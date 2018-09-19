Когда Индия получит свой ПТРК? Очередные испытания ракет NAG прошли успешно
Индийская армия вплотную приблизилась к постановке на вооружение отечественных противотанковых комплексов третьего поколения. 15-16 сентября этого года Организация оборонных исследований и разработок (DRDO, Defense Research and Development Organization) провела очередные испытания отечественных противотанковых ракет ПТРК MPATGM, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.
В индийском военном ведомстве указали, что прошедшие тесты на полигоне в Ахмеднагаре (штат Махараштра) признаны успешными, ракеты NAG полностью соответствовали заявленным характеристикам, в том числе максимальной дальности огня.
Отмечается, что испытываемые ракеты NAG являются основной перспективного противотанкового ракетного комплекса MPATGM (Man-Portable Anti-tank Guided Missile) третьего поколения, создаваемого в интересах индийской армии с 2015 года. Решение о создании собственного ПТРК было принято после отказов закупить американские Javelin и израильские Spike. В Минобороны Индии посчитали, что закупка иностранных ПТРК будет иметь негативное воздействие на отечественные разработки.
В конце 2017 года индийская Организация оборонных исследований и разработок заявляла, что налаживание серийного производства отечественных комплексов и оснащение ими армии займет еще 3-4 года. В начале марта 2018 года Минобороны Индии заявило об окончании разработки комплекса MPATGM третьего поколения.
В индийском военном ведомстве указали, что прошедшие тесты на полигоне в Ахмеднагаре (штат Махараштра) признаны успешными, ракеты NAG полностью соответствовали заявленным характеристикам, в том числе максимальной дальности огня.
Отмечается, что испытываемые ракеты NAG являются основной перспективного противотанкового ракетного комплекса MPATGM (Man-Portable Anti-tank Guided Missile) третьего поколения, создаваемого в интересах индийской армии с 2015 года. Решение о создании собственного ПТРК было принято после отказов закупить американские Javelin и израильские Spike. В Минобороны Индии посчитали, что закупка иностранных ПТРК будет иметь негативное воздействие на отечественные разработки.
В конце 2017 года индийская Организация оборонных исследований и разработок заявляла, что налаживание серийного производства отечественных комплексов и оснащение ими армии займет еще 3-4 года. В начале марта 2018 года Минобороны Индии заявило об окончании разработки комплекса MPATGM третьего поколения.
- Использованы фотографии:
- indiatoday.in
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