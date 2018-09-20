Вопросы на обломках
Вот теперь, когда голова более-менее остыла и не так горько осознавать очередной удар по репутации страны в целом и Вооруженных сил в частности, хочется задать несколько вопросов.
Вопросы не поровну, но в адрес наших и «ихних».
Вопрос 1. Геополитический.
Рассмотрел бы любовный треугольник, но… Судите сами. Сирия. С Сирией у нас все понятно. Друг, союзник и все такое. Сирию мы защищаем от кого-то, боремся на ее территории с международным терроризмом и так далее. Ну там все с терроризмом воюют, США, Франция, Великобритания, Израиль. Пожалуй, только Турция не воюет. Да, турецкий контингент имеет место присутствовать, но не столько в плане борьбы с террористами, сколько в плане вразумления курдов, которые являются для Турции своей головной болью. В целом - тоже "своя" война, как у Израиля.
Израиль. Израиль у нас воюет с терроризмом, но несколько с иным. А заодно воюет с Сирией, с которой дружит Россия. Это важный момент, потому что Россия с Израилем вроде как даже в друзьях или партнерах.
И вот все бы ничего, но есть еще Иран. Иран, который дружит с Сирией, дружит с Россией и всеми силами желает узреть финал Израиля как государства.
Но есть проблема. У Ирана нет общей границы с Израилем, чтобы устроить там либо бадабум, либо еще что-либо.
Зато есть Сирия. Где израильские военные систематически и регулярно отправляют на встречу с Аллахом иранских коллег. Это в общем-то признано и особых подтверждений не требует. Иранцы регулярно погибают в Сирии от рук израильских военных.
Итак, первый вопрос.
Какого, простите, дьявола, иранские военные делают на таком милом расстоянии от нашей базы?
Либо, простите, какого там бомбили господа евреи?
Учитывая, что я не слышал пока ни одного вразумительного протеста от сирийских, российских и иранских военных насчет израильских действий, вывод только один. Израильские четко отрабатывают по иранским в соответствии с какими-то договоренностями.
Доказательства в виде некрологов систематически публикуются, российским, как я понимаю, плевать, сирийским тоже. У Ирана этих военных… Вот никто особо и не протестует.
Вопрос 2. Прикрывающий.
Итак, ситуация: на аэродроме в Латакии, менее чем в 20 километрах от авиабазы Хмеймим, стоит «Боинг-747» иранской авиакомпании. Вроде бы с грузом оружия, вроде бы под разгрузкой.
Вроде бы – потому что данные подцепил на израильской стороне.
Иран. Наш союзник. Иранский самолет на сирийском аэродроме. В 20 километрах от нашей базы.
Вы понимаете всю дурь проблемы? Атака на самолет/склады/конвои, которые находятся в 20-ти километрах от нашей базы. И никакой защиты? Ладно, самолеты. Дело долгое. Но как насчет С-400, «Панцирей» и прочей чепухи, которую понапритащили после сбитого Су-24? С этим как?
Получается, что в следующий раз господа евреи отработают по Хмейниму, и отработают удовлетворительно, поскольку там или никто не рыпнется, или…?
Вопрос к Минобороны России.
Зачем тогда тащили в Сирию всю эту технику, потрясая ей на весь мир? Зачем делали кучу и одно заявление на тему того, что «не допустим, защитим»?
В теории один сбитый Ф-16 Израиля – и бесподобная реклама нашим ЗРК плюс тишина в воздушном пространстве Сирии надолго.
На практике – 15 трупов на ровном месте. И огромные сомнение как в возможностях наших ЗРК, так в возможностях наших военных. О дипломатах чуть позже.
Вопрос 3. Союзнический.
Самое время вспомнить, как все радовались и обсуждали новость, что остатки системы ПВО Сирии, доставшейся еще при СССР, просто роскошно перехватывает американские «Томагавки». Многие тогда отметились, потом. Правда, эксперты доказали, что это были не взрывы «Топоров», а результаты срабатывания самоликвидаторов, но ничего, картинка была вполне себе.
Вот если бы на протяжении последнего времени систематически не контактировал с вернувшимися из Сирии, наверное, смолчал бы. Но дело в том, что я не раз и не два задавал этот вопрос: «А как сирийцы?».
