Когда Индия получит свой ПТРК? Очередные испытания ракет NAG прошли успешно

Индийская армия вплотную приблизилась к постановке на вооружение отечественных противотанковых комплексов третьего поколения. 15-16 сентября этого года Организация оборонных исследований и разработок (DRDO, Defense Research and Development Organization) провела очередные испытания отечественных противотанковых ракет ПТРК MPATGM, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.В индийском военном ведомстве указали, что прошедшие тесты на полигоне в Ахмеднагаре (штат Махараштра) признаны успешными, ракеты NAG полностью соответствовали заявленным характеристикам, в том числе максимальной дальности огня.Отмечается, что испытываемые ракеты NAG являются основной перспективного противотанкового ракетного комплекса MPATGM (Man-Portable Anti-tank Guided Missile) третьего поколения, создаваемого в интересах индийской армии с 2015 года. Решение о создании собственного ПТРК было принято после отказов закупить американские Javelin и израильские Spike. В Минобороны Индии посчитали, что закупка иностранных ПТРК будет иметь негативное воздействие на отечественные разработки.В конце 2017 года индийская Организация оборонных исследований и разработок заявляла, что налаживание серийного производства отечественных комплексов и оснащение ими армии займет еще 3-4 года. В начале марта 2018 года Минобороны Индии заявило об окончании разработки комплекса MPATGM третьего поколения.