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Калашников: Росгвардия заказала 10 мобильных комплексов "Стена"

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Росгвардия до конца года может получить до 10-ти мобильных комплексов "Стена", предназначенных для защиты от агрессивно настроенных групп граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя концерна "Калашников".

Калашников: Росгвардия заказала 10 мобильных комплексов "Стена"


Согласно заявлению представителя концерна, Росгвардия в 2018 году заказала 10 комплексов "Стена" для использования в проблемных регионах, но в каких именно, в концерне не знают, так как это "определяют в самой Росгвардии". Комплекс уже прошел испытания на базе московского ОМОНа. На настоящий момент образец комплекса "Стена" размещен на демонстрационной площадке концерна "Калашников" в парке "Патриот", где его планируется показать президенту России Владимиру Путину.


Отмечается, что комплекс "Стена" был изготовлен в инициативном порядке корпорацией "Калашников" для использования подразделениями Росгвардии. Он представляет собой бронированную машину, оборудованную высокими щитами с элементами шумо- и светоподавления и бойницами для ведения огня. На комплексе установлены средства фото- и видеофиксации. Ширина щита может меняться в зависимости от ширины улицы. После первичных испытаний, по просьбе правоохранителей, из комплекта машины был исключен водомет, усилена конструкция щита, а также до 3,5 секунд сокращено время приведения щита из походного положения в рабочее.

На данный момент готовится серийное производство комплекса.
Использованы фотографии:
Концерн "Калашников"
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118 комментариев
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  1. Александр романов Офлайн
    Александр романов Сегодня, 14:40
    -20
    Дубинок надо побольше заказать,резиновых пуль и газа. Приятно будет почитать коменты диванных большевиков
    1. Sergg Офлайн
      Sergg Сегодня, 14:47
      +23
      Тебе бы ума побольше точно бы не помешало!
      1. Александр романов Офлайн
        Александр романов Сегодня, 14:54
        -8
        Цитата: Sergg
        0
        Тебе бы ума побольше точно бы не помешало!

        Больше ума никому не помешает. Маркса давно читал?
        1. Breard Офлайн
          Breard Сегодня, 15:55
          +7
          Хм...он не читатель, он "пИсатель" ..да к тому же "платный".
          fool Кремлеботы получают серебреники ..."по словно"
        2. Alexey RA Офлайн
          Alexey RA Сегодня, 15:57
          +1
          Цитата: Александр романов
          Больше ума никому не помешает. Маркса давно читал?

          Что ж Вы так сразу, с козырей-то. smile
          Вы бы ещё спросили - что писали Маркс и Энгельс о России?
      2. NordUral Онлайн
        NordUral Сегодня, 14:56
        +4
        А вы садист, Санек.
        1. Александр романов Офлайн
          Александр романов Сегодня, 15:00
          -8
          Цитата: NordUral
          +2
          А вы садист, Санек.

          Еще какой. Быстро однако winked
          1. татарин 174 Офлайн
            татарин 174 Сегодня, 15:12
            +11
            Кто бы что бы не говорил - точно ясно одно, в стране назревает противостояние между большой массой, уже 25 лет нищающего народа, и властью, иначе бы зачем эти приготовления? У нас вроде и эмигрантов из сев. африки и ближ.востока нет, против которых эти стены могли бы применить... Ослабить противостояние как не крути может только одно - гарантии хорошего рабочего места и зарплаты для всех трудоспособных и достойные пенсии пенсионерам.
            1. Бультерьер Офлайн
              Бультерьер Сегодня, 15:17
              -4
              Нищающего? Вы на улицу часто выходите? Айфоны по 97 тысяч пробовали купить? Так там очередь) из обнищавшего народа видимо. Недавно ездил в салон тойотовский, Камри хотели новые заказать на работу. А в наличии нет) ждать поставку) выкупили все что были) у жены клиентки минимум по 15000 за приём оставляют и запись на месяц вперёд. Тоже нищие приходят?
              1. Терский Офлайн
                Терский Сегодня, 15:31
                +5
                Цитата: Бультерьер
                Айфоны по 97 тысяч пробовали купить? Так там очередь) из обнищавшего народа видимо. Недавно ездил в салон тойотовский, Камри хотели новые заказать на работу. А в наличии нет) ждать поставку) выкупили все что были) у жены клиентки минимум по 15000 за приём оставляют и запись на месяц вперёд. Тоже нищие приходят?

