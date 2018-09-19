Концерн "Калашников" предлагает средства для усиления охраны баз РФ в Сирии

Насколько я знаю, сегодня эта работа в полном разгаре осуществляется.

Зампред правительства России Юрий Борисов сегодня заявил о том, что в России высказана инициатива по поводу одного из способов усиления охраны на российских военных базах в Сирии. Речь идёт о базе «Хмеймим» в Латакии, а также о пункте МТО Военно-морского флота РФ в Тартусе. По словам Юрия Борисова, способ предложен представителями концерна «Калашников».Сообщается о техническом решении в виде оснащения баз автоматизированными средствами контроля.По словам Юрия Борисова, ранее задачу по усилению охраны российских военных объектов в Сирии поставил президент России, и эта задача решается.Юрия Борисова цитирует РИА Новости Одной из наиболее существенных проблем, с которыми сталкиваются базы ВС РФ в Сирии, является беспилотники боевиков. Террористы запускают БПЛА, снаряжённые взрывчаткой, в основном с территории провинции Идлиб. Для нейтрализации этой угрозы принимается комплекс мер, включая воздействие средствами РЭБ и применение средств поражения (например, ЗРПК «Панцирь-С1»). Проблема состоит и в том, что боевики предпринимают попытки приблизиться к периметру военного объекта настолько, насколько это возможно, в том числе и для нанесения удара с помощью миномётов. Несколько таких случаев за время действия базы ВКС РФ «Хмеймим» были зафиксированы ранее, причём в одном из случаев боевики сумели нанести ущерб авиационному парку.Позволят ли автоматизированные средства контроля уменьшить такого рода риски, пока вопрос.