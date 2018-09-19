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Палестинский посол: Мы готовы признать Крым российским

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Палестина придерживается той же позиции, что и Москва относительно законности референдума, который прошёл на Крымском полуострове в 2014 году. Такое мнение палестинских властей озвучил в интервью газете «Известия» Абдель Хафиз Нофаль, являющийся Чрезвычайным и Полномочным послом Палестины в РФ.

Палестинский посол: Мы готовы признать Крым российским


Дипломат отметил, что палестинские власти имеют чёткую позицию по вопросу о статусе Крыма. Как и народ Палестины, крымчане имеют право на самоопределение. Они таким правом воспользовались, тем самым выразив свою волю. Посол также добавил, что Палестина не исключает возможность в ближайшее время признать результаты крымского референдума на официальном уровне.


Напомним, что по итогам проведённого референдума Крым вошёл в состав России. Свои голоса за воссоединение с РФ отдали почти 97% крымчан и 96% жителей Севастополя.

Киев же продолжает считать территорию Крымского полуострова частью Украины.

По мнению Абдель Хафиз Нофаля, официальное признание Крыма российским, возможно, произойдёт после «обсуждения насущных вопросов на двусторонней основе». Одним из них, вероятно, станет палестинский вопрос.

Напомним, что Россия имеет свою точку зрения на палестинскую проблему и вопрос ближневосточного урегулирования. Она полностью совпадает с желанием народа Палестины воспользоваться правом на самоопределение и обрести свою государственность с её полным признанием в ООН.

В самом Крыму не исключают того, что Палестина с признанием Крыма хочет углубить торгово-экономические контакты с РФ, ведь сама находится фактически в условиях постоянной санкционной блокады, причём далеко не только торговой.
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36 комментариев
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  1. Арон Заави Онлайн
    Арон Заави Сегодня, 16:15
    +2
    Я только за это событие!
    1. Rakti-Kali Офлайн
      Rakti-Kali Сегодня, 16:21
      -1
      Цитата: Арон Заави
      Я только за это событие!

      Да нам как то не интересно ваше, и вашего нацистского правительства, мнение.
      1. Logall Онлайн
        Logall Сегодня, 16:26
        +13
        Да вообще плевать признаёт кто-то или нет! Крым больше не будет украинским никогда, даже если и вся Украина станет субъектом РФ (даже Севастополь вошёл в состав РФ отдельным от Крыма регионом)...
        Есть факт, с ним придётся считаться.
        1. Dashout Онлайн
          Dashout Сегодня, 17:48
          0
          Цитата: Logall
          Да вообще плевать признаёт кто-то или нет! Крым больше не будет украинским никогда, даже если и вся Украина станет субъектом РФ (даже Севастополь вошёл в состав РФ отдельным от Крыма регионом)...
          Есть факт, с ним придётся считаться.

          Конечно это так! Но признали - и хорошо, другим пример и повод задуматься...
      2. ultra Офлайн
        ultra Сегодня, 16:44
        0
        Цитата: Rakti-Kali
        Да нам как то не интересно ваше, и вашего нацистского правительства, мнение.

        Так он вроде от своего имени,а не от правительства Израиля!Или я что то упустил? wassat
    2. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 16:22
      +3
      Цитата: Арон Заави
      Я только за это событие!

      Арон, hi судя по Вашим сегодняшним комментам, рискуете нажить себе врагов на исторической родине.
      1. Опер Офлайн
        Опер Сегодня, 16:23
        +4
        Новость хорошая и вовремя!
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 16:35
          -2
          Игорь,чем же она хорошая?Тем,что мы в очередной раз кровавыми соплями подтёрлись?Начинаю подозревать в обладании вражьих корочек... wink
    3. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 16:24
      +1
      Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:15 НОВЫЙ
      0
      Я только за это событие!
      Да это понятно .. Только это скорее не декларация о намерениях , а скорее что то им от России надо ... вопрос насколько ихнее признание ценно для нас , по мне так не очень ..
    4. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:27
      0
      арон,спится спокойно,погибшие наши во сне не приходят am дальше,прикрываясь флотом сшы ,потопите наш корвет небось. am
    5. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 16:30
      +2
      Как говорил один киногерой: Лёд тронулся, господа присяжные-заседатели.
      А вот по исзраилянским базам ВВС давно пора "Искандерами" отработать. Думаю, скоро это произойдёт и уверен сглотнут "кемтоизбранные". Тогда и квиты будем.
      1. АлександрК Офлайн
        АлександрК Сегодня, 17:26
        +2
        Цитата: Сармат Саныч
        А вот по исзраилянским базам ВВС давно пора "Искандерами" отработать.


        Давно пора перестать фантазировать hi.
    6. Зяблицев Офлайн
      Зяблицев Сегодня, 16:39
      +4
      Всем мое почтение! hi Когда римский император Андриан II (дай бог памяти) в каком то лохматом году нашей эры, назвал эти земли - землями Палестины, то особо не догадывался, что закладывает бомбу замедленного действия на века...Но в данном вопросе - араб прав - референдум законен и в рамках международного права, а израильтянам лучше признать Крым российским, а не прятаться своими Фантомами за бортом русского самолета....
      1. Deniska999 Онлайн
        Deniska999 Сегодня, 18:00
        0
        Уточню - императора звали Адриан.
    7. Rusland Офлайн
      Rusland Сегодня, 16:48
      0
      Цитата: Арон Заави
      Я только за это событие!

