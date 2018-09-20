Что бомбили F-16 в Латакии? Израильский оператор опубликовал спутниковые снимки

Появились точные данные о том, по каким именно объектам авиаудар наносил Израиль в Сирии. Речь идёт о применении самолётов F-16 ВВС Израиля. На появившихся в сети спутниковых снимках можно увидеть уничтоженные сооружения на территории провинции Латакия. При этом утверждается, что все они принадлежали группировке «Хизбалла», поддерживаемой Ираном.На уровне правительства Израиль не комментирует заявлений о том, что удар наносили именно израильские боевые самолёты. При этом снимки публикуются именно израильской компанией ISI (ImageSat International), которая является оператором спутниковой группировки этого государства. Фото появились в микроблоге ISI в Твиттере. Вот несколько из них:Заявлено, что на территории некоторых объектов, которые были выбраны целями для F-16, представители «Хизбаллы» занимались производством ракет «по иранской технологии». Также удар был нанесён по складу амуниции.Напомним, что в ходе операции ВВС Израиля по нанесению ударов по территории Сирии произошёл трагический инцидент с российским самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20. Он, по официальным данным, был поражён ракетой ЗРК С-200 сирийских войск. Израильский премьер звонил президенту Путину, выразил соболезнования, при этом вины Израиля в случившемся не признал и добавил, что Израиль в любом случае продолжит нанесение ударов по "своим врагам в Сирии" - по иранским военнослужащим и представителям "Хизбаллы".