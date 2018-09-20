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Асад - Путину: Трагедия с Ил-20 произошла из-за заносчивости и разгула Израиля

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По сообщению информационного агентства CAHA, сирийский лидер Башар Асад в своей телеграмме, направленной в адрес главы российского государства Владимира Путина, от лица народа Сирии выразил соболезнования в связи с крушением военного самолёта Ил-20 Воздушно-космических сил России. Погибших лётчиков сирийский президент назвал героями, которые доблестно выполняли свою задачу на территории Сирии по борьбе с терроризмом.



Напомним, что в результате крушения российского самолёта Ил-20 в водах Средиземного моря погибли 15 военнослужащих. Вину за их гибель российское военное ведомство возложило на Израиль. По мнению военного командования, израильские лётчики преднамеренно создали опасную ситуацию, подставив российский самолёт под огонь сирийских средств ПВО.


В тексте телеграммы главы Сирии также говорится, что гибель самолёта Ил-20 произошла вследствие «заносчивости и разгула» Израиля. По мнению Асада, для достижения своих «низменных» целей Тель-Авив зачастую прибегает к «грязным» методам, способствуя тем самым усилению агрессии в регионе.

При этом сирийский лидер подчеркнул, что хотел бы, чтобы произошедшая с российским военным самолётом трагедия не остановила совместные действия России и Сирии, направленные на борьбу с терроризмом.

Между тем, в США заявили, что американские корабли готовы оказать помощь России в поиске обломков Ил-20 и тел погибших лётчиков. Такое сообщение опубликовано от имени ВМС США. В пресс-службе 6-го флота США не сообщают о том, связывались ли с ними российские военнослужащие по этому вопросу.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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167 комментариев
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  1. Аристарх Людвигович Онлайн
    Аристарх Людвигович Сегодня, 07:51
    -30
    Авианалет начался примерно в 22.00 мск, Ил-20 пропал с экранов радаров в 23.00 мск., что было отмечено в сообщениях СМИ в ночь на 18.09. ( https://tass.ru/armiya-i-opk/5574770 ) Таким образом, самолеты ВВС Израиля к моменту гибели российского самолета уже завершили авиаудар. Эти же данные подтверждаются данными министерства обороны Израиля. Сначала Минобороны Росии говорило про пуски ракет с французского фрегата, однако потом не предоставило доказательств и тихо съехало с этой темы. Уже утром 18 сентября пресс-служба МО РФ фактически задним числом изменила заявленное время гибели самолета на 22.07.(https://ria.ru/world/20180918/1528799910.html). Таким образом основной виновник трагедии, это сирийская ПВО. Они не могли не видеть на экранах радаров Ил-20. Они знали особенности ракет комплекса С-200 и тем не менее произвели пуск. Есть вопросы к командованию группировки ВКС в Хмеймине, которое не смогло на должном уровне организовать взаимодействие между ПВО Сирии и ВКС России. А руководство России даже собственным гражданам не объясняет цели войны в Сирии. Все знают, что хочет Турция, Штаты, Израиль, но видимо никто уже не понимает, чего хочет в Сирии Россия. И только потом виноват Израиль, который пользуясь безграмотностью сирийских пвошников и безалаберностью российских военных, начал уже бомбить иранские объекты в непосредственной близости от наших баз.
    1. Егорчик Офлайн
      Егорчик Сегодня, 07:57
      +27
      Трольчата изо всех сил сейчас будут израиль отмывать не гнушаясь откровенным враньем.Один из таких как раз наверху.
      1. Аристарх Людвигович Онлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 08:02
        +3
        Цитата: Егорчик
        Трольчата изо всех сил сейчас будут израиль

        Кроме эмоций аргументы есть?
        1. Егорчик Офлайн
          Егорчик Сегодня, 08:06
          +28
          Цитата: Аристарх Людвигович

          Кроме эмоций аргументы есть?

          Конечно есть, вы строите свое утверждение на времени указанном в средствах массовой информации, а это такой источник который может заявить все что угодно, думаю мин обороны лучше знает когда самолет пропал с радаров.
        2. purple Офлайн
          purple Сегодня, 08:16
          +20
          какие аргументы? если вы неправду пишите... МО никаким числом ничего не меняло, сказали на брифинге 22-07, это время и есть, а раньше говорили не в 23-00 а около 23-00 это была предварительная информация без уточнения.
          Верьте больше... вам еще и не такое в голову запихнут, а потом вы радостно пойдете остальным вещать. Так слухи и распространяются
          1. БВС Онлайн
            БВС Сегодня, 09:09
            +4
            А какое время падения Ил-20 дают сирийцы, израильтяне, французский фрегат (бывший там по инфе МО РФ), англичане (военная база на Крите) и американцы?
          2. Случайный Офлайн
            Случайный Сегодня, 09:49
            +9
            Цитата: purple
            сказали на брифинге 22-07, это время и есть, а раньше говорили не в 23-00 а около 23-00 это была предварительная информация без уточнения.

            Ничего не имею против,но.....вам не кажется, что если указывают в последствии время 22.07,то это очень далеко от 23-00, а скорее ближе к 22-00?
            Или в вооружённых сил время плюс-минус в час..это как..."два лаптя по карте"?
            Оценка в выходе на цель на оценку отлично 15 сек!!! Я "умудрялся" и учил своих подчинённых "укладывать" в это время ещё и время полёта ракеты (УР или НУРС) или падения авиабомбы.
            Это не для хвастовства или бравады,а что бы показать на цифрах,что в таких официальных заявлениях...надо быть очень аккуратным и крайне конкретным.
            Если бы было заявлено ,что в период 22.00-23.00 вопросов бы не возникало никаких soldier
            Что будут делать наши,когда израильтяне представят все данные по радиолокационному контролю и обстановке?
            А где же РЛК и РЛС обнаружения целей кругового обзора, с заявленной дальностью обнаружения ВЦ -около 600км от неимеющегоаналоговвмире С-400?
            Или контроль на воздушным пространством и отслежевание "воздушных целей" не ведётся?...И это при полётах своей авиации? belay
            Уважаемые господа......может сначала подумаем и "бревно в своём глазу..поищем"?
            И как можно "пульнуть" по самолёту идущему со снижением с высоты 5000 метров и "перепутать" их со звеном Ф-16 возвращающихся после выполнения удара на ПМВ?
            Значит когда они шли на цель..то "не увидели", а вот когда обратно,то тогда и все и" засекли и сопровождали"..... и увидели всю "картину произошедшего" belay
            Так будьте добры...предъявите данные р/л контроля с позиционированием всех целей?
            Или это время уже "отбой в войсках" по "отходу ко сну" и всё...выключено? belay
            Или просто "гоните" от себя эти мысли ,что бы не..... crying так это РЕАЛЬНОСТЬ нынешнего времени..от неё никуда не деться soldier
            С уважением.ко всем присутствующим soldier
        3. anjey Офлайн
          anjey Сегодня, 08:32
          +16
          Кроме эмоций, израиль своими провокациями подливает постоянно масло в огонь сирийского конфликта,пытаясь внести раскол в боевые ряды РоссииСирии и Ирана..
        4. гильза Офлайн
          гильза Сегодня, 09:06
          +2
          Есть. Откуда взялось 23.00 мск?
        5. Sirocco Онлайн
          Sirocco Сегодня, 10:21
          +3
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Кроме эмоций аргументы есть?

          Какие вы хотите видеть аргументы? Все сейчас манипулируют тем что нам скормили как СМИ так и брифинг МО. Мы все и манипулируем строим догадки, лепим, то что съели. Едем дальше.
          Цитата: Аристарх Людвигович
          никто уже не понимает, чего хочет в Сирии Россия.

          Вы случайно не с Луны упали? Россия в Сирии защищает свои геополитические интересы, это сегодня, а вчера занимались уничтожением террористических группировок которые сотворила западная цивилизация, с целью в перспективе переброски их на территорию РФ. Согласитесь, ведь лучше дом снаружи защищать,а не внутри помещения бегая по комнатам и углам, громя окна и мебель.
          Цитата: Аристарх Людвигович
          И только потом виноват Израиль,

          Израиль всегда виноват, даже если в кране нет воды. В нашем случае, виноват вдвойне, 1. Спланировав провокацию, То что это провокация и глупый поступок сказал один из неглупых евреев, Я Кедми, Дословно.(
          Сам факт обстрела объектов, находящихся вблизи российских войск или российских баз, является на мой взгляд, безответственным и непродуманным. И какие бы цели там ни были - они не оправдывают этого неосторожного и НЕПРОФЕСИОНАЛЬНОГО обстрела. В таких вещах нужно вначале думать и принимать во внимание все факторы а затем уже действовать.
          Считает Кедми.) Основываясь на сказанном выше, могу предположить что провокация была проведена со злости, в пику договоренностям Турции и России по Идлибу. как вариант. 2. Вопреки договоренностям, Израиль не предупредил о проведении атаки, и то что атака будет произведена в непосредственной близости с объектами ВС РФ. Предупреждение за 1 минуту, это не о чем.
          Ну и к нашим в МО есть вопросы, система ПВО РФ там спали? не видели что летают супостаты? Слабо в это верю, Средиземная лужа полна кораблей, вода как бензин, спичку поднеси полыхнет, а наши что спят? или на слово евреям поверили, как туркам? Я больше чем уверен, наши знали уже вчера и видели кто , что и когда всадил в ИЛ, сейчас договариваются, хотя должны были приземлить или опустить на дно тех кто уничтожил, или создал провокацию. Как и обещали в нашем МО. Слово то не держат. Ждем следующих пинков.
          P.S.
          Самая большая вина на мой взгляд, это то что "договорились" с Израилем, как и с США для меня это знак равенства, подлость предательство и подстрекательство вот чем занимаются эти две страны, как в Сирии, на Голанах, устроили базу отдыха для Игил, так же на Украине, в 08 году Грузии.
          1. Семен1972 Офлайн
            Семен1972 Сегодня, 12:13
            0
            Цитата: Sirocco
            Россия в Сирии защищает свои геополитические интересы,

            Красивые слова. Результатом стало повышение пенсионного возраста, цен на бензин, НДС, обвал рубля. Точно России интересы??? Как изменилась жизнь России после начала компании, можете объяснить?
    2. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 08:01
      +7
      Эти же данные подтверждаются данными министерства обороны Израиля
      Ясно-понятно, вот только прости можете эти "данные" свернуть в трубочку и засунуть вместе с вашими сказками очень глубоко
      1. Totah155 Mk 2 Офлайн
        Totah155 Mk 2 Сегодня, 08:09
        -16
        Цитата: spektr9
        Эти же данные подтверждаются данными министерства обороны Израиля
        Ясно-понятно, вот только прости можете эти "данные" свернуть в трубочку и засунуть вместе с вашими сказками очень глубоко

        Вы правы. Надо ветить только вашему зомбоящику. Он отработал на пятёрку.
        1. spektr9 Онлайн
          spektr9 Сегодня, 08:14
          +21
          Надо ветить только вашему зомбоящику. Он отработал на пятёрку.
          Конечно нет, надо еврейскому верить.. Он же совсем не врет, таки точно вам говорю laughing
        2. purple Офлайн
          purple Сегодня, 08:18
          +12
          Цитата: Totah155 Mk 2
          Вы правы. Надо ветить только вашему зомбоящику. Он отработал на пятёрку.

          laughing lol Как вы меня умиляете.... у меня впечатление создаются, что наш "зомбоящик" только вы и смотрите... честное слово больше меня знаете про него
        3. гильза Офлайн
          гильза Сегодня, 09:08
          +1
          А и верно. Надо. Не процитируете, а то у нас тут почти никто и не смотрит. Кроме выпускающих редакторов. Традиция народна Квн с сериалами смотреть, а там по временной развёртке ни одной шутки и ни одной мезансцены.
        4. БВС Онлайн
          БВС Сегодня, 09:10
          0
          А какое время падения Ил-20 дают сирийцы, израильтяне, французский фрегат (бывший там по инфе МО РФ), англичане (военная база на Крите) и американцы?
          1. Mestny Офлайн
            Mestny Сегодня, 09:38
            +2
            О, эти не соврут.
      2. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
    3. sagitch Офлайн
      sagitch Сегодня, 08:07
      +8
      У всех уже и жены знают, для чего Мы в Сирии, а он все еще не знает!
      1. Аристарх Людвигович Онлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 08:11
        -23
        Цитата: sagitch
        У всех уже и жены знают, для чего Мы в Сирии,

        Ну давай расскажи для чего Россия воюет в Сирии в соответствии с официальной позицией руководства. Про борьбу с терроризмом и прочий бред.
        1. ВохаАхов Офлайн
          ВохаАхов Сегодня, 08:21
          +19
          Если говорить честно, то в первую очередь мы воюем в Сирии за интересы "Газпрома". Если бы мы не вмешивались, то уже сейчас дешевый газ из Катара отапливал всю Европу. Прибыль Газпрома уменьшилась, налоги в казну тоже. Это основная причина. Далее- это бесплатная база на берегах Средиземного море. Ну а уж потом- борьба с терроризмом, отработка боевых действий, испытание новых видов вооружений, обкатка техники и т.д.
          1. Бомба Офлайн
            Бомба Сегодня, 08:46
            -1
            От интересов Газпрома, а тем более от поступления налогов в казну ни вы ни я, или кто либо из здесь присутствующих в своем кармане не ощутит ничего. В лучшем случае за эти деньги вместо ям на дорогах бугров наделают.
            1. SOF Офлайн
              SOF Сегодня, 09:06
              +3
              Цитата: Бомба
              От интересов Газпрома, а тем более от поступления налогов в казну ни вы ни я, или кто либо из здесь присутствующих в своем кармане не ощутит ничего

