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В Нижегородской области разбился перехватчик МиГ-31

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В Нижегородской области в ходе выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте происшествия.

В Нижегородской области разбился перехватчик МиГ-31


По информации издания, МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки. Во время полета на борту возникла нештатная ситуация, экипаж принял решение катапультироваться. На борту находились двое - летчик-инструктор и курсант, оба они катапультировались. По предварительной информации они оба живы и уже вышли на связь. По информации СМИ самолет взлетал с авиабазы "Саваслейка"


Со слов представителя Минобороны России, сам перехватчик упал в лесном массиве, жертв и разрушений на земле нет. На месте крушения уже работают представители военного ведомства, а также другие силовики. Создана специальная комиссия Минобороны. На данный момент причина крушения не установлена. По данным телеканала РенТВ, перед падением перехватчик загорелся, а после падения разрушился и полностью сгорел.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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54 комментария
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  1. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 16:52
    +26
    ну хоть живы и слава богу..., а техника имеет обыкновение ломаться..
    1. keeper03 Офлайн
      keeper03 Сегодня, 16:54
      +7
      Даа, хоть тут с ребятами всё в порядке ! hi
    2. Старый булка Офлайн
      Старый булка Сегодня, 16:55
      +6
      Согласен. Главное живы пилоты, они более ценный ресурс, чем металл.
    3. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 16:56
      +7
      Цитата: faiver
      ну хоть живы и слава богу..., а техника имеет обыкновение ломаться..

      Особенно в России и особенно летная техника...У нас и месяц не проходит, что бы не разбился кто то... Хорошо, что летуны целы.. в этот раз..
      1. фигвам Офлайн
        фигвам Сегодня, 17:28
        +7
        В Нижегородской области в ходе выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31

        Опять напугали! Катастрофа всегда связана с гибелью людей, в данном случае, слава богу, все живы, значит это авиационное происшествие.
        1. Piramidon Онлайн
          Piramidon Сегодня, 17:48
          0
          Цитата: фигвам
          значит это авиационное происшествие.

          Если быть точным, то ЛП без жертв - это авария.
        2. Наган Онлайн
          Наган Сегодня, 18:05
          0
          Еще не нашли способа обвинить Израиль и в этом?
    4. Зяблицев Офлайн
      Зяблицев Сегодня, 16:59
      +3
      Люди живы и хорошо! А железо - и есть железо!
    5. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 16:59
      +7
      Фото с места крушения
      1. Doliva63 Офлайн
        Doliva63 Сегодня, 17:10
        0
        Цитата: Владыка Ситх
        Фото с места крушения

        Аккуратненько так упал, молодец . Интересно, из моднрнезированных или нет?
        1. NN52 Онлайн
          NN52 Сегодня, 17:57
          0
          Из модернизированных... Но двигатель остался тот же.....
    6. Товарищ Берия Онлайн
      Товарищ Берия Сегодня, 17:57
      0
      Давно сказано. И не мною.
  2. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 16:54
    +5
    В большом хозяйстве (России) и хлопоты большие ... Рад за лётчиков.
    1. NN52 Онлайн
      NN52 Сегодня, 17:55
      +3
      В статье написано курсант. Это не соответствует действительности. В самолете был командир -корабля и штурман - летчик. Пожар двигателя, прыгнули. У командира немного спина... штурман цел и невредим.
  3. Mixles Онлайн
    Mixles Сегодня, 16:55
    +4
    Главное пилоты живы , а техника дело наживное..
  4. Alber Офлайн
    Alber Сегодня, 16:55
    +2
    опять нештатная ситуация?
  5. kit88 Онлайн
    kit88 Сегодня, 16:56
    +2
    Сапог рапорт уже написал? Или ему ручку дать?
    1. Doliva63 Офлайн
      Doliva63 Сегодня, 17:18
      -2
      Цитата: kit88
      Сапог рапорт уже написал? Или ему ручку дать?

      А че, лётчики уже сапоги не носят? belay
      Лет 30 назад, помнится, поговорка была(или как это назвать): если лётчика обуть в сапоги, отрезать воротник и зашить карманы, он сам умрёт laughing
      А так-то в наряды, караулы, на смотры и пр.носили ту же обувь, что и "сапоги", и не смущались. А так-то главком ВКС не сапог, а общевойсковик, т.е., и лётчик тоже laughing Но если серьёзно, ВВС всегда работали на пехоту, но под управлением своих всё же. Думаю, это было правильно.
      1. Piramidon Онлайн
        Piramidon Сегодня, 17:54
        0
        Цитата: Doliva63
        А че, лётчики уже сапоги не носят?

