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Тупик для Анкары? "Джебхат-ан-Нусра" в Идлибе не собирается разоружаться

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Создание зоны деэскалации в провинции Идлиб, о которой договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, может не состояться. Как сообщает арабское издание Al-Masdar News, две крупнейшие группировки джихадистов, действующие в Идлибе, не собираются соглашаться на условия, предложенные Турцией.

Тупик для Анкары? "Джебхат-ан-Нусра" в Идлибе не собирается разоружаться


По информации издания, полевые командиры запрещенных в России террористических группировок "Джебхат-ан-Нусра" и "Туркестанской исламской партии" (группировка, в основном состоящая из наемников-уйгуров) (запрещены в России) категорически отвергают инициативу создания демилитаризованной зоны. По заявлению лидеров группировок, они не собираются передавать турецкой армии бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а также сдавать свои позиции в Идлибе и Латакии. Кроме этого они ответили отказом на предложение Турции распустить свои вооруженные формирования и отправить по домам иностранных наемников, а самим влиться в состав "северной сирийской армии".


Теперь по мнению издания, Россия будет "давить" на Турцию, чтобы Анкара или уничтожила эти группировки, или "не мешала" это сделать правительственной армии Сирии.

Соглашение о создании демилитаризированной зоны а Идлибе было подписано лидерами России и Турции 17 сентября этого года. Согласно договора, Турция берет эту зону под свой контроль и ответственность и к 10 октября разоружит все бандформирования.
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48 комментариев
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  1. ljoha_d Офлайн
    ljoha_d Сегодня, 18:19
    +6
    Интересно кто действительно думал что они разоружаться
    1. ЛМН Онлайн
      ЛМН Сегодня, 18:22
      +9
      Цитата: ljoha_d
      Интересно кто действительно думал что они разоружаться

      Ну судя по тому,что они находятся в зоне ответственности Турции,ответ напрашивается сам собой..)
      1. poquello Онлайн
        poquello Сегодня, 18:43
        +6
        Цитата: ЛМН
        Цитата: ljoha_d
        Интересно кто действительно думал что они разоружаться

        Ну судя по тому,что они находятся в зоне ответственности Турции,ответ напрашивается сам собой..)

        воо, внезапный (для турков) тюпик
        1. ЛМН Онлайн
          ЛМН Сегодня, 18:56
          +7
          Цитата: poquello
          Цитата: ЛМН
          Цитата: ljoha_d
          Интересно кто действительно думал что они разоружаться

          Ну судя по тому,что они находятся в зоне ответственности Турции,ответ напрашивается сам собой..)

          воо, внезапный (для турков) тюпик

          Я думаю это не просто "тупик".Настало время Эрдогану "поступать"! lol
          В последнее время,тут на ВО читал много хвалебных речей о Эрдогане,как о "султане",который в отличии от наших "петрушек",заботится и отстаивает интерессы своей страны))
          Вот сейчас и наступило время когда нужно действовать,а не обозначать свое присутствие или декларировать с трибуны.

          Посмотрим..по сути Турции придется развязывать "настоящие" боевые действия.А значит,еще одна страна напрямую втягивается в военный конфликт.Хорошо это или плохо,я не знаю.. hi
          1. poquello Онлайн
            poquello Сегодня, 19:02
            +3
            Цитата: ЛМН
            по сути Турции придется развязывать "настоящие" боевые действия.

