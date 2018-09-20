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Что бомбили F-16 в Латакии? Израильский оператор опубликовал спутниковые снимки

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Появились точные данные о том, по каким именно объектам авиаудар наносил Израиль в Сирии. Речь идёт о применении самолётов F-16 ВВС Израиля. На появившихся в сети спутниковых снимках можно увидеть уничтоженные сооружения на территории провинции Латакия. При этом утверждается, что все они принадлежали группировке «Хизбалла», поддерживаемой Ираном.

На уровне правительства Израиль не комментирует заявлений о том, что удар наносили именно израильские боевые самолёты. При этом снимки публикуются именно израильской компанией ISI (ImageSat International), которая является оператором спутниковой группировки этого государства. Фото появились в микроблоге ISI в Твиттере. Вот несколько из них:

Что бомбили F-16 в Латакии? Израильский оператор опубликовал спутниковые снимки




Заявлено, что на территории некоторых объектов, которые были выбраны целями для F-16, представители «Хизбаллы» занимались производством ракет «по иранской технологии». Также удар был нанесён по складу амуниции.

Напомним, что в ходе операции ВВС Израиля по нанесению ударов по территории Сирии произошёл трагический инцидент с российским самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20. Он, по официальным данным, был поражён ракетой ЗРК С-200 сирийских войск. Израильский премьер звонил президенту Путину, выразил соболезнования, при этом вины Израиля в случившемся не признал и добавил, что Израиль в любом случае продолжит нанесение ударов по "своим врагам в Сирии" - по иранским военнослужащим и представителям "Хизбаллы".
Использованы фотографии:
ISI
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32 комментария
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  1. Александр романов Онлайн
    Александр романов Сегодня, 06:31
    +4
    По заявлению Сирии,они отразили атаку. Я так понимаю ,что атака считается отраженной,если была сбита,хотя бы одна ракета или был открыт огонь ПВО,вне зависимости от того,что на земле всё в руинах. Слава Сирийским ПВО.Все воздушные атаки отражены,все наземные цели уничтожены.
    1. Stas157 Онлайн
      Stas157 Сегодня, 07:04
      -2
      Нетоньяху Путину:
      . вины Израиля в случившемся не признал и добавил, что Израиль в любом случае продолжит нанесение ударов

      - Плевали мы на то что у вас там упало что то... мы летали и будем дальше летать, мы бомбили и будем дальше бомбить.
      Путин не возразил, и отметил, что конечно все это была цепочка случайностей.
  2. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 06:32
    +1
    Ещё и остатки самолёта боинг 747 иранского тоже опубликовали..
    Судя по всему, тот перевозил вооружение из Ирана в Сирию.
    1. профессор Онлайн
      профессор Сегодня, 06:40
      0
      Цитата: АлександрК
      Ещё и остатки самолёта боинг 747 иранского тоже опубликовали..
      Судя по всему, тот перевозил вооружение из Ирана в Сирию.

      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 06:45
        +1
        на первых снимках видно,как после разрушений от ударов,рядом,материализовались новые постройки ...фантастика!
        1. тлауикол Онлайн
          тлауикол Сегодня, 06:50
          +1
          Полгода первому списку. Контейнеры выгружали.черной кошки не ищите
        2. purple Онлайн
          purple Сегодня, 06:50
          0
          видно что размбомбили какой то сарай, назвав его почему то складом амуниции... Что внутри было... неизвестно, мож строй материалы, мож обувь может еда...
          1. pru-pavel Онлайн
            pru-pavel Сегодня, 06:57
            +1
            Цитата: purple
            видно что размбомбили какой то сарай,

            это если в разрушенной Сирии сараи 35х155 метров строят. То у нас какие сараи должны быть? размером с подмосковье?
        3. Александр романов Онлайн
          Александр романов Сегодня, 06:50
          +2
          Цитата: андрей юрьевич
          0
          на первых снимках видно,как после разрушений от ударов,рядом,материализовались новые постройки ...фантастика!

          Для невнимательных. Первый снимок сделан в апреле 2017 года. Второй снимок сделан в сентябре 2018. Думаю за год ,там могли,что то построить новое.
        4. pru-pavel Онлайн
          pru-pavel Сегодня, 06:51
          +1
          разница между снимками полтора года. на первом снимке нет дорог которые появились на последнем. видать что то активно делали, могли ту коробку построить и за прошедший год
        5. dragy52rus Офлайн
          dragy52rus Сегодня, 06:55
          +1
          Цитата: андрей юрьевич
          материализовались новые постройки ...фантастика!

          обратите внимание на дату, там больше года прошло
        6. профессор Онлайн
          профессор Сегодня, 07:04
          0
          Цитата: андрей юрьевич
          на первых снимках видно,как после разрушений от ударов,рядом,материализовались новые постройки ...фантастика!

