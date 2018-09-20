«Чёрная ночь»: вариант модернизации танка Challenger Mk 2 от BAE Systems



Рекламный плакат проекта CLEP от BAE Systems / baesystems.com



Серийный ОБТ Challenger Mk 2. Фото Wikimedia Commons



Опытный танк Black Night в цеху компании-изготовителя. Фото Janes.com



Он же, вид спереди. Фото Gurkhan.blogspot.com



Блок оптико-электронного оборудования Safran PASEO, установленный на бронемашину. Фото Safran Electronics & Defense / safran-electronics-defense.com



Опытный танк с включенными фарами. Фото Gurkhan.blogspot.com

По материалам сайтов:

https://baesystems.com/

https://safran-electronics-defense.com/

http://leonardocompany.com/

https://gov.uk/

http://janes.com/

http://defensenews.com/

https://vpk.name/

http://btvt.info/

http://gurkhan.blogspot.com/

По мнению британского командования, имеющиеся основные боевые танки Challenger Mk 2 перестали отвечать современным требованиям к бронемашинам армии. В связи с этим несколько лет назад был запущен тендер на создание перспективного проекта модернизации, по которому в дальнейшем будут перестраиваться имеющиеся танки. Несколько дней назад один из участников этой программы представил свое видение будущей модернизации бронетанковой техники. Консорциум во главе с компанией BAE Systems впервые показал опытный образец танка с рабочим обозначением Black Night.В 2013 году командование армии Великобритании запустило программу CLEP (Challenger Mk 2 Life Extension Programme – «Программа продления жизненного цикла «Челленджер-2»), целью которой является создание нового проекта ремонта и модернизации наличной бронетехники. Согласно планам военачальников, в течение нескольких следующих лет промышленность должна была создать комплекс мер по обновлению серийного танка, которые позволили бы продолжать эксплуатацию техники в 2025-35 годах. Без новой модернизации танки Challenger Mk 2 могут использоваться только до середины двадцатых годов, тогда как восстановление технической готовности и обновление приборов обеспечит существенное продление этих сроков.В 2013 году утверждалось, что в обозримом будущем можно будет запустить серийную модернизацию танков и в разумные сроки обновить весь имеющийся парк. Однако вскоре было установлено, что не все танки можно будет привести в соответствие с представленным техническим заданием. В связи с этим требования к CLEP изменились – из них убрали несколько важных пунктов. В дальнейшем требования несколько раз дорабатывались; их окончательная версия появилась только в 2016 году.По желанию британских военных, улучшенный «Челленджер-2» должен получить новые прицелы командира и наводчика, соединенные с современной системой управления огнем. За счет этой аппаратуры предлагается повысить точность и эффективность огня. Также требуется интегрировать СУО со средствами связи и управления, обеспечивающими быстрый обмен данными с другими танками и командованием. Заказчик желает оснастить технику дополнительной защитой нескольких типов. Также необходимо доработать силовую установку, внедрив новые компоненты и принципы работы. Это позволит повысить подвижность машины без необходимости применения совершенно нового двигателя.К 2016 году министерство обороны Великобритании получило несколько заявок на участие в программе CLEP. Свой интерес к модернизации танков проявил целый ряд британских и зарубежных предприятий. После первого этапа сравнений военные выбрали участников программы. Ими стали две группы, объединяющие по несколько организаций. Во главе одной из них была компания BAE Systems, другой руководила Rheinmetall Landsystem.В течение некоторого времени оба консорциума вели опытно-конструкторские работы и готовили необходимую документацию. В 2017 году они получили контракты на разработку полноценных проектов CLEP, пригодных к немедленной постановке в производство. Согласно условиям этих контрактов, на проведение работ отводится два года. Готовые опытные образцы следует представить заказчику в 2019 году, после чего будет выбран более удачный вариант модернизации танка. На текущий этап программы выделяется финансирование в размере 53 млн фунтов стерлингов. Непосредственно на проведение работ два консорциума получили по 23 миллиона. Остальные средства являются резервными и будут использоваться при необходимости.Один из проектов модернизации «Челленджеров-2» разрабатывается группой компаний во главе с BAE Systems. Она отвечает за определение основных особенностей проекта, а также за общую координацию работ. Вместе с ней на правах создателей и поставщиков необходимых комплектующих работают фирмы General Dynamics UK, QinetiQ, Leonardo, Moog и Safran. Таким образом, проект CLEP от BAE Systems, создаваемый в интересах британской армии, должен стать результатом международного сотрудничества.