БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США провёл длительную разведку у границ России

Американский стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk провел длительную разведку в районе линии разграничения на Донбассе, после чего выполнил многочасовой разведывательный полет в районе крымского полуострова и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.Согласно опубликованным данным, беспилотник поднялся с авиабазы Сигонелла на Сицилии, после чего провел длительную разведку над территорией Донбасса в воздушном пространстве Украины. В ходе полета он приближался к российской границе на расстояние в 40-60 км в районах Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. После этого БПЛА вошел в воздушное пространство над международными водами Черного моря со стороны Николаевской области Украины, где в течение пяти с половиной часов вел разведку от западной оконечности крымского полуострова вдоль его южного побережья и далее вплоть до Сочи. При этом в районах Севастополя, Новороссийска и Туапсе американский разведчик подходил к побережью на расстояние до 35 км. За время нахождения в воздухе он совершил четыре пролета вдоль российских границ на Черном море.Кроме БПЛА RQ-4B Global Hawk, в районе Севастополя был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который также провел многочасовую разведку вдоль российского побережья Черного моря, впрочем далеко не удаляясь от Севастополя.В последнее время участились полеты беспилотников США в районе линии разграничения на Донбассе. Проведенная в среду разведка является уже второй за последние три дня. В районе черноморского побережья RQ-4B Global Hawk последний раз был замечен 15 сентября.