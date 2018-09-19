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СМИ Украины: ВСУ осуществили воздушную атаку в районе Горловки

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Украинские СМИ, ссылаясь на публикацию в одной из групп социальной сети Фейсбук, публикуют заявления о нанесении «воздушного удара» со стороны вооружённых сил Украины по позициям войск ДНР в районе Горловки. Пост сделан несколько часов назад в группе «Новая Горловка» в Фейсбук.


Фото с учений ВСУ


Из материала (авторская терминология сохранена):

Сообщаем об успешной воздушной атаке со стороны ВСУ на склад ГСМ орков на авторемзаводе. "Птичья ка..шка" поразила вражеский топливозаправщик и тех, кто был рядом!!!


Пользователи поинтересовались, когда же произошло это событие. Автор заметки объявляет, что «накануне вечером». О том, с помощью какого конкретно боевого средство был атакован склад ГСМ в районе Горловки, не сообщается.

В официальной сводке штаба ВС ДНР говорится о том, что ВСУ активизировали использование беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве республики вдоль линии соприкосновения.

Из оперативной сводки:
Игнорируя положения Минских соглашений о запрете применения БПЛА и несмотря на многочисленные потери летательных аппаратов, украинские каратели продолжают активно использовать БЛА на Донецком и Горловском направлениях. Так вчера, в районе н.п. Горловка средствами ПВО НМ ДНР был уничтожен очередной БЛА типа квадрокоптер, который корректировал огонь по позициям народной милиции.

В сводке нет данных о том, что БПЛА противник применял в качестве ударных средств поражения, как нет сведений и о потерях в районе авторемонтного завода. При этом сообщается о 18-кратном нарушении украинскими силовиками режима прекращения огня.
Использованы фотографии:
Фейсбук
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23 комментария
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  1. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 14:27
    +5
    Очередная басня! Перемога в виде мрии.
    1. Barzha Офлайн
      Barzha Сегодня, 14:55
      +2
      Очередная басня! Перемога в виде мрии.

      Или еще: " думкой богатеет". lol
    2. Травник Офлайн
      Травник Сегодня, 15:02
      +3
      Не так чтобы басня.
      Они регулярно применяют беспилотники для бомбометания. Обычно гранату от ВОГа крепят и потом ее сбрасывают. Уже были серьезные повреждения инфраструктуры. И да, сегодня в том районе Горловки был подрыв боеприпаса не то чтобы мощного, но как раз на ВОГ похоже.
  2. Корсар0304 Офлайн
    Корсар0304 Сегодня, 14:38
    +3
    При этом сообщается о 18-кратном нарушении украинскими силовиками режима прекращения огня.

    Ну так англицкий министр восхищается мужеством и стойкостью укропупов.. Надо же показать свою значимость
    1. роман66 Офлайн
      роман66 Сегодня, 14:53
      +11
      стойкость сомнения не вызывает - столько бухать и живые еще
      1. pvv113 Офлайн
        pvv113 Сегодня, 15:23
        +6
        Если б они только бухали... Там еще все шприцами усеяно
        1. майор147 Офлайн
          майор147 Сегодня, 16:14
          +1
          Я думаю, там и унавожено всё вокруг!
          1. pvv113 Офлайн
            pvv113 Сегодня, 16:15
            +1
            Наверняка без этого не обошлось laughing
      2. ul_vitalii Офлайн
        ul_vitalii Сегодня, 15:40
        +2
        Цитата: роман66
        стойкость сомнения не вызывает - столько бухать и живые еще

        Рома, а бухать в усмерть у укров сейчас не в тренде, сейчас в почёте нажраться и о.... , тогда герой и уважуха. smile
    2. vovanpain Офлайн
      vovanpain Сегодня, 15:18
      +3
      Цитата: Корсар0304
      так англицкий министр восхищается мужеством и стойкостью укропупов..

      Английскому министру самому надо школу посещать ещё. laughing
      1. Rusland Офлайн
        Rusland Сегодня, 15:24
        +4
        А что это у него за очкозначек? Вечный первомай в душе и теле? smile
        1. vovanpain Офлайн
          vovanpain Сегодня, 15:31
          +5
          Цитата: Rusland
          А что это у него за очкозначек?

