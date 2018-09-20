Российская военная полиция в Сирии провела патрулирование у границ Израиля

Мы уверены в том, что по следам российской военной полиции пойдут патрули ООН. Соответственно, после выполнения определенных процедур. Более шести лет в этих районах не было сил ООН, и сегодня люди видят здесь только флаг России и Сирии.

Российская военная полиция впервые осуществила патрулирование территории Сирии в районе Голанских высот. Речь идёт о патрулировании в ранее освобождённых от боевиков территорий в провинции Кунейтра с доставкой на эти территории российской гуманитарной помощи.Как сообщается, отряды военной полиции России прибыли на юг Сирии в район демилитаризованной зоны для обеспечения безопасного восстановления рабочими школ, больниц и пункта амнистирования боевиков, ранее сложивших оружие . Военные полицейские обеспечили безопасную транспортировку ремонтно-восстановительных бригад и доставку строительных материалов.Маршрут патрулирования был согласован с ООН. Самой крайней его точкой стал населённый пункт Рафид, который находится фактически на границе с частью Голанских высот, оккупированных Израилем.В центре по примирению враждующих сторон отметили, что патрулирование осуществлялось фактически в формате миссии Организации Объединённых Наций.Замкомандующего силами РФ в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко отметил, что патрулирование проведено до Рафида, а также в районе расположения населённых пунктов Адра и Маария. Его заявление приводит РИА Новости В 1967 году Голанские высоты были захвачены армией Израиля, после чего принятием закона «О Голанских высотах» Кнессет в одностороннем порядке объявил о принадлежности этих территорий Израилю. Часть территории Голан в итоге была возвращена в Сирии, но на условии создания демилитаризованной зоны с наличием так контингента ООН.