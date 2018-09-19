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Концерн "Калашников" предлагает средства для усиления охраны баз РФ в Сирии

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Зампред правительства России Юрий Борисов сегодня заявил о том, что в России высказана инициатива по поводу одного из способов усиления охраны на российских военных базах в Сирии. Речь идёт о базе «Хмеймим» в Латакии, а также о пункте МТО Военно-морского флота РФ в Тартусе. По словам Юрия Борисова, способ предложен представителями концерна «Калашников».

Сообщается о техническом решении в виде оснащения баз автоматизированными средствами контроля.

Концерн "Калашников" предлагает средства для усиления охраны баз РФ в Сирии



По словам Юрия Борисова, ранее задачу по усилению охраны российских военных объектов в Сирии поставил президент России, и эта задача решается.

Юрия Борисова цитирует РИА Новости:
Насколько я знаю, сегодня эта работа в полном разгаре осуществляется.


Одной из наиболее существенных проблем, с которыми сталкиваются базы ВС РФ в Сирии, является беспилотники боевиков. Террористы запускают БПЛА, снаряжённые взрывчаткой, в основном с территории провинции Идлиб. Для нейтрализации этой угрозы принимается комплекс мер, включая воздействие средствами РЭБ и применение средств поражения (например, ЗРПК «Панцирь-С1»). Проблема состоит и в том, что боевики предпринимают попытки приблизиться к периметру военного объекта настолько, насколько это возможно, в том числе и для нанесения удара с помощью миномётов. Несколько таких случаев за время действия базы ВКС РФ «Хмеймим» были зафиксированы ранее, причём в одном из случаев боевики сумели нанести ущерб авиационному парку.

Позволят ли автоматизированные средства контроля уменьшить такого рода риски, пока вопрос.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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26 комментариев
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  1. Дух Воина Офлайн
    Дух Воина Сегодня, 19:16
    -6
    Борисова уважаю - всегда чётко. деловито, по существу!
    Пока не соврал ни разу.
    1. Alex_Rarog Офлайн
      Alex_Rarog Сегодня, 19:46
      -1
      Ну так предложили, дайте... Если польза будет то думаю МО закупит в большом количестве.
      1. Тралл Офлайн
        Тралл Сегодня, 20:01
        +5
        Если известно, что беспилотники запускаются боевиками из провинции Идлиб, то ликвидации подлежат боевики из провинции Идлиб. Если не известно, кто запускает беспилотники из провинции Идлиб, то уничтожению подлежит провинция Идлиб. Если не известно, кто и откуда запускает беспилотники, то можно начинать строить систему автоматизированной защиты от неизвестно откуда берущихся беспилотников.
        1. sedoj Офлайн
          sedoj Сегодня, 20:59
          +1
          Цитата: Тралл
          Если не известно, кто запускает беспилотники из провинции Идлиб, то уничтожению подлежит провинция Идлиб.

          Во как. И по...хрен, что там мирного населения в несколько раз больше, чем боевиков.
        2. Балу Онлайн
          Балу Сегодня, 21:30
          0
          Цитата: Тралл
          уничтожению подлежит провинция Идлиб

          Политика России-выдавить террористов, сберечь мирное население. Прием который применили израильтяне с Ил20 не новость. Также прикрывался авакс амерзов боингом, который сбили над Сахалином. И вообще, я такие картинки еще школьником видел в журналах типа Техника молодежи полвека назад.
          Усиление безопасности ВС РФ в Сирии необходимость вчерашнего дня, как и жесткий ответ партнерам. Если все время утираться и договариваться... В драке побеждает тот, у кого воля тверже и кто активно сопротивляется, а не лопочет "а давайте погово
          рим, а давайте договариваться".
          Я за более решительные и активные меры против партнеров тех, с кем мы боремся, партнеров террористов.
          1. КОТ БАЮН Офлайн
            КОТ БАЮН Сегодня, 21:56
            -1
            Я за более решительные и активные меры против партнеров тех, с кем мы боремся
            Согласен на все 100%.
    2. kapitan92 Офлайн
      kapitan92 Сегодня, 20:20
      +5
      Цитата: Дух Воина
      Борисова уважаю - всегда чётко. деловито, по существу!
      Пока не соврал ни разу.

      Да ну !? Все дела связанные с УВЗ, во времена командования им Сиенко замяли, а там было где развернуться ФСБ и ОБЭПу.
      Главным раздатчиком госзаказов в Минобороны считают зам. министра Юрия Борисова. Как ни странно, он не входит в так называемую "команду" Сергея Шойгу, хотя и пришел в министерство одновременно с ним. Зато Борисов – дока ВПК. До назначения в Минобороны Борисов являлся первым зампредседателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ.

