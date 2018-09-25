Люди и находки из датских курганов бронзового века

«Солнечная колесница» из болота Трундхольм (Национальный музей, Копензаген)А теперь давайте мысленно представим себе типичный природный ландшафт Дании. Можно поспорить, что подавляющее большинство охарактеризует его как равнинный, ну может быть кое-где с рощами невысоких деревьев. А так – кругов поля, луга и… курганы – не так ли? И – да, примерно, так оно и есть. Сегодня! Но совсем иначе Дания выглядела в прошлом, и это опять-таки доказывается раскопками погребений бронзового века.Один из множества погребальных курганов Дании. В этом, например, была похоронена «Девушка из Эгтведа». Его диаметр 30 м, а высота – 5 м.Дело в том, что большинство раскопанных курганов содержат внутри массивные гробы из древесины дуба, вытесанные из дубовых колод и имеющие крышку. Вот где открывается невозделанное поле «новых специалистов» от истории, которые почему-то прошли мимо того факта, а как все это было сделано! Вы попробуйте сначала свалить дуб при помощи бронзового топора, затем вытесать из него гробовую колоду, отдельно приготовить крышку и все это без лесопилки с электроприводом. Ясно, что без высокой цивилизации, поставившей производство гробов для датчан бронзового века на поток, дело тут не обошлось. Они же и дубы рубили, и извели в Дании все леса. Такое вот экологическое невежество.Примерно так выглядели дубовые гробы бронзового века в Дании. И сколько же на них требовалось дубов? (Национальный музей, Копенгаген)Ну, а когда в гроб был уложен усопший и помещен в яму в земле, над ним насыпался курган. И даже не столько насыпался, сколько складывался из дерна, почему-то уложенного травянистой стороной вниз. Как только насыпь была закончена, вокруг ее основания устанавливалась стена из камней. Однако в Дании грунтовые воды подходят очень близко к поверхности и много озер и болот. Поэтому, когда болотная вода попадала внутрь такого кургана, то там начинался химический процесс. Через некоторое время образовывался слой окиси железа, который прочно запечатывал ядро насыпи. Поэтому во влажной и кислородно-недостаточной среде разложения и не происходило. Поэтому мертвые тела и их одежда очень часто сохраняются вплоть до сегодняшнего дня.Погребение у Триндхоя.Все это подтверждается работой датских археологов, раскопавших множество курганов, вот только большая их часть по-прежнему остается не раскопанной! Например, во время раскопок холма бронзового века Скелхой (раскопки 2002 – 2004 г.) на юге Ютландии можно было ясно видеть, что его насыпь состоит из слоев дерна. Диаметр насыпи – 30 м, высота его – 5 м.Содержимое погребения Гулдхоя, около Вамдрупа.Благодаря хорошим условиям погребения сохранились очень хорошо, и мы можем получить довольно полную картину того, как выглядели мужчины и женщины бронзового века, во что они были одеты и какие предметы они использовали в повседневной жизни. Более того, на выставке в Национальном музее в Копенгагене вы можете встретить семь людей этого времени: женщин из Эгтведа, Скрыдстрепа и Борум Эшоя, а также мужчин из Мулдбьерга, Триндхоя и Борум Эшоя. Сразу заметим, что гендерные различия в одежде были совершенно очевидны и характерны. Так, женщины часто носили широкую бронзовую ленту на животе, в то время как мужские посмертные дары часто включают бритву (то есть эти люди брились!) и меч. Оба пола носили бронзовые украшения в форме полос для рук, застежки для одежды и декоративные бронзовые пластины, известные как тутули. Интересно, что кинжалы встречаются как в мужских, так и в женских могилах. Говорит ли это о том, что в районе, который сейчас называется Данией, население было более воинственным, чем где-либо еще? Вряд ли. Хотя война безусловно в то время являлась частью жизни, мечи использовались не только для боя, но и для проведения различных церемоний. В наскальных рисунках меч является частью мужского костюма, причем показательно, что павшие воины на рисунках совсем не изображались.Одних бронзовых мечей из могил, что собраны в экспозиции и запасниках Национального музея в Копенгагене, вполне хватит на приличную дружину!Когда в позднем бронзовом веке (1100 – 500 до н.