Аналитика

Вопросы на обломках

61
Вот теперь, когда голова более-менее остыла и не так горько осознавать очередной удар по репутации страны в целом и Вооруженных сил в частности, хочется задать несколько вопросов.

Вопросы не поровну, но в адрес наших и «ихних».




Вопрос 1. Геополитический.

Рассмотрел бы любовный треугольник, но… Судите сами. Сирия. С Сирией у нас все понятно. Друг, союзник и все такое. Сирию мы защищаем от кого-то, боремся на ее территории с международным терроризмом и так далее. Ну там все с терроризмом воюют, США, Франция, Великобритания, Израиль. Пожалуй, только Турция не воюет. Да, турецкий контингент имеет место присутствовать, но не столько в плане борьбы с террористами, сколько в плане вразумления курдов, которые являются для Турции своей головной болью. В целом - тоже "своя" война, как у Израиля.

Израиль. Израиль у нас воюет с терроризмом, но несколько с иным. А заодно воюет с Сирией, с которой дружит Россия. Это важный момент, потому что Россия с Израилем вроде как даже в друзьях или партнерах.

И вот все бы ничего, но есть еще Иран. Иран, который дружит с Сирией, дружит с Россией и всеми силами желает узреть финал Израиля как государства.

Но есть проблема. У Ирана нет общей границы с Израилем, чтобы устроить там либо бадабум, либо еще что-либо.

Зато есть Сирия. Где израильские военные систематически и регулярно отправляют на встречу с Аллахом иранских коллег. Это в общем-то признано и особых подтверждений не требует. Иранцы регулярно погибают в Сирии от рук израильских военных.

Итак, первый вопрос.

Какого, простите, дьявола, иранские военные делают на таком милом расстоянии от нашей базы?
Либо, простите, какого там бомбили господа евреи?

Учитывая, что я не слышал пока ни одного вразумительного протеста от сирийских, российских и иранских военных насчет израильских действий, вывод только один. Израильские четко отрабатывают по иранским в соответствии с какими-то договоренностями.

Доказательства в виде некрологов систематически публикуются, российским, как я понимаю, плевать, сирийским тоже. У Ирана этих военных… Вот никто особо и не протестует.

Вопрос 2. Прикрывающий.

Итак, ситуация: на аэродроме в Латакии, менее чем в 20 километрах от авиабазы Хмеймим, стоит «Боинг-747» иранской авиакомпании. Вроде бы с грузом оружия, вроде бы под разгрузкой.

Вроде бы – потому что данные подцепил на израильской стороне.

Иран. Наш союзник. Иранский самолет на сирийском аэродроме. В 20 километрах от нашей базы.

Вы понимаете всю дурь проблемы? Атака на самолет/склады/конвои, которые находятся в 20-ти километрах от нашей базы. И никакой защиты? Ладно, самолеты. Дело долгое. Но как насчет С-400, «Панцирей» и прочей чепухи, которую понапритащили после сбитого Су-24? С этим как?

Получается, что в следующий раз господа евреи отработают по Хмейниму, и отработают удовлетворительно, поскольку там или никто не рыпнется, или…?

Вопрос к Минобороны России.

Зачем тогда тащили в Сирию всю эту технику, потрясая ей на весь мир? Зачем делали кучу и одно заявление на тему того, что «не допустим, защитим»?

В теории один сбитый Ф-16 Израиля – и бесподобная реклама нашим ЗРК плюс тишина в воздушном пространстве Сирии надолго.

На практике – 15 трупов на ровном месте. И огромные сомнение как в возможностях наших ЗРК, так в возможностях наших военных. О дипломатах чуть позже.

Вопрос 3. Союзнический.

Самое время вспомнить, как все радовались и обсуждали новость, что остатки системы ПВО Сирии, доставшейся еще при СССР, просто роскошно перехватывает американские «Томагавки». Многие тогда отметились, потом. Правда, эксперты доказали, что это были не взрывы «Топоров», а результаты срабатывания самоликвидаторов, но ничего, картинка была вполне себе.

Вот если бы на протяжении последнего времени систематически не контактировал с вернувшимися из Сирии, наверное, смолчал бы. Но дело в том, что я не раз и не два задавал этот вопрос: «А как сирийцы?».

Ответы были разные и разнообразные. Суть одна. Есть исключения, и в лучшую, и в худшую стороны, но сложнее АК и РПГ-7 в основной массе использовать не могут. Не получается. Несмотря на образование и обучение.

У меня вопрос: а вообще кто-нибудь проверял уровень обученности этих… зенитчиков? И стоял ли за спиной злой дядя со «Стечкиным»? Понятно, что не стоял. Мне по крайней мере понятно.

Налет четверки израильских самолетов длился 10 минут. Нормально. Прилетели, шарахнули, улетели. Сирийские ПВО 40 (сорок) минут чего-то там отражали.

Вопрос: а что они там отражали?

И как вообще вышло, что российский самолет, который они прекрасно должны были видеть на радарах (да Ил-20 слепой не увидит), словил ракету, которую никто даже не озаботился подорвать самоликвидатором?

Не видели, что ракета не туда пошла? Вообще напрашивается вопрос о том, кто вообще за пультами ПВО сидит в Сирии. И где толпа «советников» соответствующего толка, которая обязана предотвращать как раз такие случаи?

Вопрос 4. Дипломатический.

Можно теперь многое сказать в адрес Израиля, собственно, народ и говорит. Но вот тут у меня тоже непростой вопрос к дипломатам.

