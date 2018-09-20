Навстречу МВФ. Украинцам придётся раскошелиться

Украинская экономика переживает не лучшие времена, этот факт не отрицает даже «антикризисное» правительство, предупреждая о вероятности дефолта. Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 7 сентября предрек финансовую несостоятельность страны в случае невыполнения требования МВФ о повышении тарифов на газ. Таким образом, Гройсман подготовил население к уже решенному вопросу о взлете цен.Несмотря на предвыборные инициативы кандидата в президенты Юлии Тимошенко разогнать правительство в случае повышения цен на газ, кабинет министров с МВФ все-таки договорились. До апреля 2020 года стоимость голубого топлива для украинцев вырастет до уровня импортного паритета, о чем заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.В августе правительство продлило действие старых тарифов на газ для населения (6958 грн. за 1 тыс. куб. м.) до 1 октября, а значит, первого повышения стоит ожидать как раз к началу отопительного сезона. Стоимость импортного голубого топлива на данный момент составляет около 11 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м., а значит, украинцы должны будут платить практически вдвое больше.«МВФ давно требует уравнять цены на газ для населения и промышленных предприятий, но это приведёт к коллапсу. Население просто перестанет платить. Поэтому после длительных переговоров нам удалось добиться согласия МВФ на постепенное повышение цен, сейчас конкретные цифры утверждаются», — сообщили в «Нафтогазе».Украинское правительство пытается подобными мерами подсластить пилюлю, что в конечном итоге не изменит ситуацию для рядовых граждан. Уже сегодня не все украинские семьи в состоянии оплачивать счета за коммунальные услуги, и любое повышение, безусловно, только усугубит положение.Данное решение лишь отсрочит финансовую катастрофу в стране, ведь долги украинцев продолжают расти. По данным Государственной службы статистики, на 30 июня 2018 года задолженность населения только за газ с 1 января выросла с 12,1 млрд. до 16,8 млрд. грн. Несложно догадаться, что эта сумма будет расти прямо пропорционально повышениям тарифов.В конечном итоге обстоятельства будут заставлять граждан Украины покинуть страну либо протестовать. Вероятнее всего, правительство решило пообещать повышать тарифы планомерно, чтобы любой ценой получить очередной транш. В подобной ситуации кабмин готов обещать все, что угодно, и даже пойти на незначительное повышение цен, но только дальнейший рост тарифов вызовет волну недовольства.Учитывая текущий рейтинг президента Порошенко и предстоящие выборы, правительство осознает, что шансов на продолжение работы у него мало, а соответственно, необходимо не допустить дефолт и сохранить лицо, чтобы позже включиться в политическую борьбу вспоминая былые заслуги.