Калашников: Росгвардия заказала 10 мобильных комплексов "Стена"

Росгвардия до конца года может получить до 10-ти мобильных комплексов "Стена", предназначенных для защиты от агрессивно настроенных групп граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя концерна "Калашников".Согласно заявлению представителя концерна, Росгвардия в 2018 году заказала 10 комплексов "Стена" для использования в проблемных регионах, но в каких именно, в концерне не знают, так как это "определяют в самой Росгвардии". Комплекс уже прошел испытания на базе московского ОМОНа. На настоящий момент образец комплекса "Стена" размещен на демонстрационной площадке концерна "Калашников" в парке "Патриот", где его планируется показать президенту России Владимиру Путину.Отмечается, что комплекс "Стена" был изготовлен в инициативном порядке корпорацией "Калашников" для использования подразделениями Росгвардии. Он представляет собой бронированную машину, оборудованную высокими щитами с элементами шумо- и светоподавления и бойницами для ведения огня. На комплексе установлены средства фото- и видеофиксации. Ширина щита может меняться в зависимости от ширины улицы. После первичных испытаний, по просьбе правоохранителей, из комплекта машины был исключен водомет, усилена конструкция щита, а также до 3,5 секунд сокращено время приведения щита из походного положения в рабочее.На данный момент готовится серийное производство комплекса.