По условиям контракта, компания BAE Systems и ее коллеги должны были не позднее первых месяцев 2019 года представить опытный танк, переоборудованный по их проекту. Как оказалось, необходимые работы были выполнены с существенным опережением графика, и прототип модернизированного Challenger Mk 2 уже существует. Несколько дней назад опытный образец показали журналистам издания Jane's. Кроме того, компания-разработчик раскрыла некоторые технические подробности своего проекта.Первый танк Challenger Mk 2 LEP от BAE Systems получил собственное имя Black Night («Черная ночь») и соответствующую окраску. Сейчас он находится в цеху предприятия-изготовителя, но в самое ближайшее время должен отправиться на полигон для заводских испытаний. По результатам этих проверок будет осуществляться доводка конструкции. После проведения заводских испытаний танк передадут заказчику, который сможет сравнить два модернизированных «Челленджера» и выбрать более удачный.Согласно опубликованным данным, проект CLEP не предусматривает серьезную перестройку существующей боевой машины. Основная масса главных узлов и агрегатов остается на своих местах, хотя некоторые из них могут дорабатываться тем или иным образом. В первую очередь, заказчик и разработчик решили сохранить имеющиеся корпус и башню со штатной защитой. Лобовая проекция танка Challenger Mk 2 оснащается комбинированной броней Chobham, отличающейся достаточно высокими характеристиками. В проекте модернизации ее оставили без изменений.В то же время, военные и конструкторы более не намерены полагаться только на собственную броню танка. «Черная ночь» комплектуется несколькими средствами дополнительной защиты. Так, на лобовых листах башни сохранены пакеты дымовых гранатометов. Рядом с ними находятся приборы комплекса оптико-электронного подавления MUSS немецкого производства. На крыше башни, вблизи бортов, установлены два пусковых устройства комплекса активной защиты IMI Iron Fist израильского производства.Любопытно, что новый прототип демонстрировался без навесных модулей какого-либо типа, тогда как линейные бронемашины комплектуются различными средствами дополнительной защиты. Возможно, их просто не стали монтировать до вывода танка на испытания. Также можно предполагать, что отсутствие навесных агрегатов связано с требованиями заказчика относительно боевой массы техники.В кормовом моторном отсеке сохраняется дизельный двигатель типа CV12-6A, развивающий мощность 1200 л.с. При этом, согласно техническому заданию, используется новая система управления силовой установкой, оптимизирующая расход топлива и нагрузку на агрегаты. Ожидается, что это немного увеличит подвижность танка на разных местностях, а также приведет к росту запаса хода и межремонтного ресурса. Ходовая часть с независимой гидропневматической подвеской остается прежней.Изначально британские военные желали оснастить модернизированные Challenger Mk 2 новым орудием, однако проработка этого вопроса привела к негативным результатам. Выяснилось, что замена орудия возможна далеко не на всех строевых танках. Вследствие этого проект Black Night и его конкуренты предусматривают сохранение имеющегося 120-мм нарезного орудия L30A1 с большинством сопутствующих систем. Повышать огневую мощь и эффективность стрельбы предлагается за счет более совершенной СУО и новых боеприпасов. Разработка новых снарядов стартовала почти одновременно с программой CLEP.Танк CLEP сохраняет штатное вспомогательное вооружение базовой бронемашины. На орудийной установке по-прежнему находится спаренный пулемет L94A1 калибра 7,62 мм. На крыше остается открытая установка для одного из серийных пулеметов. По неким причинам разработчики «Черной ночи» решили не применять дистанционно управляемый боевой модуль, способный повысить безопасность экипажа.Компания BAE Systems вместе со смежниками самым серьезным образом переработала систему управления огнем. Теперь в ее составе используются современные приборы отечественного и зарубежного производства. С основными элементами СУО сопряжены прицелы, вычислители, наборы датчиков и т.д. Утверждается, что такая СУО обеспечит прирост основных боевых характеристик.На крыше модернизированного танка устанавливается новый панорамный прицел командира типа PASEO от компании Safran. Ее корпус со всеми необходимыми оптическими приборами помещен внутри броневого кожуха с окном для обзора. Наводчику теперь предлагается использовать комплекс оптико-электронной аппаратуры от компании Leonardo, включающий все необходимые приборы для работы днем и ночью. Авторы нового проекта не забыли и про водителя. Для работы в темное время суток он располагает прибором Leonardo DNVS 4.