Аналитика

Трагедия Ил-20. Ружьё выстрелило не так, как ожидали

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Всего несколько дней назад, до трагедии с самолетом Ил-20, казалось, что события в Сирии пойдут по тому же самому сценарию, как это было в апреле прошлого года и в апреле текущего. Съемки фальшивого фильма о том, как сирийская армия применила химическое оружие, демонстрация ведущими западными СМИ «мертвых» детей (а то и убитых по-настоящему, именно ради кадров), истерика Никки Хейли в Совете Безопасности ООН, грозные твиты Трампа и, наконец, очередная ночь «Томагавков».

Трагедия Ил-20. Ружьё выстрелило не так, как ожидали


Только вот атака ожидалась уже другого уровня, чем в предыдущие разы. Дело могло не ограничиться отдельными зданиями. Тем более что Вашингтон пытался привлечь к своей антисирийской операции еще и других союзников, которые не участвовали ранее. В частности, Германию. Мы могли наблюдать беспардонное давление на эту страну и (как его результат) постоянно меняющуюся позицию Берлина. Для того чтобы осуществить атаку по «заброшенным сараям», вовлекать кого-то еще не нужно.


Можно было предположить, что для американских властей на сей раз важно было нанести хотя бы символический удар по каким-либо российским объектам в Сирии (а также и по иранским). Именно символический, который не вызвал бы серьезной «ответки», но был бы пощечиной с моральной точки зрения. Об этом свидетельствовали публикации в американской прессе (в частности, в «Уолл-Стрит джорнэл»).

Но российские дипломаты и Министерство обороны на этот раз сработали эффективно. О готовящейся провокации в Идлибе было сообщено заранее. Этот вопрос обсуждался на самом высшем международном уровне. Правда, США отвечали отговорками: дескать, это все российская пропаганда, а снимающие фальшивку активисты «Белых касок» — настоящие герои.

Казалось, что параллельно существуют две реальности. В одной из них прямо на глазах всего мира изготавливаются лживые видеоролики, в другой — предоставляются доказательства того, что они являются лживыми. И можно было лишь поражаться наглости США, которые уже столько раз используют один и тот же прием. Оставалось лишь дождаться, когда ружье, вынесенное на сцену, выстрелит.

Но нельзя исключать, что в Вашингтоне все-таки зародилось понимание того, что на сей раз такая ложь не прокатит. Конечно, западный обыватель схавает все что угодно, но вопросы о правдивости американской пропаганды неизбежно возникнут. Тем более если речь зайдет о чем-то более опасном, чем бомбардировки Сирии (а это как раз — атака против российских и иранских объектов). И подготовка к провокации в Идлибе оказалась всего лишь дымовой завесой, прикрывшей «план Б».

Не секрет, что США зачастую действуют не прямо, а чужими руками. На Ближнем Востоке у Вашингтона немало союзников, и одним из них является Израиль. Недаром американский президент Дональд Трамп оказывает еврейскому государству всяческую поддержку в его авантюрах даже тогда, когда это полностью противоречит здравому смыслу. Не могли же власти США не предполагать, что признание Иерусалима израильской столицей и перенос туда посольства приведут к тяжелым столкновениям с палестинцами и к непониманию даже среди западных союзников. Тем не менее, пошли на такой шаг. Ну, и теперь Израиль должен был отработать ту поддержку.

Тем более что в Сирии у Тель-Авива есть определенное преимущество. Если против попыток США и НАТО напасть на самого близкого российского союзника на Ближнем Востоке Москва активно борется, то с израильскими актами агрессии дело обстоит не так. Наше руководство прямо называет американо-натовского агрессора агрессором. Когда же речь заходит об израильских бомбардировках Сирии, то звучат более обтекаемые формулировки. Все-таки многие израильтяне одновременно имеют российское гражданство, между Москвой и Тель-Авивом действует безвизовый режим, да и вообще, что и говорить, связи российской элиты с этим государством тесны. Значительная часть российского общества (к сожалению, это не только откровенные либералы) даже с пониманием относится к израильским действиям в Сирии (мол, это все ради безопасности).

Накануне трагедии с российским самолетом президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сделали еще один шаг, которого в Вашингтоне не ждали. Теперь операции сирийских войск при поддержке российских ВКС против «идлибского гадюшника» не будет. Хорошо это или плохо, отдельный разговор, тем более что Турция ведет себя во многом аналогично Израилю и пользуется той же привилегией — власти России закрывают глаза на ее агрессивные антисирийские действия. Но если США все-таки намеревались протащить сценарий с химпровокацией, то они лишились важного козыря.

