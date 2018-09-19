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80 лет назад Лондон и Париж потребовали от Чехословакии отдать Гитлеру Судеты

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Ровно 80 лет назад – 19 сентября 1938 года – произошло событие, которое не принято вспоминать в «демократическом мире». Речь идёт о требованиях Франции и Британии, выдвинутых в отношении Чехословакии по поводу Судетской области. Париж и Лондон приняли консолидированную позицию по оказанию давления на чехословацкие власти, в результате которого Чехословакия должна была отказаться от суверенного права над Судетами и передать этот регион гитлеровской Германии.

80 лет назад Лондон и Париж потребовали от Чехословакии отдать Гитлеру Судеты


Через 10 дней после предъявленных Чехословакии требований было подписано Мюнхенское соглашение, которое нередко именуется Мюнхенским сговором. Свои подписи на документе, который фактически приводил к потере территориальной целостности Чехословакии 29 сентября 1938 года поставили такие «друзья» этой страны и поборники демократии как Невилл Чемберлен (британский премьер), Эдуард Даладье (французский премьер), а также те, кому они фактически покровительствовали – Адольф Гитлер и Бенито Муссолини.


Уже на следующие сутки после непротивления Британией раздела Чехословакии нацистской Германией Лондон и Берлин подписали соглашение о взаимном ненападении. Несколько позже (6 декабря) аналогичное соглашение с Гитлером подписали и представители Парижа. Пакт Молотова-Риббентропа, который так любят вспоминать неполживые историки и адепты либерализма, СССР и Германией был подписан лишь в конце августа 1939 года, став фактически одним из многих подобных пактов «о ненападении».

Этот и другие эпизоды предвоенной истории почему-то забывают в современной Польше, которая уже 21 сентября 1938 года (ещё до Мюнхенского сговора) потребовала от Чехословакии передать ей Тешинскую область. 30 сентября 1938-го польские войска одновременно с гитлеровцами вошли в Чехословакию и оккупировали Тешинский регион.
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51 комментарий
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  1. solzh Офлайн
    solzh Сегодня, 15:25
    -1
    Тогда был реальный шанс остановить надвигающуюся 2-ую мировую войну. Но...
    1. татарин 174 Офлайн
      татарин 174 Сегодня, 15:29
      +1
      Цитата: solzh
      Тогда был реальный шанс остановить надвигающуюся 2-ую мировую войну. Но...

      Вы хотите сказать, что именно этот раздел Чехословакии был шансом остановить войну?
      1. Logall Онлайн
        Logall Сегодня, 15:35
        +2
        Остановить далеко идущие планы Гитлера можно было только оружием... Что мы в итоге и сделали! А всё пакты и договоры лишь отодвигали неминуемое...
        Вооружались...
        1. Татьяна Офлайн
          Татьяна Сегодня, 15:42
          +1
          80 лет назад Лондон и Париж потребовали от Чехословакии отдать Гитлеру Судеты.

          А сейчас Польша явно рассчитывает получить в подобный же подарок, но уже от Вашингтона, Лондона и Парижа - т.е. часть Украины, а, может быть и Р. Беларусь.
          Во всяком случае именно такое впечатление складывается. И, видимо, получит!
    2. фигвам Офлайн
      фигвам Сегодня, 15:34
      +1
      Цитата: solzh
      Тогда был реальный шанс остановить надвигающуюся 2-ую мировую войну. Но...

      Но потом дружная компания европейских государств, под предводительством Германии, напала на СССР.
    3. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 15:35
      +1
      тогда был шанс(единственный) направить Гитлера в сторону СССР. И англичане его использовали, невзирая ни на суверенитет Чехословакии, да вообще ни на что. Как это происходит и сейчас в Сирии и ранее в Ливии и ещё ранее в Югославии - никто не звал/нарисовались/порешали/ничего не достигли(только хуже сделали)/навоз пусть убирают другие.

      ПС. Хотел бы поправить автора
      «...после непротивления Британией раздела...» звучит ужасно:)
      «...после непротивления Британии разделу...» звучит по-русски
      также, как «непротивление злу насилием» wink
    4. РУСС Онлайн
      РУСС Сегодня, 15:35
      -8
      Цитата: solzh
      Тогда был реальный шанс остановить надвигающуюся 2-ую мировую войну. Но...

