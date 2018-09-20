Новый шанс для «Ската»
Российская армия располагает большим числом беспилотных летательных аппаратов разных моделей, но изделия тяжелого класса на вооружении пока отсутствуют. Впрочем, уже принимаются необходимые меры, и в ближайшем будущем парк армейской техники может пополниться новыми образцами с требуемыми характеристиками. Не так давно новый шанс поступить на вооружение получил уже известный разведывательно-ударный БПЛА «Скат». После нескольких лет неопределенности разработка проекта продолжена.
О возобновлении работ по проекту с шифром «Скат» стало известно несколько дней назад. 11 сентября информагентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонной промышленности сообщило о продолжении работ по сравнительно старому проекту. Утверждается, что Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» решила продолжить разработку «Ската». В течение нескольких следующих лет планируется создать опытный образец такой машины. При этом министерство обороны проявляет к проекту определенный интерес.
Также ТАСС попыталось получить информацию от самой РСК «МиГ», но та не стала раскрывать наиболее интересные данные. Указывается, что корпорация напомнила о своих работах в области беспилотных летательных аппаратов, проводимых в последние годы. При этом она не стала подтверждать сведения о конкретных разработках, представляющих наибольший интерес в контексте последних новостей.
Необходимо отметить, что проект БПЛА «Скат» давно не является новинкой и хорошо известен общественности. В свое время этот беспилотник привлек внимание и стал поводом для самых смелых и оптимистичных оценок. Тем не менее, выполнить все планы по созданию и развитию этого образца не удалось. Направление тяжелых БПЛА пришлось развивать при помощи других проектов, и желаемые результаты до сих пор не получены.
Согласно информации прошлых лет, разработка проекта с шифром «Скат» началась в 2005 году по инициативе РСК «МиГ». Однако в первые годы проект оставался секретным, и никакая информация о нем не публиковалась. Впервые о «Скате» рассказали в ходе аэрокосмического салона МАКС-2007, примерно через два года после старта работ. Разрешение на первый публичный показ беспилотника было получено уже в день открытия салона, и поэтому макет «Ската» демонстрировался не на выставочной площадке, а в одном из цехов организации-разработчика.
Экспонатом выставки сделали макет будущего БПЛА. Утверждалось, что это изделие предназначается для отработки конструкторских и компоновочных решений. Вместе с макетом показали некоторые рекламные материалы. Кроме того, с ним демонстрировались некоторые авиационные средства поражения, которые планировалось включать в боекомплект. На тот момент российская авиационная промышленность только осваивала современную сферу беспилотных летательных аппаратов, и потому макет тяжелого разведывательно-ударного БПЛА привлек внимание общественности и специалистов.
Проект «Скат» предлагал строительство аппарата схемы «летающее крыло» с максимальной взлетной массой 10 т. Длина изделия превышала 10 м, размах крыла – 11,5 м. Аппарат должен был развивать скорость до 850 км/ч и лететь на дальность до 4 тыс. км. С помощью беспилотника планировалось решать задачи разведки и нанесения ударов по наземным объектам. В связи с этим он должен был нести оптико-электронное оборудование, средства навигации и т.д., а также разнообразное вооружение. Прежде всего, «Скат» предполагалось оснащать управляемыми ракетами и бомбами.
Согласно планам разработчиков, новый «Скат» должен был отличаться малой заметностью для средств обнаружения противника, что позволило бы эффективнее решать поставленные задачи, в том числе над районами с развитой противовоздушной обороной. В связи с этим аппарат получил характерный внешний вид с плавными обводами и без крупных выступающих деталей. Все вооружение предлагалось перевозить во внутреннем грузоотсеке.
Согласно проекту, беспилотник должен был иметь один турбореактивный двигатель. Вскоре стало известно, что в этой роли будет использоваться изделие РД-5000Б. В апреле 2008 года компания «Климов», привлеченная к проекту «Скат», огласила некоторые подробности своей работы. Утверждалось, что двигатель для БПЛА создается на основе существующего РД-33. Для решения поставленных задач последний должен был лишиться форсажной камеры и получить некоторые обновленные устройства. За счет этого можно было обеспечить требуемые летно-технические характеристики. Снижение заметности в инфракрасном диапазоне должно было достигаться за счет специального плоского сопла.
В течение нескольких следующих лет новая официальная информация о проекте «Скат» не публиковалась. В то же время, регулярно появлялись самые разные слухи того или иного рода. В связи с особым значением проекта подобные новости не получали официального подтверждения, но и не опровергались.
Новые официальные сообщения о проекте БПЛА «Скат» появились только в 2012 году и не отличались оптимизмом. РСК «МиГ» объявила о прекращении работ по этому проекту. Министерство обороны провело тендер на разработку перспективного тяжелого беспилотника, и его победителем стала компания «Сухой». Ее проект должен был получить государственную поддержку, тогда как разработку «Ската» следовало прекратить. В то же время, наработки по этому проекту не должны были пропасть. Опыт создания этого БПЛА мог пригодиться в проекте «Сухого».
Через несколько лет выяснилось, что в определенный момент проект «Скат» возобновили. В конце 2015 года руководство РСК «МиГ» рассказало о продолжении работ по беспилотнику, которые теперь велись при участии иных организаций. Корпорация продолжала разработку проекта при участии Центрального аэрогидродинамического института. Финансирование проекта взяло на себя министерство промышленности и торговли. В 2015 году заказчику представили некоторые итоги проведенных работ. Впрочем, в то время представители организации-разработчика обошлись без подробностей технического характера.
В ноябре прошлого года РСК «МиГ» вновь затронула тему создания перспективных БПЛА. Как оказалось, организация сейчас занимается разработкой целой линейки беспилотных аппаратов разных классов. Создаются машины ударного и разведывательного назначения с взлетной массой от 1 до 15 т. При их разработке используется продукция отечественных предприятий. В частности, специально для таких беспилотников разрабатываются новые двигатели с оптимальными характеристиками.
Примерно месяц назад прозвучали новые интересные заявления из области беспилотной авиации. Корпорация «МиГ» подтвердила наличие проектов БПЛА разных классов. Более того, ее руководство пообещало в ближайшее время показать первые результаты таких работ. «Премьерный показ» перспективной техники может состояться в течение нескольких следующих месяцев, но точная дата все еще не уточнялась. Также неизвестно, какие именно образцы планируется показать военным и общественности.
Самые последние сообщения о проекте «Скат» и о разработке беспилотников в РСК «МиГ» появились несколько дней назад. Согласно этим новостям, организация продолжает разработку целой линейки беспилотных аппаратов, а кроме того, возобновляет работы по тяжелому БПЛА «Скат». Результаты одних новых проектов будут представлены в ближайшее время, тогда как другие придется подождать несколько лет. При этом пока не уточнялось, когда корпорация «МиГ» покажет обновленный тяжелый беспилотник.
Вся доступная техническая информация о БПЛА «Скат» была опубликована еще в конце прошлого десятилетия, и с тех пор новые подробности проекта не раскрывались. Однако это не мешает сопоставить имеющиеся данные и представить, какие цели ставятся перед обновляемым проектом. По всей видимости, с 2005 года основные цели и задачи «Ската» не изменились. Изменения ждут только его конструкцию, бортовые системы и вооружение.
БПЛА тяжелого класса способны решать сразу несколько задач. Их можно использовать для ведения воздушной разведки, а значительные габариты и взлетная масса обеспечивают несение того или иного вооружения. Аппарат «Скат», согласно информации прошлых лет, должен был решать обе эти задачи. Есть все основания полагать, что после проводимой в настоящее время переработки он сможет сохранить имеющиеся возможности.
В 2007 году был представлен планер, созданный с учетом снижения заметности для радиолокационных средств противника. Благодаря этому разведывательно-ударный «Скат» способен работать в воздушном пространстве, контролируемом ПВО противника. В последние годы опасность зенитных систем не сократилась, и поэтому современный вариант «Ската» должен сохранять характерный технический облик с применением т.н. стелс-технологий. В то же время, возможно некоторое изменение конструкции в соответствии с последними наработками в этой области.
Необходима переработка комплекса бортового радиоэлектронного и оптико-электронного оборудования, который следует перестроить с применением самых новых компонентов. Бортовая электроника должна обеспечивать навигацию, обмен данными с пультом оператора, а также автоматизированное пилотирование. Кроме того, на борту аппарата обязательно должны присутствовать многоканальные оптические средства наблюдения и обнаружения. Их характеристики должны обеспечивать свободное пилотирование, ведение разведки и поиск целей для нанесения ударов.
Малозаметный беспилотник может решать разные боевые задачи, связанные с непосредственной атакой объектов противника. Прежде всего, он может скрытно выходить в район пуска и сбрасывать средства поражения того или иного рода. В зависимости от состава своего оборудования и его функций, перспективный «Скат» сможет атаковать цели с использованием предварительного целеуказания, либо после самостоятельного их поиска. Ранее утверждалось, что полезная нагрузка такого аппарата может достигать 2 т. Этого достаточно для перевозки нескольких управляемых бомб или ракет ряда существующих моделей.