Зато демонстративная атака Израиля как раз в том районе, где находятся российские объекты, — это для Вашингтона то, что доктор прописал. Формального повода для прямого столкновения нет. Израилю Сирию бомбить можно. А авиаудары, нанесенные вблизи авиабазы «Хмеймим» и Тартуса, — это весьма ощутимая пощечина России.

Такое событие, как гибель российского самолета с военнослужащими, вряд ли можно было просчитать заранее. Но получилось даже больше того, что хотел Вашингтон: Россия была наказана за срыв провокации в Идлибе намного тяжелее, чем просто моральной пощечиной.

Рабочей версией трагедии с самолетом стало то, что сирийские ПВО целились в израильские истребители, а попали по Ил-20. Вряд ли стоит принимать ее за истину в последней инстанции — особенно с учетом того, что в роковую ночь были зафиксированы еще и залпы с французского корабля, стоящего недалеко от сирийских берегов (французские удары по сирийскому побережью подтверждают, что эта атака была не чисто израильской авантюрой, а намеренной западной пощечиной России).

Но ежели Россия объявила бы прямым виновником Израиль или Францию, то последствия вообще могли выйти очень далеко за рамки Сирии. Нашли, что называется, смягчающую формулировку: самолет поразила сирийская ракета, а Израиль виноват косвенно.

Можно сказать одно: ружье, вынесенное Вашингтоном на сцену, выстрелило, но не так, как ожидалось. Не так, как ожидала Россия. И даже не так, как ожидали США. Весь вопрос в том, будет ли пересмотрено относительно лояльное отношение Москвы к действиям Израиля. До сих пор на его преступления в Сирии смотрели, полузакрыв глаза. И если это наконец прекратится, значит, ребята, чьи жизни прервались таким страшным образом, погибли не зря.
Автор:
Елена Громова
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23 комментария
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  1. Каракурт Онлайн
    Каракурт Сегодня, 15:08
    +10
    - Вовочка, ты разбил окно?
    - Я, Мариванна, но виноват Изя!
    - Это почему?
    - Я запустил камнем в его наглую рожу, но он пригнулся!

    Вот такие комментарии под дружный смех у "избранных"
    1. elenagromova Офлайн
      elenagromova Сегодня, 15:11
      +9
      Только в анекдоте умалчивается о том, что этот самый Изя не учился в данной школе, а пришел, чтобы ее взорвать.
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 15:30
        +1
        Сказать, что это такой выверт сознания, т.е. ничего не делать, зная что Изя придет "хулиганить" в ЧУЖОЙ школе ... и Вовочка виноват, потому как за Изю заступится визгливая, очумелая толпа под лозунгом "онижедети"!
        Впрочем, мож хорошо подумать и закатить претензии "учителям" Вовочки, шо плохо так его учили, камни точнее метать?
        1. elenagromova Офлайн
          elenagromova Сегодня, 15:37
          -3
          Вот да... Условного "Вовочку" сделали косвенно виноватым, дабы не ссориться с мощным лобби... О том, что в самолет попала сирийская ракета, заявили ДО того, как нашли обломки...
      2. TAMBU Офлайн
        TAMBU Сегодня, 15:32
        0
        странно что не пить кровь первоклашек...теряете стиль...
        1. elenagromova Офлайн
          elenagromova Сегодня, 15:36
          -1
          А что, агрессор чужую кровь не проливает?
          1. dsk Офлайн
            dsk Сегодня, 15:49
            +1
            Цитата: elenagromova
            Весь вопрос в том, будет ли пересмотрено относительно лояльное отношение Москвы к действиям Израиля. До сих пор на его преступления в Сирии смотрели, полузакрыв глаза. И если это наконец прекратится

