СМИ Украины: ВСУ осуществили воздушную атаку в районе Горловки

Фото с учений ВСУ

Сообщаем об успешной воздушной атаке со стороны ВСУ на склад ГСМ орков на авторемзаводе. "Птичья ка..шка" поразила вражеский топливозаправщик и тех, кто был рядом!!!

Игнорируя положения Минских соглашений о запрете применения БПЛА и несмотря на многочисленные потери летательных аппаратов, украинские каратели продолжают активно использовать БЛА на Донецком и Горловском направлениях. Так вчера, в районе н.п. Горловка средствами ПВО НМ ДНР был уничтожен очередной БЛА типа квадрокоптер, который корректировал огонь по позициям народной милиции.