          Виталий hi вы сами ответили на свой вопрос - очкозначек hi
  3. Barzha Офлайн
    Barzha Сегодня, 14:52
    +4
    Т.е. они обстреливают из тяжелой артиллерии, они "занимают новые территории в серой зоне", они используют ударные БПЛА для бомбардировок объектов в ЛДНР, а Минские соглашения не соблюдаем мы! Зашибись логика!!!
    1. Pirogov Офлайн
      Pirogov Сегодня, 15:11
      +3
      Цитата: Barzha
      Т.е. они обстреливают из тяжелой артиллерии, они "занимают новые территории в серой зоне", они используют ударные БПЛА для бомбардировок объектов в ЛДНР, а Минские соглашения не соблюдаем мы! Зашибись логика!!!

      А где была логика когда с ними стали вести переговоры ,признали переворот и т.д. ? Политика она такая..........
      1. Barzha Офлайн
        Barzha Сегодня, 15:45
        0
        признали переворот и т.д.

        Путин, блин, сделал жест доброй воли, признал Пороха президентом. Думал, что тот сейчас растает и с разбега в дёсна его за это расцелует. Нельзя было этого признавать!!! Нужно отозвать это признание. Причём уже давно!
        А насчёт переговоров, тоже не понятно. ЛДНР наступали по всем фронтам. Особенно на юге, вдоль Азовского моря. Я уже писал, что еще бы дня 3-4 и пробили бы сухопутный коридор до Крыма. А ВСУ сидели в котлах в то время. А тут, бац, всем стоять! Переговоры хотим! А не остановили бы тогда наступление, скорее всего и амерам Украина стала бы не интересна, бросили бы они её. Вернее эту власть оставили бы на растерзание народа.
    2. майор147 Офлайн
      майор147 Сегодня, 16:15
      0
      Цитата: Barzha
      Т.е. они обстреливают из тяжелой артиллерии, они "занимают новые территории в серой зоне", они используют ударные БПЛА для бомбардировок объектов в ЛДНР, а Минские соглашения не соблюдаем мы! Зашибись логика!!!

      А чего вы ожидали? Правды?
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:03
    0
    когда же в республиках поймут что минские соглошательства нужно бросить в топку,и действовать более решительно am
    1. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 15:31
      0
      В республиках всё давно поняли, да г-н Путин велит не поддаваться на провокации. Такие вот "неподдавки"...
  5. Ирек Офлайн
    Ирек Сегодня, 15:45
    0
    Сказочники кастрюлеголовые.
  6. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:05
    +2
    Беспилотники постоянно сбивают, даже в тылу бывает. А тут очередную зраду шумеры перековывают в перемогу.

    З.Ы. С "ксюшей" в чистом поле, как у бойца на картинке, много не навоюешь.
  7. zapfen Офлайн
    zapfen Сегодня, 16:09
    0
    "со стороны ВСУ на склад ГСМ орков на авторемзаводе. "Птичья ка..шка" поразила вражеский топливозаправщик и тех, кто был рядом!!!" Эти хоббиты горазды авном кидаться. Ну и ладно. Вытер платочком, и поехал дальше.
  8. Mixles Онлайн
    Mixles Сегодня, 16:45
    0
    И все же киевская хунта боится Донбасс ,хотя ее вооружают в открытую и чуть не кнутом гонят на конфликт ...Так мелко гадят, правда убийства Захарченко и др командиров это серьезный вызов всему Русскому миру..Ответ будет обязательно ,месть это блюдо холодное . soldier
  9. Forestol Офлайн
    Forestol Сегодня, 16:55
    0
    ВСУ резвиться так, как им позволяет Россия. Простое требование, отвести ВСЕ тяжелые вооружения на 100км от переднего края со стороны ВСУ. Россия будет гарантом, что Новороссия не захватит ни метра с той стороны. В случае не выполнения, или паче того, обстрела, все обнаруженные силы силы будут уничтожаться Калибрами и Искандерами. Но кишка тонка у наших чиновноолигархов...