            а он зачем в Сирию пришел?, вот пусть террористов долбит, видать посмотрел что наши с бандами договариваются - разоружают, а вот как не посмотрел. Бармалеев сначала жмут, а потом уже беседуют.
            1. Каттани Офлайн
              Каттани Сегодня, 19:11
              +1
              Хочет, наверное, оставить за собой територию по примеру греческого Кипра.
              Как бы не турецкая территория, но турецкая. (Осталось только турков расселить или боевиков отуречить)
              1. poquello Онлайн
                poquello Сегодня, 20:22
                +1
                Цитата: Каттани
                Осталось только турков расселить или боевиков отуречить

                а ещё население отгеноцидить, чего ему в общем никто не даст, как и удерживать там долго диктатуру.
            2. den3080 Онлайн
              den3080 Сегодня, 19:27
              +1
              Не забывайте, что Турция - член НАТО. Трамп - главнюк в НАТО.
              Эрдоган сейчас туда и подтянет своих союзников, а союзники как раз поддерживают нусру, игил и алькаиду всеми возможными способами, как родных детей.
              Так что из очередных минских... пардон... идлибских соглашений будет полный пшик, хоть будет Россия давить, хоть не будет.
              Эрдогану дали задание(я так полагаю) - не допустить разгрома вышеперечисленных бармалеев. Задание Эрдоган выполнил.
              Начал публично выполнять ещё в Тегеране, чтоб начальство слышало, предложив с какого-то перепугу перемирие в Идлибе на телекамеры. А «дожал» немного позднее.
              Вот как-то так, на мой взгляд.
              1. ЛМН Онлайн
                ЛМН Сегодня, 20:26
                +1
                Цитата: den3080
                Не забывайте, что Турция - член НАТО. Трамп - главнюк в НАТО.
                Эрдоган сейчас туда и подтянет своих союзников, а союзники как раз поддерживают нусру, игил и алькаиду всеми возможными способами, как родных детей.
                Так что из очередных минских... пардон... идлибских соглашений будет полный пшик, хоть будет Россия давить, хоть не будет.
                Эрдогану дали задание(я так полагаю) - не допустить разгрома вышеперечисленных бармалеев. Задание Эрдоган выполнил.
                Начал публично выполнять ещё в Тегеране, чтоб начальство слышало, предложив с какого-то перепугу перемирие в Идлибе на телекамеры. А «дожал» немного позднее.
                Вот как-то так, на мой взгляд.

                Мнение понятно hi

                Эрдогану дали задание(я так полагаю) - не допустить разгрома вышеперечисленных бармалеев. Задание Эрдоган выполнил.

                В этом случае,Эрдоган зарекомендует себя как "несостоятельный политик".Как,к нему и Турции, будут относится,если он не будет соблюдать самолично подписаные им международные договоры?В частности по Идлибу.

                В Германии,при всей сложности ситуации с США,постоянно упоминают о выходе США из сделки по Ирану.Это речь о США.Как отнесутся к Турции,в случае срыва соглашения по Идлибу?..
                1. AwaZ Офлайн
                  AwaZ Сегодня, 21:37
                  0
                  господя, какой политик на западе реально состоятельный и отвечает за слова ? Никто вообще ни разу ... Так что для них это не проблема.
                  А то что Турция слишком рьяно бросилась в Идлибский котел - это вероятно от того что их додавили " партнеры " России. Сама по себе идея мирного разруливания ситуации очень понятна, но по ходу эрдоган и Ко решили тут тупо власти РФ подставить и кинуть. Если Идлиб превратиться в очаг бандитизма и террора , то после всего что наговорил Путин , он будет выглядеть очень бледно..
                  1. ЛМН Онлайн
                    ЛМН Сегодня, 22:11
                    0
                    Цитата: AwaZ
                    господя, какой политик на западе реально состоятельный и отвечает за слова ? Никто вообще ни разу ... Так что для них это не проблема.
                    А то что Турция слишком рьяно бросилась в Идлибский котел - это вероятно от того что их додавили " партнеры " России. Сама по себе идея мирного разруливания ситуации очень понятна, но по ходу эрдоган и Ко решили тут тупо власти РФ подставить и кинуть. Если Идлиб превратиться в очаг бандитизма и террора , то после всего что наговорил Путин , он будет выглядеть очень бледно..


                    [господя, какой политик на западе реально состоятельный и отвечает за слова ? Никто вообще ни разу ... Так что для них это не проблема.