              .......О КАК!!!.....
              .....поздравляю! - Вы сделали новое открытие в экономике!!!!....
              1. Бомба Офлайн
                Бомба Сегодня, 09:17
                +2
                Поздравляйте Кудрина с Силуановым уважаемый...
                1. SOF Офлайн
                  SOF Сегодня, 09:35
                  +3
                  Цитата: Бомба
                  Поздравляйте Кудрина с Силуановым уважаемый...

                  ....с чем? С вашим открытием, не менее уважаемый?...
              2. Семен1972 Офлайн
                Семен1972 Сегодня, 10:22
                +3
                Цитата: SOF

                .......О КАК!!!.....
                .....поздравляю! - Вы сделали новое открытие в экономике!!!!....

                Как изменилась КАЗНА при цене на нефть под 50 и нынешние 75? А я скажу как - подняли пенсионный возраст, обрушили рубль, подорожал бензин, подняли НДС. Ну как объясните это, экономист Вы наш.
                1. SOF Офлайн
                  SOF Сегодня, 12:28
                  0
                  Цитата: Семен1972
                  Цитата: SOF

                  .......О КАК!!!.....
                  .....поздравляю! - Вы сделали новое открытие в экономике!!!!....

                  Как изменилась КАЗНА при цене на нефть под 50 и нынешние 75? А я скажу как - подняли пенсионный возраст, обрушили рубль, подорожал бензин, подняли НДС. Ну как объясните это, экономист Вы наш.

                  ....ПОЗДРАВЛЯЮ и Вас!!!....день-то какой!, что не высказывание - так ОТКРЫТИЕ!!!....
                  ...нобелевка не грозит, конечно, но в анналы истории запишут....
                  ....шутки-шутками.....но вам не приходило в голову, что все то, что вы замешали (после слов: "А я вам скажу") в общий котел термина "КАЗНА" имеет к ней, к КАЗНЕ, весьма опосредованное отношение и абсолютно разные причинно-следственные точки возникновения?....разыскать которые не составит труда, если приложить некоторое количество усилий.........в чем и желаю вам успеха.......
          2. Аристарх Людвигович Онлайн
            Аристарх Людвигович Сегодня, 08:49
            -1
            Цитата: ВохаАхов
            Если говорить честно, то в первую очередь мы воюем в Сирии за интересы "Газпрома". Если бы мы не вмешивались, то уже сейчас дешевый газ из Катара отапливал всю Европу. Прибыль Газпрома уменьшилась, налоги в казну тоже.

            Вот именно. А руководство России это не афиширует. А наши военные гибнут в Сирии за правое дело. Потому что без поступлений в казну государство не сможет выполнять социальные обязательства.
            1. Sirocco Онлайн
              Sirocco Сегодня, 10:30
              +1
              Цитата: Аристарх Людвигович
              А наши военные гибнут в Сирии за правое дело.

              Вы хотите сказать защищать страну, Родину это не правое дело? Много в последнее время развелось пацифистов, с лозунгом Хай изнасилуют, лишь бы не били. С хулиганами во дворе, вы так же будите беседовать? )))))
              Цитата: Аристарх Людвигович
              Потому что без поступлений в казну государство не сможет выполнять социальные обязательства.

              То же самое и про вас, без денег в кошельке, вы в семье не сможете выполнять социальные обязательства)))) Пнут вас под зад с одной зарплатой, поэтому многие у нас лес воруют, омуль ловят, и прочие непопулярные методы и средства заработка используют. Как то так))))))
          3. Семен1972 Офлайн
            Семен1972 Сегодня, 10:24
            -2
            Цитата: ВохаАхов
            Если бы мы не вмешивались, то уже сейчас дешевый газ из Катара отапливал всю Европу.

            Вот это гениально!!!! А что раньше мешало?))) И с какого перепуга он был бы дешевым????? А давайте польем масло на мельницу конспирологов....Тут же говорят что Америка с одной стороны хочет уничтожить Россию, с другой стороны просто печатает деньги..Так пусть они оплачивают Европе вообще газ 100% . И все -газпром нагнется!!! Как Вам план Маршала??
          4. Incvizitor Онлайн
            Incvizitor Сегодня, 12:29
            0
            уже сейчас дешевый газ из Катара отапливал всю Европу.

            То западные выродки на эти деньги уже бы новых террористов оплачивали в т.ч у нас на Кавказе.
    4. Totah155 Mk 2 Офлайн
      Totah155 Mk 2 Сегодня, 08:16
      -6
      Асад не отправил в Москву тот расчет С-200 ?
      1. purple Офлайн
        purple Сегодня, 08:26
        +4
        Цитата: Totah155 Mk 2
        Асад не отправил в Москву тот расчет С-200 ?

        не исключаю что тот расчет уже червей кормит...
        А вот с пилотами надо что-то решать
        1. Totah155 Mk 2 Офлайн
          Totah155 Mk 2 Сегодня, 08:36
          -14
          Цитата: purple
          Цитата: Totah155 Mk 2
          Асад не отправил в Москву тот расчет С-200 ?

          не исключаю что тот расчет уже червей кормит...
          А вот с пилотами надо что-то решать

          Решалка не выросла ещё
          1. purple Офлайн
            purple Сегодня, 08:39
            +12
            Цитата: Totah155 Mk 2
            Решалка не выросла

            Да ладна... Выж верите в "Скрипалей", "Литвиненко", "Березовского".... должны уже бояться
          2. гильза Офлайн
            гильза Сегодня, 09:17
            +4
            смотрю опять ласку да доброту за слабость ценят. А случись что-мы антигуманисты опять.
      2. atalef Офлайн
        atalef Сегодня, 08:31
        -4
        Цитата: Totah155 Mk 2
        Асад не отправил в Москву тот расчет С-200 ?

        Российская военная полиция отправит
        . Российская военная полиция арестовала всех сирийцев, имевших отношение к гибели Ил-20

        Все военнослужащие сирийской армии, имеющие отношение к запуску системы противоракетной обороны, вследствие которой был сбит российский военный самолет Ил-18, были арестованы во вторник, 18 сентября. Об этом сообщают арабские СМИ.

