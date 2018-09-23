Турция из окна легкового автомобиля

Башня на окраине города Кумлуджа. На нее можно подняться и посмотреть на весь город. И оно того стоит!Но начнем мы с рассказа о том, какой Турция выглядит из окна автомобиля. А причина этому комментарии некоторых «товарищей» здесь, на «ВО», которые после публикации материалов «Европа из окна автобуса» стали зачем-то утверждать, что, дескать, нетипично все это, поскольку автобус идет по туристическому маршруту, поэтому вдоль него выстроены «потемкинские деревни», а на самом деле «там все не так». «Вот если бы вы на легковушке ехали…» Да, конечно, вот только не вожу я «легковушку», к сожалению. Но зато водят и дочь, и зять. Поэтому я специально попросил их заехать куда поглубже и посмотреть: а как там, где туристов нет вообще, а русских туристов тем паче. Ну вот они взяли автомобиль напрокат и съездили… Единственной проблемой стал фотоаппарат, прошедший огонь, воду и медные трубы. И на камни он падал, и морскую воду хлебал, поэтому периодически он отказывался работать или снимал только то, что ему нравилось. А смартфонов они с собой, естественно, не взяли, потому что в такие поездки нужно брать самые дешевые мобильные телефоны за 890 рублей, чтобы не жалко было их разбить, утопить или же лишиться каким-нибудь другим образом.Отель, в котором отдыхали моя дочь с зятем. Невелик, но хорошо устроен. Кстати, как раз и надо отдыхать именно в таких отелях. В больших гудят лифты, стены тонкие, по коридорам шляются и орут песни пьяные… в … в общем сильно пьяные немцы.Итак, начнем с того, что многим россиянам Турция, как место отдыха, представляется так: отель, где все включено и можно бухать с утра до позднего вечера, пляж, где, набухавшись, можно спать на берегу сколько душе влезет, а вот куда-то там ехать и что-то смотреть за деньги – это ни-ни. Да и смотреть там нечего – турки, они и есть турки, и что они могут сделать такого на что стоит смотреть?Вид из парка при отеле. Вид ну прямо как в Крыму. Лучше всё остальное…Надо, однако, заметить, что это не совсем так. Такие русские, по крайней мере сегодня, в Турции встречаются по-прежнему. Но располагаются они в зоне трехзвездочных отелей, а вот в отелях класса «4***» их уже практически нет. Там публика из России совсем другая. Семейные пары в возрасте, много родителей с детьми, люди ездят на экскурсии в разные интересные места, к ужину переодеваются, а не тащатся в ресторан в замызганных шортах, а в 11.00 там уже все спят, тогда как в соседнем, через улицу, трехзвездочном «отеле», после десяти веселье еще только начиналось. То есть социальное расслоение вещь, конечно, не очень хорошая, но… «в нем что-то есть».«Дикий пляж» Бильдиби.Но удивительно, что люди, которые слаще конфет «дунькина радость» раньше ничего не пробовали, почему-то теперь, подкопив деньжонок, считают, что им сразу все все должны, причем по высшему разряду. И пишут в отзывах, что и кухня-то плохая, не разнообразная (а дома-то они что едят?), и номер плохо убирали (а надо чаевые на кровать класть!), и вообще… «Турция – это ужасно». Тут невольно вспоминаешь поговорку про лицо и про зеркало, и поневоле выбираешь гостиницу подороже, лишь быть подальше от «колхоза». Но это так – личные впечатления. Потому, что если кто-то тоскует по «колхозу», то он и в «трех звездах» в Турции сможет отдохнуть прекрасно.Кстати, не надо думать, что подобная манера отдыха привилегия одних только россиян соответствующей социальной страты. Нет, такие сегодня встречаются везде!!! В этом же отеле отдыхала группа венгров. Так те даже к морю не ходили. Бассейн – бар – бассейн – бар – вот и весь их «ареал обитания». Хорошо, что хоть бухали молча, песен не пели, и не выясняли – «Ты меня уважаешь или нет?» Налакаются и спят на лежаках у бассейна, а потом плавно «перетекают» в номер…Кактусы апунция. В Турции их плоды собирают и едят. Довольно вкусно, хотя вкус непривычный.