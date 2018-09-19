В Ижевске рассказали о сроках поставки арктических ЗРК «Тор»
Ижевский завод «Купол» планирует совершить первую поставку арктического ЗРК «Тор» в войска до конца текущего года, передает ТАСС сообщение гендиректора предприятия Фанила Зиятдинова.
Завод заканчивает ОКР и планирует первую поставку в этом году, сказал Зиятдинов на полях форума российских оружейников.
Он сообщил также, что в настоящее время предприятие совместно с Минобороны готовит десятилетнюю программу, что позволит заключать долгосрочные контракты и «работать с кооперацией». Кроме того, в рамках программы завод будет накапливать опят, просчитывать свою экономику на более длительные сроки, осуществлять плановую кадровую политики и так далее, добавил гендиректор.
Напомним, в феврале арктические комплексы «Тор-М2ДТ» успешно прошли испытания на полигоне Капустин Яр (Астраханская область), выполнив боевые стрельбы.
По данным разработчиков, «Тор-М2» предназначен для решения задач ПВО-ПРО на уровне дивизионного звена. Зенитный комплекс способен защищать сухопутные силы от ударов крылатых и противорадиолокационных ракет, планирующих авиабомб и летательных аппаратов.
Арктическая версия «Тора» устанавливается на шасси двухзвенного тягача ДТ-30ПМ-Т1.
Завод заканчивает ОКР и планирует первую поставку в этом году, сказал Зиятдинов на полях форума российских оружейников.
Он сообщил также, что в настоящее время предприятие совместно с Минобороны готовит десятилетнюю программу, что позволит заключать долгосрочные контракты и «работать с кооперацией». Кроме того, в рамках программы завод будет накапливать опят, просчитывать свою экономику на более длительные сроки, осуществлять плановую кадровую политики и так далее, добавил гендиректор.
Напомним, в феврале арктические комплексы «Тор-М2ДТ» успешно прошли испытания на полигоне Капустин Яр (Астраханская область), выполнив боевые стрельбы.
По данным разработчиков, «Тор-М2» предназначен для решения задач ПВО-ПРО на уровне дивизионного звена. Зенитный комплекс способен защищать сухопутные силы от ударов крылатых и противорадиолокационных ракет, планирующих авиабомб и летательных аппаратов.
Арктическая версия «Тора» устанавливается на шасси двухзвенного тягача ДТ-30ПМ-Т1.
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- https://ru.wikipedia.org
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