А как получилось, что Израиль что хочет, то и вытворяет на самых ближних подступах к нашей авиабазе? Как и кто, простите, договорился о таком?

Откуда такая вольность в поведении? Летаем, где хотим. Бомбим, где считаем нужным. Простите, но с такой постановкой вопроса совсем не Россия с Сирией владеют ситуацией. А Израиль.

Это предупреждение в последний момент лично я трактую как хамство. Подлетели, и чтобы точно не получить, типа предупредили. Вот это я ставлю в вину Израилю. Подлое хамство и полное пренебрежение договоренностями.

Так как немного соображаю, то понимаю, что никакой подставы не было. Ф-16 отстрелялись и улетели. А сирийские горе-вояки палили куда только можно, благо, боеприпасы им Шойгу от щедрот своих поставляет. Не Донбасс, отчеты не требуются. И в итоге попали в Ил.

Кстати, а почему от Асада ни словечка? Как бы его «специалисты» работали… Нетаньяху хотя бы соболезнования выразил. А Асад?

Да, дипломатия у нас того… Обезножела. Хромать уже нечем.

Вопрос 5. Последний, потенциальный.

Начну сразу с вопроса. О потенции. Когда она у нас появится? Если страну не уважают, а уважения хочется, надо что-то делать. Пока что я вижу, как нас не то что не уважают, все еще более печально обстоит.

Израиль не считает своим долгом нормально корректировать свои боевые действия с российской стороной и извещать должным образом.

Иран просто ставит свои базы и прочее где хочет в Сирии. Скоро, я так понимаю, иранские самолеты в Хмейниме будут разгружаться.

Сирия мало того, что руками своих бестолковых и ни на что не годных вояк убила 15 наших граждан, так еще ее глава даже не счел нужным объясниться.

Интересно, правда? Три стороны в нарисованном в первом пункте четырехугольника видали Россию где? Правильно, в качестве донора. Спокойно расходующей ради каких-то там целей свои ресурсы и людей. Ничего, стерпят.


Если так, а не пора ли сделать так, чтобы терпели другие?

Меня вполне устроят иранские умники, идущие известным маршрутом через пустыню. Подальше от наших.

Меня устроит, если за спиной у сирийских «военных» будут стоять наши из ВП и жестко лупасить при малейшем подозрении на неадекват. Говорят, сирийские хорошо такое понимают.

Ну и обломки парочки израильских самолетов, вот так без предупреждения влетевших в зону действия нашей ПВО меня тоже устроили бы.


А так получается сплошной детский сад. Самолет сбили сирийские, потому что наши недоработали. И дипломаты, и военные. Ну хорошо, что хоть Израиль есть. В смысле, есть на кого свалить. Хоть какой-то толк.

Но вообще ситуация очень сильно так себе. И хуже всего в ней выглядит наша сторона. Надо что-то кому-то менять.
Автор:
Роман Скоморохов
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61 комментарий
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  1. Злючный Онлайн
    Злючный Сегодня, 08:44
    +16
    Асад как бы извинился, в новостях было. А в остальном согласен, ибо в современном мире уважают только силу, а нас получается какое то карликовое государство размером в среднею область России подставляет, и делает все что ей душе угодно - анекдот.
    1. КЕРМЕТ Офлайн
      КЕРМЕТ Сегодня, 09:45
      +5
      Насколько я понял Асад выразил соболезнования в телеграмме, а не извинения
      1. Monster_Fat Офлайн
        Monster_Fat Сегодня, 10:27
        0
        Гиркин(который "Стрелков") с самого начала говорил о том, что США и их союзники действуют в Сирии именно в составе коалиции, под одним руководством(США), а Росия и Иран там работают по своим интересам, по "отдельным" "контрактам" с сирийским правительством, зачастуя, не координируя свои действия и что это, в конечном счете, до добра не доведет.
        1. Bakht Онлайн
          Bakht Сегодня, 10:58
          +4
          "Коалиция" действует в Сирии как оккупанты, а Россия и Иран по приглашению законного правительства. Гиркин об этом не говорил?
    2. Безликий Онлайн
      Безликий Сегодня, 09:58
      +1
      Б. Асад прислал В.В.Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением российского самолета Ил-20. Президент САР обвинил в случившемся Израиль. Асад написал российскому коллеге, что крушение российского борта стало результатом "заносчивости Израиля", который использовал "грязные методы" для достижения "низменных целей". Послание опубликовано в "Сана" ещё вчера.

      Автор сделал категоричные выводы, не удосужившись проверить факты, на которые ссылается.

      Это - самый яркий пример недостоверных фактов в статье.

      Про перевернутую русофобскую логику даже комментировать не буду. Половина ответов на "вопросы" автора можно найти, просто открыв несколько последних номеров "Российской газеты", либо следя за развивающейся ситуацией.

      Но зачем искать эти ответы, если можно задать вопросы и без ответов, попутно выставит РФ в неблаговидном свете? Наш среднестатистический народ всегда любит возгласы "До коле?!" по любому поводу. Вот и здесь такой подход будет иметь успех.

