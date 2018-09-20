Навстречу МВФ. Украинцам придётся раскошелиться
Украинская экономика переживает не лучшие времена, этот факт не отрицает даже «антикризисное» правительство, предупреждая о вероятности дефолта. Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 7 сентября предрек финансовую несостоятельность страны в случае невыполнения требования МВФ о повышении тарифов на газ. Таким образом, Гройсман подготовил население к уже решенному вопросу о взлете цен.
Несмотря на предвыборные инициативы кандидата в президенты Юлии Тимошенко разогнать правительство в случае повышения цен на газ, кабинет министров с МВФ все-таки договорились. До апреля 2020 года стоимость голубого топлива для украинцев вырастет до уровня импортного паритета, о чем заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
В августе правительство продлило действие старых тарифов на газ для населения (6958 грн. за 1 тыс. куб. м.) до 1 октября, а значит, первого повышения стоит ожидать как раз к началу отопительного сезона. Стоимость импортного голубого топлива на данный момент составляет около 11 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м., а значит, украинцы должны будут платить практически вдвое больше.
«МВФ давно требует уравнять цены на газ для населения и промышленных предприятий, но это приведёт к коллапсу. Население просто перестанет платить. Поэтому после длительных переговоров нам удалось добиться согласия МВФ на постепенное повышение цен, сейчас конкретные цифры утверждаются», — сообщили в «Нафтогазе».
Украинское правительство пытается подобными мерами подсластить пилюлю, что в конечном итоге не изменит ситуацию для рядовых граждан. Уже сегодня не все украинские семьи в состоянии оплачивать счета за коммунальные услуги, и любое повышение, безусловно, только усугубит положение.
Данное решение лишь отсрочит финансовую катастрофу в стране, ведь долги украинцев продолжают расти. По данным Государственной службы статистики, на 30 июня 2018 года задолженность населения только за газ с 1 января выросла с 12,1 млрд. до 16,8 млрд. грн. Несложно догадаться, что эта сумма будет расти прямо пропорционально повышениям тарифов.
В конечном итоге обстоятельства будут заставлять граждан Украины покинуть страну либо протестовать. Вероятнее всего, правительство решило пообещать повышать тарифы планомерно, чтобы любой ценой получить очередной транш. В подобной ситуации кабмин готов обещать все, что угодно, и даже пойти на незначительное повышение цен, но только дальнейший рост тарифов вызовет волну недовольства.
Учитывая текущий рейтинг президента Порошенко и предстоящие выборы, правительство осознает, что шансов на продолжение работы у него мало, а соответственно, необходимо не допустить дефолт и сохранить лицо, чтобы позже включиться в политическую борьбу вспоминая былые заслуги.
Несмотря на предвыборные инициативы кандидата в президенты Юлии Тимошенко разогнать правительство в случае повышения цен на газ, кабинет министров с МВФ все-таки договорились. До апреля 2020 года стоимость голубого топлива для украинцев вырастет до уровня импортного паритета, о чем заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
В августе правительство продлило действие старых тарифов на газ для населения (6958 грн. за 1 тыс. куб. м.) до 1 октября, а значит, первого повышения стоит ожидать как раз к началу отопительного сезона. Стоимость импортного голубого топлива на данный момент составляет около 11 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м., а значит, украинцы должны будут платить практически вдвое больше.
«МВФ давно требует уравнять цены на газ для населения и промышленных предприятий, но это приведёт к коллапсу. Население просто перестанет платить. Поэтому после длительных переговоров нам удалось добиться согласия МВФ на постепенное повышение цен, сейчас конкретные цифры утверждаются», — сообщили в «Нафтогазе».
Украинское правительство пытается подобными мерами подсластить пилюлю, что в конечном итоге не изменит ситуацию для рядовых граждан. Уже сегодня не все украинские семьи в состоянии оплачивать счета за коммунальные услуги, и любое повышение, безусловно, только усугубит положение.
Данное решение лишь отсрочит финансовую катастрофу в стране, ведь долги украинцев продолжают расти. По данным Государственной службы статистики, на 30 июня 2018 года задолженность населения только за газ с 1 января выросла с 12,1 млрд. до 16,8 млрд. грн. Несложно догадаться, что эта сумма будет расти прямо пропорционально повышениям тарифов.
В конечном итоге обстоятельства будут заставлять граждан Украины покинуть страну либо протестовать. Вероятнее всего, правительство решило пообещать повышать тарифы планомерно, чтобы любой ценой получить очередной транш. В подобной ситуации кабмин готов обещать все, что угодно, и даже пойти на незначительное повышение цен, но только дальнейший рост тарифов вызовет волну недовольства.
Учитывая текущий рейтинг президента Порошенко и предстоящие выборы, правительство осознает, что шансов на продолжение работы у него мало, а соответственно, необходимо не допустить дефолт и сохранить лицо, чтобы позже включиться в политическую борьбу вспоминая былые заслуги.
- Автор:
- Петр Романов
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