                Осталось только уточнить откуда сии богатства у народа. По данным ЦБ, за 2017 г. совокупные долги населения перед банками выросли на 13,2% до 12,2 трлн руб. Ни о чем не говорит? no Не...?
                1. Бультерьер Офлайн
                  Бультерьер Сегодня, 15:34
                  +1
                  Кредиты это личное дело каждого. Если нищий набирает кредитов, которые погасить не может , то ему голову лечить надо! А если ты в состоянии их оплачивать то какой ты тогда нищий?)
              2. ДЕДПИХТО Офлайн
                ДЕДПИХТО Сегодня, 15:36
                +5
                Цитата: Бультерьер
                Нищающего? Вы на улицу часто выходите? Айфоны по 97 тысяч пробовали купить? Так там очередь) из обнищавшего народа видимо. Недавно ездил в салон тойотовский, Камри хотели новые заказать на работу. А в наличии нет) ждать поставку) выкупили все что были) у жены клиентки минимум по 15000 за приём оставляют и запись на месяц вперёд. Тоже нищие приходят?

                Это где такой праздник жизни? belay
                По теме-нормальный такой забор, мне на дачу пойдет laughing
                1. Бультерьер Офлайн
                  Бультерьер Сегодня, 16:04
                  -4
                  Да везде) в любом крупном городе)
              3. zapfen Офлайн
                zapfen Сегодня, 15:58
                +3
                Так на Камри чиновники ездят.
                1. Бультерьер Офлайн
                  Бультерьер Сегодня, 16:01
                  -2
                  Не только) обычные люди тоже их любят)
            2. Александр романов Офлайн
              Александр романов Сегодня, 15:22
              -4
              Цитата: татарин 174
              уже 25 лет нищающего народа,

              25 лет назад народ ,даже мечтать не мог о том,что имеет сейчас.
            3. Servisinzhener Онлайн
              Servisinzhener Сегодня, 15:30
              +2
              25 лет непрерывного нищания? Видимо вы забыли 1993 год
            4. igorbrsv Офлайн
              igorbrsv Сегодня, 15:33
              +2
              . противостояние между большой массой, уже 25 лет нищающего народа, и властью

              Только вместо слова нищающего поставить подрастающего. Те что нищающие погромов не устраивают, а проводят митинги. В интернете сейчас полно нарезок про "обиженных невинных активистов протеста". Редко можно найти видео без монтажа. Тогда становится видно и возраст " протестующих" и их намерения. Несколько раз подобные в масках пытались скомпрометировать мирные протесты состоявшихся людей, но огребли люлей от бдительного общества и все обошлось. Познавательный ролик
              https://yandex.ru/video/touch/search?source=tabbar&p=2&filmId=12086295780876220821&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
            5. РУСС Онлайн
              РУСС Сегодня, 15:38
              0
              Цитата: татарин 174
              Кто бы что бы не говорил - точно ясно одно, в стране назревает противостояние между большой массой, уже 25 лет нищающего народа, и властью,

              Ерунда, просто Росгвардия к зомби- апокалипсисису готовиться laughing
          2. NordUral Онлайн
            NordUral Сегодня, 15:30
            +5
            А вы этих, как скала защищать будете, дружок? Или за калашниковским щитом от народа?
          3. NordUral Онлайн
            NordUral Сегодня, 17:56
            0
            И до 17-го года так бывало, дружок. Советую почитать историю СССР, на досуге.
      3. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 14:59
        +8
        Цитата: Sergg
        Тебе бы ума побольше точно бы не помешало!