      Вот только ни к объективности, ни к профессиональной аналитике такой подход не имеет никакого отношения.
      1. Скоробей Офлайн
        Скоробей Сегодня, 11:07
        -5
        Роману Скомарохову в пору заниматься "аналитикой" на Эхо Москвы, тот же уровень (даже по слабже иногда), тот же главный посыл. Во всех статьях - власть уходи, не бойтесь майдана, мы устроим хороший, коммунистический майдан и т.д. Всё остальное -лишь повод кинуть калом в ВВП.
    3. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 10:53
      +2
      Цитата: Злючный
      карликовое государство размером в среднею область России

      Вы совершенно беспардонным образом льстите Израилю.
  2. Комментарий был удален.
  3. ВохаАхов Офлайн
    ВохаАхов Сегодня, 08:51
    +5
    Я не услышал ещё одного вопроса. Как наши российские военные в Сирии, зная что идет налет израильской авиации, работает сирийская ПВО, взяли и направили в этот район наш самолет? Это ли не преступная халатность? Эти данные, наверное, засекретят, чтобы не подставлять высокопоставленных российских военных. Возможно скоро, задним числом, кого то накажут, кого то уволят.
    А Асад выразил соболезнования и всю вину возложил на Израиль. Личный состав батареи, производившей пуск ракеты арестован (кого то может быть даже расстреляют).
    Есть ещё один вопрос по количеству наших военнослужащих на борту. Сначала говорили о 14-ти, потом стало 15-ть. А в списках потерь опять 14-ть фамилий. Вот такой бардак в нашем Министерстве обороны.
    1. EvilLion Онлайн
      EvilLion Сегодня, 09:20
      +10
      Самолет там летает планово, а вот появление юдо-файтеров вопрос считанных минут, самолет, знаете ли, машина весьма быстрая, особенно боевой с включенным форсажем.
  4. jonht Офлайн
    jonht Сегодня, 09:01
    +9
    Надо же, статья от Романа Скоморохова и почти без эмоций и главное нет призыва все и всех поменять....
    А вообще правильно, менять нужно, но только не в отдельно взятой нашей стране, а во всем мире....
    Как там в фильме ДМБ "...Жахнем, обязательно жахнем. Весь мир в труху, но не сейчас..." . Наверно пришло время жахнуть? Может и правда весь мир в труху "и на обломках, мы наш мы новый?"
    Это не призыв, это вопрос ко всем, готовы ли мы... Я, ВЫ, ОНИ, все к ТАКИМ переменам?
    Если начнется война, то я к ней готов, это не попытка кого-то "там" защитить, это понимание того, что проиграв, мы потеряем свою идентичность, а это хуже смерти. Обезличенная масса европейцев (современных), восточных радиКалов, уже не несут цивилизационных начал, они масса разрушения и размывания цивилизации.... Поэтому, может и правда пришла пора.... "...Жахнем, обязательно жахнем. Весь мир в труху...".
    1. shark Офлайн
      shark Сегодня, 09:28
      +2
      Ваши бы слова и мысли , как и слова и мысли автора поста, да верховному бы в уши. Или все же просто другого верховного?????
      1. гильза Офлайн
        гильза Сегодня, 11:53
        +1
        Упаси нас Всевышний от таких "монархистов".
    2. Дачник452 Офлайн
      Дачник452 Сегодня, 09:46
      0
      В стационар,голубчик.И никаких интернетов!
  5. Молот 75 Онлайн
    Молот 75 Сегодня, 09:08
    +7
    Хорошие вопросы от автора! Ответ на них один- капиталистический олигархат во власти, все меряется или убытками, или прибылью. Жизни людей имеют тоже свою цену! Парадокс: продавая ресурсы, не развивать технологии. Пример Китая человеческий ресурс по самой выгодной и привлекательной цене в обмен на технологи, а потом совмещение их в производстве, социализм, однако! И у нас минусовая демография, как следствие экономической политики! В РФ складывается ситуация для ловли рыбки в мутной воде как в 1917, не секрет, что Николая 2 отстранило от власти ближайшее окружение на волне народных бунтов! Вопросы к гаранту-владеете ли вы ситуацией, или за искусственно созданными проблемами от Ваших подручных- не видите предательства! Цепочка событий 3 квартала показывает усиление давления на ВВП как изнутри (провокация с пенсиями накануне выборов, так и извне: санкции, Скрипали, Донбасс, Сирия), есть ли силы для движения вперед?
    1. kakvastam Офлайн
      kakvastam Сегодня, 11:02
      +5
      Цитата: Молот 75
      Парадокс: продавая ресурсы, не развивать технологии.

      Это не парадокс, а неизбежность. В экспортной модели идеальное состояние - иностранцы сами добывают ископаемые, сами их вывозят, а счастливое руководство молодой страны только считает деньги.
      Зачем тут какие-то технологии? Всё купим, если понадобится, а пока будем развлекаться. А ежели труба иссякнет, потомки что-нибудь сами придумают, нам до них дела нет.
      Это всё издержки психологии рантье, которую усердно прививают нашим согражданам.
  6. EvilLion Онлайн
    EvilLion Сегодня, 09:18
    +14
    Израиль с Ираном не воюет. Поэтому Израиль должен захлопнуть варежку. Откровенные же акты терроризма вроде налетов на строящиеся реакторы, со стороны Израиля достали уже всех, так что если их там за подобное маленько взрывают и обстреливают, то это не наши проблемы.

    Точно так же это не наши проблемы, где в Сирии будет сидеть иранский самолет. Аэродром есть, он и сидит. Потому что имеет право.