        Арест произведен представителями российской военной полиции. Кроме того, задержаны все сирийские граждане, работающие в качестве вольнонаемных в инфраструктуре 44-го батальона (ПВО) армии Сирии, дислоцированного в пригороде Латакии.
      3. igor67 Офлайн
        igor67 Сегодня, 08:59
        +3
        Арабские СМИ сообщали, что при этом российская военная полиция 18 сентября арестовала всех офицеров, а также гражданских сотрудников, находившихся на территории 44-го батальона противовоздушной обороны армии Сирии, дислоцированного в пригороде Латакии и ответственного за управление зенитно-ракетным комплексом С-200, ракета которого сбила российский самолет Ил-20.
        1. shvn Офлайн
          shvn Сегодня, 09:57
          0
          Во как! Сейчас выяснится, что все сотрудники 44-го батальона работают на Израиль! Вы будете удивлены? Я -нет !
        2. dr.mel51 Онлайн
          dr.mel51 Сегодня, 09:57
          +1
          а в 6 дн войне кто там по американскому кораблю отстрелся
    5. Плотник 2329 Офлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 08:24
      +8
      Ну, кто не хочет, тот и не понимает наши цели в Сирии.
      А кто хочет, тот понимает, почему Европа газ у нас покупает.
      Ключевое слово - "у нас".
      wink
      1. gurta Онлайн
        gurta Сегодня, 09:36
        -6
        Цитата: Плотник 2329
        Ну, кто не хочет, тот и не понимает наши цели в Сирии. А кто хочет, тот понимает, почему Европа газ у нас покупает. Ключевое слово - "у нас". wink
        Что вы говорите, за деньги значит людей губите.
        1. НИКНН Онлайн
          НИКНН Сегодня, 09:51
          +3
          Цитата: gurta
          Что вы говорите, за деньги значит людей губите.

          Не, исключитеьно за демократию во всей демократии
          1. gurta Онлайн
            gurta Сегодня, 10:26
            -3
            Цитата: НИКНН
            Цитата: gurta
            Что вы говорите, за деньги значит людей губите.
            Не, исключитеьно за демократию во всей демократии
            А, ну тогда ясно, ничто человеческое вам не чуждо. Надеюсь больше не увидеть обвинения в адрес государства Израиль, мол за деньги да людей, вот таки да сякие.
    6. stalkerwalker Офлайн
      stalkerwalker Сегодня, 08:35
      +8
      Нет смысла рвать волосы и посыпать голову пеплом, уподобляясь Тилю Уленшпигелю "Пепел Клааса стучит в моё сердце..."
      Заявление политиков - это риторика. А вот вояки понимают, что это трагическая случайность. Недаром даже американцы сделали заявление
      что американские корабли готовы оказать помощь России в поиске обломков Ил-20 и тел погибших лётчиков. Такое сообщение опубликовано от имени ВМС США. В пресс-службе 6-го флота США не сообщают о том, связывались ли с ними российские военнослужащие по этому вопросу.

      1. Командованию авиакрыла РФ в Сирии следует сменить тактику использования авиации как в небе Сирии, так и в международных водах у побережья Сирии и Ливана..
      2. Только ярые юдофобы могут призывать "наказать Израиль". У евреев "своя война" в Сирии. И удалить Израиль со сцены - дохлый номер - это приграничное гос-во. И без договоров здесь не обойтись.
      3. Случилось то, что и должно было случиться, если вспомнить трагедию в небе Чёрного моря, когда сбили авиалайнер силами украинских ПВО. Такое случается, когда грозное оружие попадает в руки плохо обученного расчёта. Эйфория побед сирийского ПВО сменилась на скорбь и траур.
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 11:57
        0
        Именно эйфория сирийцев подводила не раз в предыдущих конфликтах. Правда тогда пострадали только они сами
    7. kit88 Онлайн
      kit88 Сегодня, 08:36
      +5
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Авианалет начался примерно в 22.00 мск, Ил-20 пропал с экранов радаров в 23.00 мск., что было отмечено в сообщениях СМИ в ночь на 18.09. ( https://tass.ru/armiya-i-opk/5574770 ) Таким образом, самолеты ВВС Израиля к моменту гибели российского самолета уже завершили авиаудар.

      А по какой цели в таком случае был произведен пуск ракет комплекса С-200, если израильских самолетов, по Вашей версии, уже час как не было в этом районе?
      - С-200 это ж не ружьё, без захвата цели пуск не произведет.
      - Не совсем же обезбашенный сирийский расчет, чтоб прямо по Ил-20 работать.
      Значит вражина какая-то там летала.
      1. Лена363 Офлайн
        Лена363 Сегодня, 08:47
        -2
        "Не совсем же обезбашенный сирийский расчет, чтоб прямо по Ил-20 работать." Именно так и есть. Почитай, кто служит в сирийской армии. Сплошное кумовство, взятки, откаты...
        1. kit88 Онлайн
          kit88 Сегодня, 09:08
          +3
          Лена, причем тут кумовство и взятки. Для того что бы произвести пуск по "своему" нужно целенаправленно отключить систему госопознавания.
      2. gurta Онлайн
        gurta Сегодня, 09:38
        -8
        Цитата: kit88
        А по какой цели в таком случае был произведен пуск ракет комплекса С-200, если израильских самолетов, по Вашей версии, уже час как не было в этом районе?
        Ну у сирийцев и спрашивайте.
        Цитата: kit88
        Не совсем же обезбашенный сирийский расчет, чтоб прямо по Ил-20 работать.
        А это не факт. Далеко не факт. Теперь вам ясно почему нельзя им поставлять системы? Никто не пройдёт (Израиль таки да), в первую очередь российские самолёты. У них палить в белый свет как в копеечку в крови. Свадьбы арабские смотрите.
        1. kit88 Онлайн
          kit88 Сегодня, 09:56
          +2
          Не совсем же обезбашенный сирийский расчет, чтоб прямо по Ил-20 работать.