                    Тем не менее,это учитывается западными странами..как и кто выполняет свои обязательства yes
                2. den3080 Онлайн
                  den3080 Сегодня, 21:41
                  0
                  Эрдоган «переметнулся» уже много раз. Несоблюдению договорённостей Эрдоганом никто уже не удивляется, к сожалению.
                  Могу привести недавние примеры из этого региона. И они всем известны. Дружба до поцелуев в десны с Асадом - где сейчас?
                  Что говорилось в период дружбы и что потом.
                  Вспомните ещё что г-н друг Эрдоган заявлял сбив российский самолёт?
                  Судоходство с Крымом: то всё пучком, то неее... мы не признаём и так несколько раз подряд в течении нескольких месяцев(даже не лет).
                  Перечислять устанешь его «ужимки и прыжки»
                  1. ЛМН Онлайн
                    ЛМН Сегодня, 22:13
                    0
                    Цитата: den3080
                    Эрдоган «переметнулся» уже много раз. Несоблюдению договорённостей Эрдоганом никто уже не удивляется, к сожалению.
                    Могу привести недавние примеры из этого региона. И они всем известны. Дружба до поцелуев в десны с Асадом - где сейчас?
                    Что говорилось в период дружбы и что потом.
                    Вспомните ещё что г-н друг Эрдоган заявлял сбив российский самолёт?
                    Судоходство с Крымом: то всё пучком, то неее... мы не признаём и так несколько раз подряд в течении нескольких месяцев(даже не лет).
                    Перечислять устанешь его «ужимки и прыжки»

                    Дружба до поцелуев в десны с Асадом - где сейчас?
                    Что говорилось в период дружбы и что потом.

                    Вы о чём,можно поподробней тему раскрыть?
              2. poquello Онлайн
                poquello Сегодня, 20:28
                0
                дык договариваются с ним не как с членом, а будет членом ну так и разговор будет как с членом
              3. igorbrsv Офлайн
                igorbrsv Сегодня, 21:46
                0
                Да и Курдов забыли упомянуть request их Реджеп первым делом "подтянет"
            3. ЛМН Онлайн
              ЛМН Сегодня, 19:31
              +1
              Цитата: poquello
              Цитата: ЛМН
              по сути Турции придется развязывать "настоящие" боевые действия.

              а он зачем в Сирию пришел?, вот пусть террористов долбит, видать посмотрел что наши с бандами договариваются - разоружают, а вот как не посмотрел. Бармалеев сначала жмут, а потом уже беседуют.

              Ну так в том то и дело,"жмут сначала".Помимо того чем жать,нужно иметь и те самые,отсутствие которых приписывают РФ..))
          2. Урал-4320 Офлайн
            Урал-4320 Сегодня, 20:05
            0
            А что Эрдогану тут страшного? Бандформирования? - Да. Уничтожать можно и надо? - Да. Ответка на всю страну прилетит? - Только в виде точечного террора в городах.
            Да он там как на сафари с этими формированиями, мочи направо и налево. Реноме только вырастет, ну и ЧСВ тоже.
            1. ЛМН Онлайн
              ЛМН Сегодня, 20:10
              +1
              Цитата: Урал-4320
              А что Эрдогану тут страшного? Бандформирования? - Да. Уничтожать можно и надо? - Да. Ответка на всю страну прилетит? - Только в виде точечного террора в городах.
              Да он там как на сафари с этими формированиями, мочи направо и налево. Реноме только вырастет, ну и ЧСВ тоже.

