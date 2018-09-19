Поражён стойкостью солдат ВСУ. Министр обороны Британии посетил Донбасс

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прибыл на Украину и в ходе своей поездки посетил район проведения "Операции объединенных сил" в Донбассе. Согласно записи пресс-службы ООС на своей странице в Facebook, Уильямсон встретился с командующим ООС Сергеем Наевым и ознакомился с ситуацией в регионе.Как сообщает пресс-центр операции объединенных сил, британский министр обороны прибыл в Краматорск, где провел встречу с командующим ООС Сергеем Наевым, в ходе которой Наев сообщил об обстановке в Донбассе и принимаемых мерах по стабилизации обстановки в регионе.Уильямсону были представлены "неопровержимые конкретные факты" применения вооружения российского производства против частей, ведущих боевые действия на востоке Украины. После этого Уильямсон побывал на "передовых рубежах обороны", где лично пообщался с бойцами объединенных сил. Кроме этого британского министра прокатили к одному из пунктов пропуска на линии разграничения, где ознакомили с его работой. По словам британского гостя, "его поразили стойкость и мужество украинских солдат, которые столкнулись с одной из самых агрессивных армий мира".В ходе общения, по данным пресс-службы ООС, Наев и Уильямсон обсудили ряд инициатив, направленных на восстановление критически важных объектов инфраструктуры на Донбассе. Британский министр обороны заверил, что Лондон и впредь будет помогать Киеву и "всесторонне поддерживать его инициативы".