        Подобные Саньку от народа спешат оградиться, да по сильнее.. Ибо страшно, что натворили и еще натворят..
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 15:05
          -8
          Что это за зверь такой народ? Это общество избранных и в него взносы платить надо? А то чуть что сразу народ то , народ се
        2. Александр романов Офлайн
          Александр романов Сегодня, 15:12
          -6
          Цитата: Svarog
          Ибо страшно, что натворили и еще натворят.

          Один даже в знак протеста против власти,яйца свои к мостовои прибивал. Из ваших вроде оппозиционер был
          1. NordUral Онлайн
            NordUral Сегодня, 15:33
            +5
            Изучайте матчасть, Санек, может и дойдет, кто тут за кого или против.
            1. Александр романов Офлайн
              Александр романов Сегодня, 15:37
              -3
              Цитата: NordUral
              Изучайте матчасть, Санек, может и дойдет, кто тут за кого или против.

              Вот изучаю наглядно,внизу ярый противник Путина ,под ником Сильвестр,зафигаличил видос с украиского канала 112,где постоянно грязью поливают всю нашу власть. Видишь как,он вроде за народ,но и бандера ему союзник,если против власти.Кого первым вешать будем,Пороха или Сильвестров всяких?
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 14:52
      -5
      [media=http://https://youtu.be/zbOq-diO8SQ]Не) Росгвардия, судя по украинским новостям сейчас в Широкино с украинскими морпехами бьется,при этом использует лазерные винтовки)))
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 14:55
        +3
        Они для этого и созданы,с морпехами вражьими сражаться доблестно. good
    3. spektr9 Офлайн
      spektr9 Сегодня, 14:55
      +7
      Дубинок надо побольше заказать,резиновых пуль и газа
      Боюсь светик тебе это не поможет, все ровно голову камешком размозжат, так что можешь не переживать laughing
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 15:03
        -11
        а потом все удивляются, с какой радости коммунистов во власти не должно быть)
    4. zloybond Офлайн
      zloybond Сегодня, 15:20
      +9
      Неправильное понимание ситуации товарищ. Просто страна разделилась на то что в реальности и то, что по телевизору. Вот власть и готовится защищаться. Поэтому жандармерия усиливается.
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 15:39
        -2
        А что в реальности то?)))
        1. NordUral Онлайн
          NordUral Сегодня, 17:59
          0
          А вы проснитесь, дружок, глазки протрите, ушки поковыряйте, может и просветлеет.
      2. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 17:19
        +1
        Так разделилась страна или власть? Мы все хотим жить лучше. У нас разное понимание того как к этому придти. У одних это баррикады, у других выборы. У нас общая цель. Нас разделило сми. И скорее всего это кем то проплачено. Вы себе отдаете отчет что мы можем оказаться по разные стороны баррикад. Вопрос не столько к Вам сколько ко всем читателям ВО
        1. NordUral Онлайн
          NordUral Сегодня, 18:00
          0
          Да мы с 93-го по разные стороны.
    5. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 15:54
      -5
      Цитата: Александр романов
      Дубинок надо побольше заказать,резиновых пуль и газа. Приятно будет почитать коменты диванных большевиков

      А им-то что? Они на улицу не пойдут - будут призывать к пг'олетаг'ской г'еволюции, не сходя с дивана.
      С другой стороны - лучше уж "Стена", чем как у нашего восточного соседа - танковыми траками раскатать всю площадь.
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 17:21
        -1
        Слава богу есть адекватные люди. Я тоже за стену
        1. NordUral Онлайн
          NordUral Сегодня, 18:01
          0
          Эта стеночка не будет определять вашу адекватность. И рука гвардейца не дрогнет.
    6. zapfen Офлайн
      zapfen Сегодня, 16:04
      +9
      От этого изделия прям таки разит демократией!
    7. Mixles Офлайн
      Mixles Сегодня, 16:25
      +5
      Цитата: Александр романов
      Дубинок надо побольше заказать,резиновых пуль и газа. Приятно будет почитать коменты диванных большевиков

      И нагаек не забыть прикупить ,как в старые "добрые" царские времена..Тогда правда пороли и вешали ,вот демократия была!!!! wassat
      Так ведь Александр (поклонник монархии )))?
  2. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 14:41
    +9
    ни один навальный не прорвется soldier янукович и саргсян тихо всхлипывают от зависти recourse
    1. Александр романов Офлайн
      Александр романов Сегодня, 14:44
      -10
      Цитата: _Kotegpushisteg_
      ни один навальный не прорвется

      С четырех сторон заблокировать и залить сверху бетоном laughing
      1. _Kotegpushisteg_ Офлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 14:50
        +13
        так большой квадрат наверное придется городить со сторонами в несколько тыщ км bully ну может пенсионную реформу еще не утвердят wink хотя судя по изделию решение принято soldier
        1. igorbrsv Офлайн
          igorbrsv Сегодня, 17:31
          0
          Это нужно посмотреть по количеству округов с единоросами. Если их меньше, то не протащут. Поскольку внесены поправки и требуют дополнительного рассмотрения
  3. Безликий Офлайн
    Безликий Сегодня, 14:43
    +2
    3,5 секунды время приведения щита из походного положения в рабочее? - тут точно никто ничего не перепутал?)
    1. NordUral Онлайн
      NordUral Сегодня, 15:16
      +9
      Это только со страху так можно. Боятся слуги народные.
    2. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 16:21
      0
      Цитата: Безликий
      3,5 секунды время приведения щита из походного положения в рабочее? - тут точно никто ничего не перепутал?)

      Перепутали в 60 раз. smile
      В предыдущей статье по "Стене" здесь же на ВО говорилось, что:
      На подъем и раскладывание механизированного щита теперь требуется порядка 3,5 минуты.
  4. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 14:45
    +8
    хотелось бы узнать стоимость данного комплекса, а то тут недавно узнал что у нас есть пожарные машины на импортных базах по 30-40 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ за штуку...
  5. Sergg Офлайн
    Sergg Сегодня, 14:46
    +2
    Росгвардию многие воспринимают как врагов, которые созданы с целью подавления народных протестов. Поменьше бы новостей про этих самых, не буду выражаться. Есть полиция, которая борется с преступностью, есть военные цель которых защитить государство.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:38
      +2
      А есть ОМОН,СОБР,ОМСН. Спецназ. И были всегда. И с кем они бодрятся? А это и есть Росгвардия.
  6. Грибок Офлайн
    Грибок Сегодня, 14:49
    -17
    Хорошая вещь! Протестующих радикалов самое то останавливать.
  7. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 14:50
    +19
    Все для народа.
    1. Александр романов Офлайн
      Александр романов Сегодня, 14:55
      -15
      Цитата: Ros 56
      +2
      Все для народа.

      Для гнилого народа
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 14:57
        +10
        Кто определять будет,спелый или гнилой?
        1. spektr9 Офлайн
          spektr9 Сегодня, 15:00
          +12
          Кто определять будет,спелый или гнилой?
          Как кто, Санёк лично из отделения для буйных, пока его санитары не повяжут laughing
          1. Ванёк Офлайн
            Ванёк Сегодня, 15:39
            -1
            Цитата: spektr9
            санитары


            А кто назначать будет??

            К теме о:

            Цитата: Jolly oldster sailor
            Кто определять будет,
            1. spektr9 Офлайн
              spektr9 Сегодня, 15:43
              +1

              А кто назначать будет??

              Главврач будет, и пилюль лечебных даст, что бы не буянили...
        2. Александр романов Офлайн
          Александр романов Сегодня, 15:01
          -8
          Цитата: Jolly oldster sailor
          +1
          Кто определять будет,спелый или гнилой?

          От гнили воняет
          1. Jolly oldster sailor Офлайн
            Jolly oldster sailor Сегодня, 15:15
            +4
            Так,Саш-

            Тебе приятно было бы,если твоих детей подобным образом "меряли"?
            1. Александр романов Офлайн
              Александр романов Сегодня, 15:23
              -6
              Цитата: Jolly oldster sailor
              Тебе приятно было бы,если твоих детей подобным образом "меряли"?

