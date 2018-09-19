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Новые корабли проекта 22160 в Новороссийске

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В Сети появилась фотография первых патрульных кораблей проекта 22160, ранее отбуксированных в Новороссийск с Зеленодольского завода им. Горького для прохождения заводских и государственных испытаний, сообщает bmpd.



Головной корабль серии «Василий Быков» с мая 2018 года проходит заводские ходовые испытания, второй – «Дмитрий Рогачев» – пока находится на размагничивании (отбуксирован в Новороссийск в августе).


«Василий Быков» был заложен на Зеленодольском заводе в 2014 году. В августе 2017-го спущен на воду. В ноябре того же года отбуксирован для достройки на керченский завод «Залив» (находится под управлением Зеленодольского завода). Оттуда в мае 2018 года отбуксирован в Новороссийск. Планировался к передаче заказчику в 2017 году, однако срок выдержан не был. Возможно, будет сдан до конца текущего года.



Корабль построен по контракту с Минобороны от апреля 2014 года. А в октябре 2014-го военное ведомство выдало Зеленодольскому заводу контракт на строительство уже 5 патрульных кораблей проекта 22160.

Первым серийным кораблем стал «Дмитрий Рогачев», готовящийся сегодня в Новороссийске к прохождению заводских испытаний. Он был заложен в 2014 году и спущен на воду в конце 2017 года.

Основной отличительной особенностью кораблей является модульная сборка. Ранее сообщалось о вооружении всех или нескольких корветов данной серии ракетными комплексами 3М54 (семейства «Калибр-НК»).
Использованы фотографии:
forums.airbase.ru
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«Василий Быков» прибыл в Новороссийск
На ЧФ сформирован экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачев»
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21 комментарий
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  1. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:16
    +1
    "Калибры" ему не помешают конечно. Даже небольшие патрульные корабли в прибрежной зоне с Калибрами могут доставить немало геморроя кораблям противника
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:20
      +2
      Зачем патрульным кораблям калибры?
      1. Alexey-74 Офлайн
        Alexey-74 Сегодня, 15:22
        +3
        "Основной отличительной особенностью кораблей является модульная сборка. Ранее сообщалось о вооружении всех или нескольких корветов данной серии ракетными комплексами 3М54 (семейства «Калибр-НК»)." - что бы были.....можете спросить у МО РФ.
      2. jonht Офлайн
        jonht Сегодня, 15:26
        +3
        Они относятся к кораблями резерва и должны в течении N времени быть до вооружены. Почти все ПСКР построенные в СССР имели базовые места под установку вооружения.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 15:28
          +2
          Ну это хоть объясняет все более менее. А то желание воткнуть калибры во все что его вместить может уже пугает)))
          1. jonht Офлайн
            jonht Сегодня, 15:30
            +1
            Там модульная архитектура, по типу контейнерной вроде. Можно калибр, можно ПВО в тех же размерах.
            1. Бультерьер Офлайн
              Бультерьер Сегодня, 15:31
              0
              И где эти модули хранить будут?)
            2. тлауикол Офлайн
              тлауикол Сегодня, 16:27
              0
              Для ПВО одних ракет на корабле мало. Не будет там ничего кроме катеров
          2. jonht Офлайн
            jonht Сегодня, 15:32
            +1
            Вот только не понятно, что из этих модулей готово и отработано....
      3. 30 вис Офлайн
        30 вис Сегодня, 17:44
        0
        Пригодятся ! belay мало ли что ...Пусть будут ...
    2. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 16:02
      0
      ЕЩЁ ПЛЮС ШЕСТНАДЦАТЬ НАШИХ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ НА ЧЕРНОМОРЬЕ И СРЕДИЗЕМЬЕ. НЕПЛОХО!
  2. тлауикол Офлайн
    тлауикол Сегодня, 15:37
    0
    Одни из самых красивых кораблей современности получились good
    Но никаких Калибров там конечно не будет
  3. Dante Офлайн
    Dante Сегодня, 15:42
    -2
    Ни ПВО, ни нормальной арты, ни ГАК. Кто-нибудь объяснит мне зачем вообще нужны эти лохани? А ведь мореходность у них должна быть даже выше того же Каракурта: 1500 тонн супротив 800. Но эти полторы тыс. абсолютно ничем не заполнены, а ведь это, на секундочку, водоизмещение сравнимое с небольшим корветом. Не корабль, а полный дисбаланс и если раньше 20380 кое-кто из местных обывателей считал не совсем рационально вооруженным, поздравляю, наше МО смогло нас удивить. Кто-то возразит: "Модульность! Потом все доукомплектуют". А я отвечу: когда в нашей стране делалось что-то потом? Да и опыт наших американских партнеров показывает, что содержать на береге инфраструктуру со всем необходимым для таких вундервафле по стоимости значительно дороже обычного военного корабля, привыкшего все свое носить с собой. Воочию ни калибром единым...
    Если уж вам был нужен нормальный корабль почему бы не продолжить вьетнамскую серию Гепардов? Кстати, на них принцип модульности тоже вполне можно распространить, хоть и более локально. Сумрачный русский гений, или не менее мрачный российский распил и так невеликих средств.
    1. Стирбьорн Офлайн
      Стирбьорн Сегодня, 16:01
      0
      Цитата: Dante
      Если уж вам был нужен нормальный корабль почему бы не продолжить вьетнамскую серию Гепардов?

