СМИ Украины: ВСУ осуществили воздушную атаку в районе Горловки
Украинские СМИ, ссылаясь на публикацию в одной из групп социальной сети Фейсбук, публикуют заявления о нанесении «воздушного удара» со стороны вооружённых сил Украины по позициям войск ДНР в районе Горловки. Пост сделан несколько часов назад в группе «Новая Горловка» в Фейсбук.
Из материала (авторская терминология сохранена):
Пользователи поинтересовались, когда же произошло это событие. Автор заметки объявляет, что «накануне вечером». О том, с помощью какого конкретно боевого средство был атакован склад ГСМ в районе Горловки, не сообщается.
В официальной сводке штаба ВС ДНР говорится о том, что ВСУ активизировали использование беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве республики вдоль линии соприкосновения.
Из оперативной сводки:
В сводке нет данных о том, что БПЛА противник применял в качестве ударных средств поражения, как нет сведений и о потерях в районе авторемонтного завода. При этом сообщается о 18-кратном нарушении украинскими силовиками режима прекращения огня.
Фото с учений ВСУ
Из материала (авторская терминология сохранена):
Сообщаем об успешной воздушной атаке со стороны ВСУ на склад ГСМ орков на авторемзаводе. "Птичья ка..шка" поразила вражеский топливозаправщик и тех, кто был рядом!!!
Пользователи поинтересовались, когда же произошло это событие. Автор заметки объявляет, что «накануне вечером». О том, с помощью какого конкретно боевого средство был атакован склад ГСМ в районе Горловки, не сообщается.
В официальной сводке штаба ВС ДНР говорится о том, что ВСУ активизировали использование беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве республики вдоль линии соприкосновения.
Из оперативной сводки:
Игнорируя положения Минских соглашений о запрете применения БПЛА и несмотря на многочисленные потери летательных аппаратов, украинские каратели продолжают активно использовать БЛА на Донецком и Горловском направлениях. Так вчера, в районе н.п. Горловка средствами ПВО НМ ДНР был уничтожен очередной БЛА типа квадрокоптер, который корректировал огонь по позициям народной милиции.
В сводке нет данных о том, что БПЛА противник применял в качестве ударных средств поражения, как нет сведений и о потерях в районе авторемонтного завода. При этом сообщается о 18-кратном нарушении украинскими силовиками режима прекращения огня.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter