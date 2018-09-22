Винтовка по прозвищу Света (часть 1)
В свое время, а именно в начале ХХ века, в одном из учебников кадетских корпусов была такая фраза: «Россия — государство не промышленное и не торговое, а военное, самой судьбой предназначенное быть грозой народов!» И надо сказать, что отношение к военной силе, как средству решения любых возникавших вопросов, красной нитью проходит через всю историю государства Российского. Однако при этом (и в этом-то и заключается один из парадоксов нашей ментальности) российское государство какой-то особой агрессивностью никогда не отличалось. Более того, основной расход на армию до 1917 года заключался в ассигнованиях на сено и солому для лошадей, ментики, ташки, выпушки и лосины, нежели на современные винтовки и орудия. Очевидно, что мода «умирать в красивой одежде» пришла к нам через Петра Первого, и опять же в силу его специфической ментальности. Потому, что для более изощренного и образованного ума было бы очевидно, что ничего лучше стрелецкой формы одежды для российской армии придумать нельзя, включая и железные каски и даже более того, обрив поголовно дворянство, нужно было сохранить бороды солдатам, дабы они имели более дикий, по сравнению с европейцами, вид! И деньги тратить не на сукно, «не хуже аглицкого» и не перья, а-ля у гвардейцев короля Людовика, а на лучшее оружие, а так воевать можно было и в портянине, лишь бы теплой она была.
СВТ-38 (Музей Армии, Стокгольм)
Ну, а данное вступление нужно для того, чтобы показать опять же специфику российской ментальности и отношения к армии. Однако понятно, что и она, ментальность, и отношение к ней, тоже на месте не стояли, а развивались. Вот почему уже в 20-ые годы прошлого века наряду опять-таки с реформами в области униформы (ну как без нее, родимой!) серьезное внимание стало уделяться собственно оружию. Тут, видимо, сказался опыт Первой мировой и Гражданской войны. И недаром работать над принципиально новой, теперь уже автоматической винтовкой конструктор В.Ф. Токарев начал еще… в 1920 году, а в 1921-ом появился первый ее опытный образец. За ней последовали образцы 1922, 1924, 1925, 1926, 1928, 1929 гг., которые испытывались среди прочих в 1926 и 1928 гг. То есть уже тогда страна, едва лишь оправившаяся от тягот Гражданской войны, сделала серьезный шаг к совершенствованию всей системы стрелкового оружия новой Красной армии. Работа продолжалась и в последующие годы. Так, уже в 1930 году Ф.B. Токарев предъявил на очередные испытания новую самозарядную винтовку с неподвижным стволом и с газоотводным механизмом, вслед за которой последовали модели 1931 и 1932 гг. Устройства они все были разного, а те, кто хочет познакомиться с их конструкцией поближе, имеет для этого все возможности, если только посетит находящийся в Самаре (бывший Куйбышев) «Российский государственный архив научно-технической документации» (РГАНТД), где на них на все (ну, на многие!) имеются и технические описания, и подробные чертежи. Держал все это собственными руками, но… стрелковым оружием тогда не интересовался и потому, полистав – отложил. Однако, сие «рыбное место» вполне доступно сегодня для многих, так что тайны из него я не делаю, а напротив, предлагаю поработать в нем всех желающих и интересующихся данной темой.
АВС-36 без магазина. (Музей Армии, Стокгольм)
Перебрав немало вариантов, конструктор в 1933 году решил установить газовую камеру не под, а над стволом, изменил место расположения прицела, одновременно заменив рамочный прицел на секторный, и поставил на винтовку отъемный магазин на 15 патронов. Тем не менее после конкурсных испытаний 1935—1936 гг., на которые Токарев подавал свои винтовки разработки 1935 и 1936 гг., на вооружение РККА все-таки приняли не его винтовку, а автоматическую винтовку С.Г. Симонова (АВС-36). Таким образом она стала первой автоматической винтовкой, принятой на вооружение РККА. Казалось бы, чего еще надо?