      Но...Сталин тоже решил урвать свой кусок поделив с Гитлером Польшу и урвав кусок у Финляндии. За это потом с треском СССР выгнали из Лиги Наций.
      1. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:41
        +10
        Не "урвать кусок", а отодвинуть границы. Потому что тов. Сталин знал, что война будет. Вот и перестраховался.
        А лига наций тогда - сборище болтливых импотентов, как и оон сейчас.
        1. РУСС Онлайн
          РУСС Сегодня, 16:07
          -5
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Не "урвать кусок", а отодвинуть границы. Потому что тов. Сталин знал, что война будет. Вот и перестраховался.

          Ну так , отжал часть суверенного государства и всё нормально,как вы сказали -"перестраховки" .
          Наверное Гитлер тоже перестраховался в Судетах?
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          А лига наций тогда - сборище болтливых импотентов, как и оон сейчас

          Благодаря ООН ,и особенно Совбезу мы избегаем множество конфликтов и войн, да ООН не идеальная организация, но других нет.
          1. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
            Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:16
            +5
            отжал часть суверенного государства

            А почему бы и нет, если этим увлекаются "западные партнеры", и при этом идет на благо государства.

            Благодаря ООН ,и особенно Совбезу мы избегаем множество конфликтов и войн


            Сударь, инфантильность и идеализм вам надо хоть немного в узде держать. Зайдите в гугл, введите "Список войн 21 века". И посмотрите, кто их развязал, и где был этот ваш оон.
            1. РУСС Онлайн
              РУСС Сегодня, 16:34
              -4
              Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
              А почему бы и нет, если этим увлекаются "западные партнеры", и при этом идет на благо государства.

              Негласно вы принимаете сей факт ,что и СССР был агрессором? Или ? Как говорится у них шпионы ,а у нас разведчики laughing ,то есть мы не агрессоры ,мы перестраховщики.
              Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
              Сударь, инфантильность и идеализм вам надо хоть немного в узде держать. Зайдите в гугл, введите "Список войн 21 века". И посмотрите, кто их развязал, и где был этот ваш оон.

              ООН не мой,но я настаиваю,что благодаря Совбезу ООН многого избежали , в принципе это последний некий оплот мира , нравится или нет но это так, в мире существуют намного бестолковее организации как например ОБСЕ итд.
              1. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
                Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:06
                0
                Негласно вы принимаете сей факт ,что и СССР был агрессором?


                Ну точно по украинским методичкам - "агрессия, оккупация, война".
                Вот только когда идет передел мира, сидеть в песочнице и делать вид что это тебя не касается - смерти подобно.

                благодаря Совбезу ООН многого избежали

                Конечно много чего избежали, например мира и здравого смысла. Эта шайка болтунов хоть что-то решила за последнее время?

                И да, что вы про ОБСЕ знаете, вы их видели воочию?
          2. hohol95 Онлайн
            hohol95 Сегодня, 16:26
            +5
            Ну так , отжал часть суверенного государства и всё нормально,как вы сказали -"перестраховки" .

            Вернули "раннее отжатое"!
            В 1809 году в состав Российской империи вошла вся Финляндия, получив статус Великого княжества. Неофициально вновь присоединённые шведские провинции именовались «Новой Финляндией», а Финляндская губерния — «Старой Финляндией». В качестве жеста доброй воли император Александр I в 1812 году присоединил к «Новой Финляндии» Финляндскую губернию, снова переименованную в Выборгскую. Одним из результатов стало сокращение доли русскоязычного населения губернии вследствие массовой миграции вглубь России.

            А эта самая "Старая Финляндия было отвоёвана у шведов ещё в 1743 году!
            А финны и рады были такому приросту территории!
            Так почему они по мирному не согласились решить дело? СССР в обмен предлагал им территории!
            Нет! Героические сыны Суоми решили, что Еуропа поможет им победить "Красного Медведя"!
            1. РУСС Онлайн
              РУСС Сегодня, 16:37
              -3
              Цитата: hohol95
              СССР в обмен предлагал им территории!
              Нет! Героические сыны Суоми решили, что Еуропа поможет им победить "Красного Медведя"!