          У них палить в белый свет как в копеечку

          Вы разницы не видите?
          В первом случае Я веду речь о целенаправленном прицельном пуске по Ил-20.
          Во втором случае Вы ведете речь о пальбе в белый свет как в копеечку.
          Одно дело подрасстрельное, а второе - криворукость.
          Теперь вам ясно?
          1. gurta Онлайн
            gurta Сегодня, 10:28
            -3
            Цитата: kit88
            Теперь вам ясно?
            Не ясно то как раз вам, уберите спесь и попробуйте вникнуть. Стреляли. Кто стрелял? Лучше чтоб арабы. Иначе это Ли-Си-Цины. Теперь ясно?
      3. sentaniel Офлайн
        sentaniel Сегодня, 10:04
        0
        А если расчету (или кому-то из них) заплатили для провокации как и тому генералу, что хим оружие на аэродроме разместил по которому потом американцы отрабатывали? Не с проста же военная полиция наша всех арестовала из расчета сирийского.
        1. kit88 Онлайн
          kit88 Сегодня, 10:15
          +2
          Заплатили...
          Зачем. Что сбить Ил?
          Если пуск был напрямую по Илу, то это гарантированный приговор - исполнителю и соучастникам - расстрел. Денег не хватит, чтоб на такое кто-то подписался.
          Если непреднамеренное перенацеливание ракеты после старта - то слишком много факторов должно сойтись в одной точке, такое просчитать сложно, и платить за такой витииватый вариант никто не будет, слишком сложно и никакой гарантии.
          ИМХО конечно.
      4. Sirocco Онлайн
        Sirocco Сегодня, 10:45
        +1
        Цитата: kit88
        Значит вражина какая-то там летала.

        Скорее всего евреи запустили ракеты под нашим самолетом по курсу, 200-ка как говорят работает по групповым целям там 130 кг 10 мм шаров в количестве около 20000 шт. Зная ттх 200 ки, (с учетом Черного моря,) и его проблему с пунктом управленя ЦВМ Пламя КВ, (Имеет высокую непрерывную мощность в 3 кВт, с чем связаны частые случаи неверного перехвата более крупных целей.) Евреи и запустили эту провокацию. Как вариант.
    8. EvilLion Онлайн
      EvilLion Сегодня, 08:39
      +4
      А по каким часовым поясам время дается?

      И цели войны в Сирии нормальным гражданам прекрасно понятны, нечего здесь 500 р. отрабатывать.
    9. Separ Офлайн
      Separ Сегодня, 08:44
      +2
      а вы наверное гражданин Мира? Или его окрестностей?
    10. Ros 56 Офлайн
      Ros 56 Сегодня, 08:45
      +4
      Флаг то смени на шестиугольную звезду и не прикидывайся русским или стесняешься?
    11. гильза Офлайн
      гильза Сегодня, 09:13
      +2
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Авианалет начался примерно в 22.00 мск, Ил-20 пропал с экранов радаров в 23.00 мск

      Как это сопрягается с признанным Израилем временем предупреждения об ударе?(за минуту до нанесения).Где ещё 59 минут вашей теории?
    12. gurta Онлайн
      gurta Сегодня, 09:33
      -2
      Цитата: Аристарх Людвигович
      начал уже бомбить иранские объекты в непосредственной близости от наших баз.
      Так может сначала не допускать эти базы?
      1. НИКНН Онлайн
        НИКНН Сегодня, 09:56
        +5
        Цитата: gurta
        Так может сначала не допускать эти базы?

        Любовника к своей жене не допускай, а тут без тебя как ни будь.
        1. gurta Онлайн
          gurta Сегодня, 10:29
          -1
          Цитата: НИКНН
          Любовника к своей жене не допускай
          Еще есть чем поделиться из обширного опыта, или дяди в платьицах не разрешают.
      2. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 12:03
        0
        Атакованные обьекты были перемещены под зонт С-400 без ведома МО РФ
    13. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 09:46
      +3
      Цитата: Аристарх Людвигович
      А руководство России даже собственным гражданам не объясняет цели войны в Сирии.
      Уже давно все было объяснено.
      Цитата: Аристарх Людвигович
      видимо никто уже не понимает, чего хочет в Сирии Россия.

      Прекрасно понимают, вот потому и провокация за провокацией с гибелью наших военных.
    14. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 10:34
      +1
      Цитата: Аристарх Людвигович
      примерно в 22.00 мск,

      Цитата: Аристарх Людвигович
      в 23.00 мск.

      Цитата: Аристарх Людвигович
      в ночь на 18.09

      Цитата: Аристарх Людвигович
      Уже утром 18 сентября

      Что, уважаемый, методичку получили? Шпарите как по писанному....
    15. Владимир Матвеев Офлайн
      Владимир Матвеев Сегодня, 11:21
      +1
      Но запустили этот процесс израильтяне!
      1. Семен1972 Офлайн
        Семен1972 Сегодня, 12:17
        0
        Цитата: Владимир Матвеев
        Но запустили этот процесс израильтяне!

        Можете уточнить цели Израиля?? Израиль, по Вашему, потворствует террористам, убивает мирных сирийцев и противодействует России в борьбе с мировым терроризмом, верно? Так думаете?
  2. Alexkorzun Офлайн
    Alexkorzun Сегодня, 07:52
    +7
    С Израилем всё ясно. И какие же будут ответные действия ? Судя по заявлению Верховного - мы выразим самые суровые сожаления. Нам большее "...Заратустра не позволяет..." ©
    1. t-4 Офлайн
      t-4 Сегодня, 08:55
      +2
      Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обсудил ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.
      Как сообщается на сайте Кремля:
      "Президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций".
  3. kalibr Офлайн
    kalibr Сегодня, 07:59
    -6
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Все знают, что хочет Турция, Штаты, Израиль, но видимо никто уже не понимает, чего хочет в Сирии Россия.

    Мускулами поиграть!
    1. cniza Офлайн
      cniza Сегодня, 08:19
      +8
      А зачем ? Достаточно , что Россия уничтожает бармалеев и получила полигон для проверки и обкатки своего вооружения.
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 08:25
        +9
        Привет , Витя ! hi
        Цитата: cniza
        Достаточно , что Россия уничтожает бармалеев и получила полигон для проверки и обкатки своего вооружения.

        Кому-то достаточно , а кому-то - как гвоздь в заднице . soldier
        1. cniza Офлайн
          cniza Сегодня, 08:40
          +6
          Доброе утро Паша ! hi Похоже что не один гвоздь , да ещё и коленом под зад.
        2. Теренин Онлайн
          Теренин Сегодня, 08:43
          +7
          Цитата: bouncyhunter
          Привет , Витя ! hi
          Цитата: cniza
          Достаточно , что Россия уничтожает бармалеев и получила полигон для проверки и обкатки своего вооружения.