              У Эрдогана как бы в своей стране не всё нормально yes
              А как показывает история,"маленькая,победоносная война",не всегда поазывает нужный эффект hi
            2. igorbrsv Офлайн
              igorbrsv Сегодня, 21:48
              +1
              А побегут то беженцы куда? До Турции рукой подать
              1. ЛМН Онлайн
                ЛМН Сегодня, 22:16
                0
                Цитата: igorbrsv
                А побегут то беженцы куда? До Турции рукой подать

                И это в том числе
            3. Paranoid50 Офлайн
              Paranoid50 Сегодня, 22:16
              0
              Цитата: Урал-4320
              А что Эрдогану тут страшного?

              Да всяко бывало. yes

    2. Livonetc Онлайн
      Livonetc Сегодня, 18:23
      +3
      Возможно Эрдоган.
      1. Mixles Офлайн
        Mixles Сегодня, 18:29
        0
        Цитата: Livonetc
        Возможно Эрдоган.

        А может Нетаньяха ему шепнул ?))))
    3. Андрей К Онлайн
      Андрей К Сегодня, 18:33
      +4
      Цитата: ljoha_d
      ...Интересно кто действительно думал что они разоружаться...

      Реджеп Тайипович сказал - сделал wassat
      Как он это делать будет - его головняк request
      Либо другой вариант - сдать этих баранов на забой САА yes
      1. poquello Онлайн
        poquello Сегодня, 18:51
        +1
        Цитата: Андрей К
        Либо другой вариант - сдать этих баранов на забой САА yes

        хе хе, туда гладко, а обратно для Эрдогана нет, надо понимать как среди ёлок ползать
    4. Dimontius Офлайн
      Dimontius Сегодня, 18:34
      0
      Это же оплот оппозиции? Да оставьте вы их, пусть себе живут там "оппозиционеры" из ан-нусры, а к ним на постоянно основе пусть приезжают правозащитные организации, аля amnasty int, если от туда эти представители в живых выберутся ,то значит все у них пучком, а если нет то мировые сми об этом будут трубить. И все само собой разрешится. Только вот боюсь все зассут туда поехать, вот нам и будет тогда аргумент в копилку, раз при таком раскладе наши опасаются добивать гнойник.
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 21:50
        0
        Если б не рыпались то и пожили б
    5. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 18:41
      +3
      Цитата: ljoha_d
      Интересно кто действительно думал что они разоружаться

      belay А, я то думал, что они сейчас начнут научные работы писать, диссертации разные, типа цыганского ансамбля песни и пляски создадут. Где то я, что-то не учёл recourse
      1. Paranoid50 Офлайн
        Paranoid50 Сегодня, 22:20
        0
        Цитата: Теренин
        я то думал, что они сейчас начнут научные работы писать, диссертации разные,

        По тактике партизанской войны. yes
        Цитата: Теренин
        типа цыганского ансамбля песни и пляски создадут.

        Большой бармалейский ансамбль "Уйгурочка". wassat
        Цитата: Теренин
        Где то я, что-то не учёл

        Да всё норм, тут вопрос мотивации. laughing
    6. артефакт Офлайн
      артефакт Сегодня, 20:23
      +1
      Цитата: ljoha_d
      Интересно кто действительно думал что они разоружаться

      надеюсь что наши рассчитывали что там НИКТО НЕ ДУМАЕТ разоружаться..
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 21:53
        0
        Думаю рассчитывали все вплоть до народного мнения. Это мы себя генералами мним
  2. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 18:19
    +5
    Если враг не сдаётся , его уничтожают ! И никаких соплей .
    1. Mixles Офлайн
      Mixles Сегодня, 18:31
      0
      Цитата: ФЕОДОР
      Если враг не сдаётся , его уничтожают ! И никаких соплей .

      Этот лозунг , уже теперь России касается..(судя по последним событиям в Сирии и мировой экономики)
      Вот такие дела идут в РВСН России.. soldier
      1. семург Офлайн
        семург Сегодня, 18:50
        +1
        Цитата: Mixles
        Цитата: ФЕОДОР
        Если враг не сдаётся , его уничтожают ! И никаких соплей .

