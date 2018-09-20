Новости

Матроса ВМС США разрубило пропеллером самолёта на авианосце "Джордж Буш"

16
Американские СМИ сообщают о трагедии на борту авианосца «Джордж Буш» ВМС США. Речь идёт об инциденте, при котором находившегося на палубе матроса буквально разрубило винтом одного из самолётов авиакрыла USS George H.W.Bush (CVN-77). Известно, что это самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Grumman E-2 Hawkeye.

Инцидент произошёл в минувший понедельник 17 сентября. Матрос по имени Джозеф Наглак, прослуживший в ВМС США около полутора лет, находился вблизи самолёта, у которого после остановки работы двигателей продолжали вращение пропеллеры (воздушные винты). Во время работ по закреплению самолёта на палубе пропеллер нанёс матросу ранения, не совместимые с жизнью.

На странице команды авианосца «Джордж Буш» в Фейсбуке несколько часов назад были выражены соболезнования родным и близким американского матроса. Из заметки:
С тяжёлым сердцем мы скорбим о трагической потере нашего товарища, помощника технического звена авиации Джозеф Наглака. (...) Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье и друзьям. Матрос Наглак всегда будет частью нашей семьи. Мы будем помнить о нём при выполнении наших миссий.



Матроса ВМС США разрубило пропеллером самолёта на авианосце "Джордж Буш"


На той же странице публикуется и фотография Джозефа Наглака в форме ВМС США.
Мы в Яндекс Дзен
На американском авианосце разместят французские истребители
США через несколько месяцев будут готовы к вторжению в КНДР
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

16 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 06:09
    +7
    Это конечно трагедия. hi Но может ещё будем про порезанные пальцы читать ,в армии США?
    1. Сармат Саныч Офлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 06:39
      +4
      Страшная смерть... Представляю реакцию окружающих.
      Последнее время кстати наблюдаю у амеров съемки солдат и матросов - одни латиносы, негры и азиаты, где там белые вообще?
      1. vkl.47 Онлайн
        vkl.47 Сегодня, 07:09
        +3
        Их там нету.а эти ради Грин карты хоть на войну.там и дальнобойщики тот же контенгент(бывшее СССР)
      2. Мар.Тира Онлайн
        Мар.Тира Сегодня, 07:21
        0
        Цитата: Сармат Саныч
        где там белые вообще?

        В конгрессе США,с Россией воюют.
    2. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 07:15
      0
      Ешкин кот. Это видео и просматривать-то страшно. Лучше б не смотрел
    3. просто экспл Онлайн
      просто экспл Сегодня, 07:21
      0
      там в конце видео показывают покоцанного парня , это по ходу тот кого засосало ?
      получается что он жив ?
  2. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:10
    +1
    Матрос по имени Джозеф Наглак, прослуживший в ВМС США около полутора лет, находился вблизи самолёта, у которого после остановки работы двигателей продолжали вращение пропеллеры (воздушные винты).

    ...бывает всякое... походу, нарушение ТБ... маловато срока службы, потому видимо и пострадал...
  3. Сергей985 Онлайн
    Сергей985 Сегодня, 06:10
    +1
    Жаль человека. Но ведь явное нарушение ТБ.
  4. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 06:33
    +2
    И где их сундуки палубные были? Так нарушить ТБ . А родным , сочувствие , хоть и враг .
  5. andrewkor Офлайн
    andrewkor Сегодня, 06:36
    0
    Попалась как-то в руки "Судебная медицина" с иллюстрациями .Одним из "героев" был как раз несчастный,попавший под пропеллер.Жуть!!
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:41
      0
      Цитата: andrewkor
      Попалась как-то в руки "Судебная медицина" с иллюстрациями .Одним из "героев" был как раз несчастный,попавший под пропеллер.Жуть!!

      да,видел как то в "Индиане Джонс",там круто немца рубануло...
    2. anjey Офлайн
      anjey Сегодня, 06:43
      0
      У меня товарищ под винт Ту-95 попал ,без жути,чуть -чуть коснулся,но хватило чтоб похоронить....
  6. Николай Петров Офлайн
    Николай Петров Сегодня, 06:57
    +1
    А меры безопасности сей матрос не пробовал соблюдать? Разгильдяйства хватает во всех армиях. Новость не стоит обсуждений.
  7. космонафт Офлайн
    космонафт Сегодня, 07:09
    +1
    я такой жути насмотрелся в шахте,на производствах.правила безопасности пишутся кровью.зачем нам новость про матроса США,нарушившего правила ТБ? что бы мы тут позлорадствовали?не понятно
  8. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 07:12
    +2
    Матроса все равно жаль, хоть и американец
  9. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 07:36
    0
    Цитата: Сармат Саныч
    Последнее время кстати наблюдаю у амеров съемки солдат и матросов - одни латиносы, негры и азиаты, где там белые вообще?

    ------------------------------
    Вообще, у него была бы китайская фамилия в таком случае. Мне вот кажется, что этот человек с синдромом Дауна, иначе называемом "монголизмом". По крайней мере такое сильное впечатление.