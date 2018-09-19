Илон Маск готов отправлять в космос оружие

Раз это требуется для страны, то мы это сделаем,

Компания Илона Маска SpaceX готова расширять сотрудничество с Пентагоном и участвовать в запуске на орбиту американских вооружений, передает Лента.ру заявление главного операционного директора компании Гвинн Шотвелл во время пресс-конференции ВВС США.По словам Шотвелл, SpaceX примет участие в развертывании оружия в космосе для защиты Соединенных Штатов.сказала директор.Сегодня в США прорабатывается идея создания на орбите группировки аппаратов с оружием направленной энергии, наподобие космических лазеров, предназначенного для обнаружения и уничтожения ракет, запущенных из России, Китая и КНДР.Как рассказал замминистра США по техническим вопросам Майкл Гриффин (бывший руководитель НАСА), через 4-5 лет Пентагон планирует создать на орбите так называемый «сенсорный щит» для российским и китайским гиперзвуковым ракетам.Напомним, ранее американская пресса сообщала, что командование ВВС США может лишить основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска доступа к секретной информации из-за употребления им в прямом телеэфире самокрутки с марихуаной. По мнению генералов, употребляющий наркотики глава компании не совсем тот человек, которому можно доверять государственные тайны и запуск в космос секретной аппаратуры.