Sky News: Каналы военной связи с Сирии давно дают сбои. И Ил-20 не исключение
На страницах информационной службы Sky News Arabia вышел материал, в котором автор пытается проанализировать ситуацию в сирийском воздушном пространстве после того, как накануне там был сбит российский Ил-20. В материале говорится о том, что «сирийское небо и воздушное пространство вокруг него перегружено». Отмечается, что над Сирией летают самолёты и вертолёты России, США, стран американской коалиции, Израиля, Турции и Ирана.
Из материала:
В частности, приводится пример, когда в течение короткого периода времени в Сирии крушения потерпели (были сбиты) российский самолёт, турецкий вертолёт, истребитель ВВС Израиля (дотянул до израильской территории) и иранский беспилотник.
В материале говорится, что удар по российскому воздушному средству наносился боевиками (Sky News Arabia их называет «повстанцами»), которые "могут быть связаны с Турцией", по турецкому вертолёту – курдскими отрядами, связанными с США, по самолёту ВВС Израиля – военнослужащими войск ПВО ВС Сирии, которые тесно контактируют с Россией, "поставляющей ракеты для САА". Автор Sky News Arabia отмечает, что между Россией и Турцией, Россией и США, Россией и Израилем, Турцией и США существуют каналы специальной военной связи. Но эпизоды с ударами по воздушным целям показывают, что эти каналы на самом деле не всегда работают. Отмечено, что канал не сработал и в случае с Ил-20, когда Израиль не особенно спешил предупреждать российских коллег о своих действиях.
В конечном итоге автор Sky News Arabia делает не только очевидный вывод о том, что в Сирии сошлось слишком много интересов, но, ссылаясь на экспертов, заявление следующего характера:
Другими словами, представитель западного СМИ на Ближнем Востоке (БВ) главным виновником решил выставить именно Иран. Для Запада и отдельных представителей БВ весьма удобный информационный посыл.
Из материала:
Крушение российского самолёта и гибель 15 военнослужащих в понедельник подчеркнули опасность, связанную с перегруженностью сирийского неба из-за различий в международных и региональных программах, политических и военных целях в стране, которая находится в состоянии кровавого конфликта более семи лет.
В частности, приводится пример, когда в течение короткого периода времени в Сирии крушения потерпели (были сбиты) российский самолёт, турецкий вертолёт, истребитель ВВС Израиля (дотянул до израильской территории) и иранский беспилотник.
В материале говорится, что удар по российскому воздушному средству наносился боевиками (Sky News Arabia их называет «повстанцами»), которые "могут быть связаны с Турцией", по турецкому вертолёту – курдскими отрядами, связанными с США, по самолёту ВВС Израиля – военнослужащими войск ПВО ВС Сирии, которые тесно контактируют с Россией, "поставляющей ракеты для САА". Автор Sky News Arabia отмечает, что между Россией и Турцией, Россией и США, Россией и Израилем, Турцией и США существуют каналы специальной военной связи. Но эпизоды с ударами по воздушным целям показывают, что эти каналы на самом деле не всегда работают. Отмечено, что канал не сработал и в случае с Ил-20, когда Израиль не особенно спешил предупреждать российских коллег о своих действиях.
В конечном итоге автор Sky News Arabia делает не только очевидный вывод о том, что в Сирии сошлось слишком много интересов, но, ссылаясь на экспертов, заявление следующего характера:
Ещё и Тегеран проводит политику смешивания карт, чтобы утвердить своё влияние в Сирии. Он использует возможности, чтобы устраивать провокации и чтобы стороны наносили удар друг по другу.
Другими словами, представитель западного СМИ на Ближнем Востоке (БВ) главным виновником решил выставить именно Иран. Для Запада и отдельных представителей БВ весьма удобный информационный посыл.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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