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А что раньше мешало? США подписали протокол сертификации Ту-214ОН

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США все-таки подписали протокол сертификации российского Ту-214ОН в рамках Договора об открытом небе, сообщает “КоммерсантЪ” со ссылкой на военно-дипломатический источник в Москве. По информации издания, о своем решении Соединенные Штаты уже сообщили Консультативной комиссии Договора по открытому небу.

А что раньше мешало? США подписали протокол сертификации Ту-214ОН


Ранее Вашингтон без объяснения причин заблокировал допуск российского самолета к наблюдательным полетам в рамках договора по "Открытому небу". При этом сообщалось, что до этого протокол приемки был подписан 22 странами из 23, участвующих в договоре. По словам начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, Россия в период со 2 по 11 сентября 2018 года провела мероприятия международного освидетельствования, в результате которых итоговый протокол был подписан всеми участниками договора, кроме американского представителя.


Необходимо отметить, что российский самолет Ту-214ОН оборудован цифровой камерой российского производства OSDCAM4060. Со слов Рыжкова, США в этом вопросе отстали от России примерно на 5-7 лет и это являлось причиной отказа в подписании протокола сертификации.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон ранее сообщила, что Вашингтон подпишет протокол сертификации российского Ту-214 ОН в ближайшее время.
Использованы фотографии:
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14 комментариев
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  1. ВадимЖивов Онлайн
    ВадимЖивов Сегодня, 16:13
    +1
    Что раньше мешало ?...Да ПЛОХОМУ танцору всегда что то мешает...Например пол в занозах... laughing
    1. Проксима Офлайн
      Проксима Сегодня, 17:56
      0
      Мешало только одно, беззубая позиция нашего руководства в этом вопросе! Есть кулуарная информация, что Россия пригрозила сделать жёсткую квоту на эксплуатацию Бойнга на внутренних авиалиниях. А вот когда дело касается барышей, тут тебе американцы, не то, что «Тушку», бабу-ягу на ступе сертифицируют. Вот вам и весь секрет! hi
      1. ВадимЖивов Онлайн
        ВадимЖивов Сегодня, 18:01
        -1
        А как я понял дело не в марке самолета, а в его начинке плюс позиция А БАБА ЯГА ПРОТИВ всего что связано с Россией... hi
  2. Варага Офлайн
    Варага Сегодня, 16:20
    +2
    Если честно, то сильно удивлен. Но американцы ничего не делают зря. Значит, неспроста.
  3. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 16:20
    +3
    Теперь подписали без обьяснения причин. Всех на колени поставили laughing
    1. Стирбьорн Офлайн
      Стирбьорн Сегодня, 16:43
      0
      Отставание наверное наверстали lol
  4. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 16:28
    +1
    Видать не готовы от Открытого Неба отказаться . А может попиарившись на вопросе решили всё в прагматичном ключе .
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:29
    +2
    нужно было им сказать что именно этот борт в салоне возит три ракеты 'кинжал' wassat
  6. РядовойСА Офлайн
    РядовойСА Сегодня, 16:33
    +1
    Со слов Рыжкова, США в этом вопросе отстали от России примерно на 5-7 лет и это являлось причиной отказа в подписании протокола сертификации.
    Как же так? А леберосня кричит, что сша во всем впереди планеты всей. А тут нате вам, даже по по видео/фото аппаратуре отстают на 5-7 лет.
    Предполагаю начало завывания, что Рыжков все врет laughing
    1. Грибок Офлайн
      Грибок Сегодня, 16:43
      0
      Не либеросня, а пятая колонна. Так правильнее называть.
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 16:59
        +1
        Не ко сну будет помянута. Предлагаю тотализатор у кого сколько минусов к утру будет за такие то высказывания wassat
  7. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 16:47
    +3
    как то пофиг, вот мне больше интересно почему Ту-214 по России как пассажирский самолет не летает...
    1. Семен1972 Онлайн
      Семен1972 Сегодня, 17:34
      0
      Цитата: faiver
      как то пофиг, вот мне больше интересно почему Ту-214 по России как пассажирский самолет не летает..

      Может потому что на боинг в каждой аптеке запчасти, а на ТУ надо месяц ждать...ну как вариант..или потому что А и Б по отказам лучше...ну как вариант..а так не знаю... Скорей всего заговор западных спецслужб+ масонов.... Кстати эти же спецслужбы сделали так, что в Москве 90% иномарок , а не наших родных жигулей. Враги кругом, что еще добавить..но мы с ними боремся, не переживайте!!!!
  8. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 17:20
    0
    " отстали от России на 5-7 лет и это являлось причиной отказа" они привыкли быть первыми и вдруг такое отстаивание. Страшно подумать сколько литров корвалола пополам с вискарем засадили сердешные! Я даже завидую: 1один раз попробовал качественного вискаря, а не польский и прочий" самопал"- вещь! У меня доходы не позволяют "фирмовые" напитки дегустировать. Впрочем я к этому фиолетово отношусь, но 1-2 раза по большим праздникам , хочется,"как белый людь"попробовать