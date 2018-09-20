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БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США провёл длительную разведку у границ России

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Американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk провел длительную разведку в районе линии разграничения на Донбассе, после чего выполнил многочасовой разведывательный полет в районе крымского полуострова и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США провёл длительную разведку у границ России


Согласно опубликованным данным, беспилотник поднялся с авиабазы Сигонелла на Сицилии, после чего провел длительную разведку над территорией Донбасса в воздушном пространстве Украины. В ходе полета он приближался к российской границе на расстояние в 40-60 км в районах Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. После этого БПЛА вошел в воздушное пространство над международными водами Черного моря со стороны Николаевской области Украины, где в течение пяти с половиной часов вел разведку от западной оконечности крымского полуострова вдоль его южного побережья и далее вплоть до Сочи. При этом в районах Севастополя, Новороссийска и Туапсе американский разведчик подходил к побережью на расстояние до 35 км. За время нахождения в воздухе он совершил четыре пролета вдоль российских границ на Черном море.


Кроме БПЛА RQ-4B Global Hawk, в районе Севастополя был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который также провел многочасовую разведку вдоль российского побережья Черного моря, впрочем далеко не удаляясь от Севастополя.

В последнее время участились полеты беспилотников США в районе линии разграничения на Донбассе. Проведенная в среду разведка является уже второй за последние три дня. В районе черноморского побережья RQ-4B Global Hawk последний раз был замечен 15 сентября.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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7 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:36
    +1
    ...ну не вылазт мерикатосня с того района... angry
    1. Starover_Z Офлайн
      Starover_Z Сегодня, 10:22
      +1
      В последнее время участились полеты беспилотников США в районе линии разграничения на Донбассе. Проведенная в среду разведка является уже второй за последние три дня. В районе черноморского побережья RQ-4B Global Hawk последний раз был замечен 15 сентября.

      И почему, интересно, оба аппарата улетели даже непуганными ?! Или падать должны только российские самолёты ?!
  2. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 08:41
    +4
    Любопытной варваре скоро нос оторвут, но не там где она думает.
  3. keeper03 Онлайн
    keeper03 Сегодня, 09:34
    0
    Надеюсь ПВО Анапы и Новороссийска не дремлют ! angry Приземлить бы эту штатовскую ворону, чтоб не повадно было ! soldier
    1. nPuBaTuP Офлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 10:01
      0
      Перехватить управление и посадить .....вот шок у матрасов будет:)))
  4. 1536 Офлайн
    1536 Сегодня, 10:03
    0
    Ему, наверное, голые задницы показывали и средние пальцы, сделать-то больше ничего нельзя, а он, "мятежный", все просил просил бури. Не дождался.
  5. Metallurg_2 Онлайн
    Metallurg_2 Сегодня, 10:33
    0
    А его можно сбить какой-нибудь случайной неизвестной ракетой без опознавательных знаков?