          Кому-то достаточно , а кому-то - как гвоздь в заднице . soldier

          Доброе утро hi . Да, Паша, Россия в Сирии ведет продуманную и грамотную политику. Разговаривает и договаривается и с Израилем и с Палестиной и с Ираном и с Турцией ... это, для наших заклятых друзей, больше, чем "гвоздь в заднице".
        3. НИКНН Онлайн
          НИКНН Сегодня, 10:02
          +3
          Паша привет! hi Ну тут один тупо спросил, так как у самого аргументов маловато, второй тупо (в меру своего интелекта) ответил про Газпром. Естественно экономические интересы нам важны, а то что мы на дальних рубежах боремся с заразой (ИГИЛ) и не подпускаем к своим границам они как то не учитывают, забыли наверное две чеченских, в каждой из республик практически по гражданской войне, Украина им уже не так страшно смотрится, привыкли к крови.... sad
  4. jetfors_84 Онлайн
    jetfors_84 Сегодня, 07:59
    +10
    Между тем, в США заявили, что американские корабли готовы оказать помощь России в поиске обломков Ил-20 и тел погибших лётчиков.

    Ага. Пусти козла в огород. За секретной аппаратурой.
    1. Totah155 Mk 2 Офлайн
      Totah155 Mk 2 Сегодня, 08:13
      -8
      Цитата: jetfors_84
      Между тем, в США заявили, что американские корабли готовы оказать помощь России в поиске обломков Ил-20 и тел погибших лётчиков.

      Ага. Пусти козла в огород. За секретной аппаратурой.

      ... середины двацатого века. Которая ни Ф16 не заметила, ни ракеты не отвела.
      1. vadimtt Офлайн
        vadimtt Сегодня, 09:43
        +2
        Там аппаратура другого назначения, и да, она вся грифованная, так что козла - не надо ...
      2. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 12:07
        0
        Вы в этом уверены - про "двадцатый век" и не "заметила"
    2. kjhg Офлайн
      kjhg Сегодня, 08:17
      0
      Штаты просто издеваются или троллят наших военных. Ведь понятно, что они передали данные о времени и месте полета нашего Ил-20, которое они получили по линии взаимодействия с нашим МО. Наши военные все понимают, кто и как это все организовал и, надеюсь, так же выловят этих хитрозадых наглецов и устроят им свободное падение без парашюта.
    3. merkava-2bet Офлайн
      merkava-2bet Сегодня, 08:44
      -6
      От неё уже ничего не осталось,взрыв и падение с 5000 метров в море,и не факт что что-нибудь найдут.
  5. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 08:10
    +6
    Суровые сожаления, то понятно, а рога посшибать тем которые с пониженной ответственностью? А тем у кого нет того, на чем эти рога могут расти ..... таких просто не должно там остаться.
    Впрочем, не вериться, что ещё и после такого, там порядок наступит .... у наших, у союзников!!!
    1. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 08:16
      +1
      Суровые сожаления, то понятно, а рога посшибать тем которые с пониженной ответственностью?
      Тем кто историю с-200 выдумал которая на глазах разваливаться, из-за того что руководство с Израилем ссориться не хочет... Думаю им уже надавали по рогам за ужасный креатив
      1. Totah155 Mk 2 Офлайн
        Totah155 Mk 2 Сегодня, 08:24
        -7
        Цитата: spektr9
        Суровые сожаления, то понятно, а рога посшибать тем которые с пониженной ответственностью?
        Тем кто историю с-200 выдумал которая на глазах разваливаться, из-за того что руководство с Израилем ссориться не хочет... Думаю им уже надавали по рогам за ужасный креатив

        Историю эту одобрил Светлейший.
        Обновите методичку.
      2. sentaniel Офлайн
        sentaniel Сегодня, 10:07
        +1
        И какая у вас версия истории?
        1. rocket757 Офлайн
          rocket757 Сегодня, 10:47
          0
          Цитата: spektr9
          Тем кто историю с-200 выдумал которая на глазах разваливаться, из-за того что руководство с Израилем ссориться не хочет... Думаю им уже надавали по рогам за ужасный креатив

          Самое страшное, шо не понятно кому верить!
          Как бывший спец, всё могу понять, по техническим критериям .... про разгильдяйство и качество арабских воинских, тож всё понятие имею, именно потому, что знаком с ними не по наслышке!
          И всё равно не понятно, потому как правдивые вводные потонули в потоке всякой бла-бла ..... тут бы веру в кого то иметь, с этим сложно.
        2. аксельбант Онлайн
          аксельбант Сегодня, 11:23
          0
          у меня нет никаких объективных данных, как и у всех вас, чтобы строить свои версии
  6. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 08:15
    -6
    Сирийци мальца прифигев выложили свою версию! (https://el-murid.livejournal.com/3914989.html). Кстати Асад извинений не приносил. Ибо?
    1. Комментарий был удален.
    2. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 12:13
      0
      Кому не приносил? Вам, мне? В Москве телеграмма лежит
      1. dgonni Офлайн
        dgonni Сегодня, 12:17
        0
        Да с соболезнованиями но не извиннениями.
  7. профессор Онлайн
    профессор Сегодня, 08:17
    -6
    По сообщению информационного агентства CAHA, сирийский лидер Башар Асад в своей телеграмме, направленной в адрес главы российского государства Владимира Путина, от лица народа Сирии выразил соболезнования в связи с крушением военного самолёта Ил-20 Воздушно-космических сил России

    А извинения в связи с тем, что его криворукие ПВОшники сбили российский борт он не принес? Не рассказал о создании комиссии по расследованию инцидента?
    1. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 08:43
      +3
      Не рассказал о создании комиссии по расследованию инцидента?
      Так вам надо молиться что-бы не создал, а то правда вскроется и не простят вашему пилоту f-16, сбитый самолет ....
      1. профессор Онлайн
        профессор Сегодня, 08:58
        -6
        Цитата: spektr9
        Не рассказал о создании комиссии по расследованию инцидента?
        Так вам надо молиться что-бы не создал, а то правда вскроется и не простят вашему пилоту f-16, сбитый самолет ....

        Мы правду не скрываем и нам боятьсйс нечего.
    2. dr.mel51 Онлайн
      dr.mel51 Сегодня, 09:23
      +1
      А а криворукие еврейские бесы прикрылись российским самолетом. Но для вас теперь все будет по другому хоть об этом и не говорят но ваши наглы уже в печенках у военных сидят но теперь это будет и вашей проблемой если конечно у главнокомандующего яйца есть. Тут и то что войнушку у нашей базы устроили и не предупредили да еще и нашим бортом прекрылись то что ракета перезахватила цель это 100% наглость должна быть наказана.
      1. профессор Онлайн
        профессор Сегодня, 11:05
        0
        Цитата: dr.mel51
        А а криворукие еврейские бесы прикрылись российским самолетом.