Ответы были разные и разнообразные. Суть одна. Есть исключения, и в лучшую, и в худшую стороны, но сложнее АК и РПГ-7 в основной массе использовать не могут. Не получается. Несмотря на образование и обучение.
У меня вопрос: а вообще кто-нибудь проверял уровень обученности этих… зенитчиков? И стоял ли за спиной злой дядя со «Стечкиным»? Понятно, что не стоял. Мне по крайней мере понятно.
Налет четверки израильских самолетов длился 10 минут. Нормально. Прилетели, шарахнули, улетели. Сирийские ПВО 40 (сорок) минут чего-то там отражали.
Вопрос: а что они там отражали?
И как вообще вышло, что российский самолет, который они прекрасно должны были видеть на радарах (да Ил-20 слепой не увидит), словил ракету, которую никто даже не озаботился подорвать самоликвидатором?
Не видели, что ракета не туда пошла? Вообще напрашивается вопрос о том, кто вообще за пультами ПВО сидит в Сирии. И где толпа «советников» соответствующего толка, которая обязана предотвращать как раз такие случаи?
Вопрос 4. Дипломатический.
Можно теперь многое сказать в адрес Израиля, собственно, народ и говорит. Но вот тут у меня тоже непростой вопрос к дипломатам.
А как получилось, что Израиль что хочет, то и вытворяет на самых ближних подступах к нашей авиабазе? Как и кто, простите, договорился о таком?
Откуда такая вольность в поведении? Летаем, где хотим. Бомбим, где считаем нужным. Простите, но с такой постановкой вопроса совсем не Россия с Сирией владеют ситуацией. А Израиль.
Это предупреждение в последний момент лично я трактую как хамство. Подлетели, и чтобы точно не получить, типа предупредили. Вот это я ставлю в вину Израилю. Подлое хамство и полное пренебрежение договоренностями.
Так как немного соображаю, то понимаю, что никакой подставы не было. Ф-16 отстрелялись и улетели. А сирийские горе-вояки палили куда только можно, благо, боеприпасы им Шойгу от щедрот своих поставляет. Не Донбасс, отчеты не требуются. И в итоге попали в Ил.
Кстати, а почему от Асада ни словечка? Как бы его «специалисты» работали… Нетаньяху хотя бы соболезнования выразил. А Асад?
Да, дипломатия у нас того… Обезножела. Хромать уже нечем.
Вопрос 5. Последний, потенциальный.
Начну сразу с вопроса. О потенции. Когда она у нас появится? Если страну не уважают, а уважения хочется, надо что-то делать. Пока что я вижу, как нас не то что не уважают, все еще более печально обстоит.
Израиль не считает своим долгом нормально корректировать свои боевые действия с российской стороной и извещать должным образом.
Иран просто ставит свои базы и прочее где хочет в Сирии. Скоро, я так понимаю, иранские самолеты в Хмейниме будут разгружаться.
Сирия мало того, что руками своих бестолковых и ни на что не годных вояк убила 15 наших граждан, так еще ее глава даже не счел нужным объясниться.
Интересно, правда? Три стороны в нарисованном в первом пункте четырехугольника видали Россию где? Правильно, в качестве донора. Спокойно расходующей ради каких-то там целей свои ресурсы и людей. Ничего, стерпят.
Если так, а не пора ли сделать так, чтобы терпели другие?
Меня вполне устроят иранские умники, идущие известным маршрутом через пустыню. Подальше от наших.
Меня устроит, если за спиной у сирийских «военных» будут стоять наши из ВП и жестко лупасить при малейшем подозрении на неадекват. Говорят, сирийские хорошо такое понимают.
Ну и обломки парочки израильских самолетов, вот так без предупреждения влетевших в зону действия нашей ПВО меня тоже устроили бы.
А так получается сплошной детский сад. Самолет сбили сирийские, потому что наши недоработали. И дипломаты, и военные. Ну хорошо, что хоть Израиль есть. В смысле, есть на кого свалить. Хоть какой-то толк.
