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Россия готовит последний гвоздь в крышку прибалтийского транзита

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За первые пять месяцев текущего года прибалтийские порты перевалили в 2,3 раза меньше груза, чем за тот же период прошлого года. В то же время в России товарооборот балтийских портов вырос почти на 12%. И это прямо связанные между собой факты, ведь уже который год наша страна проводит политику переориентации грузопотоков с прибалтийских на собственные порты. Поэтому ударными темпами строятся новые и модернизируются старые портовые мощности России в Балтийском море.

Все это больно бьет по экономике прибалтов. Хотя даже сейчас Москва продолжает предлагать своим соседям отбросить политику и развивать экономические проекты сообща. Так, порту в Латвии мы предлагали контракт на хранение труб для "Северного потока-2", что дало бы ему 25 млн долларов чистого дохода. Однако латвийские политики горделиво отказались от этого предложения. Россия развела руками и нашла более сговорчивого компаньона, а грузооборот Прибалтики продолжил свой путь в пропасть.

Сегодня в калининградском порту Пионерский ведется масштабное строительство стоимостью 7 млрд рублей. Здесь строится крупный терминал с двумя причалами. Этот проект в корне поменяет всю пассажирскую и грузовую логистику в регионе и станет последним гвоздем в крышку прибалтийского транзита.


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25 комментариев
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  1. Влад5307 Офлайн
    Влад5307 Сегодня, 20:17
    +7
    Этот проект в корне поменяет всю пассажирскую и грузовую логистику в регионе и станет последним гвоздем в крышку прибалтийского транзита.

    Ну туда им и дорога - нашим недругам!
    1. Каттани Офлайн
      Каттани Сегодня, 20:26
      +2
      Вот кто действительно на граждан своих плюёт во благо своих заокеанских хозяев.
      Страну в утиль, а граждан на колени.
    2. Опер Офлайн
      Опер Сегодня, 20:27
      +6
      Главный доход этих псевдогосударств приходится на такой "продукт", как русофобия! Зачем им порты вообще и какой то грузооборот?! Порты им не нужны! Пусть живут за счет своего традиционного ремесла?! Что не хватает?! Ну это уж кто на, что учился!
      1. Анатоль Клим Офлайн
        Анатоль Клим Сегодня, 20:38
        -2
        Цитата: Опер
        Зачем им порты вообще и какой то грузооборот?! Порты им не нужны!

        Лукашенко выбирает латышские порты вместо литовских и российских.
    3. vovanpain Офлайн
      vovanpain Сегодня, 20:34
      +2
      Так, порту в Латвии мы предлагали контракт на хранение труб для "Северного потока-2", что дало бы ему 25 млн долларов чистого дохода. Однако латвийские политики горделиво отказались от этого предложения.

      А по кой чёрт лимитрофобам что то предлагать? Своё главное ремесло - гавкать из подворотни на Россию и лизать сапоги заморскому хозяину они не оставят.
    4. Игорь В Офлайн
      Игорь В Сегодня, 20:51
      +1
      В Пионерске раньше была база "Океанрыбфлот". Теперь строят пассажирский порт, в том числе для яхт. Рядом игровая зона. Причём тут грузовая логистика, не понятно. Калининградские порты ещё далеко не загружены, чтобы строить новый грузовой порт.
  2. ODERVIT Офлайн
    ODERVIT Сегодня, 20:22
    0
    Триболтика- это их выбор
  3. Серж Горелый Офлайн
    Серж Горелый Сегодня, 20:23
    +1
    Надо было раньше думать, при СССР. Калининградская обл. вплоть до середины нулевых была отстой, где- то после 2005 г. всё начало меняться, сейчас посмотреть приятно. Кто мешал сразу вывести с Юрмалы русские фестивали? Почему порты стали развивать только после Бронзового Солдата?
    1. seti Офлайн
      seti Сегодня, 20:28
      +4
      Они начали развиваться сразу после прихода ВВП. С начала 2000 года. Посмотрите историю терминалов портов Усть Луги и Высотска. И количество перевалки грузов. Это долговременная стратегия в политике государства Российского.
    2. Был Мамонт Офлайн
      Был Мамонт Сегодня, 20:28
      +1
      Цитата: Серж Горелый
      Почему порты стали развивать только после Бронзового Солдата?

      Какие порты на Балтике незамерзающие в курсе?
      В принципе,"обрезать" надо было после объявления независимости. Но, бизнес ,однако. Говорят, денежка не пахнет. Пахнет, потом и кровью.
      1. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 20:32
        +3
        Цитата: Был Мамонт
        Цитата: Серж Горелый
        Почему порты стали развивать только после Бронзового Солдата?

        Какие порты на Балтике незамерзающие в курсе?
        В принципе,"обрезать" надо было после объявления независимости. Но, бизнес ,однако. Говорят, денежка не пахнет. Пахнет, потом и кровью.

