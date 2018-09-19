В Нижегородской области разбился перехватчик МиГ-31

В Нижегородской области в ходе выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте происшествия.По информации издания, МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки. Во время полета на борту возникла нештатная ситуация, экипаж принял решение катапультироваться. На борту находились двое - летчик-инструктор и курсант, оба они катапультировались. По предварительной информации они оба живы и уже вышли на связь. По информации СМИ самолет взлетал с авиабазы "Саваслейка"Со слов представителя Минобороны России, сам перехватчик упал в лесном массиве, жертв и разрушений на земле нет. На месте крушения уже работают представители военного ведомства, а также другие силовики. Создана специальная комиссия Минобороны. На данный момент причина крушения не установлена. По данным телеканала РенТВ, перед падением перехватчик загорелся, а после падения разрушился и полностью сгорел.