Но вообще ситуация очень сильно так себе. И хуже всего в ней выглядит наша сторона. Надо что-то кому-то менять.
Вопросы не поровну, но в адрес наших и «ихних».
Вопрос 1. Геополитический.
Рассмотрел бы любовный треугольник, но… Судите сами. Сирия. С Сирией у нас все понятно. Друг, союзник и все такое. Сирию мы защищаем от кого-то, боремся на ее территории с международным терроризмом и так далее. Ну там все с терроризмом воюют, США, Франция, Великобритания, Израиль. Пожалуй, только Турция не воюет. Да, турецкий контингент имеет место присутствовать, но не столько в плане борьбы с террористами, сколько в плане вразумления курдов, которые являются для Турции своей головной болью. В целом - тоже "своя" война, как у Израиля.
Израиль. Израиль у нас воюет с терроризмом, но несколько с иным. А заодно воюет с Сирией, с которой дружит Россия. Это важный момент, потому что Россия с Израилем вроде как даже в друзьях или партнерах.
И вот все бы ничего, но есть еще Иран. Иран, который дружит с Сирией, дружит с Россией и всеми силами желает узреть финал Израиля как государства.
Но есть проблема. У Ирана нет общей границы с Израилем, чтобы устроить там либо бадабум, либо еще что-либо.
Зато есть Сирия. Где израильские военные систематически и регулярно отправляют на встречу с Аллахом иранских коллег. Это в общем-то признано и особых подтверждений не требует. Иранцы регулярно погибают в Сирии от рук израильских военных.
Итак, первый вопрос.
Какого, простите, дьявола, иранские военные делают на таком милом расстоянии от нашей базы?
Либо, простите, какого там бомбили господа евреи?
Учитывая, что я не слышал пока ни одного вразумительного протеста от сирийских, российских и иранских военных насчет израильских действий, вывод только один. Израильские четко отрабатывают по иранским в соответствии с какими-то договоренностями.
Доказательства в виде некрологов систематически публикуются, российским, как я понимаю, плевать, сирийским тоже. У Ирана этих военных… Вот никто особо и не протестует.
Вопрос 2. Прикрывающий.
Итак, ситуация: на аэродроме в Латакии, менее чем в 20 километрах от авиабазы Хмеймим, стоит «Боинг-747» иранской авиакомпании. Вроде бы с грузом оружия, вроде бы под разгрузкой.
Вроде бы – потому что данные подцепил на израильской стороне.
Иран. Наш союзник. Иранский самолет на сирийском аэродроме. В 20 километрах от нашей базы.
Вы понимаете всю дурь проблемы? Атака на самолет/склады/конвои, которые находятся в 20-ти километрах от нашей базы. И никакой защиты? Ладно, самолеты. Дело долгое. Но как насчет С-400, «Панцирей» и прочей чепухи, которую понапритащили после сбитого Су-24? С этим как?
Получается, что в следующий раз господа евреи отработают по Хмейниму, и отработают удовлетворительно, поскольку там или никто не рыпнется, или…?
Вопрос к Минобороны России.
Зачем тогда тащили в Сирию всю эту технику, потрясая ей на весь мир? Зачем делали кучу и одно заявление на тему того, что «не допустим, защитим»?
В теории один сбитый Ф-16 Израиля – и бесподобная реклама нашим ЗРК плюс тишина в воздушном пространстве Сирии надолго.
На практике – 15 трупов на ровном месте. И огромные сомнение как в возможностях наших ЗРК, так в возможностях наших военных. О дипломатах чуть позже.
Вопрос 3. Союзнический.
Самое время вспомнить, как все радовались и обсуждали новость, что остатки системы ПВО Сирии, доставшейся еще при СССР, просто роскошно перехватывает американские «Томагавки». Многие тогда отметились, потом. Правда, эксперты доказали, что это были не взрывы «Топоров», а результаты срабатывания самоликвидаторов, но ничего, картинка была вполне себе.
Вот если бы на протяжении последнего времени систематически не контактировал с вернувшимися из Сирии, наверное, смолчал бы. Но дело в том, что я не раз и не два задавал этот вопрос: «А как сирийцы?».