      Там двигатели украинские, все в них упирается, как и с 11356 hi
    2. Аристарх Людвигович Онлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 16:10
      +3
      Цитата: Dante
      Кто-нибудь объяснит мне зачем вообще нужны эти лохани?

      По официальной классификации этот "патрульный корабль" изначально планировался для "пугать пиратов" в известном районе (дабы не гонять туда более дорогие единички вроде 1155 и 11540). Сейчас (в свете изменившейся геополитики) ему вменяют (задним числом) несколько иные задачи. 22160 можно использовать как корабли обеспечения действий наших сил специальных операций в ДМЗ, не в приграничных странах, куда на Рапторе и БК-16 не доедешь.
      1. РЛС-малозаметность (стелс-технолгия корпуса), т.к. для борьбы с пиратами на моторках это понт, а вот ночью рывком подойти к берегу со слабым пограничным контролем, зайти в территориальные воды, высадить/забрать группу — самое то.
      2. Высокая скорость самого корабля. Причём возможность поддерживать максимальную скорость в течении длительного времени (со слов главного конструктора корабля в фильме военной приёмки). Зачем для борьбы с пиратами на лодках длительный период (сутки, двое) нестись на максимальной скорости?
      3. Штатная десантно-штурмовая лодка, имеющая в носу аппарель для высадки десанта именно на берег, но абсолютно ненужную в открытом море для штурма захваченного пиратами корабля. Зачем для борьбы с пиратами скоростное средство доставки диверсионно-разведывательной группы на необорудованное побережье?
      4. Очень большой, даже для большого боевого НК, по размерам и возможностям медицинский блок на пр. 22160. С возможностью иметь аж 2 операционных стола.
      Вот такая вот круизная яхта с пушкой в стиле милитари (автономность 60 суток) wink . Можно и на тунца, на краба и на пирата сходить. drinks
    3. san4es Онлайн
      san4es Сегодня, 16:21
      +1
      Цитата: Dante
      ...Кто-нибудь объяснит мне зачем вообще нужны эти лохани?


      Ни ПВО, ни нормальной арты...

      Зенитно-ракетная турельная установка 3М-47 «Гибка»

      76,2-мм артустановки АК-176МА:
      Длина ствола: 59 калибров
      Масса снаряда: 5,9 кг
      Начальная скорость снаряда: 980 м/с
      Скорострельность: 120 выстрелов в минуту
      Эффективная дальность стрельбы:
      * по надводным целям - 12 км
      * по воздушным целям - 7 км
      Расчёт: 2 чел.
      Боекомплект: 152 выстр.
      Тактическое ударное вооружение
      Противокорабельная ракета «Калибр» 3М-54Е
      Существуют планы о вооружении всех или нескольких кораблей серии ракетными комплексами 3М54 (семейства «Калибр-НК»). Ракетный комплекс может оснащаться ракетами различного применения, как для поражения сухопутных, так и морских целей
  4. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:44
    +4
    Такие судна нужны, особенно если украинские ржавые лоханки гонять по Азову))
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 16:17
      0
      Там достаточно баржу затопить
    2. bk316 Офлайн
      bk316 Сегодня, 16:22
      0
      Ну да при осадке 3.4 метра вполне может нейтрализовать всех гюрз на Азове
  5. Sergey Pavlov Офлайн
    Sergey Pavlov Сегодня, 16:19
    -2
    Серьезно? Более четырех лет постройки на этот кораблик водоизмещением 1500 тонн? Мда, это фиаско..
  6. rudolff Офлайн
    rudolff Сегодня, 18:07
    0
    Что еще минобороны придумает для укрепления флота? Пожалуй нехватает серии БДФ. Больших демонстраторов флага. Пару тысяч тонн водоизмещения и пулемет для самообороны.