    В целом же Израиль после ВМВ считает себя этаким пострадавшим от Гитлера так, что теперь весь мир ему вечно должен, весь мир должен терпеть его выходки. Ему можно, у них же там какой-то холокост был 70+ лет назад.
    1. Дачник452 Офлайн
      Дачник452 Сегодня, 09:48
      +1
      Израиль в состоянии войны с Сирией и бомбит на её территории.
      1. EvilLion Онлайн
        EvilLion Сегодня, 10:01
        +4
        А мы с Грузией тоже в состоянии войны? Они могут нашу территорию бомбить? Я что-то не помню, чтобы конфликт был как-то завершен двусторонним договором, просто грузины убежали, а наши их догонять не стали, заявив, что все задачи решили. Наше признание ЮО с Абхазией они игнорируют и получается с их точки зрения, что ни их территории теперь наши базы стоят без их разрешения. Где война?
    2. КЕРМЕТ Офлайн
      КЕРМЕТ Сегодня, 09:52
      +2
      События показали, что все таки это наши проблемы
  7. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 09:22
    +9
    Шойгу, конечно, не Сердюков...
    Но клоун ещё тот...
  8. профессор Онлайн
    профессор Сегодня, 09:25
    -6
    Вопрос 1. Геополитический.
    Залезли вы в свинарник где нельзя не запачкаться. Пo поводу Исламского Государства Иран, ваши начальники во всеуслышание заявили, что не способны выдавить персов из Сирии. Не будет персов в Сирии - не будет наших aтак.

    Вопрос 2. Прикрывающий.
    Мы бомбим не россиян и соответственно сбивать нас не зачем. Более того, мы всегда предупреждаем заранее. Предупредили, бомбы пошли. Пока они планируют к целям можно черта лысого спрятать. Плюс ваше ПВО в Сирии видит наши самолеты еще на подходе.

    Вопрос 3. Союзнический.
    Не согласованность сирийкой ПВО и вашей налицо. Теперь может ситуацию исправят.

    Вопрос 4. Дипломатический.
    Мы вас уважаем и посему координируем наши действия. Более того, Биби летает к Вове часто, да и сейчас командующий ВВС едет с разъяснениями в Москву.

    Вопрос 5. Последний, потенциальный.
    Конечно технически Вы можете сбить пару наших самолетов, только вреда вам от этого может быть больше чем пользы. миханы будут рукоплескать, но нам тоже будет чем ответить. Не зря ведь за 7 лет гражданской войны в Сирии не было замечено у оппозиции нашего оружия, а оно у нас разное есть. И средства ПВО и ПТРК и всякая всячина. Да и кроме авиации мы можем достать до любой точки в Сирии другими средствами.

    Вопрос 6. Самый Последний, принципиальный и риторический.
    Кто в Сирии заказывает музыку, Россия или Исламское Государство Иран? Ответьте на этот вопрос и все станет на свои места.
    1. Bakht Онлайн
      Bakht Сегодня, 09:33
      +8
      У меня вопрос к Израилю. Считаете ли Вы нормальной практикой превентивные удары по соседнему государству?
      Для уточнения - по методичкам ООН, превентивные удары вне международной практики и считаются незаконными. Это фактически война.
      1. Дачник452 Офлайн
        Дачник452 Сегодня, 09:50
        +1
        Израиль находится в состоянии войны с Сирией.
        1. Bakht Онлайн
          Bakht Сегодня, 10:02
          +2
          Да что Вы говорите.... Я и не знал.... Поэтому торгуют? В состоянии войны?
          Тогда не понимаю, почему Израиль так возмущается обстрелами со стороны Сирии и недоволен иранскими формированиями на сирийской территории?
          Состояние войны юридически с 1948 года. Фактически эти страны не воюют.
          Но, предположим, что состояние войны есть. Тогда Сирия имеет полное право нанести удар по израильскому аэродрому. Если за спиной Сирии будет стоять "комиссар в кожаной тужурке" это недоказуемо.
      2. Безликий Онлайн
        Безликий Сегодня, 09:59
        0
        У Израиля с Сирией и есть война с 1973 года.
        1. Bakht Онлайн
          Bakht Сегодня, 10:25
          0
          Есть такой интересный документ "Соглашение о размежевании". В 1974 году Израиль и Сирия подписали документ о прекращении огня и размежевании сил. "Не все так просто". Или же "все не так просто"
      3. профессор Онлайн
        профессор Сегодня, 10:01
        -9
        Цитата: Bakht
        0
        У меня вопрос к Израилю. Считаете ли Вы нормальной практикой превентивные удары по соседнему государству?

        Государству состоящему в состоянии войны? Поддерживающему террористов? Да.

        Цитата: Bakht
        Для уточнения - по методичкам ООН, превентивные удары вне международной практики и считаются незаконными. Это фактически война.

        У нас с Сирией ФАКТИЧЕСКИ и ЮРИДИЧЕСКИ война с 1948-го года.

        Цитата: EvilLion
        Много хорошего сделал Виссарионыч, да вот с Израилем ошибся.