              Ну так они если не победили ,то точно не проиграли ,так как и мы и они свои цели и задачи не выполнили, нам то конечно расписали ,что задача была отодвинуть границу от Ленинграда ,но изначально цель была захватить всю Финляндию и освободить финнов от эксплуататоров белофиннов.
              1. hohol95 Онлайн
                hohol95 Сегодня, 16:45
                +1
                Главное, что отодвинули границу! А освободить бедных финских батраков могли и в 1944 году!
                Но по политическим мотивам ПЕРЕДУМАЛИ!
                Да финны не стали особо упорствовать и быстро запросили перемирия!
                И стали стремительно искать лазейки для выхода из войны...
          3. kenig1 Офлайн
            kenig1 Сегодня, 16:30
            +2
            Видимо вы про советско-польскую войну не слышали, почитайте, вам полезно будет.
            1. РУСС Онлайн
              РУСС Сегодня, 17:55
              0
              Цитата: kenig1
              Видимо вы про советско-польскую войну не слышали, почитайте, вам полезно будет.

              Про какую из 3-х?
      2. Svetoch Офлайн
        Svetoch Сегодня, 15:43
        +8
        А Польша до этого очень "благородно" урвала кусок Чехословакии. Бедные поляки. А до этого на Советскую Россию напали воспользовавшись гражданской войной. Ой ой это же поляки они страдальцы им можно рюсских варваров убивать. А то что фины воевали против Советской России два раза с 1919 по 1922 года ничего? Сначала дербанили умирающую Россию, а потом когда опи..лились заскулили как с..чки. Я к тому что все виноваты так или иначе.
        1. РУСС Онлайн
          РУСС Сегодня, 16:09
          -4
          Цитата: Svetoch
          А Польша до этого очень "благородно" урвала кусок Чехословакии

          В 30-е делили границы от Европы до Китая, а потом и полыхнуло.
          СССР в этом тоже преуспел ,как бы это многим не нравилось.
          1. антивирус Офлайн
            антивирус Сегодня, 16:42
            0
            мне нравится
      3. Сармат Саныч Офлайн
        Сармат Саныч Сегодня, 16:32
        +4
        Какую "урвав Польшу", вы чё курите? Мою малую Родину - беларусские земли назад вернули - это значит "урвав Польшу"? Каким боком интересно они вообще к Польше? Историю учите а не пишите ахинею.
        1. РУСС Онлайн
          РУСС Сегодня, 18:00
          0
          Цитата: Сармат Саныч
          вы чё курите?

          Не курю вообще и вам не советую.
          Цитата: Сармат Саныч
          Мою малую Родину - беларусские земли назад вернули

          Не вернули ,а захватили осуществив военную операцию под названием "Польский поход".

          Цитата: Сармат Саныч
          Историю учите а не пишите ахинею.

          Это вам бы подучить историю,причем писанную не советскими историками, хотя вам сейчас в зомбированную пропагандой голову уже не зайдет другая информация, сложно заложить в башку информацию которая загруженна пропагандой и искажённой историей с детства.
      4. BAI Офлайн
        BAI Сегодня, 16:58
        0
        Не урвать, а вернуть то, что потеряли по Брестскому миру.
      5. colonel Офлайн
        colonel Сегодня, 17:01
        +1
        Цитата: РУСС
        Сталин тоже решил урвать свой кусок

        Сталин вернул России то, что у неё отжали те же пшеки когда Россия была слаба.
        1. РУСС Онлайн
          РУСС Сегодня, 18:02
          0
          Цитата: colonel
          Цитата: РУСС
          Сталин тоже решил урвать свой кусок

          Сталин вернул России то, что у неё отжали те же пшеки когда Россия была слаба.

