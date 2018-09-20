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Россия опять "закрывает" Восточное Средиземноморье

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Россия в очередной раз закрывает часть Восточного Средиземноморья в связи с проведением учений, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Россия опять "закрывает" Восточное Средиземноморье


Согласно опубликованной информации, ряд районов в международных водах Восточного Средиземноморья вблизи Сирии, Ливана и Кипра закрывается для пролета гражданской авиации и прохода морских судов. При этом сообщается, что в "закрытых районах" будут проходить учения кораблей Военно-Морского флота (ВМФ) России, а также "испытательные ракетные пуски". Также в сообщении указываются координаты закрытых районов.


Учения российских кораблей в Восточном Средиземноморье будут длиться до 26 сентября.

Ранее, в начале сентября этого года российский Военно-морской флот совместно с Воздушно-космическими силами провели в Средиземном море крупнейшие за последнее время учения с привлечением 26 надводных кораблей, 2-х подлодок, а также бомбардировочной и истребительной авиации. Масштабные маневры продлились с 1 по 8 сентября 2018 года.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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ВМФ РФ предупредил о проведении стрельб в Средиземном море
Российский флот способен действовать. К итогам учений в Средиземном и Черном морях.
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3 комментария
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  1. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:11
    0
    ... опять учения...а других действий по предупреждению таких событий, как с самолётом Ил 20, ничего более? request
  2. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 07:11
    -1
    А чего бы случайно не запустить калибром в Генштаб Израиля ?
    1. a.s.zzz888 Онлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:25
      0

      Дирижер Сегодня, 07:11 НОВЫЙ
      -1
      А чего бы случайно не запустить калибром в Генштаб Израиля ?

      ...Вы сами выносили ранее пост, кто и что имеет в израиле...не будет удара по генштабу израиля, даже случайного не будет...