        Признав факт провозглашения Израиля? Ну не признай он сей факт то что бы изменилось? Израиль бы самоликвидировался и Британия передумала бы возвращать мандат на Палестину.
        1. Bakht Онлайн
          Bakht Сегодня, 10:17
          +11
          Я уже написал. Вы торгуете с государством в состоянии войны.
          А теперь по существу. Когда я говорю, что Израиль это точная копия нацистского государства, то это правда. Примерно так же рассуждал Гитлер. Германия находится вор враждебном окружении недочеловеков арабской (простите славянской) расы и имеет право на нападение. 22 июня 1941 года по Гитлеру Германия нанесла превентивный удар по СССР. И точно также Гитлер говорил об исключительности еврейской (или германской расы). О ее трудолюбии, дисциплине и свете цивилизации.
          В настоящее время Украина находится в состоянии войны с РФ. Если не юридически, то фактически. Может ли Россия нанести превентивный удар по Украине? Ведь Киев имеет территориальные претензии к РФ до Кубани и говорит о развале РФ. Россия находится в состоянии войны с Японией. И что? Это дает право бомбить Японию?На карте видно количество баз НАТО вокруг российских границ. Согласно Вашей логике РФ имеет полное право нанести превентивный удар по базам в Прибалтике, Польше и Украине защищая свою независимость.
          Это все риторические вопросы. Ваш ответ ДА, был заранее известен. Израиль - это нацистское государство, которое проводит политику национал-фашизма. Нравится Вам это или нет - от Гитлера Вы не ушли ни на один сантиметр. Я вас даже иногда путаю.
          1. профессор Онлайн
            профессор Сегодня, 11:17
            -1
            Цитата: Bakht
            +4
            Я уже написал. Вы торгуете с государством в состоянии войны.

            Вы написали глупость. Мы не торгуем с Сирией. Более того, за посещение Сирии у нас есть уголовная статья.

            Мы лишь иногда позволяем по гуманитарным соображениям друзам посещать их родственников и поставлять им свои друзские яблоки.

            Цитата: Bakht
            Когда я говорю, что Израиль это точная копия нацистского государства, то это правда

            Дальше не читал. С вами всё ясно.
            1. Bakht Онлайн
              Bakht Сегодня, 11:51
              +1
              Не пишите глупости
              По данным Армии обороны Израиля на июль 2018 года было проведено порядка 30 операций по передаче гуманитарной помощи сирийцам от израильтян. Всего было доставлено 75 700 литров топлива, 20 комплектов медицинского оборудования, около 77 тонн одежды, 556 палаток, 30 «теневых сеток», 12,5 тонн детского питания, 130 тонн продовольствия. Подобные операции проводились подразделением ЦАХАЛа по поддержке добрососедских отношений с Сирией через пограничный переход «Абашан»

              Также соглашение о поставках воды и туризм. А что, яблоки выращенные друзами это не израильские? Чушь пишете. Да и то, что читать дальше не хотите - вполне понятно. Вы строите национал-фашизм. Это мне все ясно...
              1. профессор Онлайн
                профессор Сегодня, 11:53
                +1
                Цитата: Bakht
                Не пишите глупости
                По данным Армии обороны Израиля на июль 2018 года было проведено порядка 30 операций по передаче гуманитарной помощи сирийцам от израильтян. Всего было доставлено 75 700 литров топлива, 20 комплектов медицинского оборудования, около 77 тонн одежды, 556 палаток, 30 «теневых сеток», 12,5 тонн детского питания, 130 тонн продовольствия. Подобные операции проводились подразделением ЦАХАЛа по поддержке добрососедских отношений с Сирией через пограничный переход «Абашан»

                Также соглашение о поставках воды и туризм. А что, яблоки выращенные друзами это не израильские? Чушь пишете. Да и то, что читать дальше не хотите - вполне понятно. Вы строите национал-фашизм. Это мне все ясно...

          2. Nikolaevich I Онлайн
            Nikolaevich I Сегодня, 12:32
            +1
            Цитата: Bakht
            Израиль - это нацистское государство, которое проводит политику национал-фашизма. Нравится Вам это или нет - от Гитлера Вы не ушли ни на один сантиметр. Я вас даже иногда путаю.

            Полностью с вами согласен ! И у меня сложилось подобное мнение...Я с "еврейскими комментаторами" сталкиваюсь весьма давненько...и не только на ВО ! И уже давно обратил внимание,что у многих из них проглядывает "фашистское мурло" !( Я,даже в спорах с ними,заявлял:Вы хоть понимаете,что вы говорите ?Ведь сквозь ваши рассуждения пробиваются ростки фашизма ! Еврейского фашизма !) Для них безразличны или второстепенны страдания "не евреев"...для них"Израиль-превыше всего..." не взирая на Не На Что! В своей "жизнедеятельности" гос-во Израиль руководствуется "правилами",которыми руководствовалось и фашистское гос-во... Я предполагаю,что,рано или поздно,гос-во Израиль падёт.Есть некоторые признаки,что Израиль,пусть и медленно,"по капле",но слабеет...( или...становится иным !Например,я читал историю одного спец.батальона из друзов,бедуинов,который когда-то был грозой палестинских боевиков..сейчас он,кажется,расформирован ...причина-изменившаяся "политика" израильского правительства в отношениях к подобным формированиям...)
        2. MoJloT Офлайн
          MoJloT Сегодня, 10:24
          +1
          Да, да конечно, лично я для себя решил, Иерусалим это Палестина , ждем решения гаранта!
    2. EvilLion Онлайн
      EvilLion Сегодня, 09:49
      +5
      Я не понимаю, почему бы вам не пойти на израильские форумы, и не обсуждать свою богоизбранность там?

      Много хорошего сделал Виссарионыч, да вот с Израилем ошибся. Точнее, евреи немедленно побежали к тому, у кого денег побольше.
    3. EvilLion Онлайн
      EvilLion Сегодня, 09:57
      +2
      Мы бомбим не россиян и соответственно сбивать нас не зачем.


      Да-да, мы хотим немножко повоевать, но только немножко, чтобы нас за это не побили.