              Это ты про -сын врага народа,как было при Сталине?
              1. Jolly oldster sailor Офлайн
                Jolly oldster sailor Сегодня, 15:29
                +6
                Это я про ВСЕХ,кто пожелает нам ВСЕМ черепа мерять... wink
                1. Александр романов Офлайн
                  Александр романов Сегодня, 15:32
                  -4
                  Цитата: Jolly oldster sailor
                  Это я про ВСЕХ,кто пожелает нам ВСЕМ черепа мерять

                  Ты запутался,тема про нацизм в другой ветке
            2. NordUral Онлайн
              NordUral Сегодня, 18:04
              0
              Так он из тех, кто сам уже меряет и отмеряет в своих репликах на ВО.
          2. Ванёк Офлайн
            Ванёк Сегодня, 15:18
            -2
            Цитата: Александр романов
            От гнили воняет


            yes

            hi
            1. Александр романов Офлайн
              Александр романов Сегодня, 15:24
              -4
              Привет Ванёк hi
  8. NordUral Онлайн
    NordUral Сегодня, 14:55
    +13
    Приехали! Естественно, зачем им танки делать и оружие против врага, который может и уничтожить. Лучше клепать технику для подавления собственного народа.
    1. НасРать Офлайн
      НасРать Сегодня, 14:58
      -3
      Цитата: NordUral
      Приехали! Естественно, зачем им танки делать и оружие против врага, который может и уничтожить. Лучше клепать технику для подавления собственного народа.

      Ты это у Сталина иди спроси, Жека..
      Предателей расстрелять, буйных на беломорканал на перевоспитание... и во время войны - ни одного недовольного не было! Так что, коммунисты правильно делают, что такие машины клепают...
      1. Александр романов Офлайн
        Александр романов Сегодня, 15:03
        -16
        Цитата: НасРать
        Ты это у Сталина иди спроси, Жека.

        Сталин сотнями тысяч просто их расстреливал.При Сталине они бы и пикнуть в инете побоялись.Это Путин им позволяет,надеюсь временно.Магадан по ним плачет. Вагоны товарные ,нужно заказать для Росгвардии,что бы революсионеров на Колыму отправлять
        1. SlavaS Офлайн
          SlavaS Сегодня, 17:23
          +1
          Миллионами взрывал
      2. NordUral Онлайн
        NordUral Сегодня, 18:07
        0
        С головой то в порядке, Спиридонович? Кто машинки то эти в серию запускает - неужели Зюганов?
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:06
    +7
    назвать комплекс этот нужно'ринг золотова',он до сих пор на ринге с навальным не 'пообщался', а тут и ринг сам приехал...
    1. Silvestr Офлайн
      Silvestr Сегодня, 15:15
      +5
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      золотова',он до сих пор на ринге с навальным не 'пообщался',

      какой там ринг!


      и оружие в руки таким одаренным?
      1. Александр романов Офлайн
        Александр романов Сегодня, 15:26
        -6
        Цитата: Silvestr
        и оружие в руки таким одаренным?

        Ой ты красавчик,с украинского тв уже помои на саит несешь.Вот твоя сущность. Для таких как ты машинки делают. Махом к мазеповцам перекинулся
        1. Silvestr Офлайн
          Silvestr Сегодня, 15:35
          +3
          Цитата: Александр романов
          Ой ты красавчик,с украинского тв уже помои на саит несешь.

          может и Коржаков украинец? Не, он агент Трампа!
          1. Александр романов Офлайн
            Александр романов Сегодня, 15:43
            -3
            Цитата: Silvestr
            может и Коржаков украинец?