        В Балтийске и Пионерске незамерзающие. В курсе. Я здесь живу.
        1. Был Мамонт Офлайн
          Был Мамонт Сегодня, 20:56
          -1
          Цитата: Серж Горелый
          В Балтийске и Пионерске незамерзающие. В курсе. Я здесь живу.

          Вы ратуете за Литву или за Польшу? Калининград нынче-остров.
          1. Серж Горелый Офлайн
            Серж Горелый Сегодня, 21:00
            +4
            Цитата: Был Мамонт
            Цитата: Серж Горелый
            В Балтийске и Пионерске незамерзающие. В курсе. Я здесь живу.

            Вы ратуете за Литву или за Польшу? Калининград нынче-остров.

            Балтийск и Пионерск в Калининградской области. С какого перепуга вы решили что я ратую за Литву или Польшу? Это даже забавно.
            1. Был Мамонт Офлайн
              Был Мамонт Сегодня, 21:02
              +1
              Цитата: Серж Горелый
              С какого перепуга вы решили что я ратую за Литву или Польшу? Это даже забавно.

              Грузы с Балтийска , скажем, в Рязань из порта как переправлять собираетесь. Никак Аэрофлотом морские контейнеры фигачить?
              1. Серж Горелый Офлайн
                Серж Горелый Сегодня, 21:06
                0
                Цитата: Был Мамонт
                Цитата: Серж Горелый
                С какого перепуга вы решили что я ратую за Литву или Польшу? Это даже забавно.

                Грузы с Балтийска , скажем, в Рязань из порта как переправлять собираетесь. Никак Аэрофлотом морские контейнеры фигачить?

                Точчно! А нарисуйте, чем проще в Рязань с Польши отправить?
                1. Был Мамонт Офлайн
                  Был Мамонт Сегодня, 21:19
                  0
                  Цитата: Серж Горелый
                  Точчно! А нарисуйте, чем проще в Рязань с Польши отправить?

                  Через Питер будет, однако, веселей. И облом полякам и литовцам. Беда только, замерзающий порт.
    3. ROSS 42 Офлайн
      ROSS 42 Сегодня, 20:36
      -3
      Цитата: Серж Горелый
      Почему порты стали развивать только после Бронзового Солдата?

      Потому что даже живые солдаты мало волнуют власть. Они даже не понимают то горе, какое испытывают родные от напрасной, никому не нужной гибели родного человека, решившего защищать Отечество, а на деле сложившего голову от разгильдяйства и "хитропланового" ведения боевых действий...
  4. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 20:33
    -9
    Пусть "загнётся" Прибалтика... belay Пусть станет хуже во всех странах, что расположились вдоль российских границ... stop А что, России от этого станет лучше? Все вдруг станут жить долго и счастливо? belay
    Это говорит только об одном: империя, которую так долго собирали цари и Советская власть пала. И скоро, совсем скоро, как бы вы тут не пыхтели и не надували щёки, может сдаться, что от былой славы Владимира останется 14 удельных феодальных княжеств. А Москва, о необходимости расширения которой так долго (потому что косоязычен) говорил Собянин, скроется за валами мусорных и отходов жизнедеятельности. А столицей она будет называться не по праву, а по понятиям. Такая вот программа развития...
    1. ser65 Офлайн
      ser65 Сегодня, 21:06
      +4
      вроде еще не пятница.... а бред сивой кобылы так и льётся с экрана.
    2. Андрей ВОВ Офлайн
      Андрей ВОВ Сегодня, 21:24
      0
      Какие грибы вы ели???
    3. Maverick78 Офлайн
      Maverick78 Сегодня, 21:37
      0
      Твои предложения по развитию? Захват всего отколовшегося не предлагать. А то опять получите спору существ которые будут считать что вы у них все сало съели.
    4. Опер Офлайн
      Опер Сегодня, 21:44
      +1
      Это мечты у человека такие... Скромные кстати! Почитайте украинскую прессу! Хотя начать лучше, как раз с латвийской. Ну, чтобы переход плавнее был. А вообще так вот плющит русофобов. Страдают они очень.
  5. Феникс_Львов Онлайн
    Феникс_Львов Сегодня, 21:53
    0
    Я бы хотел сказать, что за русофобию надо платить, но не могу - Россия чхать хотела на интересы русских за границей, если если есть выбор между ними и деньгами.
  6. muhomor Онлайн
    muhomor Сегодня, 22:00
    0
    Не пойму! как порт в Калининградской обл. (анклав) улучшит т request ранспортную логистику в стране?
  7. kotik77713 Офлайн
    kotik77713 Сегодня, 22:07
    0
    Близкие соседи по карте нужны конечно, если не хотят дружить их проблемы! Сотрудничество должно быть обоюдным и взаимовыгодным. А не так что -, старший всегда платит. Так пытается сделать Белоруссия, и нашим и вашим! Скоро детские болезни пройдут в Прибалтике, после и Батька созреет окончательно! Теленок просто не в состоянни будет сосать двух маток!