      Кто в любую MMORPG играл с зонами Free PvP, тот явно попадал в ситуацию, когда кто-то в такой зоне начинает агриться на вашего сопартийца, потому что у них какие-то там разборки двухгодичной давности, но Анонимус, как известно, всё помнит и ничего не прощает, и ему пофиг, что этим он и вам мешает, хотя вроде бы вас не трогает.

      И как-то оно быстро в общую драку перерастает.
    4. To be or not to be Офлайн
      To be or not to be Сегодня, 10:05
      +2
      1. Геополитический .Вы в том свинарнике ?
      "Политика -есть концентрированное выражение экономики"!-старо как мир
      .Все стороны за счет Сирии и уничтожением Сирии решали свои вопросы
      Россия не дала ее уничтожить...Цена этого огромна .но..
      У нее свои виды на Сирии и дружба уже оч много лет..да и русский характер -помоги слабому и кого бьют толпой
      Турция хотела решить свой геморрой с курдами и за одно оттяпать нефтеносные районы . влипла по самые яйца.
      Затейник всего это -Главный в этом свинарнике -как вы изволили выразится - создать за арабским миром курдскую дугу и давить этим арабский мир. .
      Явная ошибка руковолдста -сильная Сирия -гарант границ и без нахождения Иранских на ее территории
      США и страны где много газа -через Сирию трубу на Европу и гнать копеечный газ с Ближнего Востока в Европу тем самым послать газпром далеко и на долго
      На остальные просто лень по клаве бить но . риторический- кто больше всех гадит . кричит,суетится .внезапно просит у мира сильных сего встреч тот и заказчик .так было всегда .есть и будет думаю догадыветесь к.и.т.о. э.н.т.о.?
      Да это пока детские игрушки перед надвигающейся очередной депрессией в США. Предвестники ее уже на лицо в том числе и в этом опасном регионе
      Вопрос стоит "быть или не быть " .миру и ..цивилизации на земле
    5. Bakht Онлайн
      Bakht Сегодня, 10:07
      +2
      Мы бомбим не россиян и соответственно сбивать нас не зачем.

      Не будучи военным имею практический вопрос. Именно практический. ВКС РФ летает в Сирии почти три года. Ни разу ни одна сирийская ракета не сбила ни один российский самолет. Значит система "свой-чужой" отлажена. И вдруг с ИЛ-20 она дала сбой. Это возможно?
      Сирийская ракета ни при каких условиях не могла сбить российский самолет. Мое мнение (невоенного человека). Российский самолет сбили израильские истребители. Прямая аналогия с Либерти. Если Израиль не моргнув глазом мог атаковать американское РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ судно и убить пару десятков американских военных, то сбить российский РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ самолет для Израиля не проблема.
      Так как это был самолет РЭБ, то моя версия проста как презерватив. ИЛ-20 мешал истребителям отбомбиться по Сирии и евреи его сбили.
      1. Uncle Lee Офлайн
        Uncle Lee Сегодня, 10:35
        +2
        Цитата: Bakht
        евреи его сбили.

        Полностью согласен ! И с подачи USA !
    6. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 10:19
      +2
      Цитата: профессор
      Ответьте на этот вопрос и все станет на свои места.


      ответ то простой... - надеемся, что в Сирии вы уже отлетали!
  9. Стирбьорн Онлайн
    Стирбьорн Сегодня, 09:42
    -2
    Интересно, правда? Три стороны в нарисованном в первом пункте четырехугольника видали Россию где? Правильно, в качестве донора. Спокойно расходующей ради каких-то там целей свои ресурсы и людей. Ничего, стерпят.
    Количество потерь наших ВКС, не идет в сравнение, ни с одной из сторон в этом конфликте, кроме самой САА. Что вызывает сомнение в уровне организации самой операции.
    1. Безликий Онлайн
      Безликий Сегодня, 10:01
      +2
      Цитата: Стирбьорн
      Количество потерь наших ВКС, не идет в сравнение, ни с одной из сторон в этом конфликте, кроме самой САА. Что вызывает сомнение в уровне организации самой операции.


      Вы бы ещё количество вылетов и уничтоженных целей посчитали, что также не идет в сравнение, ни с одной из сторон в этом конфликте, а то Ваши сомнение в уровне организации самой операции вызывают очень большие вопросы к Вашему владению ситуацией и знанию вопроса.
      1. Стирбьорн Онлайн
        Стирбьорн Сегодня, 10:44
        0
        Цитата: Безликий
        Вы бы ещё количество вылетов и уничтоженных целей посчитали, что также не идет в сравнение, ни с одной из сторон в этом конфликте, а то Ваши сомнение в уровне организации самой операции вызывают очень большие вопросы к Вашему владению ситуацией и знанию вопроса.
        Ну приведите число вылетов, хотя бы. Число целей необязательно, потому что абстрактные цифры. Мое знание вопроса основывается на фактах и логическом мышлении
        1. Безликий Онлайн
          Безликий Сегодня, 10:59
          +2
          По просьбам трудящихся. Вся информация взята с официального сайта Минобороны http://mil.ru/

          Данные на конец августа 2018 года

          За время операции в Сирии ВКС России выполнили суммарно 39 тысяч боевых вылетов, в том числе более 20 тысяч в ночное время. Во время активных фаз операции интенсивность применения боевой авиации достигала более 100 самолето-вылетов за сутки. Каждый самолет совершал ежесуточно по 3-4 вылета. Максимальное количество самолето-вылетов за сутки - 139 - было выполнено 20 ноября 2015 года.

