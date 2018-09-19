Новости

Советские «Рапиры» замечены в Йемене

14
Ранее на вооружении йеменской армии стояла техника из различных стран мира, в том числе из СССР (России), США, Франции и других государств. Теперь это оружие активно используется противоборствующими сторонами в ходе многолетней гражданской войны, пишет Российская газета.



Но иногда в объективы видео- и фотокамер попадают такие образцы вооружений, о наличии которых в Йемене ранее не было никакой информации. Например, противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» калибра 100 мм, которые совсем недавно были замечены в зоне боевых действий.


По данным газеты, этих пушек в регионе быть не должно – сведений о них не содержится ни в одном из известных справочников. Имеется информация лишь о видавших виды 100-мм БС-3, принимавших участие в Великой отечественной войне, и послевоенных Д-44 калибра 85 мм.

«Рапиры», принятые на вооружение советских войск в 1961 году, тоже не являются современным оружием, однако ценятся артиллеристами разных стран из-за своих высоких технических характеристик, точности стрельбы и неприхотливости в эксплуатации.

Масса «Рапиры» – около 3100 кг, дальность стрельбы – 8,2 км. Пушка способна поражать цели прямой наводкой на дальности до 2,5 км. Скорострельность – до 14 выстр./мин. В боекомплект входят кумулятивные и подкалиберные снаряды. Расчет – до 7 человек.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/YemeniObserv
Мы в Яндекс Дзен
День гражданской обороны. Войска МЧС всегда готовы прийти на помощь
Детонатор будущего катаклизма на ближнем востоке
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

14 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Андрей К Онлайн
    Андрей К Сегодня, 15:56
    +2
    Пушка зачётная.
    Что касается:
    ...о наличии которых в Йемене ранее не было никакой информации...

    Ближний Восток усилиями "демократизаторов" превратился в большой проходной двор.
    Бармалеи с вооружениями гуляют через границы как ветер.
    Читаем дальше:
    ...По данным газеты, этих пушек в регионе быть не должно – сведений о них не содержится ни в одном из известных справочников...

    Не стыковочка: одним из бывших получателей пушки МТ-12 «Рапира» когда-то упоминался Ирак.
  2. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 15:59
    +1
    Скоро обвинят Россию в поддержке Йеменских сепаратистов или еще кого нибудь....
    1. БВС Офлайн
      БВС Сегодня, 16:03
      +1
      А действительно, на чьей стороне Россия в йеменском конфликте?
      1. КВУ-НСвД Онлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 16:16
        +3
        А действительно, на чьей стороне Россия в йеменском конфликте?
        Слава Богу на своей . Нам ещё этого кровавого ребуса не хватало - пусть там саудиты с иранцами бахчи сами делят .
        1. БВС Офлайн
          БВС Сегодня, 16:24
          0
          так не бывает, сильные мировые державы всегда на поле боя, в том числе и Россия
          1. КВУ-НСвД Онлайн
            КВУ-НСвД Сегодня, 16:31
            +1
            Державы на поле боя там , где их интересы . А там не наша пока поляна - там арабо-персидский батл с причинами , в которых даже специалисты путаются..
        2. milton Онлайн
          milton Сегодня, 16:32
          +1
          Ну почему же. Нам представляется очень хороший шанс пощекотать мягкое подбрюшье саудитов. Если вы не в курсе на границе с Йеменом находится одна из самых нефтеносных провинций бородатых. Опять же вспоминая чеченские войны реальный шанс отомстить за их помощь правоверным братьям в борьбе с русскими(по простому финансирование терроризма). Ведь не секрет что побед на этом фронте у саудитов нет и не предвидится конец войне
  3. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 16:14
    +1
    «Рапиры», принятые на вооружение советских войск в 1961 году, тоже не являются современным оружием, однако ценятся артиллеристами разных стран из-за своих высоких технических характеристик, точности стрельбы и неприхотливости в эксплуатации.
    Современность пушки определяется соответствием задачам , а не годом принятия на вооружение . Рапира до сих пор во многом более чем соответствует . Ей бы ещё линейку боеприпасов обновлённую ...Классная пушка .
  4. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 16:28
    0
    По моему рапиры даже на БТРы пробовали ставить, но проект развития не получил, хотя потребности в колесном танке сейчас очень актуальна.
    1. Doliva63 Офлайн
      Doliva63 Сегодня, 17:33
      0
      Цитата: Гуру
      По моему рапиры даже на БТРы пробовали ставить, но проект развития не получил, хотя потребности в колесном танке сейчас очень актуальна.

      Чё-та на БТР не верится - как он отдачу переживёт? Там столько дури, что п пец! laughing
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:31
    +1
    явно бог им пушки послал good
    1. Fitter Онлайн
      Fitter Сегодня, 16:46
      0
      Аллах послал.
  6. slavaseven Офлайн
    slavaseven Сегодня, 16:37
    0
    О да, пушка простая, как молоток! В умелых руках долбит как надо
  7. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 16:40
    +2
    «Рапиры», принятые на вооружение советских войск в 1961 году, тоже не являются современным оружием, однако ценятся артиллеристами разных стран из-за своих высоких технических характеристик