Но, тем не менее, 22 мая 1938 г. опять объявляется конкурс на самозарядную винтовку. И вот по их результатам 26 февраля 1939 г. на вооружение РККА наконец-то принимается винтовка Токарева, получившая обозначение «7,62-мм самозарядная винтовка системы Токарева обр. 1938 г. (СВТ-38)». Обоснование? А такое, что у винтовки Симонова обнаружились недостатки!
АВС-36 с магазином.
Однако 19 января 1939 г. Симонов доложил ЦК ВКП(б), что недостатки, найденные в своей винтовке, он ликвидировал. Чтобы выбрать наилучший образец 20 мая 1939 г., создали комиссию, которая должна была сравнить винтовки Симонова и Токарева. Она отметила, что симоновская винтовка проще в изготовлении, на нее расходуется меньше металла и в целом она дешевле. То есть брать на вооружение следовало ее, не так ли? Однако 17 июля 1939 г. Комитет Обороны по личному указанию Сталина все-таки решил принять на вооружение СВТ-38. Известный историк советского оружия Д.Н. Болотин по этому поводу писал, что главную роль тут сыграло то, что Сталин лично знал Токарева, а вот с Симоновым он был незнаком. Другим очень важным обстоятельством явилась традиционная боязнь нашего руководства, что автоматическое оружие потребует слишком уж много патронов, что, получив такие винтовки, наши солдаты станут палить в белый свет, как в копеечку, в результате никаких патронов им не хватит. И… опять-таки зная нашу ментальность, нужно сказать, что в данном случае Сталин был совершенно прав.
Производство новых винтовок разворачивалось очень быстро. Например, 16 июля 1939 г. изготовили первую винтовку Токарева обр. 1938 г., 25 июля ее начали малыми партиями, а уже с 1 октября был начат ее серийный выпуск!
По опыту боевого применения в советско-финской войне винтовка была усовершенствована, после чего в июне 1940 года производство СВТ-38 было прекращено, а 13 апреля 1940 года на вооружение приняли улучшенный образец СВТ-40, а уже с 1 июля 1940 г. было начато его изготовление.
СВТ-40.
Любая модернизация направлена на улучшение технических характеристик и исправление выявленных недостатков. Но в данном случае, от многих недостатков избавиться так и не удалось! Между тем отмечалось, что регулировка газоотводного механизма неудобна, ненадежно крепление магазина, но главное – это чувствительность винтовки к таким факторам, как загрязнение, запыление, густая смазка и высокие и низкие температуры. О винтовке отзывались, как о тяжелой, но уменьшить ее вес не удалось – это отражалось на прочности деталей. Поэтому вес СВТ-40 снизили за счет уменьшения размеров деревянных деталей, а еще в кожухе газоотводного механизма насверлили множество отверстий.
Автор с винтовкой СВТ-40. К сожалению, фотографий с натурного ее образца получилось мало, меньше, чем со всех прочих винтовок. Причина в том, что фотографировать ее… неудобно, а еще более неудобно разбирать. Возможно сказалось отсутствие опыта. Но мы разбирали ее вдвоем, мой приятель-коллекционер и я. Оба с высшим образованием, у которых в руках какое только оружие не побывало. И в итоге, разобрав, мы потом едва ее собрали, и только тут вспомнили, что в разобранном виде мы ее не отсняли. Но сил повторять все это вновь у нас просто не было. Так что можно понять вчерашних колхозников с тремя классами образования, юношей из кишлаков Средней Азии и горных аулов, когда, попав в армию, они получали в руки вот такое оружие и должны были за ним еще и ухаживать. По-моему, некоторые из них этой винтовки просто… боялись и, стрельнув пару раз, просто ее бросали и хорошо еще, если после этого не сдавались в плен. И вот что еще интересно: вроде бы она и не тяжелее обычных винтовок и вроде бы и в руках лежит неплохо, а все равно – лично у меня осталось от нее впечатление, как от чего-то неудобного или неуклюжего. Хотя убей Бог не могу объяснить откуда оно взялось. Вот перед этим румынский карабин в руки взял – мое, а к этой примерился – ну «оглобля – оглоблей!» Особенно неудобной она показалась мне со штыком, но, понятно, что это всего лишь мое сугубо личное мнение.
Производство винтовок между тем быстро набирало темп. Июль – 3416 шт., август – 8100, сентябрь – 10700 и всего за 18 дней начала октября – 11960 шт.
В 1940 г. на вооружение РККА поступил и снайперский вариант винтовки СВТ-40, а снайперские винтовки обр. 1891/30 гг. выпускать прекратили. Но она давала большее рассеивание, чем старая «мосинка», а попытки повысить кучность снайперских СВТ-40 не удались несмотря на все старания. По этой причине с 1 октября 1942 г. их выпуск был прекращен, а вот производство снайперских «трехлинеек» решили опять возобновить. Всего же за 1941 г. было выпущено 34782 СВТ-40 в снайперском варианте, в 1942 г. – 14210. Производство винтовки продолжалось до конца войны, но… сначала шло по нарастающей, а затем по нисходящей, хотя всего их было изготовлено около полутора миллионов единиц, включая около 50000 снайперских СВТ-40. Ну, а всего в 1941 г. было произведено 1031861 винтовка, а вот в 1942 г. только 264148 и такая же динамика наблюдалась и в дальнейшем. Постановление ГКО о прекращении ее выпуска последовало лишь 3 января 1945 г. (всего лишь на две недели раньше постановления о прекращении выпуска винтовки обр. 1891/30 гг. Однако все же забавно, что приказа о снятии СВТ-40 с вооружения нет до сих пор!
Ну, а потом 20 мая 1942 г. Государственный Комитет Обороны принял новое постановление, касающееся этой винтовки – начать ее производство в варианте, способном вести огонь очередями. Винтовка получила обозначение АВТ-40 и уже с июля стала поступать в действующую армию. То есть это была уже полностью автоматическая винтовка, в отличие от самозарядной СВТ-40 и по сути дела представляла собой легкий речной пулемет. Правда, ведение непрерывного огня допускалось лишь в исключительных случаях, например, во время отражения вражеской атаки.
Ну и понятно, что изменение режима стрельбы привело к еще большему снижению живучести деталей винтовки, количество задержек резко возросло, а доверие бойцов РККА к этой винтовке упало еще больше. B донесениях с фронтов Великой Отечественной войны стали постоянно встречаться сообщения, что «как самозарядные (СВТ-40), так и автоматические (АВТ-40) винтовки используются в боевых условиях недостаточно, что войска объясняют сложностью конструкции, недостаточной надёжностью и меткостью самозарядных и автоматических винтовок». На самом деле причины были несколько иными. Так, моряки и морская пехота, также вооружавшиеся винтовками Токарева, провоевали с ними всю войну и на все это же самое никогда не жаловались. Ответ очень простой: во флот набирались молодежь хотя бы с каким-то образованием, тогда как в пехоту брали всех подряд. И понятно, что парень или мужчина-крестьянин в возрасте, никогда ранее ничего сложнее лопаты или кетменя в руках не державший, просто в силу своей низкой культуры и технической грамотности не мог надлежащим образом обслуживать этот достаточно сложный и требующий хорошего ухода «боевой механизм». Не жаловались на винтовку немцы, включившие ее в арсенал вермахта, не жаловались финны, даже хотели на ее основе выпустить свою собственную автоматическую винтовку. И только наши бойцы, взятые в армию буквально от сохи… жаловались, что и неудивительно, если подумать. Повторилась ситуация, имевшая место в годы Первой мировой войны, и подробно описанная известным российским и советским оружейником В.Г. Федоровым в книге «В поисках оружия», в которой он писал, как наши солдаты в 5-ой армии Северо-Западного фронта получили новенькие японские винтовки, закупленные его комиссией с колоссальным трудом, даже не удосуживались при этом удалить с них обильную смазку, которой они естественно были покрыты во время их транспортировки из Японии. И естественно, при стрельбе те давали сплошные осечки! Офицеры тут же начали высказываться в том смысле, что японцы «как наши бывшие враги, специально подсунули нам негодные винтовки!» Поэтому, мол, «пришлось быстро отступить, и многие побросали свое никуда не годное оружие». Однако из этих офицеров тоже в механизм присланных винтовок никто не заглянул и не объяснил солдатам, что ведь смазку-то густую нужно удалять! Впрочем, каковы командиры – таковы и солдаты.
