Новые корабли проекта 22160 в Новороссийске
В Сети появилась фотография первых патрульных кораблей проекта 22160, ранее отбуксированных в Новороссийск с Зеленодольского завода им. Горького для прохождения заводских и государственных испытаний, сообщает bmpd.
Головной корабль серии «Василий Быков» с мая 2018 года проходит заводские ходовые испытания, второй – «Дмитрий Рогачев» – пока находится на размагничивании (отбуксирован в Новороссийск в августе).
«Василий Быков» был заложен на Зеленодольском заводе в 2014 году. В августе 2017-го спущен на воду. В ноябре того же года отбуксирован для достройки на керченский завод «Залив» (находится под управлением Зеленодольского завода). Оттуда в мае 2018 года отбуксирован в Новороссийск. Планировался к передаче заказчику в 2017 году, однако срок выдержан не был. Возможно, будет сдан до конца текущего года.
Корабль построен по контракту с Минобороны от апреля 2014 года. А в октябре 2014-го военное ведомство выдало Зеленодольскому заводу контракт на строительство уже 5 патрульных кораблей проекта 22160.
Первым серийным кораблем стал «Дмитрий Рогачев», готовящийся сегодня в Новороссийске к прохождению заводских испытаний. Он был заложен в 2014 году и спущен на воду в конце 2017 года.
Основной отличительной особенностью кораблей является модульная сборка. Ранее сообщалось о вооружении всех или нескольких корветов данной серии ракетными комплексами 3М54 (семейства «Калибр-НК»).
Головной корабль серии «Василий Быков» с мая 2018 года проходит заводские ходовые испытания, второй – «Дмитрий Рогачев» – пока находится на размагничивании (отбуксирован в Новороссийск в августе).
«Василий Быков» был заложен на Зеленодольском заводе в 2014 году. В августе 2017-го спущен на воду. В ноябре того же года отбуксирован для достройки на керченский завод «Залив» (находится под управлением Зеленодольского завода). Оттуда в мае 2018 года отбуксирован в Новороссийск. Планировался к передаче заказчику в 2017 году, однако срок выдержан не был. Возможно, будет сдан до конца текущего года.
Корабль построен по контракту с Минобороны от апреля 2014 года. А в октябре 2014-го военное ведомство выдало Зеленодольскому заводу контракт на строительство уже 5 патрульных кораблей проекта 22160.
Первым серийным кораблем стал «Дмитрий Рогачев», готовящийся сегодня в Новороссийске к прохождению заводских испытаний. Он был заложен в 2014 году и спущен на воду в конце 2017 года.
Основной отличительной особенностью кораблей является модульная сборка. Ранее сообщалось о вооружении всех или нескольких корветов данной серии ракетными комплексами 3М54 (семейства «Калибр-НК»).
- Использованы фотографии:
- forums.airbase.ru
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter