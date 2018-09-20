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Российская военная полиция в Сирии провела патрулирование у границ Израиля

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Российская военная полиция впервые осуществила патрулирование территории Сирии в районе Голанских высот. Речь идёт о патрулировании в ранее освобождённых от боевиков территорий в провинции Кунейтра с доставкой на эти территории российской гуманитарной помощи.

Российская военная полиция в Сирии провела патрулирование у границ Израиля


Как сообщается, отряды военной полиции России прибыли на юг Сирии в район демилитаризованной зоны для обеспечения безопасного восстановления рабочими школ, больниц и пункта амнистирования боевиков, ранее сложивших оружие. Военные полицейские обеспечили безопасную транспортировку ремонтно-восстановительных бригад и доставку строительных материалов.


Маршрут патрулирования был согласован с ООН. Самой крайней его точкой стал населённый пункт Рафид, который находится фактически на границе с частью Голанских высот, оккупированных Израилем.

В центре по примирению враждующих сторон отметили, что патрулирование осуществлялось фактически в формате миссии Организации Объединённых Наций.

Замкомандующего силами РФ в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко отметил, что патрулирование проведено до Рафида, а также в районе расположения населённых пунктов Адра и Маария. Его заявление приводит РИА Новости:
Мы уверены в том, что по следам российской военной полиции пойдут патрули ООН. Соответственно, после выполнения определенных процедур. Более шести лет в этих районах не было сил ООН, и сегодня люди видят здесь только флаг России и Сирии.


Для справки:
В 1967 году Голанские высоты были захвачены армией Израиля, после чего принятием закона «О Голанских высотах» Кнессет в одностороннем порядке объявил о принадлежности этих территорий Израилю. Часть территории Голан в итоге была возвращена в Сирии, но на условии создания демилитаризованной зоны с наличием так контингента ООН.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:16
    0
    Для справки:
    В 1967 году Голанские высоты были захвачены армией Израиля, после чего принятием закона «О Голанских высотах» Кнессет в одностороннем порядке объявил о принадлежности этих территорий Израилю.

    ... просто взяли и захватили... сейчас начнут на сайте что то опровергать, выдумывать, домысливать... ФАКТ ЕСТЬ ФАКТ...захватчики и террористы
    Израиль - террористическое государство: colonelcassad
    https://colonelcassad.livejournal.com/4189025.html
    1. Chertt Онлайн
      Chertt Сегодня, 07:24
      0
      Я не берусь комментировать, хорошо это или плохо. Но те силы которые хотели сделать из России и Израиля врагов, свою задачу выполнили.
      1. a.s.zzz888 Онлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 07:27
        0

        Chertt (Алексей) Сегодня, 07:24 НОВЫЙ
        0
        Я не берусь комментировать, хорошо это или плохо. Но те силы которые хотели сделать из России и Израиля врагов, свою задачу выполнили.

        ... и при чём - по обе стороны...
    2. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 07:32
      0
      ... просто взяли и захватили... сейчас начнут на сайте что то опровергать, выдумывать, домысливать... ФАКТ ЕСТЬ ФАКТ...захватчики и террористы

      Вспоминаем 30 годы в Германии, когда к власти пришел художник-неудачник с еврейскими корнями... Так что это у них в крови
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 07:36
        0
        Цитата: spektr9
        с еврейскими корнями...


        Это известная ложь.
  2. Опер Онлайн
    Опер Сегодня, 07:31
    0
    Что что, а уж вот эту границу надо патрулировать! Серьезно патрулировать...
  3. vladcub Онлайн
    vladcub Сегодня, 07:37
    0
    Цитата: a.s.zzz888
    Для справки:
    В 1967 году Голанские высоты были захвачены армией Израиля, после чего принятием закона «О Голанских высотах» Кнессет в одностороннем порядке объявил о принадлежности этих территорий Израилю.

    ... просто взяли и захватили... сейчас начнут на сайте что то опровергать, выдумывать, домысливать... ФАКТ ЕСТЬ ФАКТ...захватчики и террористы
    Израиль - террористическое государство: colonelcassad
    https://colonelcassad.livejournal.com/4189025.html

    Есть такие ребята, что израильтян делают белыми и пушистыми