      Ну и славненько. hi
  2. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 16:20
    +4
    Да нам вообщем-то фиолетово признаёт ли кто-то Крым за Россией, потому как он и есть Россия, независимо от того нравится это кому-то или нет, признают или нет. Здесь как в притче - "из песни слов не выкинешь".
    Потому от потуг кого-то по признанию или нет ничего не поменяется. request
    1. Арон Заави Онлайн
      Арон Заави Сегодня, 16:55
      +2
      Цитата: К-50
      Да нам вообщем-то фиолетово признаёт ли кто-то Крым за Россией, потому как он и есть Россия, независимо от того нравится это кому-то или нет, признают или нет. Здесь как в притче - "из песни слов не выкинешь".
      Потому от потуг кого-то по признанию или нет ничего не поменяется. request

      это самая правильная позиция. good
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:24
    +1
    а чего они 4 года ждали,эстонцы и то так не тормозят, при принятии решеня belay
    1. Стирбьорн Офлайн
      Стирбьорн Сегодня, 16:41
      0
      Денег наверное, это же арабы wink
      1. atalef Офлайн
        atalef Сегодня, 16:53
        +1
        Цитата: Стирбьорн
        Денег наверное, это же арабы wink

        Однозначно , бабок хотят
        1. Dashout Онлайн
          Dashout Сегодня, 17:59
          0
          Цитата: atalef
          Цитата: Стирбьорн
          Денег наверное, это же арабы wink

          Однозначно , бабок хотят

          Оооо, проявился, израильский агент, со своими пошлостями... А чего же флаг страны меняем? Маскируемся?
  4. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 16:26
    +3
    Если правильно понял из новостей и всяких людей в теме, на Палестину все положили болт, логично, что тамошний глава напоминает о себе.
  5. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 16:27
    +2
    Ну хоть Палестина с нами..... smile
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 17:04
      0
      Цитата: Alexey-74
      Ну хоть Палестина с нами..... smile

      Да, "признание" включает в себя перспективы взаимной торговли, посещение стран...и все иные межгосударственные отношения. Для крымчан это не последнее дело.
  6. Товарищ Берия Онлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 16:29
    +5
    Что-то потребовалось палестинцам. laughing

    С такой же легкостью они включат обратку, если кто-то пообещает больше.
    Восток-дело тонкое (с).
  7. Комментарий был удален.
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 16:37
      0
      Успокойтсь , все сайты проплаченные кем-то... Вы не первый неуслышанный правдоруб laughing И какой толк Вы ожидаете от писанины на сайте ? winked
      1. Теренин Офлайн
        Теренин Сегодня, 16:50
        0
        Цитата: КВУ-НСвД
        . Вы не первый неуслышанный правдоруб laughing И какой толк Вы ожидаете от писанины на сайте ? winked

        Очевилно, как и Палестина, вовремя напомнить о себе.
  8. milton Онлайн
    milton Сегодня, 16:37
    +1
    Значит опять выпрашивать что нибудь будут negative
  9. Комментарий был удален.
  10. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 16:43
    0
    ну раз готовы так признавайте, хотя глубоко по барабану..
  11. АлександрК Офлайн
    АлександрК Сегодня, 16:58
    +3
    Частично признанное государство Палестина, которое реально до сих пор не создано и существует лишь на бумаге признает Крым.

    Это скорее выглядит насмешкой..

    Конечно они хотят что-то получить с России, особенно учитывая, что им США сильно урезали дотации.
    1. Dashout Онлайн
      Dashout Сегодня, 18:05
      0
      Цитата: АлександрК
      Частично признанное государство Палестина, которое реально до сих пор не создано и существует лишь на бумаге признает Крым. Это скорее выглядит насмешкой..
      Конечно они хотят что-то получить с России, особенно учитывая, что им США сильно урезали дотации.

      Не думаю, что насмешка.. Возможно какой то шаг по Израилю подготавливается - скоро узнаем... В любом случае - Палестина показала пример! У нас еще некоторые "союзники" есть, которые до сих пор Крым не признали
  12. гильза Онлайн
    гильза Сегодня, 17:14
    -1
    Вода по капле камень точит...
  13. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 17:35
    -1
    " обсуждение насущных вопросов на двух стороннем уровне"- напоминает :" будешь кареткой и получишь конфетку" ,а такого не желаю! Признавать так без оговорок. Палистинцы многим нам обязаны.
  14. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 17:38
    -1
    Цитата: milton
    Значит опять выпрашивать что нибудь будут negative

    А иначе зачем огород городить. Они слишком тесно общаются с израильтянами, что научились ихнему подходу
  15. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 17:41
    -1
    Цитата: atalef
    Цитата: Стирбьорн
    Денег наверное, это же арабы wink

    Однозначно , бабок хотят

    А Вы знаете человека которому деньги пофигу? Я лично таких не встречал
  16. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 17:45
    -1
    Цитата: Арон Заави
    Я только за это событие!

    А Вы не боитесь, что Петя на вас санкции наложет? Шутка