          Может не пшеки ,а немцы в первую мировую?
      6. tatra Офлайн
        tatra Сегодня, 17:01
        0
        Вы за то ,чтобы Гитлер захватил бы ВСЮ Польшу ? Вы из тех ,кому плевать на развязанную поляками советско-польскую войну 1920-1921 годов с целью захвата российских территорий ,и на гибель в польских концлагерях десятков тысяч российских граждан ?
        Вы из тех ,кто "обрыдался " над расстрелянными в Катыни польскими военными ? Вы из тех ,для кого Польша и поляки -русофобы важнее России и российских людей ?
      7. Huumi Офлайн
        Huumi Сегодня, 17:52
        0
        Сталин лишь возвращал территории отнятые после войны с польшей которая напала на ссср в связке с другими государствами.финляндия?вы кстати ничо не путаете?-кусок грите оторвали?финляндии вообще повезло что ее не стерли с лица земли за 2 войны и нападений на ссср-угадайте в каких годах?
    5. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:38
      +3
      Тогда надвигающуюся 2-ю мировую войну уже было не остановить.
    6. vovanpain Офлайн
      vovanpain Сегодня, 15:40
      +3
      Цитата: solzh
      Тогда был реальный шанс остановить надвигающуюся 2-ую мировую войну. Но...

      Сергей, почти так же ответил на вопрос журналистов, спускаясь с самолёта Чемберлен:-"Я привёз мир". Это лишь отодвинуло на год 2-ю мировую, а на разделе Чехословакии погрели руки и поляки.
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 15:44
        +3
        Поляки-главные провокаторы.Что интересно-ещё и земли хапнули немецкой за счёт 600,000 людей наших...
        1. vovanpain Офлайн
          vovanpain Сегодня, 15:52
          +2
          Цитата: Jolly oldster sailor
          Поляки-главные провокаторы.

          Черчилль их называл- Гиенами Европы. wink
    7. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 16:00
      +2
      ДУМАЮ НАДО МАКСИМАЛЬНО РАЗГОНЯТЬ ФАКТ СЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ЮБИЛЕЯ КАК НА УРОВНЕ НАШЕГО МИД ТАК И СМИ, И БЕЗУСЛОВНО ПЕРВЫХ ЛИЦ! ВО ВСЕ КОЛОКОЛА! МАКАТЬ СКОТОВ ЕВРОПЕЙСКИХ В ИХ ЖЕ Д@РЬМО!
    8. антивирус Офлайн
      антивирус Сегодня, 16:40
      0
      еще какой шанс упустили --все Черчилл виноват--интриговал против миротворца Чамберлена
  2. Rusland Офлайн
    Rusland Сегодня, 15:31
    +3
    "Лондон и Париж потребовали от Чехословакии отдать Гитлеру Судеты"

    Хозяева Европы, что тогда, что сейчас. Европейским малышам не до выбора, как порешают так и будет.
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 15:35
      0
      Так и будет,если мы не воспротивимся...
    2. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 15:38
      +3
      Цитата: Rusland
      "Лондон и Париж потребовали от Чехословакии отдать Гитлеру Судеты"

      Хозяева Европы, что тогда, что сейчас. Европейским малышам не до выбора, как порешают так и будет.

      Привет, Виталь hi Им, хозяева, в качестве игрушки, дали возможность разделить себя внутри ЕС на "сорта", что европейцы делают и радуются тому, действительно, как дети.
      1. Rusland Офлайн
        Rusland Сегодня, 15:58
        +2
        Гена hi Меня вот удивляет, сколько их по истории делили, передавали друг другу, предавали, в грязь втаптывали, а с них как с гуся вода, чем хуже к ним, тем лучше для них. request
  3. milton Онлайн
    milton Сегодня, 15:40
    +3
    У СССР с Чехословакии ей было подписано соглашение о взаимопомощи. Польша проход советских войск запретила, да ещё и Тешинскую область потребовала. Возможно, повторяю возможно именно тогда был шанс совместно с чехами и словами остановить Гитлера. Итог закономерен "виновен ты лишь в том что хочется мне есть", Польша отжавшая территории Чехословакии сама была поделена при полном попустительстве своих союзников Франции и мелко Британии, что в прочем не мешает им каждый раз вопить об ужасных русских и кошмарной оккупации, когда СССР отрывая кусок у своих граждан кормил население Польши и заново отстривал города и промышленность! hi
  4. Bakht Онлайн
    Bakht Сегодня, 16:03
    +2
    Этот день надо напоминать не Англии и Франции, а Польше. И считать спусковым крючком начала Второй Мировой войны. Польша была одним из инициаторов Мировой войны и агрессором.
    1. РУСС Онлайн
      РУСС Сегодня, 16:12
      -2
      Цитата: Bakht
      Польша была одним из инициаторов Мировой войны и агрессором.