            Нет,он просто иуда. С чем я тебя и поздравляю
            1. Silvestr Офлайн
              Silvestr Сегодня, 15:44
              +2
              Цитата: Александр романов
              Нет,он просто иуда. С чем я тебя и поздравляю

              есть доказательства, решение суда?
              1. Александр романов Офлайн
                Александр романов Сегодня, 15:46
                0
                Цитата: Silvestr
                есть доказательства,

                Ты их сам и выложил.Нормальный человек ,бандеровской швали интервью давать не станет и обсирать русских генералов,тем более. Так что -это твои ,поддержи его,тоже выступи на украинском канале и расскажи,какая у нас хреновая власть
                1. Silvestr Офлайн
                  Silvestr Сегодня, 15:48
                  +2
                  Цитата: Александр романов
                  Ты их сам и выложил.Нормальный человек ,бандеровской швали интервью давать не станет и обсирать русских генералов,тем более. Так что -это твои ,поддержи его,тоже выступи на украинском канале и расскажи,какая у нас хреновая власть

                  тяжелый клинический случай
                  вот Путин дает интервью BBC и другим вражьим голосам- кто он?
                  1. Александр романов Офлайн
                    Александр романов Сегодня, 15:55
                    -2
                    Цитата: Silvestr
                    тяжелый клинический случай

                    Ну так обратись к врачу
  10. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:10
    +9
    вот вам и вся сущность хозяев россии,воевать против народа....дальше только мат...
    1. Александр романов Офлайн
      Александр романов Сегодня, 15:27
      -5
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      воевать против народа....

      На митинг к Навальному уже записался?
      1. сайгон Офлайн
        сайгон Сегодня, 16:37
        +2
        Вы страшнее навального ни чего не видите ?
        Навальный это нечто от слова абсолютно , а вот раскол общества это много опаснее и совершенно не располагает к веселухе или не доходит?
  11. akunin Онлайн
    akunin Сегодня, 15:12
    +11
    Росгвардия до конца года может получить до 10-ти мобильных комплексов "Стена", предназначенных для защиты от агрессивно настроенных групп граждан,
    не иначе подготовка к заключительному чтению в гос думе по пенсионной реформе.
  12. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 15:17
    +5
    С одной стороны такая техника вызывает чувства неоднозначные , но с другой - это лучше , чем стенка военнослужащих на площади - так и лезет в голову майдан и строй Беркута - стоит и терпит (ибо приказ и нельзя) . Да , и в Патриоте не место для показа полицейской техники - тамошние экспонаты должны вызывать гордость , а такие образцы (при понимании их необходимости) заставляют чувствовать что угодно , но не гордость за страну .
  13. Егорчик Офлайн
    Егорчик Сегодня, 15:18
    +10
    Как несчастный бумеранг или там ударный беспилотник так 10 лет пилят и серии не видать, а как против людей так сделали, испытали и уже в серию готовятся запустить, сразу ясно кого боится власть в России не внешнего врага, а своего народа.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 16:17
      0
      Точно. Прицепить забор к грузовику это практически то же самое ,что создать БЛА))))
    2. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 17:52
      0
      Некому будет Бумеранг строить, если мы друг друга убивать начнем. Случится, то чего Вы так "боитесь". Нас поделят.
  14. Тигр Офлайн
    Тигр Сегодня, 15:27
    0
    Цитата: NordUral
    Приехали! Естественно, зачем им танки делать и оружие против врага, который может и уничтожить. Лучше клепать технику для подавления собственного народа.

    Это ты амеров насмотрелся? Как они своих негров сначала мочат, а потом разбираются?! Или как протестующих носом в пол и ботинком на спину??! Или видео разгона протестующих из Германии или Франции только увидел? + 100! России до них еще долго в этом... Пока наши все уговорами справляются, как сегодня, например, в Краснодарском крае!
  15. spektr9 Офлайн
    spektr9 Сегодня, 15:27
    +4
    Вот читаю коменты и понимаю, что нам необходимо развивать здравоохранения, а то на воли как то много буйных которые дубинки и пули требуют laughing
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 15:46
      +4
      Цитата: spektr9
      Вот читаю коменты и понимаю, что нам необходимо развивать здравоохранения, а то на воли как то много буйных которые дубинки и пули требуют laughing

      good hi
    2. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 17:55
      0
      Лучше интернет отключить. И самоубийств от "безисходности" поубавится
    3. akunin Онлайн
      akunin Сегодня, 18:01
      0
      Цитата: spektr9
      Вот читаю коменты и понимаю, что нам необходимо развивать здравоохранения, а то на воли как то много буйных которые дубинки и пули требуют

      конкретнее судебную психиатрию,но сейчас принудительно лечить не получиться - только по согласию или решению суда lol
  16. Тигр Офлайн
    Тигр Сегодня, 15:33
    -2
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    вот вам и вся сущность хозяев россии,воевать против народа....дальше только мат...

