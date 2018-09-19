80 лет назад Лондон и Париж потребовали от Чехословакии отдать Гитлеру Судеты.

Ровно 80 лет назад – 19 сентября 1938 года – произошло событие, которое не принято вспоминать в «демократическом мире». Речь идёт о требованиях Франции и Британии, выдвинутых в отношении Чехословакии по поводу Судетской области. Париж и Лондон приняли консолидированную позицию по оказанию давления на чехословацкие власти, в результате которого Чехословакия должна была отказаться от суверенного права над Судетами и передать этот регион гитлеровской Германии.Через 10 дней после предъявленных Чехословакии требований было подписано Мюнхенское соглашение, которое нередко именуется Мюнхенским сговором. Свои подписи на документе, который фактически приводил к потере территориальной целостности Чехословакии 29 сентября 1938 года поставили такие «друзья» этой страны и поборники демократии как Невилл Чемберлен (британский премьер), Эдуард Даладье (французский премьер), а также те, кому они фактически покровительствовали – Адольф Гитлер и Бенито Муссолини.Уже на следующие сутки после непротивления Британией раздела Чехословакии нацистской Германией Лондон и Берлин подписали соглашение о взаимном ненападении. Несколько позже (6 декабря) аналогичное соглашение с Гитлером подписали и представители Парижа. Пакт Молотова-Риббентропа, который так любят вспоминать неполживые историки и адепты либерализма, СССР и Германией был подписан лишь в конце августа 1939 года, став фактически одним из многих подобных пактов «о ненападении».Этот и другие эпизоды предвоенной истории почему-то забывают в современной Польше, которая уже 21 сентября 1938 года (ещё до Мюнхенского сговора) потребовала от Чехословакии передать ей Тешинскую область. 30 сентября 1938-го польские войска одновременно с гитлеровцами вошли в Чехословакию и оккупировали Тешинский регион.