Совет тем, кто водит машину. Берите ее на прокат обязательно, строго следуйте правилам (все штрафы высветятся у вас на электронном табло в аэропорту при отлете и вам придется их тут же оплатить, а так как минимальный штраф начинается со 100 долларов, то это может серьезно осложнить вам конец отдыха и вылет из Турции!) и вперед, но помните, что полиции (жандармов) там на дорогах, как и камер, хватает.Отношение к русским там – во всяком случае то, с которым там сталкивалась моя дочь, хорошее. Правда, в самом начале имел место забавный случай. Поскольку прилетели они с мужем под вечер, номера их класса в наличии не оказалось и им предложили на ночь двухкомнатный люкс. Наутро, однако, их переместили в номер с окнами на задний двор. И тут дочь выложила на стол красную карточку с надписью пресса. Сопровождавшая их дама аж с лица спала. Тут же куда-то ушла, а вернувшись, в одно мгновение переместила их в номер с видом на море, так что даже не пришлось идти на ресепшен «качать права». Со времен Бендера Остапа такое неистребимо, но опять же, если не истребимо, то почему бы этим и не воспользоваться?!Отдыхали они в местечке Бильдиби. Это небольшой поселок, где нет ничего примечательного, климат влажный и жаркий. Пляжик отеля так себе, но зато там есть дикий пляж с красивыми скалами. Купаться – только в тапочках, поскольку на камнях прилепилось множество острых ракушек и разрезать ими ногу легче легкого. Рядом находится городок Фазелес – «город в соснах». Черный песок, красивое озеро – место очень приятное, и к тому же еще и историческое. Здесь имеются руины древнего города, жители которого в 333 году до н.э. поднесли Александру Македонскому золотой венец. В ту пору город славился своими розами и… чеканкой собственной монеты. Гулять там одно удовольствие, а некрополь расположен на самом берегу моря! Есть поясняющие тексты на русском. Так что все для… нас!Пляж Фазелеса с черным песком.Едем дальше и попадаем в Олимпус. Это древний город, лежащий между гор. Водовод, обложенный камнем, сохранился с тех далеких лет. Вы представляете – прошли тысячи лет, а он продолжает действовать, как если бы этой тьмы веков и не было! И вы также можете постоять над ним, как может быть стояли воины царя Александра… Интересно, что для того, чтобы оказаться здесь на пляже, нужно пройти через древний город, а для того, чтобы пройти через древний город, нужно… заплатить! Но очень здесь красиво, и оно того стоит. Впрочем, мы в дальнейшем расскажем обо всем этом подробно, это пока лишь краткий обзор.Улица города Олимпус. Обычная турецкая улица. Обычная, но не совсем! Там впереди покрытие у нее будет стеклянным (!), а под стеклом вы увидите развалины древнего города. Ну умеют люди сделать «этрэкшн» из всего. Молодцы!Далее нужно назвать городок Аспендос в 35 километрах он курорта Анталия, где расположен большой и прекрасно сохранившийся (а что не сохранилось, то реставрировали!) древний амфитеатр. Проезжая через город, дочь с зятем заметили рекламу какого-то нашего российского театра, который в это время демонстрировал там наш российский балет… Ну, а в прошлом город входил в состав Ликии, персидской державы и Афинского морского союза. При римлянах он достиг расцвета и славился своими лошадьми, и только уже позднее, после сельджукского завоевания, надолго исчез с карты Малой Азии.Акведук в городе Аспендос.Смотрим на него с горки повыше…А еще римляне выстроили там огромный акведук, руины которого сохранились по сей день и производят очень сильное впечатление. Невольно закрадывается мысль, что без пришельцев или сверхцивилизации гиперборейцев, погибшей от атомной войны в 1780 году, тут не обошлось, то сразу понимаешь, что такие мысли – следствие жары. Поэтому машину нужно брать, кстати говоря, с кондиционером…Въезжаем в Кумлуджу – «помидорный рай».