТ ДЕЛО! То, что физику эти ребята НЕ УЧИЛИ, и плохо понимают, как энергетическое оружие взаимодействует с мишенью, с атмосферой, что такое пучковая плазма и как она мешает "добраться" до мишени, , и что такое расходимость энергетического луча... Зато можно замутить грандиозную "панаму" по распилу бюджета. Россия больше на СОИ не купится. Вперед, полосатоухие...
    1. BlackMokona Онлайн
      BlackMokona Сегодня, 13:15
      0
      Они десятки лет проводили исследования в этом отношении, да и атмосфера никак не мешает сбивать летящие за её пределами ракеты
  11. Skay Онлайн
    Skay Сегодня, 13:20
    -1
    Теслу запустил, теперь пусть Абрамс запускает.
    1. BlackMokona Онлайн
      BlackMokona Сегодня, 13:22
      0
      Он уже запускал X-37 и военные спутники
  12. Дырокол Онлайн
    Дырокол Сегодня, 13:22
    +1
    Илон Маск готов отправлять в космос оружие

    О как, неужто админы ВО решили что-то написать про Маска? Удивительно...