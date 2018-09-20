Человек, открывший Антарктиду

Я родился среди моря; как рыба не может жить без воды, так и я не могу жить без моря

20 (9) сентября 1778 года, 240 лет назад, родился Фаддей Беллинсгаузен – один из самых выдающихся русских мореплавателей и флотоводцев, адмирал русского флота. В историю не только России, но и мира Фаддей Беллинсгаузен вошел как первооткрыватель Антарктиды – огромного южного континента, покрытого льдами. Но в жизни Беллинсгаузена нашлось место не только далеким морским путешествиям и географическим открытиям, но и воинским подвигам. Действующий морской офицер, он участвовал во многих походах русского императорского флота, в боевых действиях против Османской империи.По происхождению Фаддей Фаддеевич Беллингсаузен был остзейским немцем. Фаддей – имя русифицированное, на самом деле при рождении будущего путешественника и адмирала назвали Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллинсгаузен. Он происходил из старинного прибалтийского дворянского рода Беллинсгаузенов. Известно, что еще 30 июля 1661 года шведская королева Кристина возвела генерал-майора шведской кавалерии и лифляндского ландрата Иоанна-Эбергардта фон Беллинсгаузена в баронское достоинство Шведского королевства. Но Фаддей в своем роду был, пожалуй, самым знаменитым представителем.Когда прибалтийские земли, принадлежавшие Швеции, вошли в состав Российской империи, многие местные дворяне шведского и немецкого происхождения продолжили верную службу, только уже новому монарху – российскому. Из остзейских дворян вышло множество знаменитых русских военных и государственных деятелей, включая и мореплавателей. Не только Фаддей Беллинсгаузен, но и Иван Крузенштерн, Фердинанд Петрович и Фердинанд Фердинандович Врангели, Федор Петрович Литке и многие другие выдающиеся российские моряки и путешественники происходили из фамилий остзейского немецкого дворянства.Родился Фаддей Беллинсгаузен на острове Эзель (Сааремаа) – самом крупном острове Моонзундского архипелага в Эстонии, который до 1710 года принадлежал Швеции, а затем, в результате Северной войны, был включен в состав Российской империи. Уже потом, став морским офицером, Беллинсгаузен говорил:В 1789 году Фаддей Беллинсгаузен поступил в Морской кадетский корпус в Кронштадте – военно-морское учебное заведение, созданное в 1752 г. на базе Морской академии. Шесть лет провел Беллинсгаузен за изучением морского дела и смежных военных дисциплин, прежде чем в 1795 году получил свой первый флотский чин гардемарина. В 1796 г. он участвовал в плавании к берегам Англии, после которого в 1797 году был произведен в мичманы и направлен для прохождения дальнейшей службы в Ревельскую эскадру. В этой эскадре Фаддей Беллинсгаузен прослужил следующие шесть лет – до 1803 года. В 1803 г. Фаддей Беллинсгаузен отправился в первое кругосветное плавание на корабле «Надежда» под командованием Ивана Крузенштерна. Это плавание, длившееся до 1806 г., стало для молодого флотского офицера прекрасной школой дальних путешествий. После завершения похода Фаддей Беллинсгаузен был произведен в капитан-лейтенанты.В 1807-1819 гг. Фаддей Беллинсгаузен продолжал службу на флоте, командуя рядом кораблей – корветом «Мельпомена», затем с 1812 по 1816 – фрегатом «Минерва», а в 1817-1819 – фрегатом «Флора». Но самое масштабное событие в жизни офицера было еще впереди. 31 марта (12 апреля) 1819 года знаменитый путешественник Иван Крузенштерн направил письмо морскому министру Российской империи адмиралу Ивану де Траверсе. В письме Крузенштерн подчеркивал необходимость начала самостоятельного исследования русскими моряками полярных вод и предлагал снарядить две экспедиции – на Северный полюс и на Южный полюс. Каждая экспедиция, по плану Крузенштерна, должна была включать по два корабля с опытными офицерами и матросами.