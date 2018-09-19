Снова на первом месте: США включили РФ в список главных «киберугроз»
Пентагон разработал новую стратегию по кибербезопасности, в которой назвал Россию и Китай главными угрозами в этой сфере, передает РИА Новости.
В военном ведомстве завили, что Соединенные Штаты периодически сталкиваются с риском получения неприемлемого ущерба в результате вредоносной кибердеятельности других стран.
В документе отмечается, что Россия использовала информационные операции в глобальной сети, чтобы оказать влияние на граждан США и «бросить вызов» американским демократическим процессам.
Что касается Китая, то он, согласно стратегии, пытался похитить у американского правительства секретную информацию.
Иран и КНДР тоже приняли участие кибервойне, «чтобы навредить американцам» и нанести удар по интересам США, добавили авторы документа.
Военные заявили также, что будут стараться пресекать и разрушать злонамеренную кибердеятельность «у ее истоков», применяя все имеющиеся у них возможности.
Напомним, Вашингтон обвинил Москву во «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году. В США по этому поводу проводится расследование, допрошены десятки должностных лиц, однако до настоящего времени американским следователям не удалось представить ни одного «внятного» доказательства.
На прошлой неделе Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы. Наказанием станут санкции в отношении иностранных лиц, которых американские службы заподозрят во вмешательстве «путем кибератак или другим образом».
В военном ведомстве завили, что Соединенные Штаты периодически сталкиваются с риском получения неприемлемого ущерба в результате вредоносной кибердеятельности других стран.
В документе отмечается, что Россия использовала информационные операции в глобальной сети, чтобы оказать влияние на граждан США и «бросить вызов» американским демократическим процессам.
Что касается Китая, то он, согласно стратегии, пытался похитить у американского правительства секретную информацию.
Иран и КНДР тоже приняли участие кибервойне, «чтобы навредить американцам» и нанести удар по интересам США, добавили авторы документа.
Военные заявили также, что будут стараться пресекать и разрушать злонамеренную кибердеятельность «у ее истоков», применяя все имеющиеся у них возможности.
Напомним, Вашингтон обвинил Москву во «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году. В США по этому поводу проводится расследование, допрошены десятки должностных лиц, однако до настоящего времени американским следователям не удалось представить ни одного «внятного» доказательства.
На прошлой неделе Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы. Наказанием станут санкции в отношении иностранных лиц, которых американские службы заподозрят во вмешательстве «путем кибератак или другим образом».
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