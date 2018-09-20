Трагедия Ил-20. Ружьё выстрелило не так, как ожидали
Всего несколько дней назад, до трагедии с самолетом Ил-20, казалось, что события в Сирии пойдут по тому же самому сценарию, как это было в апреле прошлого года и в апреле текущего. Съемки фальшивого фильма о том, как сирийская армия применила химическое оружие, демонстрация ведущими западными СМИ «мертвых» детей (а то и убитых по-настоящему, именно ради кадров), истерика Никки Хейли в Совете Безопасности ООН, грозные твиты Трампа и, наконец, очередная ночь «Томагавков».
Только вот атака ожидалась уже другого уровня, чем в предыдущие разы. Дело могло не ограничиться отдельными зданиями. Тем более что Вашингтон пытался привлечь к своей антисирийской операции еще и других союзников, которые не участвовали ранее. В частности, Германию. Мы могли наблюдать беспардонное давление на эту страну и (как его результат) постоянно меняющуюся позицию Берлина. Для того чтобы осуществить атаку по «заброшенным сараям», вовлекать кого-то еще не нужно.
Можно было предположить, что для американских властей на сей раз важно было нанести хотя бы символический удар по каким-либо российским объектам в Сирии (а также и по иранским). Именно символический, который не вызвал бы серьезной «ответки», но был бы пощечиной с моральной точки зрения. Об этом свидетельствовали публикации в американской прессе (в частности, в «Уолл-Стрит джорнэл»).
Но российские дипломаты и Министерство обороны на этот раз сработали эффективно. О готовящейся провокации в Идлибе было сообщено заранее. Этот вопрос обсуждался на самом высшем международном уровне. Правда, США отвечали отговорками: дескать, это все российская пропаганда, а снимающие фальшивку активисты «Белых касок» — настоящие герои.
Казалось, что параллельно существуют две реальности. В одной из них прямо на глазах всего мира изготавливаются лживые видеоролики, в другой — предоставляются доказательства того, что они являются лживыми. И можно было лишь поражаться наглости США, которые уже столько раз используют один и тот же прием. Оставалось лишь дождаться, когда ружье, вынесенное на сцену, выстрелит.
Но нельзя исключать, что в Вашингтоне все-таки зародилось понимание того, что на сей раз такая ложь не прокатит. Конечно, западный обыватель схавает все что угодно, но вопросы о правдивости американской пропаганды неизбежно возникнут. Тем более если речь зайдет о чем-то более опасном, чем бомбардировки Сирии (а это как раз — атака против российских и иранских объектов). И подготовка к провокации в Идлибе оказалась всего лишь дымовой завесой, прикрывшей «план Б».
Не секрет, что США зачастую действуют не прямо, а чужими руками. На Ближнем Востоке у Вашингтона немало союзников, и одним из них является Израиль. Недаром американский президент Дональд Трамп оказывает еврейскому государству всяческую поддержку в его авантюрах даже тогда, когда это полностью противоречит здравому смыслу. Не могли же власти США не предполагать, что признание Иерусалима израильской столицей и перенос туда посольства приведут к тяжелым столкновениям с палестинцами и к непониманию даже среди западных союзников. Тем не менее, пошли на такой шаг. Ну, и теперь Израиль должен был отработать ту поддержку.
Тем более что в Сирии у Тель-Авива есть определенное преимущество. Если против попыток США и НАТО напасть на самого близкого российского союзника на Ближнем Востоке Москва активно борется, то с израильскими актами агрессии дело обстоит не так. Наше руководство прямо называет американо-натовского агрессора агрессором. Когда же речь заходит об израильских бомбардировках Сирии, то звучат более обтекаемые формулировки. Все-таки многие израильтяне одновременно имеют российское гражданство, между Москвой и Тель-Авивом действует безвизовый режим, да и вообще, что и говорить, связи российской элиты с этим государством тесны. Значительная часть российского общества (к сожалению, это не только откровенные либералы) даже с пониманием относится к израильским действиям в Сирии (мол, это все ради безопасности).
