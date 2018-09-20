Асад - Путину: Трагедия с Ил-20 произошла из-за заносчивости и разгула Израиля

По сообщению информационного агентства CAHA, сирийский лидер Башар Асад в своей телеграмме, направленной в адрес главы российского государства Владимира Путина, от лица народа Сирии выразил соболезнования в связи с крушением военного самолёта Ил-20 Воздушно-космических сил России. Погибших лётчиков сирийский президент назвал героями, которые доблестно выполняли свою задачу на территории Сирии по борьбе с терроризмом.Напомним, что в результате крушения российского самолёта Ил-20 в водах Средиземного моря погибли 15 военнослужащих. Вину за их гибель российское военное ведомство возложило на Израиль. По мнению военного командования, израильские лётчики преднамеренно создали опасную ситуацию, подставив российский самолёт под огонь сирийских средств ПВО.В тексте телеграммы главы Сирии также говорится, что гибель самолёта Ил-20 произошла вследствие «заносчивости и разгула» Израиля. По мнению Асада, для достижения своих «низменных» целей Тель-Авив зачастую прибегает к «грязным» методам, способствуя тем самым усилению агрессии в регионе.При этом сирийский лидер подчеркнул, что хотел бы, чтобы произошедшая с российским военным самолётом трагедия не остановила совместные действия России и Сирии, направленные на борьбу с терроризмом.Между тем, в США заявили, что американские корабли готовы оказать помощь России в поиске обломков Ил-20 и тел погибших лётчиков. Такое сообщение опубликовано от имени ВМС США. В пресс-службе 6-го флота США не сообщают о том, связывались ли с ними российские военнослужащие по этому вопросу.