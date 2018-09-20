Американцы принесли в Афганистан демократию. Теперь она работает
В Кабуле нашли виновников резкого обострения ситуации в Афганистане, вызвавшего политический кризис в стране и поставившей под угрозу существование нынешнего режима ИРА.
Председатель комиссии по обороне и безопасности нижней палаты парламента Афганистана Шабаз-хан Насери заявил, что причиной ухудшения обстановки в Афганистане является разрушительная деятельность США, направленная не на достижение мира, а на извлечение собственных геополитических выгод.
«Ситуация в Афганистане в последнее время не улучшается, а наоборот, становится все хуже день ото дня… Это происходит потому, что Соединенные Штаты вмешались в дела нашей страны: находясь здесь, они пытаются извлечь выгоду из этой войны, а их присутствие не устраивает наши соседние страны», — сказал Насери в интервью РИА «Новости».
Ситуация, по его мнению, усугубляется тем, что афганское правительство находится в полной зависимости от Вашингтона и неспособно принимать самостоятельных решений.
Председатель комиссии по обороне и безопасности не одинок в своих взглядах. Напомним, что на днях нижняя палата парламента Афганистана (Волуси Джирги) проголосовала за пересмотр двустороннего соглашения с США о сотрудничестве в сфере безопасности.
Из 150 депутатов, которые присутствовали на соответствующем заседании, 146 выступили за пересмотр двустороннего соглашения. Парламентарии указывают не просто на неэффективность оккупационных сил в вопросе обеспечения безопасности страны, но и на абсолютную пассивность американских военных в ситуации нынешнего кризиса. Кроме того, упоминались и «странные» контакты американцев с террористами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Также против сохранения договоренностей выступают и депутаты Мешрано Джирги (верхней палаты законодательного органа). Сенаторы обращают внимание на дестабилизацию обстановки в стране и подчеркивают, что отсутствие необходимого ответа Соединенных Штатов на существующие угрозы безопасности лишает двустороннее соглашение всякого смысла.
Напомним, что Соединенные Штаты пытались добиться подписания соответствующего соглашения долгое время. Предыдущий президент Хамид Карзай, который сейчас составляет оппозицию официальному Кабулу, тогда не поддержал ратификацию договора. Добиться прогресса удалось только при действующем главе афганского государства Ашрафе Гани.
На основании этого ряд экспертов, в том числе и западных, предполагают, что принятое парламентариями решение прежде всего направлено против Гани. Что это попытка давление на американцев, чтобы добиться устранения нынешнего руководителя страны.
А глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что те, кто требует пересмотра двустороннего афгано-американского соглашения в сфере безопасности, борются за свои личные интересы.
То, что в любом аспекте афганской политики присутствует межклановая фракционная борьба, известно хорошо. Однако факт потрясающего единства как пуштунских депутатов, так и представителей национальных меньшинств, как суннитов, так и шиитов в вопросе категорического неприятия американцев и их действий в стране объяснить только лишь интригой против президента едва ли получится.
И уж тем более невозможно совпадение «личных интересов» почти всех депутатов обеих палат парламента.
Антиамериканские настроения в стране зреют давно, в том числе и среди очевидных противников запрещенного в России экстремистского движения «Талибан», в том числе и занявших после оккупации Афганистана проамериканской коалицией посты высокие посты в законодательной и избирательной власти.
Надо сказать, что и Ашраф Гани Ахмадзай, будучи очевидным американским ставленником и крайне ограниченным в возможных маневрах, тем не менее начинает отрабатывать варианты альтернативные безропотному повиновению Вашингтону.
Напомним, что не так давно он провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергея Лаврова, официально озвученным результатом которых стала отмена Московской международной конференции по Афганистану. Хотя очевидно, что у разговора есть и неозвученный результат, поскольку Москва не стала бы откладывать саммит только потому, что против него выступает Вашингтон.
Есть все основания предполагать, что Лавров и Гани достигли следующего компромисса — проведение этой конференции на другой площадке и с другим формальным модератором (что не так травматично для Вашингтона).
А вскоре стало ясно, что площадку предоставляет Ташкент. Узбекско-афганский диалог активизировался на фоне сообщений об отмене московской конференции по Афганистану. Ташкент имеет шансы стать площадкой для межафганских консультаций.
Так же, как и в Москве, здесь должен состоятся внутриафганский диалог при участии большинства соседних государств. Цель его проста — прежде всего это создание единого фронта кабульского режима и «Талибана» против инфильтрованного в ИРА усилиями США и НАТО «ИГ».
Министр иностранных дел Узбекистана уже посетил Кабул и встретился с главой страны. Ашраф Гани и Абдулазиз Камилов, как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, «обсуждали меры по содействию межафганскому мирному политическому процессу».
Узбекистан не делает секрета из своего видения вопросов афганского урегулирования. Основные его принципы: нет военного решения, политический диалог, уменьшить влияние внерегиональных стран (читай: США, нефтяных монархий и НАТО) на Кабул и внутриафганское урегулирование и упор на экономику. И эти принципы полностью созвучны подходам Москвы.
Претензии Узбекистана на роль модератора во внутриафганском урегулировании будут поддержаны Россией, а, возможно, и сформированы ею. Очевидно также, что Ташкент на большее и не претендует, поскольку Узбекистан не входит в число стран, которые могут самостоятельно решать вопросы урегулирования. Зато Москва получит возможность использовать потенциал ташкентской площадки для продвижения своих интересов и сценариев.
И как мы видим, во всей этой комбинации, которая разворачивается в эти дни, не последнюю роль играет и президент ИРА, которого оппоненты клеймят как «лишенную собственной политической воли американскую марионетку».
Еще раз поясним, что ташкентская конференция, если она состоится, будет противоречить интересам США, которые уже много лет «торпедируют» любые попытки национального примирения в Афганистане, так же, как и несостоявшаяся московская конференция.
Похоже, что в сегодняшней ИРА безусловную верность звездно-полосатому флагу, по крайней мере, внешнюю, хранит глава кабинета министров Абдулла Абдулла.
Сложилось парадоксальная ситуация: выращенная и сформированная оккупантами политическая элита использует демократические механизмы для того, чтобы сказать «Янки, гоу хоум!» Конечно, внедряя в Афганистан «демократию», американцы рассматривали ее как инструмент манипулирования «туземцами» и бутафорскую вывеску. Однако, как мы видим, афганцы, чья политическая история как минимум в сотню раз древнее американской, переигрывают оккупантов на этом поле.
Наконец, отметим, что в Кабуле все больше людей видят нашу страну не только важным участником афганского урегулирования, но и главной альтернативой США и НАТО.
«Россия как сильная и великая держава, имеющая большое влияние в нашем регионе, при желании может очень сильно изменить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, но это должно происходить без участия США и НАТО», — сказал Шабаз-хан Насери.
Председатель комиссии по обороне и безопасности нижней палаты парламента Афганистана Шабаз-хан Насери заявил, что причиной ухудшения обстановки в Афганистане является разрушительная деятельность США, направленная не на достижение мира, а на извлечение собственных геополитических выгод.
«Ситуация в Афганистане в последнее время не улучшается, а наоборот, становится все хуже день ото дня… Это происходит потому, что Соединенные Штаты вмешались в дела нашей страны: находясь здесь, они пытаются извлечь выгоду из этой войны, а их присутствие не устраивает наши соседние страны», — сказал Насери в интервью РИА «Новости».
Ситуация, по его мнению, усугубляется тем, что афганское правительство находится в полной зависимости от Вашингтона и неспособно принимать самостоятельных решений.
Председатель комиссии по обороне и безопасности не одинок в своих взглядах. Напомним, что на днях нижняя палата парламента Афганистана (Волуси Джирги) проголосовала за пересмотр двустороннего соглашения с США о сотрудничестве в сфере безопасности.
Из 150 депутатов, которые присутствовали на соответствующем заседании, 146 выступили за пересмотр двустороннего соглашения. Парламентарии указывают не просто на неэффективность оккупационных сил в вопросе обеспечения безопасности страны, но и на абсолютную пассивность американских военных в ситуации нынешнего кризиса. Кроме того, упоминались и «странные» контакты американцев с террористами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Также против сохранения договоренностей выступают и депутаты Мешрано Джирги (верхней палаты законодательного органа). Сенаторы обращают внимание на дестабилизацию обстановки в стране и подчеркивают, что отсутствие необходимого ответа Соединенных Штатов на существующие угрозы безопасности лишает двустороннее соглашение всякого смысла.
Напомним, что Соединенные Штаты пытались добиться подписания соответствующего соглашения долгое время. Предыдущий президент Хамид Карзай, который сейчас составляет оппозицию официальному Кабулу, тогда не поддержал ратификацию договора. Добиться прогресса удалось только при действующем главе афганского государства Ашрафе Гани.
