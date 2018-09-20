Аналитика

Американцы принесли в Афганистан демократию. Теперь она работает

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В Кабуле нашли виновников резкого обострения ситуации в Афганистане, вызвавшего политический кризис в стране и поставившей под угрозу существование нынешнего режима ИРА.

Американцы принесли в Афганистан демократию. Теперь она работает


Председатель комиссии по обороне и безопасности нижней палаты парламента Афганистана Шабаз-хан Насери заявил, что причиной ухудшения обстановки в Афганистане является разрушительная деятельность США, направленная не на достижение мира, а на извлечение собственных геополитических выгод.




«Ситуация в Афганистане в последнее время не улучшается, а наоборот, становится все хуже день ото дня… Это происходит потому, что Соединенные Штаты вмешались в дела нашей страны: находясь здесь, они пытаются извлечь выгоду из этой войны, а их присутствие не устраивает наши соседние страны», — сказал Насери в интервью РИА «Новости».

Ситуация, по его мнению, усугубляется тем, что афганское правительство находится в полной зависимости от Вашингтона и неспособно принимать самостоятельных решений.



Председатель комиссии по обороне и безопасности не одинок в своих взглядах. Напомним, что на днях нижняя палата парламента Афганистана (Волуси Джирги) проголосовала за пересмотр двустороннего соглашения с США о сотрудничестве в сфере безопасности.

Из 150 депутатов, которые присутствовали на соответствующем заседании, 146 выступили за пересмотр двустороннего соглашения. Парламентарии указывают не просто на неэффективность оккупационных сил в вопросе обеспечения безопасности страны, но и на абсолютную пассивность американских военных в ситуации нынешнего кризиса. Кроме того, упоминались и «странные» контакты американцев с террористами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».



Также против сохранения договоренностей выступают и депутаты Мешрано Джирги (верхней палаты законодательного органа). Сенаторы обращают внимание на дестабилизацию обстановки в стране и подчеркивают, что отсутствие необходимого ответа Соединенных Штатов на существующие угрозы безопасности лишает двустороннее соглашение всякого смысла.

Напомним, что Соединенные Штаты пытались добиться подписания соответствующего соглашения долгое время. Предыдущий президент Хамид Карзай, который сейчас составляет оппозицию официальному Кабулу, тогда не поддержал ратификацию договора. Добиться прогресса удалось только при действующем главе афганского государства Ашрафе Гани.

На основании этого ряд экспертов, в том числе и западных, предполагают, что принятое парламентариями решение прежде всего направлено против Гани. Что это попытка давление на американцев, чтобы добиться устранения нынешнего руководителя страны.

А глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что те, кто требует пересмотра двустороннего афгано-американского соглашения в сфере безопасности, борются за свои личные интересы.



То, что в любом аспекте афганской политики присутствует межклановая фракционная борьба, известно хорошо. Однако факт потрясающего единства как пуштунских депутатов, так и представителей национальных меньшинств, как суннитов, так и шиитов в вопросе категорического неприятия американцев и их действий в стране объяснить только лишь интригой против президента едва ли получится.



И уж тем более невозможно совпадение «личных интересов» почти всех депутатов обеих палат парламента.

Антиамериканские настроения в стране зреют давно, в том числе и среди очевидных противников запрещенного в России экстремистского движения «Талибан», в том числе и занявших после оккупации Афганистана проамериканской коалицией посты высокие посты в законодательной и избирательной власти.

Надо сказать, что и Ашраф Гани Ахмадзай, будучи очевидным американским ставленником и крайне ограниченным в возможных маневрах, тем не менее начинает отрабатывать варианты альтернативные безропотному повиновению Вашингтону.



Напомним, что не так давно он провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергея Лаврова, официально озвученным результатом которых стала отмена Московской международной конференции по Афганистану. Хотя очевидно, что у разговора есть и неозвученный результат, поскольку Москва не стала бы откладывать саммит только потому, что против него выступает Вашингтон.

Есть все основания предполагать, что Лавров и Гани достигли следующего компромисса — проведение этой конференции на другой площадке и с другим формальным модератором (что не так травматично для Вашингтона).

А вскоре стало ясно, что площадку предоставляет Ташкент. Узбекско-афганский диалог активизировался на фоне сообщений об отмене московской конференции по Афганистану. Ташкент имеет шансы стать площадкой для межафганских консультаций.

Так же, как и в Москве, здесь должен состоятся внутриафганский диалог при участии большинства соседних государств. Цель его проста — прежде всего это создание единого фронта кабульского режима и «Талибана» против инфильтрованного в ИРА усилиями США и НАТО «ИГ».

Министр иностранных дел Узбекистана уже посетил Кабул и встретился с главой страны. Ашраф Гани и Абдулазиз Камилов, как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, «обсуждали меры по содействию межафганскому мирному политическому процессу».



Узбекистан не делает секрета из своего видения вопросов афганского урегулирования. Основные его принципы: нет военного решения, политический диалог, уменьшить влияние внерегиональных стран (читай: США, нефтяных монархий и НАТО) на Кабул и внутриафганское урегулирование и упор на экономику. И эти принципы полностью созвучны подходам Москвы.

Претензии Узбекистана на роль модератора во внутриафганском урегулировании будут поддержаны Россией, а, возможно, и сформированы ею. Очевидно также, что Ташкент на большее и не претендует, поскольку Узбекистан не входит в число стран, которые могут самостоятельно решать вопросы урегулирования. Зато Москва получит возможность использовать потенциал ташкентской площадки для продвижения своих интересов и сценариев.

И как мы видим, во всей этой комбинации, которая разворачивается в эти дни, не последнюю роль играет и президент ИРА, которого оппоненты клеймят как «лишенную собственной политической воли американскую марионетку».

Еще раз поясним, что ташкентская конференция, если она состоится, будет противоречить интересам США, которые уже много лет «торпедируют» любые попытки национального примирения в Афганистане, так же, как и несостоявшаяся московская конференция.

Похоже, что в сегодняшней ИРА безусловную верность звездно-полосатому флагу, по крайней мере, внешнюю, хранит глава кабинета министров Абдулла Абдулла.

Сложилось парадоксальная ситуация: выращенная и сформированная оккупантами политическая элита использует демократические механизмы для того, чтобы сказать «Янки, гоу хоум!» Конечно, внедряя в Афганистан «демократию», американцы рассматривали ее как инструмент манипулирования «туземцами» и бутафорскую вывеску. Однако, как мы видим, афганцы, чья политическая история как минимум в сотню раз древнее американской, переигрывают оккупантов на этом поле.

Наконец, отметим, что в Кабуле все больше людей видят нашу страну не только важным участником афганского урегулирования, но и главной альтернативой США и НАТО.



«Россия как сильная и великая держава, имеющая большое влияние в нашем регионе, при желании может очень сильно изменить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане, но это должно происходить без участия США и НАТО», — сказал Шабаз-хан Насери.
Автор:
Борис Джерелиевский
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10 комментариев
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  1. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 10:07
    -6
    На борту американского авианосца винтом самолета убило моряка

    Американский моряк погиб в результате несчастного случая на борту авианосца "Джордж Буш" ВМС США, он был смертельно ранен винтом самолета Grumman E-2 Hawkeye, об этом сообщила газета Navy Times.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 10:37
      +1
      И к чему тут этот повтор новости которая была уже на ВО?
  2. К-50 Онлайн
    К-50 Сегодня, 10:18
    +3
    Соединенные Штаты вмешались в дела нашей страны: находясь здесь, они пытаются извлечь выгоду из этой войны

    Так пин дос ники и устраивают войны, чтобы извлечь из них выгоду, а не ради самой войны.
    Это русские оккупанты будут строить вам школы, больницы, мосты, дороги, заводы и фабрики. Пин дос ники далеки от этой "меркантильности", в конечном счёте не приносящей им прибыли. Тем более им плевать на демократию не приносящую дивидендов. Как пример, сотрудничают же они с саудами и прочими режимами БВ, самыми одиозными, о демократии там не трындят, а всё потому что денюжки немалые с них имеют.
    Так что , если к вам в страну влезли полоссатые, или начинайте их отстреливать, или готовьтесь к самому худшему, вплоть до развала страны. Примеров уйма. sad
    1. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 10:45
      0
      Осознание простых истин доходит через кровь и нищету. Лучше поздно, чем никогда.
  3. Теренин Онлайн
    Теренин Сегодня, 10:40
    0
    Про какую ещё демократию, насаждающую амерами, можно говорить? Возьмите любую карту наличия углеводородов мира, и там вы, без ошибки, обнаружите (кроме России и ещё некоторых стран) военные базы США и НАТО.
    1. Azim77 Онлайн
      Azim77 Сегодня, 11:05
      +1
      Когда у индейцев их золото меняли на бусы, бусинки тоже казались такими блестящими и красивыми аборигенам. Если отказывались меняться, то наливали "огненную воду", если дальше отказывались, то просто отбирали силой. С тех пор все тоже самое, только "безделушки" взамен другие..
      1. Теренин Онлайн
        Теренин Сегодня, 11:37
        +1
        Цитата: Azim77
        Когда у индейцев их золото меняли на бусы, бусинки тоже казались такими блестящими и красивыми аборигенам. Если отказывались меняться, то наливали "огненную воду", если дальше отказывались, то просто отбирали силой. С тех пор все тоже самое, только "безделушки" взамен другие..

        Судя по "минусам" их люди и здесь отрабатывают.
  4. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 11:13
    0
    Янки, принесли куда то МИР????
    Серьёзное такое заявление, толь ко не верится от слова никак.
  5. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 11:32
    -2
    вопрос : у нас в спальном районе находиться военная часть десантников. У которых есть полигон , но полигон находиться в дали населённых пунктов.Суть вопроса в том что зачастую прямо на территории ВЧ начинают звучать взрывы и стрельба.Бывает минут 5 идёт потом тишина,потом ещё с минуту опять тишина.Короче если открыты окна всё это очень и очень громко и раздражает.Но это не суть.На сколько правомерно с юридической точки зрения такие стрельбы прямо на территории части если вокруг многоэтажные гражданские объекты?
  6. renics Онлайн
    renics Сегодня, 12:32
    0
    (Американцы принесли в Афганистан демократию) Какая там ещё демократия в Америке, там представлена всего лишь так называемая представительная демократия, навязываемая финансово– корпоративной элитой, которая ничего общего с реальной демократией не имеет. А кто-то ещё хочет, чтобы это ещё работало в Афганистане или ещё где-либо. Представительная демократия — это такие порядки, когда население голосует за своих представителей в законодательные и исполнительные органы. Дальше этого представительная демократия заканчивается, да и вообще какая-либо демократия заканчивается, так как никто из людей ни за какие законы и правила не голосует, их ему просто навязывают без каких-либо объяснений те люди которых они избрали и которые уже находятся уже под влиянием правящей элиты государства. Такая подобная демократия нигде не будет по-настоящему работать. В интернете есть крамольный англоязычный американский сайт: dandelionsalad.wordpress.com: [media=https://dandelionsalad.wordpress.com/2018/02/20/history-of-capitalism-in-the-united-states-exposing-the-myth/] адуванчиковый салат, в котором публикуют такие статьи, которые могут быть смертельными для американской демократии. Почитайте там много разгромных статей по американским порядкам по всему миру.