        Про лётные ботинки и "унтята" (меховые носки) к ним вам, видимо, не доводили? hi
        1. NN52 Онлайн
          NN52 Сегодня, 18:09
          0
          Piramidon
          Это не совсем летные ботинки, это относилось к высотному снаряжению летчика ( высотные ботинки, если мне не изменяет память..) но зимой летали именно в них, а в унтятах дома, вместо тапочек ходили..
          И на фото новые и без шнурков.))) тяжелые...
  6. Андрей ВОВ Офлайн
    Андрей ВОВ Сегодня, 16:56
    +2
    Слава богу летчики живы,а самолет конечно жаль,но ничего...построим...но как то не знаю,тенденция что ли,если и происходят проишествия и катастрофы,так не по одной..дай бог,чтобы больше не падали
    1. Громобой Онлайн
      Громобой Сегодня, 17:02
      +12
      Цитата: Андрей ВОВ
      а самолет конечно жаль,но ничего...построим...

      Так ведь не строятся уже такие самолёты,только ремонтируют . Поэтому каждый просто бесценен для наших ВВС.
    2. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 17:25
      +5
      Цитата: Андрей ВОВ
      но ничего...построим

      не построим, давно их не строят, только модернизируют
  7. Петр Царь Офлайн
    Петр Царь Сегодня, 16:57
    +3
    Вот так учёба. Курсанту будет что дома рассказывать. Не приятная ситуация, но ничего страшного.
    1. Doliva63 Офлайн
      Doliva63 Сегодня, 17:19
      0
      Цитата: Петр Царь
      Вот так учёба. Курсанту будет что дома рассказывать. Не приятная ситуация, но ничего страшного.

      На борту был курсант?! belay
      1. Alexey RA Онлайн
        Alexey RA Сегодня, 18:10
        0
        Цитата: Doliva63
        На борту был курсант?!

        По информации издания, МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки. Во время полета на борту возникла нештатная ситуация, экипаж принял решение катапультироваться. На борту находились двое - летчик-инструктор и курсант, оба они катапультировались. По предварительной информации они оба живы и уже вышли на связь.
  8. Игорь Половодов Онлайн
    Игорь Половодов Сегодня, 16:58
    +1
    Слава богу живы!
    Черные ящики надеюсь не повреждены... а то была информация, что при переносе на китайские модули не очень то надежный носитель, как оказалось!
  9. t-4 Офлайн
    t-4 Сегодня, 16:58
    +3
    Как то всё через одно место. По идее сегодня должны были начать падать Ф-16, а упал очередной российский. sad
    1. Rusland Офлайн
      Rusland Сегодня, 17:07
      +3
      Терпение, мой друг, скоро только кошки плодятся. smile
  10. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 16:59
    +1
    Живы! А железо, хоть и дорогое - но железо. Разберутся...
  11. Товарищ Берия Онлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 17:00
    +1
    Летчики живы-это главное.
    Но и железо жаль, если оценить его не в тоннах. а в труде в него вложенном. Да и 31-х не так много, как хотелось бы
  12. Варага Офлайн
    Варага Сегодня, 17:01
    +1
    Да что за черная полоса-то для России наступила?!.. Офигеть! То ТЦ горят, как по мановению волшебной палочки, то самолеты падают (сбиваются). Фиг с ней, с техникой! Но люди-то гибнут...
    1. Doliva63 Офлайн
      Doliva63 Сегодня, 17:23
      +8
      Цитата: Варага
      Да что за черная полоса-то для России наступила?!.. Офигеть! То ТЦ горят, как по мановению волшебной палочки, то самолеты падают (сбиваются). Фиг с ней, с техникой! Но люди-то гибнут...

      Чёрная полоса для России наступила после расстрела Верховного Совета, ужто не видно? С тех пор только расхлёбываем.
      1. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 17:26
        +4
        Цитата: Doliva63
        Чёрная полоса для России наступила после расстрела Верховного Совета,

        Вы бесконечно правы....
    2. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 17:59
      0
      Цитата: Варага
      Фиг с ней, с техникой! Но люди-то гибнут...