        Этот лозунг , уже теперь России касается..(судя по последним событиям в Сирии и мировой экономики)
        Вот такие дела идут в РВСН России.. soldier

        думал ты на Марс уже улетел laughing не устал кошки мышки играть с модераторами.
        1. Mixles Офлайн
          Mixles Сегодня, 19:04
          0
          Цитата: семург
          думал ты на Марс уже улетел laughing не устал кошки мышки играть с

          Приветствую Семург! Помню я этот Новый год 1 января..(коммент про Марс...))) Вспоминаю и смех до слез..ха ха ха Самое интересное ,что я это от души писал ..
          А так нормально все ! Тут дело принципа уже идет , каждый день пишу ..И мне такое очень нравится СВОБОДУ чувствую ! hi
          Живы будем ,не помрем ..Удачи !
          Все очень серьезно мужики ..
  3. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 18:30
    +1
    "Джебхат-ан-Нусра" и "Туркестанской исламской партии" (группировка, в основном состоящая из наемников-уйгуров)
    Знают , что их всё равно утилизируют - не сканают они за умеренных и покрывать их никто не станет . А может решили поторговаться . У них один расчёт - продержаться и "куда нибудь" с "чьей нибудь" помощью переправится , но только это если и светит , то главарям , а "мясо" всё равно зачистят
  4. seregatara1969 Офлайн
    seregatara1969 Сегодня, 18:45
    +1
    в идлибе они бездействуют - за бездействие никто платить не будет !вылезти оттуда не позволят ну та же турция теперь за самоуправство - пока наши интересы с турками совпадают хоть и не полностью но всё же
  5. taiga2018 Онлайн
    taiga2018 Сегодня, 18:47
    +3
    "войско" взбунтовалось,говорят "султан" не настоящий...
  6. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 19:05
    0
    ну раз не хотят значит валить всех...
  7. тлауикол Офлайн
    тлауикол Сегодня, 19:09
    +2
    Странное название статьи — а для России это не провал? Победа что ли? В угоду туркам мы делим землю, которую взялись защищать, и за которую умирали наши солдаты. Отдали туркам и террористам целую провинцию. И даже самих террористов теперь называем оппозицией. Чему Вы все тут обрадовались?
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 19:12
      -1
      мы их оппозицией не называем...
      1. тлауикол Офлайн
        тлауикол Сегодня, 19:14
        0
        Цитата: faiver
        мы их оппозицией не называем...

        А вот П и Э называют оппозицией прямо в договоре request
  8. Skay Офлайн
    Skay Сегодня, 19:15
    +1
    ВВП изящно ножкой подвинул "идлибский чемодан" Эрдогану.
    1. faiver Офлайн
      faiver Сегодня, 19:24
      +1
      чемодан без ручки...
      1. ЛМН Онлайн
        ЛМН Сегодня, 21:04
        0
        Да и не чемодан это был,а сумка)
  9. aziat Офлайн
    aziat Сегодня, 20:01
    +2
    Цитата: ljoha_d
    Интересно кто действительно думал что они разоружаться

    Не так важно кто думал будут они разоружаться или нет, важно было узнать, что ОНИ думают, что у них в голове, нужно было вынудить свои мысли выразить действием, что сейчас и происходит, а уже на этой основе, я так думаю, будут приниматься решения, что и как с ними делать. Проще говоря, нужна была причина, повод для принятия совместного решения, и этот повод из этих ребят таким вот образом выудили. Как то так. Имхо.
  10. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 20:21
    0
    Согласно договора, Турция берет эту зону под свой контроль и ответственность и к 10 октября разоружит все бандформирования.

    Вот и посмотрим как пойдут дела у "турецкого паши", как долго он будет сортировать этих террористов на умеренных и не очень.
  11. друг зверей Офлайн
    друг зверей Сегодня, 21:28
    0
    Почему тупик? Это было ожидаемо. Посмотрим, вероятно, идет торговля турок со спонсорами анусры.