      Польша жертва и разменная монета в Большой Игре и Мировой Войне, ни какая она не инициатор ,не по Сеньке шапка.
      1. Bakht Онлайн
        Bakht Сегодня, 16:19
        +1
        Польша агрессор и напала на Чехословакию. Поясняю подробно. Именно в Польше иницируют признать начало Второй Мировой войны 23 августа 1939 года. Именно Польша настаивает на том, что СССР дал старт Второй Мировой. Поэтому именно Польше надо неустанно об этом напоминать и считать началом Второй Мировой сентябрь 1938 года. Это та самая "гиена Европы", которая имела территориальные претензии ко ВСЕМ без исключения соседям. Именно Польша сорвала оказание помощи Чехословакии и сорвала заключение Договора о коллективной безопасности.
        Польша - один из инициаторов начала Второй Мировой войны. Не смотрите, что шавка мелкая. Она завязала крупную свару.
        1. РУСС Онлайн
          РУСС Сегодня, 16:40
          0
          Многие историки считаю началом Второй Мировой Войны 7 июля 1937 года, начало японской агрессии против Китая.
          1. Bakht Онлайн
            Bakht Сегодня, 16:55
            -1
            Есть такая версия. Но ... немногие. Можно начинать и с Абиссинии. 12-томник История Второй Мировой упоминает Абиссинию, Испанию, Китай. Но все эти конфликты были двухсторонними. МИРОВОЙ (в прямом смысле этого слова) война стала в 1941-м. Причем с декабря. А 1 сентября называлась германо-польская война.
            Другое дело, что было основанием. Что было не поводом, а причиной войны? Версальский мирный (!) договор.
            1. vovanpain Офлайн
              vovanpain Сегодня, 17:10
              +1
              Цитата: Bakht
              МИРОВОЙ (в прямом смысле этого слова) война стала в 1941-м. Причем с декабря.

              Коллега hi Вы считаете что Вторая Мировая стала считаться с того момента, когда США объявила войну Германии? А Англия и Франция разве не объявляет войну той же Германии 3 сентября 1939 года,? Хоть и названа та война "странной", но и стреляли там иногда laughing А потом в мае 1940 года Гитлер разгромил Францию и выкинул с континента англичан. hi
              1. Bakht Онлайн
                Bakht Сегодня, 17:15
                0
                Выделено слово МИРОВАЯ. Даже вступление в войну СССР, не делало ее мировой. Когда боевые действия распространились на весь земной шар, она и стала МИРОВОЙ. Вступление СССР и США сделали ее таковой. Но в СССР она всегда считалась Отечественной.
        2. фигвам Офлайн
          фигвам Сегодня, 16:56
          0
          Черчилль называл Польшу - гиена Европы, именно за её делишки которые вели к войне.
  5. Mixles Офлайн
    Mixles Сегодня, 16:20
    +2
    Лондон и Париж мечтали натравить Гитлера на Россию (о чем он писал в своей книге..) Но увы Германия Францию завоевала за несколько недель (мощнейшую армию в Европе с ее неприступной линией мажино ивсеми складами и заводами) и Лондон бомбить начал..Вот только представьте какая мощь двинула на СССР в июне 41-го (СССР только начала восстанавливаться после гражданской войны ит.д.)
    Фактически ВСЕЙ европе сломали хребет ,с большими потерями конечно,но все же..
    Вечная память павшим в этой титанической войне на истребление ..
    Сейчас опять все повторяется ,но более хитрее и коварнее.
  6. РУСС Онлайн
    РУСС Сегодня, 16:50
    -1
    Цитата: hohol95
    Главное, что отодвинули границу! А освободить бедных финских батраков могли и в 1944 году

    А они там были батраки то? Может сейчас есть? laughing
    1. hohol95 Онлайн
      hohol95 Сегодня, 17:39
      0
      Вы сперва прочтите значение слова БАТРАК. А потом решите существуют в современном мире батраки или нет!
  7. Дырокол Онлайн
    Дырокол Сегодня, 17:54
    +1
    которое не принято вспоминать в «демократическом мире».

    Автор бредит? Регулярно вспоминают, особенно после Крыма.
  8. Severski Онлайн
    Severski Сегодня, 18:07
    0
    Никто не упрекал СССР за пакт риббентропа-Молотова, а упрекали за секретный протокол.