Во время демонстрации 2007 года макет «Ската» показывали вместе с корректируемыми бомбами КАБ-500Кр и противорадиолокационными ракетами Х-31П. С таким составом боевой нагрузки БПЛА способен бороться с противовоздушной обороной противника и выводить из строя различные другие объекты. Вполне возможно, что дальнейшее совершенствование проекта в прошлом и настоящем позволило расширить номенклатуру боеприпасов, а вместе с ней и круг решаемых задач.
В случае успешного завершения работ по проекту «Скат» российские воздушно-космические силы смогут получить, как минимум, один из первых отечественных разведывательно-ударных БПЛА тяжелого класса. При этом следует учитывать, что в настоящее время создается сразу несколько таких образцов схожего назначения, и это дает определенные преимущества. К примеру, появляется возможность параллельного использования нескольких типов техники, каждый из которых лучше решает свою определенную задачу. В частности, малозаметный «Скат» может применяться для ведения разведки и выполнения ударов до подавления вражеской ПВО, после чего к работе могут присоединяться аппараты без подобных возможностей.
Согласно последним сообщениям, текущий этап конструкторских работ по теме «Скат» будет продолжаться в течение нескольких лет, после чего РСК «МиГ» представит новый опытный образец. После этого некоторое время уйдет на испытания и доводку, и только затем перспективный БПЛА получит шанс поступить на вооружение. Можно предположить, что эксплуатация первых серийных машин нового типа начнется не ранее первой половины двадцатых годов. Вполне вероятно, что и другие тяжелые беспилотники, создаваемые в настоящее время, доберутся до войск в тот же период.
В итоге получается, что с момента начала работ и до предполагаемого поступления техники на вооружение пройдет не менее 15 лет. В определенных обстоятельствах это могло бы стать проблемой, но текущая ситуация дает некоторые шансы на получение выдающихся результатов. За время, прошедшее с момента старта проекта «Скат», были получены новые результаты во всех основных областях, и их следует использовать для развития имеющегося БПЛА. Результатом этого станет появление эффективной и перспективной машины.
Последние новости показывают, что проект БПЛА «Скат», от которого отказались несколько лет назад, все же получил новый шанс. Далеко не все подобные проекты возобновляются после прекращения работ, и это говорит о многом. Вероятно, предлагаемый аппарат действительно представляет интерес для заказчика, и потому его стоит довести, как минимум, до испытаний.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://aex.ru/
http://airwar.ru/
http://avia.pro/
http://arms-expo.ru/
О возобновлении работ по проекту с шифром «Скат» стало известно несколько дней назад. 11 сентября информагентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонной промышленности сообщило о продолжении работ по сравнительно старому проекту. Утверждается, что Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» решила продолжить разработку «Ската». В течение нескольких следующих лет планируется создать опытный образец такой машины. При этом министерство обороны проявляет к проекту определенный интерес.
Также ТАСС попыталось получить информацию от самой РСК «МиГ», но та не стала раскрывать наиболее интересные данные. Указывается, что корпорация напомнила о своих работах в области беспилотных летательных аппаратов, проводимых в последние годы. При этом она не стала подтверждать сведения о конкретных разработках, представляющих наибольший интерес в контексте последних новостей.
Необходимо отметить, что проект БПЛА «Скат» давно не является новинкой и хорошо известен общественности. В свое время этот беспилотник привлек внимание и стал поводом для самых смелых и оптимистичных оценок. Тем не менее, выполнить все планы по созданию и развитию этого образца не удалось. Направление тяжелых БПЛА пришлось развивать при помощи других проектов, и желаемые результаты до сих пор не получены.
Согласно информации прошлых лет, разработка проекта с шифром «Скат» началась в 2005 году по инициативе РСК «МиГ». Однако в первые годы проект оставался секретным, и никакая информация о нем не публиковалась. Впервые о «Скате» рассказали в ходе аэрокосмического салона МАКС-2007, примерно через два года после старта работ. Разрешение на первый публичный показ беспилотника было получено уже в день открытия салона, и поэтому макет «Ската» демонстрировался не на выставочной площадке, а в одном из цехов организации-разработчика.
Экспонатом выставки сделали макет будущего БПЛА. Утверждалось, что это изделие предназначается для отработки конструкторских и компоновочных решений. Вместе с макетом показали некоторые рекламные материалы. Кроме того, с ним демонстрировались некоторые авиационные средства поражения, которые планировалось включать в боекомплект. На тот момент российская авиационная промышленность только осваивала современную сферу беспилотных летательных аппаратов, и потому макет тяжелого разведывательно-ударного БПЛА привлек внимание общественности и специалистов.