      Недоброжелатели Борисова обвиняют его в том, что он строит при Шойгу "министерство в министерстве", убирая со своего пути любыми методами неугодных ему людей даже из "команды" министра.
      За Юрием Борисовым могут стоять тяжеловесы - глава "Ростех" Сергей Чемезов и Сергей Иванов, экс- руководитель администрации президента. Наверное, именно они поспособствовали назначению Юрия Борисова в Минобороны, так как сам Шойгу видел на этой должности другого человека.

      Юрий Борисов был поставлен на финансовые потоки и поначалу не высовывался, а сейчас, по мнению его недоброжелателей, является главным "распильщиком-отмывальщиком", контролирующим жирную нишу оборонзаказов. И вообще, как-то непонятно, кто сейчас является истинным хозяином Минобороны. Шойгу или Борисов?
      В 2015 г. Юрий Борисов оказался в эпицентре скандала с чертежами якобы секретной подводной лодки, которые попали в камеры телеканала "Звезда". Держал папку с чертежами Юрий Борисов. Далее был гнев Путина, расследование ФСБ и возбуждение уголовного дела о разглашении гостайны. Которое, естественно, почему-то ничем не закончилось.
      В том же году на сайте chang.org была размещена петиция, обращенная к президенту РФ, Генпрокуратуре, и Следственному комитету, о деструктивной деятельности Юрия Борисова. Петиция была от имени группы отставных военных, ветеранов ВС.

      В петиции говорилось о том, что Юрий Борисов не занимается укреплением ВС, а реализует свои проекты и амбиции, устраняет неугодных, использует Минобороны в своих корыстных целях и тем самым подрывает авторитет как российской армии, так и министра обороны Сергея Шойгу.

      Упомянули ветераны и о том, что некоторые оборонные предприятия при Борисове стали постоянно получать многомиллиардные контракты. Среди них – "Научно-исследовательский институт систем связи и управления" (НИИССУ), который раньше контрактов на такие большие суммы не имел.

      Написали и о том, что были обнаружены миллиардные хищения в программе по внедрению ГЛОНАСС, которую курировал Юрий Борисов. И о том, что он владеет 60% акций НТЦ "Модуль". И имеет личную заинтересованность в получении госконтрактов. Никаких последствий для Борисова петиция не имела.

      И вот теперь Борисов в правительстве. Цель достигнута??? А может , впереди должность Министра Обороны? hi
  2. Дух Воина Офлайн
    Дух Воина Сегодня, 19:21
    -10
    "По словам Юрия Борисова, ранее задачу по усилению охраны российских военных объектов в Сирии поставил президент России, и эта задача решается. " - в этом и есть мудрость Вождя! Он может ПРЕДСКАЗЫВАТЬ. ПЕРЕИГРЫВАТЬ врагов. Видит на два, три, пять шагов вперёд.
    Важно, чтобы у него были талантливые помощники.

    На этом фото, мне нравятся Рогозин и Медведев. Вроде Медведев и шляпа - но БЕРЕГИСЬ любой!!!
    А Рогозин - да, настоящий сорви-голова. Такой парень в атаку ходит на штыки.
    1. shugar Онлайн
      shugar Сегодня, 22:23
      +1
      Цитата: Дух Воина
      "По словам Юрия Борисова, ранее задачу по усилению охраны российских военных объектов в Сирии поставил президент России, и эта задача решается. " - в этом и есть мудрость Вождя! Он может ПРЕДСКАЗЫВАТЬ. ПЕРЕИГРЫВАТЬ врагов. Видит на два, три, пять шагов вперёд.
      Важно, чтобы у него были талантливые помощники.

      На этом фото, мне нравятся Рогозин и Медведев. Вроде Медведев и шляпа - но БЕРЕГИСЬ любой!!!
      А Рогозин - да, настоящий сорви-голова. Такой парень в атаку ходит на штыки.

      Вы постебаться решили? Или серьезно? laughing
  3. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 19:21
    0
    средства для усиления охраны базы?партия ак-12?
  4. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 19:22
    +5
    "Позволят ли автоматизированные средства контроля уменьшить такого рода риски, пока вопрос. "
    Этот вопрос останется вопросом до боевого применения. Это всегда так. Другое дело, что было бы хорошо обеспечить периметр баз радиусом в 8-10км Хотя бы РЭБ. Чтоб в том радиусе ни одна ракета не вышла с направляющей. А в радиусе 6-8км - аппаратное наблюдение, чтоб никакой обмылок с минометом не проскользнул без очистительного дУша от "Града" до "Солнцепёка".
    Сразу уточняю. Мечты это, к сожалению.
    1. Дух Воина Офлайн
      Дух Воина Сегодня, 19:29
      -8
      Цитата: Стройбат запаса
      "Сразу уточняю. Мечты это, к сожалению.
      - Вы не верите в Россию???
      1. Стройбат запаса Офлайн
        Стройбат запаса Сегодня, 19:39
        +4
        Я не верю в то, что подобная система безопасности будет развернута на территории Сирии
  5. GELEZNII_KAPUT Офлайн
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 19:27
    +4
    Концерн «Калашников» в последнее время, в каждой бочке затычка, их Рогозин покусал?! Ни кто не в курсе?!! wassat
    1. Айболит Офлайн
      Айболит Сегодня, 21:05
      +2
      Цитата: GELEZNII_KAPUT
      их Рогозин покусал?! Ни кто не в курсе?!!