Система управления огнем связана со средствами связи, обеспечивающими прием и передачу целеуказания. Благодаря этому обновленный танк сможет эффективнее взаимодействовать с другими боевыми машинами и командованием.Компания BAE Systems выступила с оригинальным предложением. Ее танк Challenger Mk 2 Black Night по своему радиоэлектронному оснащению частично унифицирован с перспективным семейством боевых бронированных машин Ajax, создаваемых в настоящее время для британской армии. Утверждается, что такая унификация даст ряд очевидных плюсов производственного и эксплуатационного характера, а кроме того, упростит подготовку армейских экипажей.Проекты CLEP и Ajax предусматривают максимальное сходство рабочих мест и принципов работы командира боевой машины. Таким образом, танкист-командир после незначительной и кратковременной переподготовки сможет освоить должность командира боевой машины пехоты, разведывательной машины или иного образца на платформе «Эйджекс». Будет возможен и «обратный» перевод специалистов – с БМП на танки. Ожидается, что все это упростит и ускорит подготовку экипажей для бронетанковых войск, укомплектованных техникой нескольких типов.Обитаемые объемы танка и их оснащение доработаны в сторону улучшения эргономики. Согласно целям организаций-разработчиков, это должно облегчить длительную боевую работу экипажа в тех или иных условиях. Заявлена возможность выполнения миссии типа «охотник-убийца» в течение суток без необходимости покидания танка. Для этого используются всепогодная всесуточная оптика, климатические системы, эргономичные рабочие места, запас провизии и т.д.По результатам предложенной модернизации основной боевой танк Challenger Mk 2 LEP имеет массу и габариты примерно на уровне базового образца. После необходимых изменений происходит некоторое увеличение высоты, связанное с командирским прицелом, а также изменяется масса. Серийный «Челленджер-2» с установленными на нем дополнительными модулями бронирования и другим оснащением весит порядка 75 т. Танк Black Night в представленной конфигурации имеет массу не более 63-65 т. Впрочем, установка навесных устройств способна уравнять вес двух бронемашин.В настоящее время опытный образец от консорциума во главе с BAE Systems проходит необходимые проверки и готовится к испытаниям на полигоне. В следующем году министерство обороны Великобритании должно будет сравнить эту машину с альтернативным образцом, который должна подготовить группа компаний под руководством Rheinmetall. Какой из представленных вариантов модернизации в большей мере устроит заказчика – пока остается только гадать.При этом прогнозирование пока затруднено. Консорциум «Рейнметалла» уже огласил примерный облик своего модернизированного танка, но пока не представил готовый прототип. Очевидно, что эта бронемашина уже строится и будет представлена в самое ближайшее время. Однако пока она не готова, вследствие чего ее крайне трудно оценивать.В 2019 году министерство обороны намерено провести сравнительные испытания и определить, какой из предложенных проектов следует доводить до производства. Уже в следующем году предполагается заключить контракт на массовую модернизацию техники из строевых частей. Согласно условиям этого контракта, предприятие-подрядчик будет выполнять капитальный ремонт танков, после чего их можно будет оснащать новыми устройствами того или иного рода.Согласно ранее публиковавшимся данным, большая часть состоящих на вооружении танков должна будет пройти ремонт и модернизацию до 2025 года. Именно в этот период у техники истекут сроки эксплуатации, а по результатам ремонта их удастся серьезно продлить. Командование предполагает, что танки Challenger Mk 2 будут оставаться на вооружении до середины тридцатых годов, и будущая модернизация по проекту CLEP позволит им до конца службы сохранять высокие характеристики.В настоящее время в частях сухопутных войск Великобритании в исходной роли эксплуатируется 227 танков «Челленджер-2». Еще несколько десятков подобных машин используются в качестве учебных или находятся на хранении. По всей видимости, модернизацию по программе CLEP пройдут только линейные бронемашины. После этого они смогут продолжать службу до 2035 года, когда должна будет стартовать новая программа перевооружения.С начала прошлого десятилетия Великобритания не производит новые основные боевые танки. Однако подобная техника остается в строю и нуждается в регулярном обновлении, за счет которого можно обеспечить соответствие актуальным требованиям. Нынешний проект модернизации танков Challenger Mk 2 Life Extension Programme завершает прохождение одой из важнейших стадий и приближается к старту работ со строевой техникой. Один из вариантов обновления танка уже представлен, и вскоре должен появиться новый. Какой из них военные посчитают более удачным и пригодным для принятия на вооружение – будет объявлено в следующем году.