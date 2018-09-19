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Поражён стойкостью солдат ВСУ. Министр обороны Британии посетил Донбасс

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прибыл на Украину и в ходе своей поездки посетил район проведения "Операции объединенных сил" в Донбассе. Согласно записи пресс-службы ООС на своей странице в Facebook, Уильямсон встретился с командующим ООС Сергеем Наевым и ознакомился с ситуацией в регионе.

Поражён стойкостью солдат ВСУ. Министр обороны Британии посетил Донбасс


Как сообщает пресс-центр операции объединенных сил, британский министр обороны прибыл в Краматорск, где провел встречу с командующим ООС Сергеем Наевым, в ходе которой Наев сообщил об обстановке в Донбассе и принимаемых мерах по стабилизации обстановки в регионе.


Уильямсону были представлены "неопровержимые конкретные факты" применения вооружения российского производства против частей, ведущих боевые действия на востоке Украины. После этого Уильямсон побывал на "передовых рубежах обороны", где лично пообщался с бойцами объединенных сил. Кроме этого британского министра прокатили к одному из пунктов пропуска на линии разграничения, где ознакомили с его работой. По словам британского гостя, "его поразили стойкость и мужество украинских солдат, которые столкнулись с одной из самых агрессивных армий мира".

В ходе общения, по данным пресс-службы ООС, Наев и Уильямсон обсудили ряд инициатив, направленных на восстановление критически важных объектов инфраструктуры на Донбассе. Британский министр обороны заверил, что Лондон и впредь будет помогать Киеву и "всесторонне поддерживать его инициативы".
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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26 комментариев
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  1. Александр романов Офлайн
    Александр романов Сегодня, 14:04
    0
    Это он в Краматорске в каске и бронике был wassat
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:08
      +1
      жалко что у него там ничего укромародеры не утянули-ту же каску с башки... am
      1. Тралл Офлайн
        Тралл Сегодня, 14:13
        +4
        В серии боевых "посещальщиков" АТО первое место занимает пастор Турчинов:
        (мое любимое фото) smile
        1. Svarog Офлайн
          Svarog Сегодня, 14:17
          +1
          Цитата: Тралл
          В серии боевых "посещальщиков" АТО первое место занимает пастор Турчинов:
          (мое любимое фото) smile

          laughing Ду уж, решительный пастор..
          1. Тралл Офлайн
            Тралл Сегодня, 14:20
            +2
            Выражение лиц у бойцов эпичное smile
          2. Миллер Офлайн
            Миллер Сегодня, 14:46
            +1
            на кой ему автомат? покрасоваться?
        2. Александр романов Офлайн
          Александр романов Сегодня, 14:18
          +1
          Цитата: Тралл
          (мое любимое фото)

          Тралл ,как картинку вставил,у меня не вставляется sad
          1. НИКНН Онлайн
            НИКНН Сегодня, 14:49
            0
            Отмечаешь галочкой картинку , а потом вставить.
            "неопровержимые конкретные факты" применения вооружения российского производства
            Прямо калаш сняли с плеча и показали, ну еще БМП , ой да там все Российское...
    2. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 14:17
      0
      Цитата: Александр романов
      Это он в Краматорске в каске и бронике был wassat

      Конечно, он всякого от украинских бойцов ожидает..
  2. Kuroneko Офлайн
    Kuroneko Сегодня, 14:10
    0
    "его поразили стойкость и мужество украинских солдат, которые столкнулись с одной из самых агрессивных армий мира"

    А куда им деваться? Они же в ней служат. Да и стойкость супротив зелёного змия со временем нарабатывается.
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:12
    +2
    приехал,закосить под умного,типа все вижу и знаю,сейцас на умняк заскочу,и побыстрее из этой помойки ,называемой армией укроины пора валить,а то еще начнут порошайничать-дайте танки,самолеты,или даже авианосец fool
    1. Dashout Онлайн
      Dashout Сегодня, 15:40
      0
      Одна змея к другой в гости приехала...
  4. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 14:12
    +4
    "неопровержимые конкретные факты" применения вооружения российского производства

    Единственно верное и неопровержимое доказательство этому мелкобритту - пуля в лбу 7.62 кал.

    "его поразили стойкость и мужество украинских солдат, которые столкнулись с одной из самых агрессивных армий мира".

    Да просто с ума сойти! И это при том, что ополченцы сидят в обороне. А уж если перейдут в наступление..
  5. МВГ Офлайн
    МВГ Сегодня, 14:18
    +3
    "его поразили стойкость и мужество украинских солдат, которые столкнулись с одной из самых агрессивных армий мира" - стойкость и мужество проявленные в бухании, самострелах и стрельбе по мирным гражданам. А "самая агрессивная армия мира" то на войну и не пришла....
  6. Барибал Офлайн
    Барибал Сегодня, 14:18
    +5
    Поражен стойкостью солдат ВСУ.


    Стойкость - способность, самостоятельно и без посторонней помощи устоять на ногах после собачьих консерв и банки самогона отобранной в соседней деревне.
  7. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 14:20
    +2
    Да он бы посетил солдат по другу сторону фронта... то мнение о нынешних резко поменял бы вхудшую сторону
  8. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 14:41
    +2
    Ох, не просто так он там появился. Англичанина такого ранга в тьмутаракань ради личного интереса не загонишь. Чую, затевают англосаксы очередную подляну-мясорубку по втягиванию России сразу на двух фронтах. yes
  9. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 14:46
    +1
    Да уж какая стойкость, как ни мероприятие с участием главпопрошенко, так караульные с ног валятся, то ли от смеха, то ли от голода и болезней.
    1. milton Онлайн
      milton Сегодня, 14:59
      +1
      Они с ног валятся от Петькиного перегара laughing
  10. DVTamga Офлайн
    DVTamga Сегодня, 14:52
    0
    Один приехал к другим идиотам. Поговорили о чем то своем, видимо, для идиотов важном. Пообещали друг друг быть стойкими. Разъехались. Ну что с них взять? .
  11. milton Онлайн
    milton Сегодня, 14:57
    +1
    Это тот дебилушка который требовал от России заткнуться? Ну что ещё можно ожидать от идьота? fool
  12. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:11
    +1
    Пусть ему покажут оружие британского и американского производства....и че?
  13. Ванёк Офлайн
    Ванёк Сегодня, 15:35
    0
    Как-то раз предлагало Нам заткнуться...

    Интересно, что ляпнет на этот раз?..
  14. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:08
    0
    Англичанка гадит, что уж тут.
  15. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 16:10
    0
    Я, в свою очередь, поражён министром обороны Британии за то, что он поражён "стойкостью" солдат ВСУ. Они, вроде, как "освобождать свою территорию" пришли, а не стоять. Стоят, и твёрдо, по другую сторону окоп.
  16. ibn.shamai Онлайн
    ibn.shamai Сегодня, 18:07
    0
    -"Поразился их стойкостью и мужеством!" Наверно имел ввиду, как они выживают в таком свинарнике! lol