          ВМФ России совершены 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей, 14 подводных лодок и 83 судна.

          Летчиками ТАВКР выполнено 420 боевых вылетов, в том числе 117 ночью, уничтожено 1252 объекта террористов.

          Российские БЛА выполнили более 25 тысяч вылетов, ими было вскрыто 47522 объекта противника. Ежедневно в Сирии выполняли полеты до 70 БЛА "Форпост" и "Орлан-10".

          По объектам террористов нанесено 100 ударов крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" и 66 ударов крылатыми ракетами воздушного базирования.

          Бомбардировщиками Ту-22М3 выполнено 369 самолето-вылетов, нанесено 47 групповых ударов, уничтожено 215 объектов.

          В результате ударов авиации и крылатых ракет уничтожено 121466 объектов террористов, в том числе 970 полевых лагерей, 20513 опорных пунктов, 9941 склад боеприпасов и ГСМ, 649 танков, 731 БМП, 8927 автомобилей с зенитными установками. Ликвидировано 830 главарей бандформирований, более 86 тысяч боевиков, в том числе более 4500 выходцев из России и стран СНГ.

          В целях обеспечения деятельности группировки войск в Сирии выполнено 424 рейса морским транспортом и 2785 рейсов воздушным транспортом. В ходе которых перевезено: морским транспортом 3250 человек, 4501 единица вооружения и военной техники, 1559000 тонн грузов, воздушным транспортом перевезено 91285 человек, более 1000 единиц вооружения и военной техники, 55846 тонн грузов. Ежесуточно из России в Сирию воздушным и морским транспортом осуществлялась доставка в среднем 2000 тонн различных грузов.

          С использованием парашютных платформ доставлено 6077 тонн продовольствия.

          Организовано восстановление 4710 единиц вооружения и военной техники сирийских правительственных войск, передано более 1100 тонн автобронетанкового имущества.

          Теперь о грустном, о потерях.

          В ходе операции Вооруженных сил РФ в Сирии, начавшейся 30 сентября 2015 года, Вооруженные силы (ВС) России потеряли на территории этой страны в различных обстоятельствах 14 летательных аппаратов (с учетом происшествия 17 сентября 2018 года). Для сравнения, в первой чеченской кампании (1994-1996 годах) было потеряно около 40 самолетов и вертолетов российских ВВС, МВД, погранслужбы и пр., во второй (1999-2007) - около 70, в операции по принуждению Грузии к миру (2008 год) - восемь. Из 14 потерянных в Сирии летательных аппаратов - два транспортных и четыре ударных вертолета, два бомбардировщика Су-24М, штурмовик Су-25 и транспортный самолет Ан-26, два палубных истребителя с авианосца "Адмирал Кузнецов" (МиГ-29К и Су-33), один истребитель Су-30СМ (предположительно, относился к морской авиации ВМФ) и один самолет радиоэлектронной разведки Ил-20.
        2. Безликий Онлайн
          Безликий Сегодня, 11:01
          +2
          Резюмирую. 121466 объектов уничтожено, 14 летательных аппаратов потеряно. При чем меньшая часть из них - в результате огневого воздействия.

          Вот и считайте эффективность.
  10. EvilLion Онлайн
    EvilLion Сегодня, 09:51
    -1
    Вопрос администрации, а шутки про топку локалхоста теперь считаются законными, или всё-таки попадают под "призывы"?
  11. kaschey Онлайн
    kaschey Сегодня, 10:00
    -1
    "Начну сразу с вопроса. О потенции. Когда она у нас появится? Если страну не уважают, а уважения хочется, надо что-то делать. Пока что я вижу, как нас не то что не уважают, все еще более печально обстоит."
    Потенциальных не осталось, все в Израиль переехали..... hi
  12. mikh-korsakov Онлайн
    mikh-korsakov Сегодня, 10:01
    0
    Считаю, что все вопросы в статье поставлены правильно, хотя и с перехлестом. Я уверен, что сирийские военные овладели не только АК и РПГ, но и другим оружием, иначе их бы давно уже победили. А так все правильно. Но у меня есть еще вопрос. Наш гарант заявил, что к катастрофе ИЛ 20 привела цепь трагических случайностей. А что израильские самолеты появились вблизи наших баз и стали запускать ракеты случайно? Или так - погулять вышли. Вот и получается, что в своей многовекторной политике мы призываем к конструктивному диалогу, а об нас вместо конструктивного диалога вытирают ноги. Одно дело в свите подхалимов осматривать образцы, которые только через десять лет начнут серийно выпускаться. а другое дело пригвоздить зарвавшегося агрессора к позорному столбу со всеми вытекающими. Это никак?
    1. bober1982 Офлайн
      bober1982 Сегодня, 11:42
      0
      Цитата: mikh-korsakov
      а другое дело пригвоздить зарвавшегося агрессора к позорному столбу со всеми вытекающими.

