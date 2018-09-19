Sky News: Каналы военной связи с Сирии давно дают сбои. И Ил-20 не исключение

Крушение российского самолёта и гибель 15 военнослужащих в понедельник подчеркнули опасность, связанную с перегруженностью сирийского неба из-за различий в международных и региональных программах, политических и военных целях в стране, которая находится в состоянии кровавого конфликта более семи лет.

Ещё и Тегеран проводит политику смешивания карт, чтобы утвердить своё влияние в Сирии. Он использует возможности, чтобы устраивать провокации и чтобы стороны наносили удар друг по другу.