        Это как Вы себе представляете? Как можно четверке истребителей уходящих на сверхмалой высоте "прикрыться" тихоходным бортом находящимся на высоте 5000м и двигающимся в противоположном направлении? Как можно такое не то что исполнить, но и рассчитать?
        1. dr.mel51 Онлайн
          dr.mel51 Сегодня, 11:14
          0
          Если ты тупой и в ПРГСН не разбираешься то я не виноват и кто-му же кроме самолетов еще и были боеприпасы которые могут лететь с изменением как в плане так и по высоте полета но тебе это все по барабану для тебя Асад виноват "проффесор" и то-что вы там игил с амерами развели это тоже всем ясно только вам на это наплевать как хотелось бы что-б теперь нашему министру обороны было на вас наплевать со всеми вытекающими последствиями.
    3. gurta Онлайн
      gurta Сегодня, 09:45
      -3
      Цитата: профессор
      Не рассказал о создании комиссии по расследованию инцидента?
      А у него железная отмазка, так учили.
  8. rudolff Онлайн
    rudolff Сегодня, 08:25
    -4
    И что, Асад даже извинений не принес, типа сирийские ПВОшники вообще не причем? Вот муд..!
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 12:16
      0
      Не переживайте.
  9. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:26
    +2
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Они знали особенности ракет комплекса С-200 и тем не менее произвели пуск. Есть вопросы к командованию группировки ВКС в Хмеймине, которое не смогло на должном уровне организовать взаимодействие между ПВО Сирии и ВКС России.

    -----------------------------
    Просматривал вчера различные источники по этой теме, есть такие, что ссылаются на действия уже нашей ПВО, а именно комплекса С-400. Якобы им был поражен Ил-20. Но это я к тому, что количество версий множится со временем.
    1. Лена363 Офлайн
      Лена363 Сегодня, 08:53
      +1
      С-400 не такие супер-пупер. Например F-22 они могут увидеть только с расстояния 28 км.Но у него есть штучка под названием «GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB)«. Это управляемая, точная бомба. На русский язык ее название переводится «бомба маленького диаметра». Это именно бомба, а не ракета, поэтому у нее нет двигателей, ей не нужны баки с горючим, при этом вес ее составляет 129 килограмм, длина 1.8 метров, а ширина 190 сантиметров. Дальность ее составляет 110 километров, а точность 5 — 8 метров. На борту F-22 может быть 8 таких бомб. Хотя дальность бомбы составляет 110 километров, но можно подлететь и поближе, например километров 40 от С-400, и сбросить бомбу на радар, так как координаты радара известны. В результате радар будет уничтожен, после чего ничем не рискуя можно подлететь поближе и сбросить другую штучку под названием «Joint Direct Attack Munition (JDAM)«. Это тоже управляемая бомба, но побольше. У обоих бомб принципы действия одинаковые, различаются они в основном весом, размерами, дальностью и т.д. Вес этой бомбы уже 490 килограмм, но зато дальность поменьше. По иронии судьбы ее дальность чуть больше расстояния на котором С-400 может обнаружить F-22. Теоретически можно было бы подлететь поближе и сразу сбросить эту бомбу, но таких бомб у F-22 всего две, поэтому есть смысл поберечь.
      Вообще-то полноценная система ПВО состоит из 8 установок под общим управлением. Поэтому вся система может обстреливать одновременно 80 целей. Для гарантированного подавления такой системы ПВО понадобится 11 F-22. В этом случае они истратят весь запас GBU-39, но у каждого останется по две JDAM, то есть всего 22, которые они могут сбрасывать на цели спокойно, ничего не опасаясь, как на учениях, так как радары к этому времени будут уже уничтожены. Да и на радары F-22 могут сбрасывать бомбы ничем не рискуя, с безопасного расстояния
      1. профессор Онлайн
        профессор Сегодня, 09:02
        +3
        Цитата: Лена363
        Хотя дальность бомбы составляет 110 километров, но можно подлететь и поближе, например километров 40 от С-400, и сбросить бомбу на радар, так как координаты радара известны. В результате радар будет уничтожен, после чего ничем не рискуя можно подлететь поближе и сбросить другую штучку под названием «Joint Direct Attack Munition (JDAM)«.

        Не так быстро, уважаемый. Сами эти бомбы не плохая цель для ПВО. Большинство из них не долетят до цели и будут сбиты. Лишь в одном В правы. Любую ПВО задавят массой.
        1. dr.mel51 Онлайн
          dr.mel51 Сегодня, 09:26
          +2
          Массой будут потом давить аэродромы взлета
          1. rocket757 Офлайн
            rocket757 Сегодня, 09:42
            +3
            Цитата: Лена363
            бомба, а не ракета, поэтому у нее нет двигателей, ей не нужны баки с горючим, при этом вес ее составляет 129 килограмм, длина 1.8 метров, а ширина 190 сантиметров. Дальность ее составляет 110 километров, а точность 5 — 8 метров.

            Шоб планирующий боеприпас пролетел максимальное расстояние, его надо бросать с БОЛЬШОЙ высоты!
            На большой (не запредельной высоте) всё летающее это ХОРОШАЯ цель для ПВО!
            Цитата: профессор
            Лишь в одном В правы. Любую ПВО задавят массой.

            Почти согласен, любую НЕДОДЕЛАННУЮ, МАЛУЮ ПВО задавят!
            Соотношение, каКчество элементов нападения и защиты играют важную роль!
            И опять же очевидное - Самое лучшее ПВО это своевременный, массированный удар по носителям средств нападения, объектам базирования, инфраструктуре управления и разведки агрессора!!! -
            Это реальный шаг к большой войне!
            1. профессор Онлайн
              профессор Сегодня, 11:11
              +2
              Цитата: dr.mel51
              Массой будут потом давить аэродромы взлета

              ПОТОМ уже некому будет ничего давить.

              Цитата: rocket757
              Почти согласен, любую НЕДОДЕЛАННУЮ, МАЛУЮ ПВО задавят!
              Соотношение, каКчество элементов нападения и защиты играют важную роль!

              Любую ПВО задавят. Поставят помехи, запустят ложные цели и ловушки и тупо задавят. Ракета С-400 стоит дороже чуть дешевле Томагавка, но дороже всех остальных средств нападения и значительно дороже скажем ложных целей.

              Цитата: rocket757
              Самое лучшее ПВО это своевременный, массированный удар по носителям средств нападения, объектам базирования, инфраструктуре управления и разведки агрессора!!! -

              "Самое лучшее ПВО это наши танки на аэродромах противника" -сионистская пословица.
              1. rocket757 Офлайн
                rocket757 Сегодня, 12:01
                0
                Цитата: профессор
                Любую ПВО задавят. Поставят помехи, запустят ложные цели и ловушки и тупо задавят. Ракета С-400 стоит дороже чуть дешевле Томагавка, но дороже всех остальных средств нападения и значительно дороже скажем ложных целей.