А дальше, отъехав от Антальи на 90 км, они совершенно случайно заехали в город Кумлуджу, который их ну просто поразил. А дело все в том, что те курортные городки, в которых они побывали до этого, были во многом похожи друг на друга. Тут зона отелей, подороже и победнее, здесь виллы, здесь чисто турецкие кварталы с двухэтажными домами под черепичными крышами и с лавочкой на первом этаже, достаточно чистые, но «мусорок», конечно есть, туристов масса, хотя где-то больше немцев и венгров, а где-то русских, словом, типичная курортная зона. Такой себе многие Турцию и представляют. Но на самом деле сегодня она совершенно другая, и город Кумлуджа лучший тому пример.Вот такая она – современная Турция, куда обычно туристов не возят. Чисто, красиво, зелено и фонтаны…Попали они туда случайно. А карту естественно, оставили дома. Ехали по шоссе и решили свернуть. И свернули… не туда. И когда впереди у въезда в город появилась забавная инсталяция с помидорками вокруг его названия, им захотелось посмотреть, а с чем это связано. И они увидели… небольшой современный город с домами в пять и шесть этажей, но… красивыми домами, чистый, ухоженный, с фонтанами, парками и детскими игровыми площадками. Огромный рынок, где было все, кафешки, магазины… и везде люди. И чисто, просто потрясающе чисто. Город не для туристов, не «потемкинская деревня», а современная Турция.Вид на город Кумлуджу с «башни с флагом» …А «тайна помидорок» выяснилась очень скоро… Вокруг города сплошные теплицы, теплицы и теплицы. Оказывается, этот город – «помидорный рай», снабжающий томатами весь окрестный регион, вот оно как. Причем население в нем 65 000. В Пензенской области есть аналогичные по количеству населения города. Но это ужасный конгломерат трехоконных изб с удобствами в дворе и советских пятиэтажек самого убогого вида. Людей на улицах или вообще нет (можно подумать, что город попал под нейтронную бомбу!) или их так мало, что можно подумать, что в городе чума. А тут… жизнь бьет ключом. Видно, как в теплицах работают люди, да и в городе их масса, включая женщин и детей. И если это один такой «рай», то есть ведь, наверняка, и другие. И это Турция не из окна туристического автобуса, а изнутри. С российской глубинкой несопоставимо. И что такое Россия, набитая полезными ископаемыми под завязку. И что такое Турция, основное богатство которой это море и солнце… Как говорится – «За державу обидно!» А главное, непонятно что надо делать, чтобы стало и у нас так, как в Турции, нам, среднему классу, который опять же рулит везде, во всех развитых странах, но только почему-то не у нас в России.Теплицы, где выращивают помидоры, окружают город буквально со всех сторон.В общем, подумали так мои путешественники и поехали «углубляться в историю». По крайней мере становится не так жалко нашего сегодняшнего настоящего. Думаешь, вот ведь тоже жили люди, а теперь один камень остался. «Все суета сует!». Впереди их ждали города Сиде и Демре, а также забавный город Адрасан, где русских туристов не было вообще. Но об этом будет рассказано в следующем материале.П.С. А вот эта интересная информация на тему летнего отдыха буквально только что всплыла в Интернете. Горелов А. В., член-корреспондент РАН, профессор, заведующий отделом инфекционной патологии человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отмечает: «Российский юг ежегодно становится лидером по заболеваемости желудочно-кишечными инфекциями. Лето 2018 не стало исключением: инфекционисты фиксируют всплеск заболеваемости на курортах Крыма и Краснодарского края». Ну, а на лечение острых кишечных инфекций наши граждане только в июле потратили 333,2 млн рублей. Впечатляющая сумма, не правда ли?Продолжение следует…