э.) погребальные обычаи изменились и усопших стали кремировать, состав погребального инвентаря сильно изменился. Теперь прах умершего вместе с сожженными вмести с ним дарами помещался в урну из обожженной глины, которую закапывали… на краю кургана. Подарки «на тот свет» стали более скромными и состояли из игл, пуговиц и туалетных принадлежностей в качестве бритв и пинцетов. В погребениях с урнами мечи, полагавшиеся мужчинам, стали заменять миниатюрными их копиями из бронзы.Например, в 1883 году в дубовом гробу в кургане в Мулдбьерге, западная Ютландия был найден труп мужчины. Но самое интересно, что на нем прекрасно сохранилась одежда и можно было определить, что был одет он был в «пальто» из шерсти длиной до колена, скрепленное на поясе кожаным ремнем, а на плечах широкий шерстяной плащ. Костюм его включал обмотки на ноги, но они в виде полос ткани лежали у его ног. Рядом с ним нашли пряжку из рога, две фибулы и две круглые бронзовые пластины, так называемые тутули. На голове у него была шляпа из меха. С правой стороны в гробу лежал бронзовый меч в тонко украшенных деревянных ножнах. Гроб дендрохронологически датируется 1365 годом до нашей эры.Гроб «девушки из Эгтведа».«Девушка из Эгтведа» жила в Скандинавии около 1390-1370 гг. до н. э. Ее погребение было обнаружено у деревни Эгтвед, в Дании в 1921 году. В момент смерти ей было 16-18 лет, она была стройной, ростом 160 см, у нее были длинные светлые волосы и хорошо подстриженные ногти. Хотя от тела сохранилось совсем немного – волосы, череп, зубы, ногти и немного кожного покрова, тем не менее она смогла «рассказать» о своем времени немало интересного. Например, похоронена она была не одна. У ее ног лежали кремированные останки ребенка 5—6 лет. У изголовья помещена небольшая коробка из березовой коры, в которой нашли шило, бронзовые заколки и сетку для волос. Сверху лежал цветок тысячелистника, что свидетельствует о том, что погребение состоялось летом. У ног усопшей также нашли небольшое ведерко для пива, сваренного из пшеницы, меда, болотного мирта и брусники.Реконструкция погребения.Ну, а так она могла выглядеть пока была еще жива… Наряд девушки – типичная одежда Северной Европы в бронзовом веке. Хорошую сохранность его останков обеспечила болотистая почва, обычная для этих мест.Хорошо сохранившаяся могила с гробом из дуба эпохи бронзового века (около 1300 г. до н.э.) была обнаружена в кургане около Скрыдстрепа, в Южной Ютландия, в 1935 году. Там была погребена молодая женщина около 18 лет. Она была заложена в гроб в короткой тунике с короткими рукавами из шерстяной ткани с вышивкой на рукавах и вокруг выреза. Большой квадратный кусок ткани, собранный вверху ремнем, закрыл ее от талии до ног. Ее волосы были тщательно расчесаны и уложены, а прическа покрыта сеткой, сплетенной из конского волоса. Рядом лежала шерстяная шапочка. Большие спиральные золотые серьги украшали уши, а на поясе был роговой гребень.«Женщина из Скрыдстрепа». Красавица, не так ли?!Кроме погребений в курганах, в Дании поистине неисчерпаемым источником археологических находок являются болота.Один из найденных бронзовых щитов (Национальный музей, Копенгаген)Например, именно в них были найдены уникальные бронзовые щиты, сделанные в период 1100-700 гг. до н.э. Такие бронзовые щиты известны в Италии, на юге и на севере Швеции, и на всем протяжении от Испании и Ирландии на западе и до Венгрии на востоке. Очень маловероятно, чтобы эти щиты использовались в войне. Бронза, из которой они сделаны, очень тонкая. Значит, они использовались в ритуалах? Из истории древнего Рима мы знаем о древних церемониях, во время которых жрецы танцевали весной и осенью со священными щитами в руках. Они считались символами солнца, тесно связанными с богами и циклом времен года. Но и в скандинавских наскальных рисунках тоже видим аналогичные ритуальные танцы со щитами.Витрина со щитами из бронзы в Национальном музее Копенгагена.Два таких щита летним днем 1920 году двое рабочих принесли прямо в кабинет редактора местной газеты H.P. Дженсена. Они рассказали, что нашли их в болоте Сёруп Моз на Фальстере во время работы по заготовке торфа. Один щит сильно пострадал от удара лопаты. Редактор тут же сообщил в Национальный музей, откуда на место находки выехали специалисты. Они определили, что щиты находились в болоте в вертикальном положении на небольшом расстоянии друг от друга и нашли место, где они находились, но никаких других древностей рядом с ними найдено не было.