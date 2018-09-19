А что раньше мешало? США подписали протокол сертификации Ту-214ОН
США все-таки подписали протокол сертификации российского Ту-214ОН в рамках Договора об открытом небе, сообщает “КоммерсантЪ” со ссылкой на военно-дипломатический источник в Москве. По информации издания, о своем решении Соединенные Штаты уже сообщили Консультативной комиссии Договора по открытому небу.
Ранее Вашингтон без объяснения причин заблокировал допуск российского самолета к наблюдательным полетам в рамках договора по "Открытому небу". При этом сообщалось, что до этого протокол приемки был подписан 22 странами из 23, участвующих в договоре. По словам начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, Россия в период со 2 по 11 сентября 2018 года провела мероприятия международного освидетельствования, в результате которых итоговый протокол был подписан всеми участниками договора, кроме американского представителя.
Необходимо отметить, что российский самолет Ту-214ОН оборудован цифровой камерой российского производства OSDCAM4060. Со слов Рыжкова, США в этом вопросе отстали от России примерно на 5-7 лет и это являлось причиной отказа в подписании протокола сертификации.
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон ранее сообщила, что Вашингтон подпишет протокол сертификации российского Ту-214 ОН в ближайшее время.
Ранее Вашингтон без объяснения причин заблокировал допуск российского самолета к наблюдательным полетам в рамках договора по "Открытому небу". При этом сообщалось, что до этого протокол приемки был подписан 22 странами из 23, участвующих в договоре. По словам начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, Россия в период со 2 по 11 сентября 2018 года провела мероприятия международного освидетельствования, в результате которых итоговый протокол был подписан всеми участниками договора, кроме американского представителя.
Необходимо отметить, что российский самолет Ту-214ОН оборудован цифровой камерой российского производства OSDCAM4060. Со слов Рыжкова, США в этом вопросе отстали от России примерно на 5-7 лет и это являлось причиной отказа в подписании протокола сертификации.
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон ранее сообщила, что Вашингтон подпишет протокол сертификации российского Ту-214 ОН в ближайшее время.
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