Начальником экспедиции на Южный полюс Крузенштерн предлагал назначить капитана 2-го ранга Василия Головнина, однако поскольку в это время Головнин проводил самостоятельное кругосветное плавание, морское ведомство остановилось на кандидатуре капитан-командора Макара Ратманова, командовавшего линкором «Юпитер», а в прошлом также участвовавшего в экспедиции Крузенштерна. Вопрос с назначением Ратманова был уже решен, когда пришло известие о том, что капитан-командор пострадал во время кораблекрушения у мыса Скагена и должен остаться на лечение в Копенгагене. Тогда вместо Ратманова и была одобрена кандидатура капитана 2 ранга Фаддея Беллинсгаузена, который в это время проходил службу на Черноморском флоте в должности командира фрегата «Флора».Для участия в экспедиции были снаряжены два корабля – шлюп «Восток», которым командовал непосредственно начальник экспедиции капитан 2-го ранга Фаддей Беллинсгаузен и шлюп «Мирный». которым командовал лейтенант Михаил Петрович Лазарев. 4 (16) июля 1819 года экспедиция вышла из Кронштадта и направилась через Атлантику в сторону Южной Америки. 2 (14) ноября русские корабли прибыли в Рио-де-Жанейро и далее двинулась на юг. Экспедиция обогнула юго-западный берег острова Южная Георгия, затем пошла к Земле Сандвича и, установив, что эта земля является архипелагом, переименовала ее в Южные Сандвичевы острова. В группе Южных Сандвичевых островов было открыто несколько островов, названных в честь участников экспедиции - остров Лескова, остров Торсона и остров Завадовского.16 (28) января 1820 года экспедиция русских мореплавателей достигла берегов неизведанного материка. Так была открыта Антарктида, в существование которой еще незадолго до путешествия мало кто верил даже среди опытных морских офицеров. 21 января (2 февраля) русские моряки второй раз видели берег, а 5 и 6 февраля (17 и 18 февраля) максимально приблизились к береговой линии. Во время антарктической зимы корабли отошли в Тихий океан, а затем вновь вернулись к неизведанному материку. Были открыты остров Петра I, Земля Александра I, остров Рожнова (Гиббс), остров Мордвинова (Элефант), остров Шишкова (Кларенс), остров Михайлова (Корнуэлс), острова Три Брата (ныне Эспланд и О’Бриен). Затем корабли от Южных Шетландских островов двинулись в сторону бразильского побережья и после посещения Рио-де-Жанейро пересекли Атлантический океан и вернулись в Россию.24 июля (5 августа) 1821 г. экспедиция прибыла в Кронштадт, куда для ее торжественной встречи приехал сам император Александр I. Участники экспедиции получили многочисленные поощрения. Например, лейтенант Михаил Лазарев, минуя звание капитан-лейтенанта, был произведен сразу в капитаны 2-го ранга. Сам Фаддей Беллинсгаузен был произведен сразу после плавания в чин капитана 1-го ранга, а еще через два месяца – в чин капитан-командора и получил орден Св. Георгия IV степени.Результатами путешествия Беллинсгаузена и Лазарева стало открытие шестого материка – Антарктиды, а также 29 островов в Южном полушарии. Это было одно из самых значительных географических открытий в истории человечества, тем более, что русским кораблям удалось обойти всю Антарктиду. Помимо открытия материка и 29 островов, путешественники собрали богатые естественнонаучные и этнографические коллекции, которые существенно обогатили отечественную науку.В военно-морской карьере Беллинсгаузена плавание к берегам Антарктиды стало переломным моментом. Если до 43 лет он дослужился лишь до капитана 2-го ранга, то сразу после плавания был повышен до капитана 1-го ранга и вскоре до капитан-командора. Путешествие принесло Беллинсгаузену всероссийскую известность, почет и уважение в кругу морских офицеров. Он сразу вошел в элиту русского военно-морского флота. В 1822 г. капитан-командор Фаддей Беллинсгаузен был назначен командиром 15-го флотского экипажа, а в 1825 г. – генерал-цейхсмейстером морской артиллерии и дежурным генералом Морского министерства. Николай I, вступив на российский престол, в 1826 г. присвоил Фаддею Беллинсгаузену звание контр-адмирала. Таким образом, путь от капитана 2-го ранга до контр-адмирала занял у знаменитого путешественника всего несколько лет.Уже после похода в жизни Фаддея Беллинсгаузена произошло и личное знаменательное событие. В 1826 г. он, 48-летний контр-адмирал русского флота, сочетался браком с 18-летней Анной Дмитриевной Байковой – дочерью секунд-майора Дмитрия Федосеевича Байкова, командира сапёрного батальона, служившего в Кронштадтской крепости. Несмотря на разницу в возрасте, Анна Дмитриевна стала надежной спутницей последних десятилетий жизни мореплавателя. Но за семейной жизнью она не забывала и о благотворительной деятельности, например была попечительницей кронштадтской церковно-приходской школы.