И здесь все это же самое случилось один в один! Получается, что при всех действительно имевшихся у этой винтовки недостатках, она оказалась еще и слишком уж сложной для нашего «колхоза», но уж вот за это Токарева винить не приходится!
Продолжение следует…
СВТ-38 (Музей Армии, Стокгольм)
Ну, а данное вступление нужно для того, чтобы показать опять же специфику российской ментальности и отношения к армии. Однако понятно, что и она, ментальность, и отношение к ней, тоже на месте не стояли, а развивались. Вот почему уже в 20-ые годы прошлого века наряду опять-таки с реформами в области униформы (ну как без нее, родимой!) серьезное внимание стало уделяться собственно оружию. Тут, видимо, сказался опыт Первой мировой и Гражданской войны. И недаром работать над принципиально новой, теперь уже автоматической винтовкой конструктор В.Ф. Токарев начал еще… в 1920 году, а в 1921-ом появился первый ее опытный образец. За ней последовали образцы 1922, 1924, 1925, 1926, 1928, 1929 гг., которые испытывались среди прочих в 1926 и 1928 гг. То есть уже тогда страна, едва лишь оправившаяся от тягот Гражданской войны, сделала серьезный шаг к совершенствованию всей системы стрелкового оружия новой Красной армии. Работа продолжалась и в последующие годы. Так, уже в 1930 году Ф.B. Токарев предъявил на очередные испытания новую самозарядную винтовку с неподвижным стволом и с газоотводным механизмом, вслед за которой последовали модели 1931 и 1932 гг. Устройства они все были разного, а те, кто хочет познакомиться с их конструкцией поближе, имеет для этого все возможности, если только посетит находящийся в Самаре (бывший Куйбышев) «Российский государственный архив научно-технической документации» (РГАНТД), где на них на все (ну, на многие!) имеются и технические описания, и подробные чертежи. Держал все это собственными руками, но… стрелковым оружием тогда не интересовался и потому, полистав – отложил. Однако, сие «рыбное место» вполне доступно сегодня для многих, так что тайны из него я не делаю, а напротив, предлагаю поработать в нем всех желающих и интересующихся данной темой.
АВС-36 без магазина. (Музей Армии, Стокгольм)
Перебрав немало вариантов, конструктор в 1933 году решил установить газовую камеру не под, а над стволом, изменил место расположения прицела, одновременно заменив рамочный прицел на секторный, и поставил на винтовку отъемный магазин на 15 патронов. Тем не менее после конкурсных испытаний 1935—1936 гг., на которые Токарев подавал свои винтовки разработки 1935 и 1936 гг., на вооружение РККА все-таки приняли не его винтовку, а автоматическую винтовку С.Г. Симонова (АВС-36). Таким образом она стала первой автоматической винтовкой, принятой на вооружение РККА. Казалось бы, чего еще надо?
Но, тем не менее, 22 мая 1938 г. опять объявляется конкурс на самозарядную винтовку. И вот по их результатам 26 февраля 1939 г. на вооружение РККА наконец-то принимается винтовка Токарева, получившая обозначение «7,62-мм самозарядная винтовка системы Токарева обр. 1938 г. (СВТ-38)». Обоснование? А такое, что у винтовки Симонова обнаружились недостатки!
АВС-36 с магазином.
