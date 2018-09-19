Очередной Ту-95МС передан ВКС РФ после капитального ремонта

Военно-космические силы России пополнились еще одним очередным отремонтированным стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-95МС. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.Согласно сообщению пресс-службы корпорации, капитальный ремонт ракетоносца был произведен ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева" в Таганроге. В ходе ремонта на самолет установлены более мощные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и был значительно расширен спектр применяемых средств поражения. В процессе капремонта и модернизации на самолетах меняют радиолокационную станцию "Обзор-МС" на "Новеллу-НВ", устанавливают новую систему отображения информации "СОИ-021" и модернизированный бортовой комплекс обороны "Метеор-НМ2". Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлены восемь наружных балок, на которых можно закрепить 16 крылатых ракет Х-101. Прошедший капитальный ремонт Ту-95МС с бортовым номером "54" был передан экипажу Дальней авиации, после чего совершил успешный перелет к месту своего базирования.Отмечается, что на ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева" производится капитальный ремонт и модернизация не только Ту-95МС Дальней авиации ВКС РФ, а также самолетов Ту-142М, Ту-142МЗ и Ту-142МР морской авиации ВМФ РФ.Ту-95МС является дальнейшим развитием стратегического бомбардировщика Ту-95, стоящего на вооружении отечественной авиации с 1957 года.