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Во Франции представлена новая бронемашина Serval

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Французская компания Nexter Systems (KNDS) представила на выставке в предместье Парижа макетный образец многоцелевой колесной бронемашины Serval (VBMR Leger), сообщает bmpd.



Машина разрабатывается по заказу Минобороны Франции, и стала третьим образцом перспективной техник, создаваемой в рамках программы SCORPION. Контракт на разработку был выдан Nexter как победителю тендера, в котором также принимали участие компания Renault Truck Defence (ныне Arquus) и группа Thales.


Бронемашина Serval должна будет производиться в пяти вариантах: патрульном, разведывательном, санитарном, связи, а также с оборудованием РЭБ.

Начало поставок патрульного варианта (бронетранспортеров) запланировано на 2022 год. К 2025 году должно быть поставлено 489 машин. В общей сложности военное ведомство намерено закупить 2 тыс. машин Serval всех вариантов. Стоимость одного изделия при серийном производстве не должна превышать €700 тыс. Интерес к патрульным бронемашинам проявляет также французская жандармерия.

Тактико-технические характеристики машины компания не раскрывает. На презентации было лишь сообщено, что она будет иметь боевую массу около 17 т и усиленную противоминную защиту. Вместимость патрульного варианта – 10 экипированных военнослужащих, включая двух членов экипажа.
Использованы фотографии:
www.lopinion.fr
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Минобороны Франции закупает бронемашины VBMR Leger
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9 комментариев
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  1. Mixles Офлайн
    Mixles Сегодня, 16:48
    0
    Пойдет африканцев гонять по пустыне..
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 16:54
      0
      Пойдет африканцев гонять по пустыне..
      Пусть сначала пройдёт испытания этой самой пустыней по проходимости и "незакипанию" движка . А то бала тут недавно инфа про английский аналог такого броневика . А вообще без более подробных ТТХ обсуждать особо нечего . По фотке показалось , что клиренс маловат , хотя может просто ракурс такой ...
      1. akunin Офлайн
        akunin Сегодня, 17:48
        0
        Цитата: КВУ-НСвД
        По фотке показалось , что клиренс маловат , хотя может просто ракурс такой ...

        аналогично и если действительно так,то и база длинновата + длинный передок..
    2. Зяблицев Офлайн
      Зяблицев Сегодня, 16:55
      -1
      Франция из последних сил старается остаться великой колониальной и европейской державой, забывая при этом, что арабов и негров, при всем к ним уважении, во Франции уже чуть ли не больше, чем потомков тех самых представителей кельтско-романско-германского этногенеза - основателей нации! Но почему бы и нет? Машинки то они строят не плохие - в том числе и военные! Правда больно дорогие в эксплуатации...
      1. Mixles Офлайн
        Mixles Сегодня, 17:08
        +1
        Цитата: Зяблицев
        Машинки то они строят не плохие - в том числе и военные!

        Помнится ,когда они Гитлеру сдались за несколько недель ,много танков и прочего вооружения оставили ..С которым немцы и рванули на СССР этакой моторизированной махиной ..Перед Москвой только остановили ..Это ведь все махина европы танковая рванула ,как наши прадеды смогли сдержать и потом обратно погнать ..До сих пор не могу понять по факту , а душой понимаю .Вечная им память .. hi Французы только арабов и негров в Африке способны гонять и все
        1. Зяблицев Офлайн
          Зяблицев Сегодня, 17:16
          +1
          За дедов - отдельное спасибо!
          1. Mixles Офлайн
            Mixles Сегодня, 17:54
            0
            Цитата: Зяблицев
            За дедов - отдельное спасибо!

            Самое горькое ,что все их завоевания мы профукали (за жувачку , бананы и джинсы) ..Стыдно жутко .То что сейчас творится в мире опять повторяется , а мы сыновья внуки и правнуки оправдываемся и боимся западу слово против высказать..Так нам и надо саботажникам .
            Надеюсь новое поколение , все восстановит (но уже без лозунгов наших и прочей ерунды)
            Храни Бог Россию soldier
  2. kolkulon Офлайн
    kolkulon Сегодня, 16:50
    0
    Уродец какой-то.
  3. Комментарий был удален.
  4. Olddetractor Онлайн
    Olddetractor Сегодня, 17:42
    0
    По фотке показалось , что клиренс маловат , хотя может просто ракурс такой...


    ракурс такой, вот проектное изображение в разведывательном варианте