Проект «Скат» предлагал строительство аппарата схемы «летающее крыло» с максимальной взлетной массой 10 т. Длина изделия превышала 10 м, размах крыла – 11,5 м. Аппарат должен был развивать скорость до 850 км/ч и лететь на дальность до 4 тыс. км. С помощью беспилотника планировалось решать задачи разведки и нанесения ударов по наземным объектам. В связи с этим он должен был нести оптико-электронное оборудование, средства навигации и т.д., а также разнообразное вооружение. Прежде всего, «Скат» предполагалось оснащать управляемыми ракетами и бомбами.
Согласно планам разработчиков, новый «Скат» должен был отличаться малой заметностью для средств обнаружения противника, что позволило бы эффективнее решать поставленные задачи, в том числе над районами с развитой противовоздушной обороной. В связи с этим аппарат получил характерный внешний вид с плавными обводами и без крупных выступающих деталей. Все вооружение предлагалось перевозить во внутреннем грузоотсеке.
Согласно проекту, беспилотник должен был иметь один турбореактивный двигатель. Вскоре стало известно, что в этой роли будет использоваться изделие РД-5000Б. В апреле 2008 года компания «Климов», привлеченная к проекту «Скат», огласила некоторые подробности своей работы. Утверждалось, что двигатель для БПЛА создается на основе существующего РД-33. Для решения поставленных задач последний должен был лишиться форсажной камеры и получить некоторые обновленные устройства. За счет этого можно было обеспечить требуемые летно-технические характеристики. Снижение заметности в инфракрасном диапазоне должно было достигаться за счет специального плоского сопла.
В течение нескольких следующих лет новая официальная информация о проекте «Скат» не публиковалась. В то же время, регулярно появлялись самые разные слухи того или иного рода. В связи с особым значением проекта подобные новости не получали официального подтверждения, но и не опровергались.
Новые официальные сообщения о проекте БПЛА «Скат» появились только в 2012 году и не отличались оптимизмом. РСК «МиГ» объявила о прекращении работ по этому проекту. Министерство обороны провело тендер на разработку перспективного тяжелого беспилотника, и его победителем стала компания «Сухой». Ее проект должен был получить государственную поддержку, тогда как разработку «Ската» следовало прекратить. В то же время, наработки по этому проекту не должны были пропасть. Опыт создания этого БПЛА мог пригодиться в проекте «Сухого».
Через несколько лет выяснилось, что в определенный момент проект «Скат» возобновили. В конце 2015 года руководство РСК «МиГ» рассказало о продолжении работ по беспилотнику, которые теперь велись при участии иных организаций. Корпорация продолжала разработку проекта при участии Центрального аэрогидродинамического института. Финансирование проекта взяло на себя министерство промышленности и торговли. В 2015 году заказчику представили некоторые итоги проведенных работ. Впрочем, в то время представители организации-разработчика обошлись без подробностей технического характера.
В ноябре прошлого года РСК «МиГ» вновь затронула тему создания перспективных БПЛА. Как оказалось, организация сейчас занимается разработкой целой линейки беспилотных аппаратов разных классов. Создаются машины ударного и разведывательного назначения с взлетной массой от 1 до 15 т. При их разработке используется продукция отечественных предприятий. В частности, специально для таких беспилотников разрабатываются новые двигатели с оптимальными характеристиками.
Примерно месяц назад прозвучали новые интересные заявления из области беспилотной авиации. Корпорация «МиГ» подтвердила наличие проектов БПЛА разных классов. Более того, ее руководство пообещало в ближайшее время показать первые результаты таких работ. «Премьерный показ» перспективной техники может состояться в течение нескольких следующих месяцев, но точная дата все еще не уточнялась. Также неизвестно, какие именно образцы планируется показать военным и общественности.
Самые последние сообщения о проекте «Скат» и о разработке беспилотников в РСК «МиГ» появились несколько дней назад. Согласно этим новостям, организация продолжает разработку целой линейки беспилотных аппаратов, а кроме того, возобновляет работы по тяжелому БПЛА «Скат». Результаты одних новых проектов будут представлены в ближайшее время, тогда как другие придется подождать несколько лет. При этом пока не уточнялось, когда корпорация «МиГ» покажет обновленный тяжелый беспилотник.
Вся доступная техническая информация о БПЛА «Скат» была опубликована еще в конце прошлого десятилетия, и с тех пор новые подробности проекта не раскрывались. Однако это не мешает сопоставить имеющиеся данные и представить, какие цели ставятся перед обновляемым проектом. По всей видимости, с 2005 года основные цели и задачи «Ската» не изменились. Изменения ждут только его конструкцию, бортовые системы и вооружение.