Накануне трагедии с российским самолетом президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сделали еще один шаг, которого в Вашингтоне не ждали. Теперь операции сирийских войск при поддержке российских ВКС против «идлибского гадюшника» не будет. Хорошо это или плохо, отдельный разговор, тем более что Турция ведет себя во многом аналогично Израилю и пользуется той же привилегией — власти России закрывают глаза на ее агрессивные антисирийские действия. Но если США все-таки намеревались протащить сценарий с химпровокацией, то они лишились важного козыря.
Зато демонстративная атака Израиля как раз в том районе, где находятся российские объекты, — это для Вашингтона то, что доктор прописал. Формального повода для прямого столкновения нет. Израилю Сирию бомбить можно. А авиаудары, нанесенные вблизи авиабазы «Хмеймим» и Тартуса, — это весьма ощутимая пощечина России.
Такое событие, как гибель российского самолета с военнослужащими, вряд ли можно было просчитать заранее. Но получилось даже больше того, что хотел Вашингтон: Россия была наказана за срыв провокации в Идлибе намного тяжелее, чем просто моральной пощечиной.
Рабочей версией трагедии с самолетом стало то, что сирийские ПВО целились в израильские истребители, а попали по Ил-20. Вряд ли стоит принимать ее за истину в последней инстанции — особенно с учетом того, что в роковую ночь были зафиксированы еще и залпы с французского корабля, стоящего недалеко от сирийских берегов (французские удары по сирийскому побережью подтверждают, что эта атака была не чисто израильской авантюрой, а намеренной западной пощечиной России).
Но ежели Россия объявила бы прямым виновником Израиль или Францию, то последствия вообще могли выйти очень далеко за рамки Сирии. Нашли, что называется, смягчающую формулировку: самолет поразила сирийская ракета, а Израиль виноват косвенно.
Можно сказать одно: ружье, вынесенное Вашингтоном на сцену, выстрелило, но не так, как ожидалось. Не так, как ожидала Россия. И даже не так, как ожидали США. Весь вопрос в том, будет ли пересмотрено относительно лояльное отношение Москвы к действиям Израиля. До сих пор на его преступления в Сирии смотрели, полузакрыв глаза. И если это наконец прекратится, значит, ребята, чьи жизни прервались таким страшным образом, погибли не зря.
Только вот атака ожидалась уже другого уровня, чем в предыдущие разы. Дело могло не ограничиться отдельными зданиями. Тем более что Вашингтон пытался привлечь к своей антисирийской операции еще и других союзников, которые не участвовали ранее. В частности, Германию. Мы могли наблюдать беспардонное давление на эту страну и (как его результат) постоянно меняющуюся позицию Берлина. Для того чтобы осуществить атаку по «заброшенным сараям», вовлекать кого-то еще не нужно.
Можно было предположить, что для американских властей на сей раз важно было нанести хотя бы символический удар по каким-либо российским объектам в Сирии (а также и по иранским). Именно символический, который не вызвал бы серьезной «ответки», но был бы пощечиной с моральной точки зрения. Об этом свидетельствовали публикации в американской прессе (в частности, в «Уолл-Стрит джорнэл»).
Но российские дипломаты и Министерство обороны на этот раз сработали эффективно. О готовящейся провокации в Идлибе было сообщено заранее. Этот вопрос обсуждался на самом высшем международном уровне. Правда, США отвечали отговорками: дескать, это все российская пропаганда, а снимающие фальшивку активисты «Белых касок» — настоящие герои.
Казалось, что параллельно существуют две реальности. В одной из них прямо на глазах всего мира изготавливаются лживые видеоролики, в другой — предоставляются доказательства того, что они являются лживыми. И можно было лишь поражаться наглости США, которые уже столько раз используют один и тот же прием. Оставалось лишь дождаться, когда ружье, вынесенное на сцену, выстрелит.