Однако 19 января 1939 г. Симонов доложил ЦК ВКП(б), что недостатки, найденные в своей винтовке, он ликвидировал. Чтобы выбрать наилучший образец 20 мая 1939 г., создали комиссию, которая должна была сравнить винтовки Симонова и Токарева. Она отметила, что симоновская винтовка проще в изготовлении, на нее расходуется меньше металла и в целом она дешевле. То есть брать на вооружение следовало ее, не так ли? Однако 17 июля 1939 г. Комитет Обороны по личному указанию Сталина все-таки решил принять на вооружение СВТ-38. Известный историк советского оружия Д.Н. Болотин по этому поводу писал, что главную роль тут сыграло то, что Сталин лично знал Токарева, а вот с Симоновым он был незнаком. Другим очень важным обстоятельством явилась традиционная боязнь нашего руководства, что автоматическое оружие потребует слишком уж много патронов, что, получив такие винтовки, наши солдаты станут палить в белый свет, как в копеечку, в результате никаких патронов им не хватит. И… опять-таки зная нашу ментальность, нужно сказать, что в данном случае Сталин был совершенно прав.
Производство новых винтовок разворачивалось очень быстро. Например, 16 июля 1939 г. изготовили первую винтовку Токарева обр. 1938 г., 25 июля ее начали малыми партиями, а уже с 1 октября был начат ее серийный выпуск!
По опыту боевого применения в советско-финской войне винтовка была усовершенствована, после чего в июне 1940 года производство СВТ-38 было прекращено, а 13 апреля 1940 года на вооружение приняли улучшенный образец СВТ-40, а уже с 1 июля 1940 г. было начато его изготовление.
СВТ-40.
Любая модернизация направлена на улучшение технических характеристик и исправление выявленных недостатков. Но в данном случае, от многих недостатков избавиться так и не удалось! Между тем отмечалось, что регулировка газоотводного механизма неудобна, ненадежно крепление магазина, но главное – это чувствительность винтовки к таким факторам, как загрязнение, запыление, густая смазка и высокие и низкие температуры. О винтовке отзывались, как о тяжелой, но уменьшить ее вес не удалось – это отражалось на прочности деталей. Поэтому вес СВТ-40 снизили за счет уменьшения размеров деревянных деталей, а еще в кожухе газоотводного механизма насверлили множество отверстий.
Автор с винтовкой СВТ-40. К сожалению, фотографий с натурного ее образца получилось мало, меньше, чем со всех прочих винтовок. Причина в том, что фотографировать ее… неудобно, а еще более неудобно разбирать. Возможно сказалось отсутствие опыта. Но мы разбирали ее вдвоем, мой приятель-коллекционер и я. Оба с высшим образованием, у которых в руках какое только оружие не побывало. И в итоге, разобрав, мы потом едва ее собрали, и только тут вспомнили, что в разобранном виде мы ее не отсняли. Но сил повторять все это вновь у нас просто не было. Так что можно понять вчерашних колхозников с тремя классами образования, юношей из кишлаков Средней Азии и горных аулов, когда, попав в армию, они получали в руки вот такое оружие и должны были за ним еще и ухаживать. По-моему, некоторые из них этой винтовки просто… боялись и, стрельнув пару раз, просто ее бросали и хорошо еще, если после этого не сдавались в плен. И вот что еще интересно: вроде бы она и не тяжелее обычных винтовок и вроде бы и в руках лежит неплохо, а все равно – лично у меня осталось от нее впечатление, как от чего-то неудобного или неуклюжего. Хотя убей Бог не могу объяснить откуда оно взялось. Вот перед этим румынский карабин в руки взял – мое, а к этой примерился – ну «оглобля – оглоблей!» Особенно неудобной она показалась мне со штыком, но, понятно, что это всего лишь мое сугубо личное мнение.
Производство винтовок между тем быстро набирало темп. Июль – 3416 шт., август – 8100, сентябрь – 10700 и всего за 18 дней начала октября – 11960 шт.