БПЛА тяжелого класса способны решать сразу несколько задач. Их можно использовать для ведения воздушной разведки, а значительные габариты и взлетная масса обеспечивают несение того или иного вооружения. Аппарат «Скат», согласно информации прошлых лет, должен был решать обе эти задачи. Есть все основания полагать, что после проводимой в настоящее время переработки он сможет сохранить имеющиеся возможности.
В 2007 году был представлен планер, созданный с учетом снижения заметности для радиолокационных средств противника. Благодаря этому разведывательно-ударный «Скат» способен работать в воздушном пространстве, контролируемом ПВО противника. В последние годы опасность зенитных систем не сократилась, и поэтому современный вариант «Ската» должен сохранять характерный технический облик с применением т.н. стелс-технологий. В то же время, возможно некоторое изменение конструкции в соответствии с последними наработками в этой области.
Необходима переработка комплекса бортового радиоэлектронного и оптико-электронного оборудования, который следует перестроить с применением самых новых компонентов. Бортовая электроника должна обеспечивать навигацию, обмен данными с пультом оператора, а также автоматизированное пилотирование. Кроме того, на борту аппарата обязательно должны присутствовать многоканальные оптические средства наблюдения и обнаружения. Их характеристики должны обеспечивать свободное пилотирование, ведение разведки и поиск целей для нанесения ударов.
Малозаметный беспилотник может решать разные боевые задачи, связанные с непосредственной атакой объектов противника. Прежде всего, он может скрытно выходить в район пуска и сбрасывать средства поражения того или иного рода. В зависимости от состава своего оборудования и его функций, перспективный «Скат» сможет атаковать цели с использованием предварительного целеуказания, либо после самостоятельного их поиска. Ранее утверждалось, что полезная нагрузка такого аппарата может достигать 2 т. Этого достаточно для перевозки нескольких управляемых бомб или ракет ряда существующих моделей.
Во время демонстрации 2007 года макет «Ската» показывали вместе с корректируемыми бомбами КАБ-500Кр и противорадиолокационными ракетами Х-31П. С таким составом боевой нагрузки БПЛА способен бороться с противовоздушной обороной противника и выводить из строя различные другие объекты. Вполне возможно, что дальнейшее совершенствование проекта в прошлом и настоящем позволило расширить номенклатуру боеприпасов, а вместе с ней и круг решаемых задач.
В случае успешного завершения работ по проекту «Скат» российские воздушно-космические силы смогут получить, как минимум, один из первых отечественных разведывательно-ударных БПЛА тяжелого класса. При этом следует учитывать, что в настоящее время создается сразу несколько таких образцов схожего назначения, и это дает определенные преимущества. К примеру, появляется возможность параллельного использования нескольких типов техники, каждый из которых лучше решает свою определенную задачу. В частности, малозаметный «Скат» может применяться для ведения разведки и выполнения ударов до подавления вражеской ПВО, после чего к работе могут присоединяться аппараты без подобных возможностей.
Согласно последним сообщениям, текущий этап конструкторских работ по теме «Скат» будет продолжаться в течение нескольких лет, после чего РСК «МиГ» представит новый опытный образец. После этого некоторое время уйдет на испытания и доводку, и только затем перспективный БПЛА получит шанс поступить на вооружение. Можно предположить, что эксплуатация первых серийных машин нового типа начнется не ранее первой половины двадцатых годов. Вполне вероятно, что и другие тяжелые беспилотники, создаваемые в настоящее время, доберутся до войск в тот же период.
В итоге получается, что с момента начала работ и до предполагаемого поступления техники на вооружение пройдет не менее 15 лет. В определенных обстоятельствах это могло бы стать проблемой, но текущая ситуация дает некоторые шансы на получение выдающихся результатов. За время, прошедшее с момента старта проекта «Скат», были получены новые результаты во всех основных областях, и их следует использовать для развития имеющегося БПЛА. Результатом этого станет появление эффективной и перспективной машины.
Последние новости показывают, что проект БПЛА «Скат», от которого отказались несколько лет назад, все же получил новый шанс. Далеко не все подобные проекты возобновляются после прекращения работ, и это говорит о многом. Вероятно, предлагаемый аппарат действительно представляет интерес для заказчика, и потому его стоит довести, как минимум, до испытаний.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://aex.ru/
http://airwar.ru/
http://avia.pro/
http://arms-expo.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Airwar.ru, Militaryrussia.ru
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