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На академии СБУ появилось граффити запорожского казака с бойцом спецназа ФСБ

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Тяга украинских художников дня сегодняшнего к так называемым муралам (масштабным граффити на стенах домов) обернулась казусом. Решив создать подобного рода произведение современного искусства на стене Нацакадемии Службы безопасности Украины художники допустили прокол, который вылился в самое настоящее расследование.

Художник, желая порадовать представителей СБУ патриотическим муралом, вместо сотрудника Службы безопасности Украины изобразил бойца спецназа Федеральной службы безопасности России. Точнее, бойца страйкбольной команды из Белоруссии, на котором амуниция спецназа ФСБ. Бойца спецназа ФСБ изобразили рядом с запорожским казаком.

На академии СБУ появилось граффити запорожского казака с бойцом спецназа ФСБ



Примечательно, что до обнаружения казуса, мурал расхваливал глава СБУ Виктор Грицак. По его словам, «воин-казак и воин-спецназовец бок о бок изображены на граффити, и прохожие ежедневно смогут видеть символы несокрушимого духа защитников Украины».

Пользователи сети уже нашли первоначальное изображение, которое легло в основу киевского мурала. Оно опубликовано в журнале AirsoftMag. Одна из статей в журнале посвящена тематике реконструкции действий спецназа ФСБ отрядом РОСН из Республики Беларусь. Отряд РОСН образован в Минске 4 мая 2011 года и позиционирует себя популяризатором образа отечественного спецназа путём моделирования в формате страйкбола антитеррористических подразделений ЦСН ВВ РФ (на тот момент) и ЦСН ФСБ РФ. Таким образом, популяризация дошла и до Киева. Сегодня отряд РОСН базируется и в подмосковной Балашихе.
Использованы фотографии:
Facebook/Денис Гороховский
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16 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:06
    +2
    вместо сотрудника Службы безопасности Украины изобразил бойца спецназа Федеральной службы безопасности России
    ... шо, опять зрада?... или Путин ночью нарисовал?.. laughing
    1. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 06:42
      +1
      Это по Фрейду оговорка, что Уркаина ждёт вежливых людей и освобождения))). Только чё там делает турок с шароварамиlaughing???
      1. konstantin68 Онлайн
        konstantin68 Сегодня, 07:25
        0
        Цитата: Сармат Саныч
        там делает турок с шароварамиlaughing

        Как что? Сдается!
  2. тасха Онлайн
    тасха Сегодня, 06:10
    +4

    Для удобства вставлю оригинал с обложки этого интересного журнала.. winked
  3. Александр романов Онлайн
    Александр романов Сегодня, 06:27
    +2
    Сепаратизм 80лвл. Люстрировать художника
  4. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 06:32
    0
    Ребята украинцы, это знамение!
    Значение которого, как вы не пыжтесь, итог один - от России ни куда не денитесь!
  5. pru-pavel Онлайн
    pru-pavel Сегодня, 06:33
    -2
    Я как картинку увидел, сразу понял. Вылитый ФСБшник. Все об этом говорит. Даже на удостоверении написано что он из ФСБ. Да и автомат и взгляд такой бывает только у военных из рассово-верного ФСБ. Тут сразу видно что не Росгвардия, и не ГРУ. Точка.
    1. dragy52rus Офлайн
      dragy52rus Сегодня, 06:59
      +1
      вы текст читали? или только заголовок?
  6. mmk Офлайн
    mmk Сегодня, 06:33
    0
    Сейчас пятые точки героев будут взрываться в арифметической прогрессии.
    1. Ретвизан 8 Офлайн
      Ретвизан 8 Сегодня, 06:40
      0
      ... Сейчас пятые точки героев будут взрываться в арифметической прогрессии...
      Ага, а до этого ходили в ладошки хлопали! ))
    2. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 06:47
      0
      Цитата: mmk
      +1
      Сейчас пятые точки героев будут взрываться в арифметической прогрессии.

      Герои еще спят. Отдыхают после вчерашнего отдыха
  7. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 06:39
    +1
    А что прикольно,
    на слушателей академии СБУ, со стены здания внимательно смотрит боец российского спецназа!
    Однако!
  8. inkass_98 Офлайн
    inkass_98 Сегодня, 06:46
    0
    Да все эти художники от слова "худо" одинаковы, что вна, что у нас, что у буржуев в Буржуинстве. Зачем включать межушный ганглий, когда в сети навлом картиночек и фоток на любую тему? Так и появляются эпические полотна с кораблями ВМФ России на заставках учений войск НАТО и немецкие танки и пехота на плакатах с поздравлениями в честь 9 мая.
  9. andrewkor Офлайн
    andrewkor Сегодня, 06:48
    +1
    Русский и хохол -братья на Век!Как-то так!
  10. konstantin68 Онлайн
    konstantin68 Сегодня, 07:28
    0
    Зрада конечно эпично-символичная! Хотя ничего удивительного,у ФСБ и СБУ "родители" одни."Воспитание" только разное laughing
  11. AID.S Онлайн
    AID.S Сегодня, 07:31
    0
    Забавная история, не более.