В 1940 г. на вооружение РККА поступил и снайперский вариант винтовки СВТ-40, а снайперские винтовки обр. 1891/30 гг. выпускать прекратили. Но она давала большее рассеивание, чем старая «мосинка», а попытки повысить кучность снайперских СВТ-40 не удались несмотря на все старания. По этой причине с 1 октября 1942 г. их выпуск был прекращен, а вот производство снайперских «трехлинеек» решили опять возобновить. Всего же за 1941 г. было выпущено 34782 СВТ-40 в снайперском варианте, в 1942 г. – 14210. Производство винтовки продолжалось до конца войны, но… сначала шло по нарастающей, а затем по нисходящей, хотя всего их было изготовлено около полутора миллионов единиц, включая около 50000 снайперских СВТ-40. Ну, а всего в 1941 г. было произведено 1031861 винтовка, а вот в 1942 г. только 264148 и такая же динамика наблюдалась и в дальнейшем. Постановление ГКО о прекращении ее выпуска последовало лишь 3 января 1945 г. (всего лишь на две недели раньше постановления о прекращении выпуска винтовки обр. 1891/30 гг. Однако все же забавно, что приказа о снятии СВТ-40 с вооружения нет до сих пор!
Ну, а потом 20 мая 1942 г. Государственный Комитет Обороны принял новое постановление, касающееся этой винтовки – начать ее производство в варианте, способном вести огонь очередями. Винтовка получила обозначение АВТ-40 и уже с июля стала поступать в действующую армию. То есть это была уже полностью автоматическая винтовка, в отличие от самозарядной СВТ-40 и по сути дела представляла собой легкий речной пулемет. Правда, ведение непрерывного огня допускалось лишь в исключительных случаях, например, во время отражения вражеской атаки.
Ну и понятно, что изменение режима стрельбы привело к еще большему снижению живучести деталей винтовки, количество задержек резко возросло, а доверие бойцов РККА к этой винтовке упало еще больше. B донесениях с фронтов Великой Отечественной войны стали постоянно встречаться сообщения, что «как самозарядные (СВТ-40), так и автоматические (АВТ-40) винтовки используются в боевых условиях недостаточно, что войска объясняют сложностью конструкции, недостаточной надёжностью и меткостью самозарядных и автоматических винтовок». На самом деле причины были несколько иными. Так, моряки и морская пехота, также вооружавшиеся винтовками Токарева, провоевали с ними всю войну и на все это же самое никогда не жаловались. Ответ очень простой: во флот набирались молодежь хотя бы с каким-то образованием, тогда как в пехоту брали всех подряд. И понятно, что парень или мужчина-крестьянин в возрасте, никогда ранее ничего сложнее лопаты или кетменя в руках не державший, просто в силу своей низкой культуры и технической грамотности не мог надлежащим образом обслуживать этот достаточно сложный и требующий хорошего ухода «боевой механизм». Не жаловались на винтовку немцы, включившие ее в арсенал вермахта, не жаловались финны, даже хотели на ее основе выпустить свою собственную автоматическую винтовку. И только наши бойцы, взятые в армию буквально от сохи… жаловались, что и неудивительно, если подумать. Повторилась ситуация, имевшая место в годы Первой мировой войны, и подробно описанная известным российским и советским оружейником В.Г. Федоровым в книге «В поисках оружия», в которой он писал, как наши солдаты в 5-ой армии Северо-Западного фронта получили новенькие японские винтовки, закупленные его комиссией с колоссальным трудом, даже не удосуживались при этом удалить с них обильную смазку, которой они естественно были покрыты во время их транспортировки из Японии. И естественно, при стрельбе те давали сплошные осечки! Офицеры тут же начали высказываться в том смысле, что японцы «как наши бывшие враги, специально подсунули нам негодные винтовки!» Поэтому, мол, «пришлось быстро отступить, и многие побросали свое никуда не годное оружие». Однако из этих офицеров тоже в механизм присланных винтовок никто не заглянул и не объяснил солдатам, что ведь смазку-то густую нужно удалять! Впрочем, каковы командиры – таковы и солдаты.
И здесь все это же самое случилось один в один! Получается, что при всех действительно имевшихся у этой винтовки недостатках, она оказалась еще и слишком уж сложной для нашего «колхоза», но уж вот за это Токарева винить не приходится!
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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