В 1826-1827 гг. контр-адмирал Фаддей Беллинсгаузен командовал отрядом кораблей русского флота, действовавшим в Средиземном море, затем – Гвардейским экипажем флота. В 1828-1829 гг. Беллинсгаузен участвовал в Русско-турецкой войне, отличившись при взятии Мессеврии и Инады, за что получил орден Святой Анны I степени. Помощник Беллинсгаузена по экспедиции Михаил Лазарев впоследствии тоже дослужился до адмирала, участвовал в многочисленных морских сражениях и был назначен командующим Черноморским флотом.6 декабря 1830 года контр-адмиралу Беллинсгаузену был присвоен чин вице-адмирала, после чего он получил назначение начальником 2-й дивизии Балтийского флота. Несмотря на немолодой возраст, Беллинсгаузен продолжал верно служить своему отечеству. В 1839 г. 61-летний вице-адмирал был назначен главным командиром порта Кронштадт и военным генерал-губернатором Кронштадтской крепости. На время морской кампании он назначался командующим Балтийским флотом. В 1840 г. Беллинсгаузен в знак признания своих впечатляющих заслуг на морской службе был награжден орденом Св. Александра Невского, а в 1843 г. в возрасте 65 лет получил звание адмирала. В 1847 г. Беллинсгаузен был назначен генералом, состоящим при Особе Его Величества.Здесь стоит отметить, что и в роли генерал-губернатора Кронштадта Беллинсгаузен добился не меньших успехов, чем на военно-морской службе и в качестве путешественника. Так, Беллинсгаузен очень любил цветущие сады и старался в бытность свою губернатором сажать в Кронштадте как можно больше парков и садов. Будучи человеком образованным, Фаддей Беллинсгаузен всегда уделял большое внимание развитию науки и образования. Еще до назначения генерал-губернатором Кронштадта он в 1832 году вместе с капитан-лейтенантом И. Н. Скрыдловым основал библиотеку и стал ее первым директором. Для открытия библиотеки потребовались немалые средства, которые адмирал получил благодаря частным пожертвованиям заинтересованных лиц. Большой вклад внес Беллинсгаузен и в общее благоустройство города, включая строительство новых зданий, приведение в порядок старых, расширение кладбища и т.д.Выдающийся путешественник и флотоводец скончался в Кронштадте в 1852 году в возрасте 73 лет. За свою долгую жизнь Фаддей Беллинсгаузен прослужил на флоте более полувека, пройдя путь от кадета Морского кадетского корпуса до полного адмирала флота. Он участвовал во множестве морских походов, в Русско-турецкой войне, повышал боеготовность и подготовку русских моряков, но самым главным делом его жизни, разумеется, стоит считать открытие Антарктиды. К сожалению, могила Беллинсгаузена, похороненного в Кронштадте на лютеранском кладбище, не сохранилась.В отличие от многих других выдающихся русских моряков, память о Беллинсгаузене увековечена не в именах улиц и площадей, а в географических названиях. Именем русского путешественника и адмирала названы море в Тихом океане, мыс на Сахалине, острова Фаддея и залив Фаддея в море Лаптевых, остров в архипелаге Туамоту в Полинезии, ледник Беллинсгаузена и, разумеется, научная полярная станция в Антарктике. Не забыли о путешественнике и астрономы, назвав в его честь один из лунных кратеров и астероид главного пояса (3659) Беллинсгаузен.Кроме того, в состав Черноморского флота с 1965 по 1995 гг. входило океанографическое исследовательское судно, носившее имя Беллинсгаузена. В Кронштадте стоит памятник выдающемуся русскому мореплавателю, который был воздвигнут 11 сентября 1870 года в Екатерининском (Советском) парке. У памятника ежегодно проходит праздник посвящения юных моряков в юнги. Так кронштадтцы хранят верность традициям русского военно-морского флота и чтут память своего всемирно известного губернатора.Путешествие Беллинсгаузена и Лазарева в очередной раз подтвердило статус России как великой морской державы. Наша страна по праву вошла в число тех стран, которые могут претендовать на освоение антарктического пространства с наибольшим правом – ведь материк был открыт именно русскими мореплавателями.