Но нельзя исключать, что в Вашингтоне все-таки зародилось понимание того, что на сей раз такая ложь не прокатит. Конечно, западный обыватель схавает все что угодно, но вопросы о правдивости американской пропаганды неизбежно возникнут. Тем более если речь зайдет о чем-то более опасном, чем бомбардировки Сирии (а это как раз — атака против российских и иранских объектов). И подготовка к провокации в Идлибе оказалась всего лишь дымовой завесой, прикрывшей «план Б».
Не секрет, что США зачастую действуют не прямо, а чужими руками. На Ближнем Востоке у Вашингтона немало союзников, и одним из них является Израиль. Недаром американский президент Дональд Трамп оказывает еврейскому государству всяческую поддержку в его авантюрах даже тогда, когда это полностью противоречит здравому смыслу. Не могли же власти США не предполагать, что признание Иерусалима израильской столицей и перенос туда посольства приведут к тяжелым столкновениям с палестинцами и к непониманию даже среди западных союзников. Тем не менее, пошли на такой шаг. Ну, и теперь Израиль должен был отработать ту поддержку.
Тем более что в Сирии у Тель-Авива есть определенное преимущество. Если против попыток США и НАТО напасть на самого близкого российского союзника на Ближнем Востоке Москва активно борется, то с израильскими актами агрессии дело обстоит не так. Наше руководство прямо называет американо-натовского агрессора агрессором. Когда же речь заходит об израильских бомбардировках Сирии, то звучат более обтекаемые формулировки. Все-таки многие израильтяне одновременно имеют российское гражданство, между Москвой и Тель-Авивом действует безвизовый режим, да и вообще, что и говорить, связи российской элиты с этим государством тесны. Значительная часть российского общества (к сожалению, это не только откровенные либералы) даже с пониманием относится к израильским действиям в Сирии (мол, это все ради безопасности).
Накануне трагедии с российским самолетом президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сделали еще один шаг, которого в Вашингтоне не ждали. Теперь операции сирийских войск при поддержке российских ВКС против «идлибского гадюшника» не будет. Хорошо это или плохо, отдельный разговор, тем более что Турция ведет себя во многом аналогично Израилю и пользуется той же привилегией — власти России закрывают глаза на ее агрессивные антисирийские действия. Но если США все-таки намеревались протащить сценарий с химпровокацией, то они лишились важного козыря.
Зато демонстративная атака Израиля как раз в том районе, где находятся российские объекты, — это для Вашингтона то, что доктор прописал. Формального повода для прямого столкновения нет. Израилю Сирию бомбить можно. А авиаудары, нанесенные вблизи авиабазы «Хмеймим» и Тартуса, — это весьма ощутимая пощечина России.
Такое событие, как гибель российского самолета с военнослужащими, вряд ли можно было просчитать заранее. Но получилось даже больше того, что хотел Вашингтон: Россия была наказана за срыв провокации в Идлибе намного тяжелее, чем просто моральной пощечиной.
Рабочей версией трагедии с самолетом стало то, что сирийские ПВО целились в израильские истребители, а попали по Ил-20. Вряд ли стоит принимать ее за истину в последней инстанции — особенно с учетом того, что в роковую ночь были зафиксированы еще и залпы с французского корабля, стоящего недалеко от сирийских берегов (французские удары по сирийскому побережью подтверждают, что эта атака была не чисто израильской авантюрой, а намеренной западной пощечиной России).
Но ежели Россия объявила бы прямым виновником Израиль или Францию, то последствия вообще могли выйти очень далеко за рамки Сирии. Нашли, что называется, смягчающую формулировку: самолет поразила сирийская ракета, а Израиль виноват косвенно.
Можно сказать одно: ружье, вынесенное Вашингтоном на сцену, выстрелило, но не так, как ожидалось. Не так, как ожидала Россия. И даже не так, как ожидали США. Весь вопрос в том, будет ли пересмотрено относительно лояльное отношение Москвы к действиям Израиля. До сих пор на его преступления в Сирии смотрели, полузакрыв глаза. И если это наконец прекратится, значит, ребята, чьи жизни прервались таким страшным образом, погибли не зря.
- Автор:
- Елена Громова
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