    А что про сущность хозяев народа США скажешь? Или кадры убийств полицейским протестующих не видел? Или как немцы мочат своих граждан на протестах тоже не видел? А Французы, подними в СМИ материалы о разгоне водометами и дубинками протестующих в городах!... Увлекательное видео и фото увидешь! После них не удержишься от вопроса "почему в России так мирно и аккуратно разгоняют несогласованные митинги"! Сколько ж вам платят за постоянное вранье про Россию? Или жажда вранья просто в крови..?
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 18:02
      +1
      Их это не интересует. Они как одна из моих дочерей. Она считает что в Китае уровень жизни и образования лучше. Она в восторге от Навального. Готова идти на "митинг". Спрашивается откуда инфа у не такая? Какие права у нее нарушены? Если ей 16 лет.
  17. ashnajder Офлайн
    ashnajder Сегодня, 15:34
    +4
    Володька для своих крепостных прикупил))))) будут пенсионеров оплаченных госдепом гонять)))
    1. Александр романов Офлайн
      Александр романов Сегодня, 15:39
      -2
      Цитата: ashnajder
      Володька для своих крепостных прикупил)

      Тут на митинге Жирик одного поимал,хохлом залетным оказался.
      1. ashnajder Офлайн
        ashnajder Сегодня, 15:41
        +1
        ага) хохлы и Воронеж разбомбили) евреи подставили самолет,кругом враги)
        1. Александр романов Офлайн
          Александр романов Сегодня, 15:43
          -1
          Цитата: ashnajder
          ага) хохлы и Воронеж разбомбили)

          Я смотрю у тебя бомбит конкретно
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:46
      0
      Следите за словами! Если вам после ваших цензоров да прочих помоек вдруг показалось ,что хамство это норма, то уверяю вы сильно ошибаетесь.
    3. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 17:05
      0
      Цитата: ashnajder
      Володька для своих крепостных прикупил))))) будут пенсионеров оплаченных госдепом гонять)))

      Да нет - это, скорее для наших кастрюлеголовых. Которые тоже хотят кружевные трусики и в ЕС - а получат в результате разваленную страну, президента-алкаша, министров "повоняют и разойдутся" и возврат в 90-е.
  18. Servisinzhener Онлайн
    Servisinzhener Сегодня, 15:46
    -1
    Тут многие залились в истерическом крике: Ужас! Ужас! Кровавая антинародная власть купила машины угнетения! Успокойтесь. Такие машины есть во всех государствах, как более бедных так и несравненно богатых. И их применение вы можете посмотреть на видео из Европы, ну и конечно самых демократичных США. А что бывает когда власть сдаётся и разбегается известно из истории нашей страны за последние 100 лет.
  19. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 15:52
    +3
    Какая демократичная стенка.