            А повод где? Заранее объявили что виноват сирийский "стрелочник", хотя никто не видел чья ракета попала в ИЛ-20, обломки его не изучены и фактов 0,0.
            Крушение в результате трагических случайных обстоятельств. hi
          2. TAMBU Офлайн
            TAMBU Сегодня, 16:00
            -1
            Проливает и "не агрессор". Причем в данном случае тоже чужую...
  2. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 15:12
    +5
    Если ВСЕ кому положено знали, что ружьё ВИСИТ и оно ЗАРЯЖЕНО, то почему такие тяжелые последствия???
    А дальше можно перечислять про не компетентность ответственных, про подлость "заклятых друзей", про мастерство полосатых и островных "партнёров" и .....
    все это так, но люди то погибли!!! Наши люди, верно исполняющие долг перед РОДИНОЙ???
    А теперь очень хочется спросить, а кто еще честно исполняет долг перед страной, народом и ........
  3. Лена363 Офлайн
    Лена363 Сегодня, 15:13
    -5
    Это просто бестолковая статья автора, не понимающего суть проблемы. Которая даже не знает, что за система "свой-чужой" и почему она не стояла на сирийских ПВО ввиду особой секретности! Просто странно, что сирийцы так мало сбили российских самолетов при ее отсутствии.
    1. elenagromova Офлайн
      elenagromova Сегодня, 15:30
      0
      Наши, может быть, и виновны в разгильдяйстве, но те, за кого вы так вступаетесь во всех комментариях - попросту мировые бандиты, действующие как тати в ночи. А это преступление куда тяжелее.
    2. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 15:37
      +2
      И шо там не правильно в статье?
      Не знает человек чего то за ПВО, не в том ведь суть!
      Вопрос компетенции и правильной позиции тех кто ДОЛЖЕН отвечать за безопасность военнослужащих, в.т.ч. и за прочие аспекты участия наших военных в конфликте вдали от наших границ!!! Геополитическую составляющую, экономическую и т.д.
      Вопросов много, отвечать по чесноку на них никто не спешит, из тех, которые у нас правящие и направляющие.
  4. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 15:14
    +1
    А вот Шойгу знал что то про авиацию, кроме своего коммунистического прошлого?
    1. pafegosoff Офлайн
      pafegosoff Сегодня, 15:16
      -1
      Шо там Вова грозного сказал? Опять в сортирах все ракеты мочить?
    2. Fan-Fan Офлайн
      Fan-Fan Сегодня, 15:24
      +4
      Шойгу не профессиональный военный, ему сразу со старшего лейтенанта Путин генерала присвоил.
      Кадровая политика Путина хромает на все 4 ноги.
      1. kenig1 Онлайн
        kenig1 Сегодня, 15:51
        +1
        Сначала разберитесь в теме.
      2. Маки Авелльевич Офлайн
        Маки Авелльевич Сегодня, 16:23
        0
        Цитата: Fan-Fan
        Шойгу не профессиональный военный, ему сразу со старшего лейтенанта Путин генерала присвоил.
        Кадровая политика Путина хромает на все 4 ноги.

        министр обороны не должен быть солдатом, так же как и министр здравоохранения не обязан быть доктором.
        но министр да обязан быть умным, дальновидным администратором. у него есть генералы стратеги чтоб воевать.
    3. Бультерьер Онлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:40
      +4
      А министр обороны должен быть летчиком,танкистом,связистом, разведчиком ит.д.?))) что более любопытно одновременно?)))
  5. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 15:39
    -2
    ну какие у пинг понговича кадры . он же своих боится не меньше чужих.
  6. Барибал Онлайн
    Барибал Сегодня, 16:02
    -1
    Весь вопрос в том, будет ли пересмотрено относительно лояльное отношение Москвы к действиям Израиля


    Нет Елена, ничего на что надеетесь вы (а вы надеетесь втянуть нас еще глубже в свое болото) пересмотрено не будет по отношению действиям Израиля в Сирии. Я вам больше скажу, мы (Россия) совсем не против что иранцы с израильтянами колошматятся, это их вечные забавы. Изменится лишь (очень на это надеюсь) отношение к жизням наших военных исполняющих свой долг.
  7. kakvastam Онлайн
    kakvastam Сегодня, 16:16
    +1
    Весь вопрос в том, будет ли пересмотрено относительно лояльное отношение Москвы к действиям Израиля. До сих пор на его преступления в Сирии смотрели, полузакрыв глаза.

    Вряд ли, впрочем, могут и совсем глаза закрыть...
  8. MoJloT Онлайн
    MoJloT Сегодня, 16:18
    0
    Вашингтоном на сцену, выстрелило, но не так, как ожидалось
    Если оно и дальше будет так стрелять, то у ВКС большие проблемы. И в обще хватит кормить народ байкой что это стратегия такая, которая срывает планы супостата. Военных РФ хотят убивать и убивают, цинично, хладнокровно, а типо мы не стреляли в ответ потому что от нас этого добиваются - да бред. Наши не отвечают т.к. пол гос.аппарата шниперсоны с абрамовичами... От Союза до кровавого поноса получали и спасибо еще говорили.
  9. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 16:22
    0
    Конечно, евреи и полосатые еще те гады, но и нашим я бы с удовольствием пинков навставлял, вплоть до понижения в званиях.и увольнения по несоответствию. Нельзя на войне ворон считать, это кровью написано.