      Не каркай! Кто в этом случае погиб?
  13. demchuk.ig Офлайн
    demchuk.ig Сегодня, 17:01
    0
    Железо сделается другое,а людей не вернёшь.Слава Богу!
  14. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 17:02
    0
    привычная картина.Обыденность.
  15. Golddigger 96 Офлайн
    Golddigger 96 Сегодня, 17:08
    +3
    Машина очень сложная в пилотировании а уж тем более при отказе, катапультировались, руки, ноги целы голова на месте а машина только просеку в лесу вырубила и слава богу.Эх как то не совсем радостно родная Саваслейка засветилась.
  16. Ferdinant Офлайн
    Ferdinant Сегодня, 17:12
    -10
    Наверно дыру кто то просверлил,инструктор видимо.
    1. Товарищ Берия Онлайн
      Товарищ Берия Сегодня, 17:18
      +5
      Идиотский комментарий, не находите?
    2. Piramidon Онлайн
      Piramidon Сегодня, 18:01
      +1
      Цитата: Ferdinant
      Наверно дыру кто то просверлил,инструктор видимо.

      У тебя в голове, скорее всего.
  17. alexhol Офлайн
    alexhol Сегодня, 17:20
    +1
    Опять евреи?
    P.S. Жертв нет и слава Богу
  18. Forestol Офлайн
    Forestol Сегодня, 17:24
    +1
    что то я такое слышал, о случаях взрыва топливного бака у двигателя, в случае нарушения порядка очередности опустошения топливных баков на этом типе самолета. Но было это в 90х, неужели проблема так и осталась?
  19. Mefodi5124 Офлайн
    Mefodi5124 Сегодня, 17:32
    0
    Пилоты живы здоровы, самое главное!
  20. SlavaS Офлайн
    SlavaS Сегодня, 17:33
    +2
    а тем временем: Сирийские зенитчики, сбившие российский Ил-20, арестованы, это значит - бей своих, чтоб чужие боялись?
    1. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 17:49
      +3
      Нет, нужно понять как они умудрились сбить российский самолёт.
      Скорее всего и правда, что заявили израильские военные - израильских самолётов вовремя удара не было уже в зоне сбитого самолёта.

      Одна версия для народа, а другая, реальная - нужно выяснить и понять как они это сделали и почему. Ведь Россия не уходит с Сирии, а подобных инцидентов нужно избежать.

      Где были в о время российские советники, где был в это время обмен информации между военными, почему этим товарищам с кривыми руками дали пользоваться С200.
      1. Товарищ Берия Онлайн
        Товарищ Берия Сегодня, 18:02
        0
        Цитата: АлександрК
        0
        Нет, нужно понять как они умудрились сбить российский самолёт.

        Также, как и Украина в 2001 году Ту-154 над Черным морем. Целились они точно не в него. Однако......
  21. eleronn Офлайн
    eleronn Сегодня, 17:35
    +1
    Если экипаж выжил, то это не катастрофа, а инцидент!
    1. юра харламов Онлайн
      юра харламов Сегодня, 17:41
      +2
      Авария а не катастрофа
    2. kit88 Онлайн
      kit88 Сегодня, 17:53
      +1
      Цитата: eleronn
      Если экипаж выжил, то это не катастрофа, а инцидент!

      Не это не инцидент. Поскольку воздушное судно потеряно - это авиационное происшествие без человеческих жертв т.е. авария
  22. Laayoune Офлайн
    Laayoune Сегодня, 17:46
    +3
    По сообщениям с мест самолёт упал в 17 км от ВПП. Пошёл смотреть на карту.
    Приходилось бывать на аэр.Большое Савино, где базируются самолёты того же типа. Так вот, при посадочном курсе 211, которым там пользуются почти постоянно, 17 км от ВПП приходится аккурат на здания Правительства края, можно сказать, самый центр. Пока не грянет, креститься там явно никто не собирается...
  23. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 17:50
    +2
    Сколько их осталось, бортов? Машина сама довольно тяжёлая в эксплуатации и давно пора новую взамен создать.
    1. мичман Онлайн
      мичман Сегодня, 18:03
      0
      Как известно, Алексей, осталось в строю 800 истребителей (Су-27, Су-30, Су-35, МиГ-29, МиГ-31). Теперь на один меньше.
  24. kefan Онлайн
    kefan Сегодня, 17:59
    0
    Хорошо хоть, что все обошлось без жертв, ну а "железо" можно и заново построить.