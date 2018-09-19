Во Франции представлена новая бронемашина Serval
Французская компания Nexter Systems (KNDS) представила на выставке в предместье Парижа макетный образец многоцелевой колесной бронемашины Serval (VBMR Leger), сообщает bmpd.
Машина разрабатывается по заказу Минобороны Франции, и стала третьим образцом перспективной техник, создаваемой в рамках программы SCORPION. Контракт на разработку был выдан Nexter как победителю тендера, в котором также принимали участие компания Renault Truck Defence (ныне Arquus) и группа Thales.
Бронемашина Serval должна будет производиться в пяти вариантах: патрульном, разведывательном, санитарном, связи, а также с оборудованием РЭБ.
Начало поставок патрульного варианта (бронетранспортеров) запланировано на 2022 год. К 2025 году должно быть поставлено 489 машин. В общей сложности военное ведомство намерено закупить 2 тыс. машин Serval всех вариантов. Стоимость одного изделия при серийном производстве не должна превышать €700 тыс. Интерес к патрульным бронемашинам проявляет также французская жандармерия.
Тактико-технические характеристики машины компания не раскрывает. На презентации было лишь сообщено, что она будет иметь боевую массу около 17 т и усиленную противоминную защиту. Вместимость патрульного варианта – 10 экипированных военнослужащих, включая двух членов экипажа.
Машина разрабатывается по заказу Минобороны Франции, и стала третьим образцом перспективной техник, создаваемой в рамках программы SCORPION. Контракт на разработку был выдан Nexter как победителю тендера, в котором также принимали участие компания Renault Truck Defence (ныне Arquus) и группа Thales.
Бронемашина Serval должна будет производиться в пяти вариантах: патрульном, разведывательном, санитарном, связи, а также с оборудованием РЭБ.
Начало поставок патрульного варианта (бронетранспортеров) запланировано на 2022 год. К 2025 году должно быть поставлено 489 машин. В общей сложности военное ведомство намерено закупить 2 тыс. машин Serval всех вариантов. Стоимость одного изделия при серийном производстве не должна превышать €700 тыс. Интерес к патрульным бронемашинам проявляет также французская жандармерия.
Тактико-технические характеристики машины компания не раскрывает. На презентации было лишь сообщено, что она будет иметь боевую массу около 17 т и усиленную противоминную защиту. Вместимость патрульного варианта – 10 экипированных военнослужащих, включая двух членов экипажа.
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