          Вы не внимательны. Первый снимок 9 апреля 2017-го, второй 18 сентября 20118-го За полтора года можно и не такое построить.
  3. профессор Онлайн
    профессор Сегодня, 06:33
    +1
    Официально Израиль не комментирует заявлений о том, что удар наносили именно израильские боевые самолёты.

    Официальное заявление пресс-службы АОИ
    "Израиль выражает сожаление о гибели экипажа российского самолета, сбитого сегодня ночью в результате огня сирийской ПВО, возлагает полную ответственность за инцидент на режим Асада, чья армия сбила российский самолет, и рассматривает Иран и организацию Хизбалла также несущими ответственность за этот печальный инцидент.

    Самолеты АОИ атаковали сегодня ночью объект сирийской армии, откуда должны были переправить средства производства высокоточного оружия для Ирана и Хизбаллы в Ливане. Это оружие предназначено для атак по Израилю и является нестерпимой для него угрозой.

    Между АОИ и российской армией действует механизм предотвращения столкновений, установленный по соглашению руководителей двух стран и многократно доказавший себя за прошедшие годы. Этот механизм работал и сегодня ночью.

    Из первичного расследования инцидента следует:

    - Массированный и неточный огонь сирийских ЗРК привел к попаданию по российскому самолету и его падению.

    - Когда сирийская армия выпустила ракеты, попавшие по российскому самолету, израильские самолеты уже были на территории Израиля.

    - Во время атаки по цели в Латакии подбитый российский самолет не находился в районе операции.

    - Сирийские батареи ПВО вели беспорядочный огонь и, как мы понимаем, не удосужились проверить, нет ли в воздухе российских самолетов.


    Израиль передаст правительству России всю требуемую информацию для прояснения инцидента и подтверждения фактов, установленных этим расследованием".

    При этом снимки публикуются именно израильской компанией ISI (ImageSat International), которая является оператором спутниковой группировки этого государства

    Это частная компания, а не государственная.

    PS
    Утром в четверг, 20 сентября, в Москву отправится делегация ЦАХАЛа во главе с командующим ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, визит связан с инцидентом, в ходе которого сирийские ПВО сбили российский самолет ИЛ-20.

    Израильские военные представят российским коллегам информацию, касающуюся всех аспектов инцидента, включая предварительную информацию, а также главные итоги расследования, проведенного ЦАХАЛом.

    По информации армейской пресс-службы, офицеры ЦАХАЛа представят также сведения о продолжающихся попытках Ирана передать стратегическое вооружение "Хизбалле" и углубить свое присутствие в Сирии.

    В поездке командующего ВВС будет сопровождать глава бригады по иностранным связям ЦАХАЛа бригадный генерал Эрез Майзель, а также офицеры военной разведки, ВВС и оперативного отдела генштаба
    1. nPuBaTuP Офлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 06:41
      +3
      Блин ну все виноваты кроме пушистых еврее....
      1. Комментарий был удален.
      2. Александр романов Онлайн
        Александр романов Сегодня, 06:45
        +2
        Цитата: nPuBaTuP
        0
        Блин ну все виноваты кроме пушистых еврее...

        Евреям в Латакии делать конечно нечего,но какими нужно быть баранами,что бы сбивать своих. У страха глаза велики,вот сирийцы и лупили по всему ,что летело. Криворукие
        1. тлауикол Онлайн
          тлауикол Сегодня, 06:51
          -1
          А что мы в Латакии делаем?
          1. Александр романов Онлайн
            Александр романов Сегодня, 06:53
            +1
            Цитата: тлауикол
            0
            А что мы в Латакии делаем?

            Вам поговорить захотелось? Или вы вчера из комы вышли и не в курсе,что произошло за последние годы?
            1. тлауикол Онлайн
              тлауикол Сегодня, 07:09
              +1
              Цитата: Александр романов
              Цитата: тлауикол
              0
              А что мы в Латакии делаем?

              Вам поговорить захотелось? Или вы вчера из комы вышли и не в курсе,что произошло за последние годы?

