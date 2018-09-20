Мнения

Навстречу МВФ. Украинцам придётся раскошелиться

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Украинская экономика переживает не лучшие времена, этот факт не отрицает даже «антикризисное» правительство, предупреждая о вероятности дефолта. Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 7 сентября предрек финансовую несостоятельность страны в случае невыполнения требования МВФ о повышении тарифов на газ. Таким образом, Гройсман подготовил население к уже решенному вопросу о взлете цен.



Несмотря на предвыборные инициативы кандидата в президенты Юлии Тимошенко разогнать правительство в случае повышения цен на газ, кабинет министров с МВФ все-таки договорились. До апреля 2020 года стоимость голубого топлива для украинцев вырастет до уровня импортного паритета, о чем заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.


В августе правительство продлило действие старых тарифов на газ для населения (6958 грн. за 1 тыс. куб. м.) до 1 октября, а значит, первого повышения стоит ожидать как раз к началу отопительного сезона. Стоимость импортного голубого топлива на данный момент составляет около 11 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м., а значит, украинцы должны будут платить практически вдвое больше.

«МВФ давно требует уравнять цены на газ для населения и промышленных предприятий, но это приведёт к коллапсу. Население просто перестанет платить. Поэтому после длительных переговоров нам удалось добиться согласия МВФ на постепенное повышение цен, сейчас конкретные цифры утверждаются», — сообщили в «Нафтогазе».

Украинское правительство пытается подобными мерами подсластить пилюлю, что в конечном итоге не изменит ситуацию для рядовых граждан. Уже сегодня не все украинские семьи в состоянии оплачивать счета за коммунальные услуги, и любое повышение, безусловно, только усугубит положение.

Данное решение лишь отсрочит финансовую катастрофу в стране, ведь долги украинцев продолжают расти. По данным Государственной службы статистики, на 30 июня 2018 года задолженность населения только за газ с 1 января выросла с 12,1 млрд. до 16,8 млрд. грн. Несложно догадаться, что эта сумма будет расти прямо пропорционально повышениям тарифов.

В конечном итоге обстоятельства будут заставлять граждан Украины покинуть страну либо протестовать. Вероятнее всего, правительство решило пообещать повышать тарифы планомерно, чтобы любой ценой получить очередной транш. В подобной ситуации кабмин готов обещать все, что угодно, и даже пойти на незначительное повышение цен, но только дальнейший рост тарифов вызовет волну недовольства.

Учитывая текущий рейтинг президента Порошенко и предстоящие выборы, правительство осознает, что шансов на продолжение работы у него мало, а соответственно, необходимо не допустить дефолт и сохранить лицо, чтобы позже включиться в политическую борьбу вспоминая былые заслуги.
Автор:
Петр Романов
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9 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:26
    +2
    Учитывая текущий рейтинг президента Порошенко и предстоящие выборы, правительство осознает, что шансов на продолжение работы у него мало,

    ... "рейтинг" пецьки- алкаша в руках мерикатосов, что тут не понятно...
  2. Кот_Кузя Онлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 06:28
    +1
    Хм, вообще-то на Украине зимы теплые и короткие, вполне можно и без отопления перезимовать. Вообще не понимаю, чего это украинцев так волнует цена на газ. На приготовление пищи и чтобы вскипятить чайник, расходуется вообще мизер газа. В случае крайней необходимости, вообще можно всухомятку без приготовления пищи питаться, и пить воду прямо из крана, благо в Куиве водопроводная вода чистая. Горячей пищей и чаем можно побаловаться на работе, где электричество бесплатное.
    1. avaks1 Онлайн
      avaks1 Сегодня, 07:11
      0
      Чайником можно пренебречь вообще,а вот отопление...
  3. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 06:49
    0
    Охохонюшки , уважаемому Коту Кузьме, обычная 5 этажная панелька без отопления за 36 часов выстывает , а поживите при -2 в холодном доме с дня три так .
    1. Кот_Кузя Онлайн
      Кот_Кузя Сегодня, 07:17
      0
      Лондон и Куив на одной широте расположены, при этом в домах англичан нет отопления, в гостиницах тоже. И ничего, англичане как-то зимуют.
  4. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:55
    0
    У них олигархи у власти, у нас..с той разницей, что у них не хорошие, а у нас радеющие за то, что б народу лучше жить стало.. smile
    1. Дирижер Онлайн
      Дирижер Сегодня, 07:17
      0
      Можно они радеть будут В Воркут лаге , и лишенные прав состояния . Оно так спокойнее будет.
  5. гильза Онлайн
    гильза Сегодня, 07:33
    0
    И ничего страшного. Мы то же это проходили. Эпизодические выступления задавят нацики или засудят. На выступления решатся уж совсем героические ребята,поскольку явно будут две статьи -и беспорядки и измена родине. У нас конец 90ых это примерно то же самое. Если бы на верху ничего не изменилось ,народ так бы и продолжил "терпеть". Так что не будет революции пока кто-нибудь "печеньки" не завезёт. А никому это не надо. Авторов крайнего Майдана результат устраивает, а нам Третий Майдан не нужен так как окончательно кровь свернёт на междуеародной арене,да ещё и прихлебателей на шею подаст на миллиарды долларов,поскольку мы то не "подачки" слать должны траншами, а восстанавливать,что две большие разницы. А тут ещё и конкретна агрессивная риторика добавится,мол вы нас "захватили" теперь должны заботится... Ничего страшного...Потерпят. Европа ближе к сердцу,а про желудок на "высоких тонах" не разговаривают-моветон.
  6. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 07:34
    0
    Ну и что тут обсуждать, вот пусть в бандерлоговских сми и чирикают на эту тему.