      До такого шедевра, даже советский ГлавПУР +Агитпроп не додумался бы,так пригвоздить.
      1. mikh-korsakov Онлайн
        mikh-korsakov Сегодня, 12:24
        0
        Именно пригвоздить! Во времена СССР пригваздывали, и зарвавшиеся летательные аппараты сбивали. в т.ч. израильские. ГлавПУР звучит смешно, да нас боялись, а кто боится - тот уважает, А раз уважали, то и разрядку допускали, и хельсинские процессы инициировали. Поэтому - слово пригвоздить - это надстройка, да базис у нас слабоват, поэтому никого реально заставить себя уважать РФ не может.
        1. bober1982 Офлайн
          bober1982 Сегодня, 12:27
          0
          Я, не ерничаю, мне действительно понравилось, как сказано.
  13. demo Офлайн
    demo Сегодня, 10:01
    0
    Прямо по статье и будем отвечать автору.
    Какого, простите, дьявола, иранские военные делают на таком милом расстоянии от нашей базы?
    Либо, простите, какого там бомбили господа евреи?
    Прозвучала такая версия.
    Из Ирана в какой-то порт Сирии прибыла партия оружия и вооружения для иранских подразделений.
    Необходимо было срочно, пока не раскассировали ее разбомбить.
    Поэтому израильтяне и предупредили наших за 1 минуту.
    Чтобы наши не успели предупредить сирийцев.
    А наш борт заходил на посадку в это же время.
    Такова одна из версий.
  14. Булат Офлайн
    Булат Сегодня, 10:09
    +3
    Блин 15 обученных военных погибли и тишина,по стране траур надо обьявлять ,соболезнование по всем каналам,а вокруг тишина и покой
  15. demo Офлайн
    demo Сегодня, 10:09
    0
    Зачем тогда тащили в Сирию всю эту технику, потрясая ей на весь мир? Зачем делали кучу и одно заявление на тему того, что «не допустим, защитим»?
    Тащили вроде бы для защиты базы где мы располагаемся.
    На базу была атака?
    Кроме дронов и минометного обстрела - нет.
    Израильские самолеты находились в 35 км от берега Сирии.
    Мы же не могли "союзника" начать валить?
    Включать локаторы и радары - засветить все американцам ( в воздухе висят их самолеты РЭР).
    Что делать?
    Если начать валить все подлетающие самолеты, то это точно война.
    Израильская ракета в наш самолет попала? В нашу базу угодила? По сути израильтяне соблюдают договоренности.
    А вот почему нет разграничения зон полетов - это вопрос.
  16. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 10:11
    +3
    Меня одно удивляет. А почему траур не объявили? Или у нас не 14 офицеров погибло? hi
  17. solovald Офлайн
    solovald Сегодня, 10:11
    +1
    Российский МИД ? Нет, давно не видел/слышал. Куда-то пропал, только мистер "деб..., бл..." время от времени на ТВ мелькает с расплывчатыми речами. Израиль, судя по последним сообщениям, вроде как не при делах: ф16-ые и летали низенько и по времени не пересекались с ил20. Тогда остаются сирийские пво-шники ... случайно или "случайно" сбившие наш самолет, дабы втянуть в заварушку с Израилем.
  18. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 10:16
    +5
    Не хотел постить это, но уж вынудили, прилагаю. Третий день держу.
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 11:02
      +2
      Цитата: Altona
      +1
      Не хотел постить это, но уж вынудили, прилагаю. Третий день держу.

      да..нынче руководство наше ,это вам не то что раньше..Евгений hi
  19. bober1982 Офлайн
    bober1982 Сегодня, 10:35
    -1
    Да, дипломатия у нас того..... Обезножела. Хромать уже нечем., конец авторской цитаты.
    Да, аналитика местных диванных стратегов того....... Обезножела.
  20. kiborg Офлайн
    kiborg Сегодня, 10:37
    +1
    Да политики виноваты. Надо было давно закрыть небо в радиусе 200 км от наших баз. Но кто-то решил, что евреи наши друзья, а они нас там просто терпят. Вот и воспользовались доверчивостью русских, подло атаковав со стороны Средиземного моря сирийские объекты на сирийской же территории. Ну и как было не воспользоваться возможностью избавиться от нашего разведчика, и заодно переложить вину на сирийскую сторону. Молодцы евреи. И ведь не докажешь, что это была преднамеренная провокация.
    Однако, нет пока доказательств, что самолёт сбили именно сирийцы..
    И ещё. Почему ИЛ-20 не имеет на борту системы типа Рычаг, Витебск, Презиент-С и прочая хрень, позволяющая уводить ракеты в сторону???
  21. Злючный Онлайн
    Злючный Сегодня, 11:19
    0
    Цитата: профессор
    Вопрос 5. Последний, потенциальный.
    Конечно технически Вы можете сбить пару наших самолетов, только вреда вам от этого может быть больше чем пользы. миханы будут рукоплескать, но нам тоже будет чем ответить. Не зря ведь за 7 лет гражданской войны в Сирии не было замечено у оппозиции нашего оружия, а оно у нас разное есть. И средства ПВО и ПТРК и всякая всячина. Да и кроме авиации мы можем достать до любой точки в Сирии другими средствами.


    С таким же успехом мы Вашим врагам можем раздать такое оружие :) Бабах, и у палестинцев появились откуда то современные гранатометы например и т.д.
  22. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 11:22
    0
    У г-на Путина осталось не так много способов сохранить лицо в этой ситуации:
    1. С целью предотвращения гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии объявить о запрете полётов иностранной авиации в воздушном пространстве САР с последующим сбитием всех нарушителей;
    2. С целью предотвращения гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии объявить о прекращении военной операции в САР в связи с неспособностью противостоять превосходящему противнику;
    3. Уйти в отставку в связи с несоответствием занимаемой должности.
    Поскольку г-н Путин ни одним из этих способов воспользоваться в принципе не может, отныне он имеет полное право именоваться Человеком без лица.