Во время торфоразработок в Свенструпе в Химмерланде в июле 1948 года Кристиан Йоргенсен нашел прекрасный бронзовый щит позднего бронзового века и передал его музею Химмерланда. О находке так много писали, что Национальный музей потребовал, чтобы щит был передан в Национальную сокровищницу. Когда это было сделано, Йоргенсен получил за него солидную по тому времени награду – достаточно денег, чтобы заплатить за новую крышу для своей фермы.Кстати, на территории Дании нет подтверждений ритуальному использованию этих щитов. А вот на шведских наскальных рисунках мы видим, что они используются именно в религиозных обрядах. Хотя щиты обычно рассматриваются как элемент вооружения, нет никаких сомнений, что наскальные рисунки показывают, что применение этих щитов носит культовый характер. Например, на корабле на скале в Хеде, мы видим, что двое мужчин держат такой щит и явно с ним танцуют. Возможно, что эти щиты считались символами солнца? Кто знает?Ну а эксперименты с копиями этих щитов показали, что они совершенно бесполезны в бою. Бронзовый наконечник копья может легко пробить его металл, и, если по щиту ударить бронзовым мечом, то он распадается на две части. Это говорит о том, что щиты использовались исключительно в ритуальных целях.«Колесница Солнца» в витрине №12 Национального музея в Копенгагене.Вид на левую сторону «колесницы».Но, конечно, самой значимой «болотной находкой» Дании является знаменитая «Колесница Солнца», найденная в сентябре 1902 года, во время разработок болота Трундхольм в северо-западной части Зеландии. «Колесница Солнца» была сделана в раннем бронзовом веке около 1400 года до нашей эры. Элегантное спиральное украшение, которое увенчивающее ее золотой солнечный диск, указывает его северное происхождение. Понятно, что колесница символизирует движение Солнца по небосклону. Причем, показательно, что изображение солнца было помещено именно на колесницу. Очевидно, что так люди того времени хотели подчеркнуть его движение. Причем, ученые считают, что «Колесница Солнца» не единственная в своем роде. Части золотого солнечного диска нашли также в Йегерсборг-Хегн в северной Зеландии. Возможно, это он тоже был частью солнечной колесницы?Части золотого солнечного диска из Йегерсборг-Хегн (Национальный музей, Копенгаген)Очень интересна технология изготовления «Колесницы Солнца». Было выяснено, что древние мастера применяли сложную технику литья методом «потерянной формы». Все детали колесницы были восковыми, к ним были приделаны восковые же выпоры и литники, и все это было залито глиной. Потом глиняная форма обжигалась, воск вытапливался или выгорал и в образовавшуюся полость заливалась расплавленная бронза. Интересно, что на задней части лошади есть дефект – отверстие, которое позволяет нам заглянуть внутрь фигуры и увидеть ее внутреннюю глиняную сердцевину, вокруг которой была налита бронза.Отлитая «колесница» освобождается от глиняной обмазки. Рисунок современного художника.Ну, и, наконец, в болотах находят луры. Что такое лур? Это изогнутая на манер огромного бычьего рога труба, опять-таки целиком отлитая из бронзы! Датируются луры поздним бронзовым веком (около 1000 г. до н.э.).Схетатическое изображение различных видов луров.Большинство из них нашли Дании, где обнаружено 39 луров! В Швеции, Норвегии и северной Германии их тоже находят, но не в таких потрясающих количества. Впрочем, там и болот таких нет, как в Дании. В Дании луры обычно встречаются парами и всегда находятся в болотных отложениях. Назвали их так сравнительно недавно, в начале XIX века. Но первоначально это слово исходит из исландских саг, в которых говорится, что «воинов позвали в битву с помощью лура». Вот только не описывается, как этот «лур» выглядит. Однако если воинов на битву и созывать, то… ничего лучше этой гигантской и мощной «трубы» придумать просто невозможно!Луры в экспозиции Национального музея в Копенгагене.Так что Дания уже в эпоху бронзового века была территорией высокой культуры, что подтверждается многочисленными находками археологов, а в первую очередь просто феноменальным количеством древних погребений.