              Последние три года я думал, что Сирию защищаем.
              1. тлауикол Онлайн
                тлауикол Сегодня, 07:12
                +2
                Просто почему то никто не возмущается нашим сговором с Израилем по поводу бомбардировок наших же союзников. А возмущаются тем, что поздно предупредили.
                1. spektr9 Онлайн
                  spektr9 Сегодня, 07:27
                  -1
                  Просто почему то никто не возмущается нашим сговором с Израилем по поводу бомбардировок наших же союзников
                  Кому возмущаться может Саньку который вчера граждан РФ призывал пулями и дубинками месить, а сегодня на ПВО Сирии ополчился евреев выгораживая. Думаете подобных личностей это волнует ?
          2. Livonetc Офлайн
            Livonetc Сегодня, 06:55
            +1
            Почитайте прессу, этот форум наконец.
            Вам откроется.
    2. zulusuluz Офлайн
      zulusuluz Сегодня, 06:58
      -1
      Между АОИ и российской армией действует механизм предотвращения столкновений, установленный по соглашению руководителей двух стран и многократно доказавший себя за прошедшие годы. Этот механизм работал и сегодня ночью
      За одну минуту? (по официально озвученным данным) Да за такое время Вы в туалет добежать не успеете... Поэтому - подстава налицо. Может Израиль и не планировал ТАКИХ результатов, но вину его это не снимает.
      1. профессор Онлайн
        профессор Сегодня, 07:11
        +1
        Цитата: zulusuluz
        За одну минуту?

        За одну минуту до чего? До нанесения удара по сирийцам, КЭП. Бомбы еще долго до целей летели, а сирийцы стрелять начали вообще когда наши самолеты "прикрывались" Илом будучи уже на нашей территории. Сегодня вашим предоставят всю инфу в оригинале. Вы сирийцам бы их кривые ручонки пообломали бы. Шутка. Претензий к Сирии не будет. Ну как же можно союзника обвинить? Народ не поймет. Вопросы начнет задавать о координации действий с союзником, контроле воздушной обстановки в небе над базой российскими ПВО и еще кучу неприятных вопросов.
    3. purple Онлайн
      purple Сегодня, 07:09
      0
      Цитата: профессор
      - Массированный и неточный огонь сирийских ЗРК привел к попаданию по российскому самолету и его падению.

      - Когда сирийская армия выпустила ракеты, попавшие по российскому самолету, израильские самолеты уже были на территории Израиля.

      - Во время атаки по цели в Латакии подбитый российский самолет не находился в районе операции.


      О как... даже уже так... интересно что завтра будет... какой прогресс

      Цитата: профессор
      PS
      Утром в четверг, 20 сентября, в Москву отправится делегация ЦАХАЛа во главе с командующим ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, визит связан с инцидентом, в ходе которого сирийские ПВО сбили российский самолет ИЛ-20.


      Ну да торговаться и договариваться едут чтобы это дело замять.... интересно, что такого предложат
      1. Володин Онлайн
        Володин Сегодня, 07:17
        0
        Цитата: purple
        интересно, что такого предложат

        Как что? Израильскую картошку. Да побольше-побольше , по рыночным, то есть по партнёрским, ценам... Своей-то мы вырастить не моГём.
        1. purple Онлайн
          purple Сегодня, 07:22
          0
          Цитата: Володин
          Своей-то мы вырастить не моГём.

          чего? Картошки у нас полно своей... А израильскую пробовал как то... на вкус как мыло... выкинул всю, морковь ихнюю еще можно есть, а картошку не
      2. профессор Онлайн
        профессор Сегодня, 07:31
        -1
        Цитата: purple
        О как... даже уже так... интересно что завтра будет... какой прогресс

        Именно так и причем с первого раза не меняя версий про "французский фрегат с крылатыми ракетами", "потерю связи с самолетом в 23:00", и далее по тексту.

        Цитата: purple
        Ну да торговаться и договариваться едут чтобы это дело замять.... интересно, что такого предложат

        Норкин (командующий ВВС Израиля) не из тех кто может что-либо предложить. Он везет результаты расследования. Вам решать, что с результатами делать. Проведет ли асад расследование? Риторический вопрос.
  4. Дачник452 Онлайн
    Дачник452 Сегодня, 07:18
    -1
    При товарище Сталине Шойга сотоварищи уже бы лес рубил за такое головотяпство.Это в лучшем случае.
    1. purple Онлайн
      purple Сегодня, 07:25
      +1
      Товарищ Сталин, сказал бы... "давайте не будем поддаваться на провокации товарищи...."
    2. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 07:29
      -1
      При товарище Сталине евреи бы побоялись не то что Сирию бомбить, но летать рядом с границами
    3. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 07:29
      -1
      Цитата: Дачник452
      -1
      При товарище Сталине Шойга сотоварищи уже бы лес рубил за такое головотяпство

      При товарище Сталине,тот кто поддался на провокацию уже бы лес валил. Это в лучшем случае
  5. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:20
    0
    Израильский премьер звонил президенту Путину, выразил соболезнования, при этом вины Израиля в случившемся не признал

    ... а какие это "соболезнования" без признания факта?! ... эта гнилая отмазка руководителя террористического государства
    14 мая 2018 г. - Я осуждаю этот геноцид. Израиль является террористическим государством. Мы также осуждаем тех, кто остался безмолвным в этой ... Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством» — РТ ...
    https://russian.rt.com/world/news/513023-erdogan-izrail-terroristicheskoe-gosudarstvo