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Снова на первом месте: США включили РФ в список главных «киберугроз»

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Пентагон разработал новую стратегию по кибербезопасности, в которой назвал Россию и Китай главными угрозами в этой сфере, передает РИА Новости.



В военном ведомстве завили, что Соединенные Штаты периодически сталкиваются с риском получения неприемлемого ущерба в результате вредоносной кибердеятельности других стран.


В документе отмечается, что Россия использовала информационные операции в глобальной сети, чтобы оказать влияние на граждан США и «бросить вызов» американским демократическим процессам.

Что касается Китая, то он, согласно стратегии, пытался похитить у американского правительства секретную информацию.

Иран и КНДР тоже приняли участие кибервойне, «чтобы навредить американцам» и нанести удар по интересам США, добавили авторы документа.

Военные заявили также, что будут стараться пресекать и разрушать злонамеренную кибердеятельность «у ее истоков», применяя все имеющиеся у них возможности.

Напомним, Вашингтон обвинил Москву во «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году. В США по этому поводу проводится расследование, допрошены десятки должностных лиц, однако до настоящего времени американским следователям не удалось представить ни одного «внятного» доказательства.

На прошлой неделе Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в выборы. Наказанием станут санкции в отношении иностранных лиц, которых американские службы заподозрят во вмешательстве «путем кибератак или другим образом».
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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9 комментариев
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  1. гранат Офлайн
    гранат Сегодня, 13:59
    +2
    Мне интересно как они в обще по ночам спят!??
    1. НИКНН Онлайн
      НИКНН Сегодня, 14:44
      0
      Цитата: гранат
      Мне интересно как они в обще по ночам спят!??

      Голову в фольгу заворачивают и спят...
    2. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 15:48
      +1
      они не спят по ночам, в нормальном понимании wink то есть когда мы спим - они как раз и объявляют свои стратегии, врагов и прочая, чтоб мы проснулись и испортили себе настроение от их зловредной деятельности.
  2. Svarog Офлайн
    Svarog Сегодня, 13:59
    -1
    Да знаем мы все про себя.. хорошо что первые.. хоть в этом.
  3. novobranets Онлайн
    novobranets Сегодня, 14:04
    +1
    Снова за рыбу деньги. Скукота. sad
  4. Татьяна Офлайн
    Татьяна Сегодня, 14:12
    +1
    В документе отмечается, что Россия использовала информационные операции в глобальной сети, чтобы оказать влияние на граждан США и «бросить вызов» американским демократическим процессам.

    Это объявление американцами всем россиянам Холодной ВОЙНЫ - "сверху" "донизу" и "снизу" "доверху". Короче - всему российскому народу и всей России.
    Это у Вашингтона обычные подлые внутренние политические игры, - которые они Трамп и Ко переадресуют с себя на весь российский народ.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:14
    +1
    нас бз-дят,а значит,мы все верно делаем. good soldier
    1. НасРать Офлайн
      НасРать Сегодня, 14:48
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      ....а значит,мы все верно делаем. good soldier


      Ты уж определись Серега, то - "верно", а то "продались западу" ...
  6. keeper03 Офлайн
    keeper03 Сегодня, 16:45
    0
    Американцам не мешало бы слово "заподозрят" изменить на "уличат", а то вскоре их захватит волна паранойи ! wassat fool negative soldier