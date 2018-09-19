Советские «Рапиры» замечены в Йемене
Ранее на вооружении йеменской армии стояла техника из различных стран мира, в том числе из СССР (России), США, Франции и других государств. Теперь это оружие активно используется противоборствующими сторонами в ходе многолетней гражданской войны, пишет Российская газета.
Но иногда в объективы видео- и фотокамер попадают такие образцы вооружений, о наличии которых в Йемене ранее не было никакой информации. Например, противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм, которые совсем недавно были замечены в зоне боевых действий.
По данным газеты, этих пушек в регионе быть не должно – сведений о них не содержится ни в одном из известных справочников. Имеется информация лишь о видавших виды 100-мм БС-3, принимавших участие в Великой отечественной войне, и послевоенных Д-44 калибра 85 мм.
«Рапиры», принятые на вооружение советских войск в 1961 году, тоже не являются современным оружием, однако ценятся артиллеристами разных стран из-за своих высоких технических характеристик, точности стрельбы и неприхотливости в эксплуатации.
Масса «Рапиры» – около 3100 кг, дальность стрельбы – 8,2 км. Пушка способна поражать цели прямой наводкой на дальности до 2,5 км. Скорострельность – до 14 выстр./мин. В боекомплект входят кумулятивные и подкалиберные снаряды. Расчет – до 7 человек.
Но иногда в объективы видео- и фотокамер попадают такие образцы вооружений, о наличии которых в Йемене ранее не было никакой информации. Например, противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм, которые совсем недавно были замечены в зоне боевых действий.
По данным газеты, этих пушек в регионе быть не должно – сведений о них не содержится ни в одном из известных справочников. Имеется информация лишь о видавших виды 100-мм БС-3, принимавших участие в Великой отечественной войне, и послевоенных Д-44 калибра 85 мм.
«Рапиры», принятые на вооружение советских войск в 1961 году, тоже не являются современным оружием, однако ценятся артиллеристами разных стран из-за своих высоких технических характеристик, точности стрельбы и неприхотливости в эксплуатации.
Масса «Рапиры» – около 3100 кг, дальность стрельбы – 8,2 км. Пушка способна поражать цели прямой наводкой на дальности до 2,5 км. Скорострельность – до 14 выстр./мин. В боекомплект входят кумулятивные и подкалиберные снаряды. Расчет – до 7 человек.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/YemeniObserv
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