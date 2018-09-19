Тупик для Анкары? "Джебхат-ан-Нусра" в Идлибе не собирается разоружаться

Создание зоны деэскалации в провинции Идлиб, о которой договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, может не состояться. Как сообщает арабское издание Al-Masdar News, две крупнейшие группировки джихадистов, действующие в Идлибе, не собираются соглашаться на условия, предложенные Турцией.По информации издания, полевые командиры запрещенных в России террористических группировок "Джебхат-ан-Нусра" и "Туркестанской исламской партии" (группировка, в основном состоящая из наемников-уйгуров) (запрещены в России) категорически отвергают инициативу создания демилитаризованной зоны. По заявлению лидеров группировок, они не собираются передавать турецкой армии бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а также сдавать свои позиции в Идлибе и Латакии. Кроме этого они ответили отказом на предложение Турции распустить свои вооруженные формирования и отправить по домам иностранных наемников, а самим влиться в состав "северной сирийской армии".Теперь по мнению издания, Россия будет "давить" на Турцию, чтобы Анкара или уничтожила эти группировки, или "не мешала" это сделать правительственной армии Сирии.Соглашение о создании демилитаризированной зоны а Идлибе было подписано лидерами России и Турции 17 сентября этого года. Согласно договора, Турция берет эту зону под свой контроль и ответственность и к 10 октября разоружит все бандформирования.