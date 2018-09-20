Россия опять "закрывает" Восточное Средиземноморье

Россия в очередной раз закрывает часть Восточного Средиземноморья в связи с проведением учений, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.Согласно опубликованной информации, ряд районов в международных водах Восточного Средиземноморья вблизи Сирии, Ливана и Кипра закрывается для пролета гражданской авиации и прохода морских судов. При этом сообщается, что в "закрытых районах" будут проходить учения кораблей Военно-Морского флота (ВМФ) России, а также "испытательные ракетные пуски". Также в сообщении указываются координаты закрытых районов.Учения российских кораблей в Восточном Средиземноморье будут длиться до 26 сентября.Ранее, в начале сентября этого года российский Военно-морской флот совместно с Воздушно-космическими силами провели в Средиземном море крупнейшие за последнее время учения с привлечением 26 надводных кораблей, 2-х подлодок, а также бомбардировочной и истребительной авиации. Масштабные маневры продлились с 1 по 8 сентября 2018 года.