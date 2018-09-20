На академии СБУ появилось граффити запорожского казака с бойцом спецназа ФСБ

Тяга украинских художников дня сегодняшнего к так называемым муралам (масштабным граффити на стенах домов) обернулась казусом. Решив создать подобного рода произведение современного искусства на стене Нацакадемии Службы безопасности Украины художники допустили прокол, который вылился в самое настоящее расследование.Художник, желая порадовать представителей СБУ патриотическим муралом, вместо сотрудника Службы безопасности Украины изобразил бойца спецназа Федеральной службы безопасности России. Точнее, бойца страйкбольной команды из Белоруссии, на котором амуниция спецназа ФСБ. Бойца спецназа ФСБ изобразили рядом с запорожским казаком.Примечательно, что до обнаружения казуса, мурал расхваливал глава СБУ Виктор Грицак. По его словам, «воин-казак и воин-спецназовец бок о бок изображены на граффити, и прохожие ежедневно смогут видеть символы несокрушимого духа защитников Украины».Пользователи сети уже нашли первоначальное изображение, которое легло в основу киевского мурала. Оно опубликовано в журнале AirsoftMag. Одна из статей в журнале посвящена тематике реконструкции действий спецназа ФСБ отрядом РОСН из Республики Беларусь. Отряд РОСН образован в Минске 4 мая 2011 года и позиционирует себя популяризатором образа отечественного спецназа путём моделирования в формате страйкбола антитеррористических подразделений ЦСН ВВ РФ (на тот момент) и ЦСН ФСБ РФ. Таким образом, популяризация дошла и до Киева. Сегодня отряд РОСН базируется и в подмосковной Балашихе.