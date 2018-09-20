Матроса ВМС США разрубило пропеллером самолёта на авианосце "Джордж Буш"

С тяжёлым сердцем мы скорбим о трагической потере нашего товарища, помощника технического звена авиации Джозеф Наглака. (...) Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье и друзьям. Матрос Наглак всегда будет частью нашей семьи. Мы будем помнить о нём при выполнении наших миссий.

Американские СМИ сообщают о трагедии на борту авианосца «Джордж Буш» ВМС США. Речь идёт об инциденте, при котором находившегося на палубе матроса буквально разрубило винтом одного из самолётов авиакрыла USS George H.W.Bush (CVN-77). Известно, что это самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Grumman E-2 Hawkeye.Инцидент произошёл в минувший понедельник 17 сентября. Матрос по имени Джозеф Наглак, прослуживший в ВМС США около полутора лет, находился вблизи самолёта, у которого после остановки работы двигателей продолжали вращение пропеллеры (воздушные винты). Во время работ по закреплению самолёта на палубе пропеллер нанёс матросу ранения, не совместимые с жизнью.На странице команды авианосца «Джордж Буш» в Фейсбуке несколько часов назад были выражены соболезнования родным и близким американского матроса. Из заметки На той же странице публикуется и фотография Джозефа Наглака в форме ВМС США.