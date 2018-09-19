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Очередной Ту-95МС передан ВКС РФ после капитального ремонта

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Военно-космические силы России пополнились еще одним очередным отремонтированным стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем Ту-95МС. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации.

Очередной Ту-95МС передан ВКС РФ после капитального ремонта


Согласно сообщению пресс-службы корпорации, капитальный ремонт ракетоносца был произведен ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева" в Таганроге. В ходе ремонта на самолет установлены более мощные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и был значительно расширен спектр применяемых средств поражения. В процессе капремонта и модернизации на самолетах меняют радиолокационную станцию "Обзор-МС" на "Новеллу-НВ", устанавливают новую систему отображения информации "СОИ-021" и модернизированный бортовой комплекс обороны "Метеор-НМ2". Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлены восемь наружных балок, на которых можно закрепить 16 крылатых ракет Х-101. Прошедший капитальный ремонт Ту-95МС с бортовым номером "54" был передан экипажу Дальней авиации, после чего совершил успешный перелет к месту своего базирования.


Отмечается, что на ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева" производится капитальный ремонт и модернизация не только Ту-95МС Дальней авиации ВКС РФ, а также самолетов Ту-142М, Ту-142МЗ и Ту-142МР морской авиации ВМФ РФ.

Ту-95МС является дальнейшим развитием стратегического бомбардировщика Ту-95, стоящего на вооружении отечественной авиации с 1957 года.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/UAC_Russia
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13 комментариев
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  1. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:34
    +2
    16 ракет "Х-101" помимо всего - очень серьезный аргумент для любого.....
    1. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 15:42
      +2
      Двигатели и РЛС тоже не плохо.
  2. юра харламов Онлайн
    юра харламов Сегодня, 15:43
    -1
    Вкс-воздушно-космические силы.стоял двигатель нк-12.а сейчас?откуда новый двигатель?
    1. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 15:54
      +3
      Цитата: юра харламов
      стоял двигатель нк-12.а сейчас?откуда новый двигатель?

      Поинтересуйтесь модификациями НК-12. Гугл вам в помощь. hi
      1. юра харламов Онлайн
        юра харламов Сегодня, 16:13
        0
        Всем этим модификациям сто лет в обед.они советские.в статье сказано про более мощный двигатель.а не мощной модификации.вот мне и интересно .когда этот двигатель успели создать?нк- 12 не выпускается!!!ни в каких модификациях!!!
        1. Не либероид Русский Офлайн
          Не либероид Русский Сегодня, 17:14
          +1
          модификация НК-12МВМ с винтами АВ-60Т... прежде чем со брызгами слюны утверждать что-то, просто погулите или в яндексе поищите
          1. юра харламов Онлайн
            юра харламов Сегодня, 18:07
            0
            Винт новый.двигатель старый.их не делают.че не ясно?
        2. Piramidon Онлайн
          Piramidon Сегодня, 17:36
          0
          Цитата: юра харламов
          Всем этим модификациям сто лет в обед.они советские.в статье сказано про более мощный двигатель.а не мощной модификации.вот мне и интересно .когда этот двигатель успели создать?нк- 12 не выпускается!!!ни в каких модификациях!!!

          Не нужно плеваться восклицательными знаками. Просто читайте. Каждая модификация НК-12 более мощная, чем предыдущая и по сравнению с предыдущей версией она является НОВОЙ. От НК-12 мощностью 12500 л.с. до НК-12МП 15000 л.с. fool И если пишется "новый двигатель" то это не значит, что на самолет будет установлен, какой то ВООБЩЕ НОВЫЙ, от какого нибудь Ту-160.
    2. Комментарий был удален.
  3. Старый26 Офлайн
    Старый26 Сегодня, 16:10
    +2
    Не совсем понял, откуда взялась цифра 16 в отношении ракет Х-101. На модернизированных МСМ установлены четыре подкрыльевых пилона на каждый из которых подвешивается по 2 ракеты Х-101. Итого на подкрыльевых пилонах может нести 8 ракет. Плюс 6 ракет на МКУ в бомбоотсеке. Откуда же взялась цифра 16?
    1. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 16:44
      +1
      Цитата: Старый26
      Не совсем понял, откуда взялась цифра 16 в отношении ракет Х-101.

      А с fellow станется...хорошо,что не 20-ть или 30-ть..написали wassat
      А вот меня другое поразило ...цитата..."....Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек"...это как.....чего они от силового набора.."отрезали" belay или как в мультфильме...
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:33
    -1
    интересно,насколько хватит ресурса планера recourse
    1. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 17:23
      0
      вас то точно переживет, на пенсию выйти не успеете
  5. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 16:41
    0
    а также установлены восемь наружных балок, на которых можно закрепить 16 крылатых ракет Х-101
    Странно ,а почему не Х-102, сразу теряется грозное "Стратег"..., раньше Х-55 были все заточены под ЯБЧ, супостат должен боятся!!!