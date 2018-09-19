Видео Россия готовит последний гвоздь в крышку прибалтийского транзита Сегодня, 20:09 25

За первые пять месяцев текущего года прибалтийские порты перевалили в 2,3 раза меньше груза, чем за тот же период прошлого года. В то же время в России товарооборот балтийских портов вырос почти на 12%. И это прямо связанные между собой факты, ведь уже который год наша страна проводит политику переориентации грузопотоков с прибалтийских на собственные порты. Поэтому ударными темпами строятся новые и модернизируются старые портовые мощности России в Балтийском море.



Все это больно бьет по экономике прибалтов. Хотя даже сейчас Москва продолжает предлагать своим соседям отбросить политику и развивать экономические проекты сообща. Так, порту в Латвии мы предлагали контракт на хранение труб для "Северного потока-2", что дало бы ему 25 млн долларов чистого дохода. Однако латвийские политики горделиво отказались от этого предложения. Россия развела руками и нашла более сговорчивого компаньона, а грузооборот Прибалтики продолжил свой путь в пропасть.



Сегодня в калининградском порту Пионерский ведется масштабное строительство стоимостью 7 млрд рублей. Здесь строится крупный терминал с двумя причалами. Этот проект в корне поменяет всю пассажирскую и грузовую логистику в регионе и станет последним гвоздем в крышку прибалтийского транзита.