На основании этого ряд экспертов, в том числе и западных, предполагают, что принятое парламентариями решение прежде всего направлено против Гани. Что это попытка давление на американцев, чтобы добиться устранения нынешнего руководителя страны.
А глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что те, кто требует пересмотра двустороннего афгано-американского соглашения в сфере безопасности, борются за свои личные интересы.
То, что в любом аспекте афганской политики присутствует межклановая фракционная борьба, известно хорошо. Однако факт потрясающего единства как пуштунских депутатов, так и представителей национальных меньшинств, как суннитов, так и шиитов в вопросе категорического неприятия американцев и их действий в стране объяснить только лишь интригой против президента едва ли получится.
И уж тем более невозможно совпадение «личных интересов» почти всех депутатов обеих палат парламента.
Антиамериканские настроения в стране зреют давно, в том числе и среди очевидных противников запрещенного в России экстремистского движения «Талибан», в том числе и занявших после оккупации Афганистана проамериканской коалицией посты высокие посты в законодательной и избирательной власти.
Надо сказать, что и Ашраф Гани Ахмадзай, будучи очевидным американским ставленником и крайне ограниченным в возможных маневрах, тем не менее начинает отрабатывать варианты альтернативные безропотному повиновению Вашингтону.
Напомним, что не так давно он провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергея Лаврова, официально озвученным результатом которых стала отмена Московской международной конференции по Афганистану. Хотя очевидно, что у разговора есть и неозвученный результат, поскольку Москва не стала бы откладывать саммит только потому, что против него выступает Вашингтон.
Есть все основания предполагать, что Лавров и Гани достигли следующего компромисса — проведение этой конференции на другой площадке и с другим формальным модератором (что не так травматично для Вашингтона).
А вскоре стало ясно, что площадку предоставляет Ташкент. Узбекско-афганский диалог активизировался на фоне сообщений об отмене московской конференции по Афганистану. Ташкент имеет шансы стать площадкой для межафганских консультаций.
Так же, как и в Москве, здесь должен состоятся внутриафганский диалог при участии большинства соседних государств. Цель его проста — прежде всего это создание единого фронта кабульского режима и «Талибана» против инфильтрованного в ИРА усилиями США и НАТО «ИГ».
Министр иностранных дел Узбекистана уже посетил Кабул и встретился с главой страны. Ашраф Гани и Абдулазиз Камилов, как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, «обсуждали меры по содействию межафганскому мирному политическому процессу».
Узбекистан не делает секрета из своего видения вопросов афганского урегулирования. Основные его принципы: нет военного решения, политический диалог, уменьшить влияние внерегиональных стран (читай: США, нефтяных монархий и НАТО) на Кабул и внутриафганское урегулирование и упор на экономику. И эти принципы полностью созвучны подходам Москвы.
Претензии Узбекистана на роль модератора во внутриафганском урегулировании будут поддержаны Россией, а, возможно, и сформированы ею. Очевидно также, что Ташкент на большее и не претендует, поскольку Узбекистан не входит в число стран, которые могут самостоятельно решать вопросы урегулирования. Зато Москва получит возможность использовать потенциал ташкентской площадки для продвижения своих интересов и сценариев.
И как мы видим, во всей этой комбинации, которая разворачивается в эти дни, не последнюю роль играет и президент ИРА, которого оппоненты клеймят как «лишенную собственной политической воли американскую марионетку».
Еще раз поясним, что ташкентская конференция, если она состоится, будет противоречить интересам США, которые уже много лет «торпедируют» любые попытки национального примирения в Афганистане, так же, как и несостоявшаяся московская конференция.
Похоже, что в сегодняшней ИРА безусловную верность звездно-полосатому флагу, по крайней мере, внешнюю, хранит глава кабинета министров Абдулла Абдулла.
Сложилось парадоксальная ситуация: выращенная и сформированная оккупантами политическая элита использует демократические механизмы для того, чтобы сказать «Янки, гоу хоум!» Конечно, внедряя в Афганистан «демократию», американцы рассматривали ее как инструмент манипулирования «туземцами» и бутафорскую вывеску. Однако, как мы видим, афганцы, чья политическая история как минимум в сотню раз древнее американской, переигрывают оккупантов на этом поле.
Наконец, отметим, что в Кабуле все больше людей видят нашу страну не только важным участником афганского урегулирования, но и главной альтернативой США и НАТО.
«Россия как сильная и великая держава, имеющая большое влияние в нашем регионе, при желании может очень сильно изменить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, но это должно происходить без участия США и НАТО», — сказал Шабаз-хан Насери.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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