Ответы были разные и разнообразные. Суть одна. Есть исключения, и в лучшую, и в худшую стороны, но сложнее АК и РПГ-7 в основной массе использовать не могут. Не получается. Несмотря на образование и обучение.
У меня вопрос: а вообще кто-нибудь проверял уровень обученности этих… зенитчиков? И стоял ли за спиной злой дядя со «Стечкиным»? Понятно, что не стоял. Мне по крайней мере понятно.
Налет четверки израильских самолетов длился 10 минут. Нормально. Прилетели, шарахнули, улетели. Сирийские ПВО 40 (сорок) минут чего-то там отражали.
Вопрос: а что они там отражали?
И как вообще вышло, что российский самолет, который они прекрасно должны были видеть на радарах (да Ил-20 слепой не увидит), словил ракету, которую никто даже не озаботился подорвать самоликвидатором?
Не видели, что ракета не туда пошла? Вообще напрашивается вопрос о том, кто вообще за пультами ПВО сидит в Сирии. И где толпа «советников» соответствующего толка, которая обязана предотвращать как раз такие случаи?
Вопрос 4. Дипломатический.
Можно теперь многое сказать в адрес Израиля, собственно, народ и говорит. Но вот тут у меня тоже непростой вопрос к дипломатам.
А как получилось, что Израиль что хочет, то и вытворяет на самых ближних подступах к нашей авиабазе? Как и кто, простите, договорился о таком?
Откуда такая вольность в поведении? Летаем, где хотим. Бомбим, где считаем нужным. Простите, но с такой постановкой вопроса совсем не Россия с Сирией владеют ситуацией. А Израиль.
Это предупреждение в последний момент лично я трактую как хамство. Подлетели, и чтобы точно не получить, типа предупредили. Вот это я ставлю в вину Израилю. Подлое хамство и полное пренебрежение договоренностями.
Так как немного соображаю, то понимаю, что никакой подставы не было. Ф-16 отстрелялись и улетели. А сирийские горе-вояки палили куда только можно, благо, боеприпасы им Шойгу от щедрот своих поставляет. Не Донбасс, отчеты не требуются. И в итоге попали в Ил.
Кстати, а почему от Асада ни словечка? Как бы его «специалисты» работали… Нетаньяху хотя бы соболезнования выразил. А Асад?
Да, дипломатия у нас того… Обезножела. Хромать уже нечем.
Вопрос 5. Последний, потенциальный.
Начну сразу с вопроса. О потенции. Когда она у нас появится? Если страну не уважают, а уважения хочется, надо что-то делать. Пока что я вижу, как нас не то что не уважают, все еще более печально обстоит.
Израиль не считает своим долгом нормально корректировать свои боевые действия с российской стороной и извещать должным образом.
Иран просто ставит свои базы и прочее где хочет в Сирии. Скоро, я так понимаю, иранские самолеты в Хмейниме будут разгружаться.
Сирия мало того, что руками своих бестолковых и ни на что не годных вояк убила 15 наших граждан, так еще ее глава даже не счел нужным объясниться.
Интересно, правда? Три стороны в нарисованном в первом пункте четырехугольника видали Россию где? Правильно, в качестве донора. Спокойно расходующей ради каких-то там целей свои ресурсы и людей. Ничего, стерпят.
Если так, а не пора ли сделать так, чтобы терпели другие?
Меня вполне устроят иранские умники, идущие известным маршрутом через пустыню. Подальше от наших.
Меня устроит, если за спиной у сирийских «военных» будут стоять наши из ВП и жестко лупасить при малейшем подозрении на неадекват. Говорят, сирийские хорошо такое понимают.
Ну и обломки парочки израильских самолетов, вот так без предупреждения влетевших в зону действия нашей ПВО меня тоже устроили бы.
А так получается сплошной детский сад. Самолет сбили сирийские, потому что наши недоработали. И дипломаты, и военные. Ну хорошо, что хоть Израиль есть. В смысле, есть на кого свалить. Хоть какой-то толк.
Но вообще ситуация очень сильно так себе. И хуже всего в ней выглядит наша сторона. Надо что-то кому-то менять.
- Автор:
- Роман Скоморохов
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter