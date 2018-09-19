Палестинский посол: Мы готовы признать Крым российским
Палестина придерживается той же позиции, что и Москва относительно законности референдума, который прошёл на Крымском полуострове в 2014 году. Такое мнение палестинских властей озвучил в интервью газете «Известия» Абдель Хафиз Нофаль, являющийся Чрезвычайным и Полномочным послом Палестины в РФ.
Дипломат отметил, что палестинские власти имеют чёткую позицию по вопросу о статусе Крыма. Как и народ Палестины, крымчане имеют право на самоопределение. Они таким правом воспользовались, тем самым выразив свою волю. Посол также добавил, что Палестина не исключает возможность в ближайшее время признать результаты крымского референдума на официальном уровне.
Напомним, что по итогам проведённого референдума Крым вошёл в состав России. Свои голоса за воссоединение с РФ отдали почти 97% крымчан и 96% жителей Севастополя.
Киев же продолжает считать территорию Крымского полуострова частью Украины.
По мнению Абдель Хафиз Нофаля, официальное признание Крыма российским, возможно, произойдёт после «обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе». Одним из них, вероятно, станет палестинский вопрос.
Напомним, что Россия имеет свою точку зрения на палестинскую проблему и вопрос ближневосточного урегулирования. Она полностью совпадает с желанием народа Палестины воспользоваться правом на самоопределение и обрести свою государственность с её полным признанием в ООН.
В самом Крыму не исключают того, что Палестина с признанием Крыма хочет углубить торгово-экономические контакты с РФ, ведь сама находится фактически в условиях постоянной санкционной блокады, причём далеко не только торговой.
Дипломат отметил, что палестинские власти имеют чёткую позицию по вопросу о статусе Крыма. Как и народ Палестины, крымчане имеют право на самоопределение. Они таким правом воспользовались, тем самым выразив свою волю. Посол также добавил, что Палестина не исключает возможность в ближайшее время признать результаты крымского референдума на официальном уровне.
Напомним, что по итогам проведённого референдума Крым вошёл в состав России. Свои голоса за воссоединение с РФ отдали почти 97% крымчан и 96% жителей Севастополя.
Киев же продолжает считать территорию Крымского полуострова частью Украины.
По мнению Абдель Хафиз Нофаля, официальное признание Крыма российским, возможно, произойдёт после «обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе». Одним из них, вероятно, станет палестинский вопрос.
Напомним, что Россия имеет свою точку зрения на палестинскую проблему и вопрос ближневосточного урегулирования. Она полностью совпадает с желанием народа Палестины воспользоваться правом на самоопределение и обрести свою государственность с её полным признанием в ООН.
В самом Крыму не исключают того, что Палестина с признанием Крыма хочет углубить торгово-экономические контакты с РФ, ведь сама находится фактически в условиях постоянной санкционной блокады, причём далеко не только торговой.
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