      июнь 2018 Заместителем министра обороны России назначен бывший генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко.


      Он же:
      бывший старший вице-президент "АвтоВАЗа" (-2009)
      генеральный директор ООО "Аэроэкспресс", принадлежащего бывшей жене Ликсутова.
      племянник Чемезова
      Дмитрий Рогозин, бывший вице-премьер (ныне глава корпорации «Роскосмос»), отмечал, что Криворучко является «достаточно опытным человеком, работавшим в различных отраслях». По словам чиновника, новый заммининистра обороны зарекомендовал себя «эффективным менеджером».....
  6. Romario_Argo Офлайн
    Romario_Argo Сегодня, 19:33
    +3
    самое лучшее усиление это насытить ПВО Сирии РЛС Небо, АСУ, ЗРК С-300ПМУ-2, Бук-М3, Тор-М2
    1. keeper03 Офлайн
      keeper03 Сегодня, 19:40
      +4
      К этому усилению по прежнему будет не хватать волевого решения главкома - валить неприятеля ни при каких обстоятельствах ! recourse hi Вот самое главное усиление нашего контингента в САР ! soldier
      1. Дух Воина Офлайн
        Дух Воина Сегодня, 19:46
        -8
        Цитата: keeper03
        К этому усилению по прежнему будет не хватать волевого решения главкома - валить неприятеля ни при каких обстоятельствах ! recourse hi Вот самое главное усиление нашего контингента в САР ! soldier

        - правильно! Падежов русскага языков!
      2. Romario_Argo Офлайн
        Romario_Argo Сегодня, 19:58
        -1
        не хватать волевого решения главкома

        Сирии - побольше РСЗО Смерч и ОТРК Искандер с Экспортными КР Калибр
        не нарушая договора о РСМД и не распространению ракетных технологий т.е. не более 300 км (РКРТ)
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:36
    +1
    а у нас как всегда-пока в темечко птица кукарекающая не клюнет,никто ничего делать не будет fool
  8. spektr9 Офлайн
    spektr9 Сегодня, 19:49
    0
    На базах нужны полностью автоматические средства которые в случаи чего перехватят все ракеты и воздушные цели представляющие угрозу, без возможности их быстрого отключение нашим верховным командованием, а то боюсь в ином случаи базы будут уничтожены
  9. ЗВС Офлайн
    ЗВС Сегодня, 19:53
    +1
    Что это даст? Самолеты сбивают в вздухе!. Нахрена такие полумеры? Втереть очки россиянам? Любая попытка сбить наш самолет должна наказываться самым жесточайшим образом, а не только помидорной войной!
  10. Mixles Офлайн
    Mixles Сегодня, 20:00
    0
    Одной из наиболее существенных проблем, с которыми сталкиваются базы ВС РФ в Сирии, является беспилотники боевиков. Террористы запускают БПЛА,

    "Прощупывают" наши ПВО в Сирии, Израиль и главное США этими провокациями постоянно!..
    Россия сейчас ,чтобы доказать всему миру какие мы "крутые" создадим эшелонированную ПВО в Сирии на радость ВСЕМ недругам ..Короче спалят и все вычислят
    Этакий полигон учебный будет, перед вторжением в Россию ..? А Скорее всего унижение России очередное будет и снижение рейтинга наших вооружений и так далее Там санкции еще дополнительные и СМУТА обеспечена..Нельзя в Сирии поставлять современное ПВО ! Лучше танковую дивизию с нашими экипажами..и учения устроить на границе с......
    Вон тоцкие рвутся в бой ,отомстить за Прохоренко и в Чечне себя проявили серьезно. soldier
  11. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 20:17
    +1
    Цитата: Romario_Argo
    самое лучшее усиление это насытить ПВО Сирии РЛС Небо, АСУ, ЗРК С-300ПМУ-2, Бук-М3, Тор-М2

    ...и модернизированными "Шилками"! laughing
  12. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 20:18
    +2
    Цитата: _Kotegpushisteg_
    средства для усиления охраны базы?партия ак-12?

    Комплекс "Стена" wassat
  13. faiver Офлайн
    faiver Сегодня, 20:36
    +1
    Что это вообще было? сообщение ни о чем, в стиле - все будет хорошо....