  20. Breard Офлайн
    Breard Сегодня, 16:04
    +9
    Хм..."росгвардия" это слишком красивое название - просто жандармы, слуги власти!
    Тем более так называемый - " комплекс "Стена"" это "девайс" не предназначен для борьбы с боевиками на Кавказе!
    Это ТОЛЬКО для разгона безоружных пенсионеров, молодежи, как это было 9 сентября...И водитель этой "стены" в отличии от работяг и простых рабочих на "хорошую" жандармскую пенсию "перетрудившись" выйдет в 45 лет в отличии от простого инженера, учителя - в 65!!!
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 16:15
      -5
      А часто простые учителя и инженеры на Кавказе бандосов по лесам гоняют? Или особоопасных задерживают? Наверное инженеры часто ранения получают в 30 лет? А может учителя заложников освобождают рискуя жизнью? Вы про эту работу Росгвардии говорите?
      1. reservist Онлайн
        reservist Сегодня, 16:43
        +2
        так речь то не про борьбу с террористами или криминалом, за это разговора нет, а про "жандармские" функции гвардейцев генерала Золотова
        1. Alexey RA Офлайн
          Alexey RA Сегодня, 17:25
          -1
          Хороший кадр. Интересно - что было до этого?
          А то уже форсили похожий кадр с разгона митинга - как бедного митингующего ни за что, ни про что отоваривают изделием ПР-1. А на видео оказалось, что отовариваемый митингующий до этого набросился на "космонавта".
          1. reservist Онлайн
            reservist Сегодня, 18:02
            0
            не похоже, что это было в этот раз ...
  21. Mixles Офлайн
    Mixles Сегодня, 16:29
    -1
    Хорошая вещь ,либерастов и прочих геев на болотной сгребать.. good И дубинками махать не нужно ..ВЕЩЬ! soldier
  22. Metallurg_2 Офлайн
    Metallurg_2 Сегодня, 16:49
    +3
    Готовятся подавлять митинги не согласных с пенсионной реформой и остальными инициативами партии "Едим Россию".
  23. win9090 Офлайн
    win9090 Сегодня, 16:53
    +4
    Самое то, чтобы людей давить. Ведь предложить больше нечего.
  24. dr.star75 Офлайн
    dr.star75 Сегодня, 16:55
    +2
    Это Золотов к поединку с Навальным готовится.
  25. MKPU-115 Офлайн
    MKPU-115 Сегодня, 17:04
    +3
    Росгвардия заказала 10 мобильных комплексов "Стена" - для борьбы с несанкционированными митингами, а то пишут для защиты от агрессивно настроенных групп граждан, все уже знают, куда мы катимся.
  26. MKPU-115 Офлайн
    MKPU-115 Сегодня, 17:05
    0
    Цитата: Mixles
    Хорошая вещь ,либерастов и прочих геев на болотной сгребать.. good И дубинками махать не нужно ..ВЕЩЬ! soldier

    Маловато будет на Россию, надо больше.
  27. MKPU-115 Офлайн
    MKPU-115 Сегодня, 17:06
    +2
    Цитата: Бультерьер
    А часто простые учителя и инженеры на Кавказе бандосов по лесам гоняют? Или особоопасных задерживают? Наверное инженеры часто ранения получают в 30 лет? А может учителя заложников освобождают рискуя жизнью? Вы про эту работу Росгвардии говорите?

    На этой "стене" по горам за бандитами гоняться??? Однако...
  28. MKPU-115 Офлайн
    MKPU-115 Сегодня, 17:08
    +3
    Цитата: Servisinzhener
    Тут многие залились в истерическом крике: Ужас! Ужас! Кровавая антинародная власть купила машины угнетения! Успокойтесь. Такие машины есть во всех государствах, как более бедных так и несравненно богатых. И их применение вы можете посмотреть на видео из Европы, ну и конечно самых демократичных США. А что бывает когда власть сдаётся и разбегается известно из истории нашей страны за последние 100 лет.

    Самое поганое в том, что эти "стены" не помогут, другими методами надо решать проблемы в государстве, к сожалению за 100 лет это не усвоили.
  29. AwaZ Офлайн
    AwaZ Сегодня, 17:31
    +2
    все эти броневички и подобного рода агрегаты предназначены в первую очередь против своего же народа. Как ни странно , эта фигня разрабатывается и строится на наши с вами же деньги..
  30. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 17:35
    +1
    Цитата: Александр романов
    Цитата: татарин 174
    уже 25 лет нищающего народа,

    25 лет назад народ ,даже мечтать не мог о том,что имеет сейчас.

    Точно! "Стены" тогда не было! wassat lol tongue
  31. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Сегодня, 17:40
    +1
    во как от пенсионеров защищаться готовятся