                Про всякую недоделку, даж обсуждать смысла нет ..... про реальную ПВО, СИСТЕМУ, никто ничего не доказал .... и не надо, потому как это ВОЙНА!
                Цитата: профессор
                "Самое лучшее ПВО это наши танки на аэродромах противника" -сионистская пословица.

                У танков "подлётное" время великовато, а на любом другом, более обширном, театре военных действий, подлётное время вообще неприемлемо велико!
              2. dr.mel51 Онлайн
                dr.mel51 Сегодня, 12:35
                0
                Есть РВСН и Искандер и далее будет радиоактивное поле от исраиля в случае атаки российской базы.
      2. dzvero Онлайн
        dzvero Сегодня, 09:41
        +2
        "Не все так однознчно" (с)
        Как Вы правильно указали, GBU-39 планирующий боеприпас. Чтобы попасть за 40 км, носитель должен отбомбиться на высоте примерно 4 км (1 м высоты дает до 10-11 м дальности). Если до того он летал на малой высоте, то надо сделать 'горку', выдержать скорость и направление, открыть створки внутреннего отсека... т.е. даже F-22 'засветится' и ЗРК отработает. С-400 не кошка и сам по себе не гуляет; у него есть 'ближнее охранение' которое и займется боеприпасом.
        Кроме того, у Вас получается что для подавления только одной позиции С-400, надо 10-12 F-22 с GBU-39. Если допустим 'КПД' ЗРК в 20%, то для американцев атака на позицию обойдется в 2 F-22 притом без гарантии на полное подавление ЗРК. В USAF нет неумных людей и позиции С-400 будут громить не планирующими авиабомбами, а ракетами, притом массированно. И только потом будут добивать уцелевших установок разными способами вплоть до обычных бомб.
      3. sentaniel Офлайн
        sentaniel Сегодня, 10:10
        +1
        Прозвучало как рекламная прокломация от компании Lockheed Martin )) 28 км это вы откуда взяли? Сами считали?
        1. rocket757 Офлайн
          rocket757 Сегодня, 10:53
          0
          Всё правильно - НИКТО ничего ещё не доказал, РЕАЛЬНО! - пока только мультики и рекламные статейки.
          По мне, так ничего и не надо доказывать, потому как это ВОЙНА!
      4. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 12:19
        0
        Ну да с-400 они такие, по одной ездят. Торы и прочее к ним вообще не подпускают.
  10. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 08:27
    +2
    Цитата: kjhg
    Штаты просто издеваются или троллят наших военных.

    ----------------------------
    Очередной раз проверили ВВП на слабо. ВВП сурово отмазался и сослался на "цепь трагических случайностей".
    1. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 08:43
      +1
      Когда заговорщики душили жену Короля , тот сидел рядом, держал ее за руку , и говорил , потерпи дорогая, может все обойдется . (с) (фиьм Обыкновенное чудо)
    2. sentaniel Офлайн
      sentaniel Сегодня, 10:11
      0
      А что он должен был вам сказать правду? Что агенты "Глубинного государства" заплатили командиру сирийского расчета, чтобы тот сбил наш самолет с целью ухудшить дип отношения между РФ и Израилем?
  11. ВохаАхов Офлайн
    ВохаАхов Сегодня, 08:31
    -3
    А Аристарх Людвигович в чем то прав. Очень много вопросов к нашему Министерству Обороны. Как можно было додуматься, что идет атака израильских самолетов, работает система ПВО Сирии, а наши дают команду зайти в этот район самолету Ил-20 для захода на посадку? Эта преступная халатность привела к катастрофе. Почему по "зомбоящику" не озвучивается эта версия?
    1. Altona Офлайн
      Altona Сегодня, 08:38
      +7
      Данные объективного контроля нужны, а языками чесать мы все можем.
    2. Хорон Офлайн
      Хорон Сегодня, 08:38
      +5
      Он уже был в этом районе и ему была дана команда садится, после предупреждения Израиля об атаке. Времени было мало, но евреи тепреь пытаются отвертется! А если бы там был гражданский борт, который ВКС не обязаны предупреждать?!
      1. КЕРМЕТ Офлайн
        КЕРМЕТ Сегодня, 08:50
        +2
        Если вы убили человека, то вас будут за это судить, независимо от того в кого или чего вы там пытались целиться-думать надо сначала, а не тупо курок нажимать
        1. Хорон Офлайн
          Хорон Сегодня, 08:56
          +1
          Если целятся в вашего ребенка или жену ,Вы тоже будете рассуждать: "а вдруг посадят!" ? Сирийцы защищают свой дом!
          1. КЕРМЕТ Офлайн
            КЕРМЕТ Сегодня, 08:58
            0
            Если будут прикрываться вашим ребёнком то вы конечно с дробовика дуплетом шарахнете?
            1. Хорон Офлайн
              Хорон Сегодня, 09:06
              0
              Ответ не корректен! Ибо ребёнок как раз был на земле а противник в воздухе! То что в стороне был ещё и ваш сосед, об этом Вы подумаете в последнюю очередь!
              1. КЕРМЕТ Офлайн
                КЕРМЕТ Сегодня, 09:16
                0
                Спорить с вами бесполезно, вы видите одну картинку в голове и оперируете эмоциями, но оператор ПВО это не тот кто быстрее кнопку нажмёт, как ковбой - там думать немного надо
                1. Хорон Офлайн
                  Хорон Сегодня, 10:04
                  0
                  Спорить с вами бесполезно, вы видите одну картинку в голове

                  Это вы, скорее, о себе сейчас сказали!
                  но оператор ПВО это не тот кто быстрее кнопку нажмёт, как ковбой - там думать немного надо

                  Согласен, но вот ракета выпущенная, например, по планирующей бомбе вообще не думает, и вариант перезахвата более контрастной цели вполне реален. Поэтому скорректирую ситуацию: два ковбоя начали свои разборки на улице, не озаботившись предупреждением окружающих. Одноминутная фора на освобождение пространства не считается, так как телепортация ещё не изобретена, всё имеет свою инерцию, а "разборки" захватывают значительные территории.
                  1. КЕРМЕТ Офлайн
                    КЕРМЕТ Сегодня, 10:11
                    0
                    Чтоб прекратить ковбойные фантазии:
                    1. Оператор ПВО не мог не видеть наш Ил.
                    2. Оператор ПВО обязан знать особенность ракеты С-200 перенаправляться на более контрастную цель.
                    1. Хорон Офлайн
                      Хорон Сегодня, 10:18
                      0
                      А ещё оператор ПВО обязан прикрыть объекты! Не забыли, надеюсь! hi
                      1. КЕРМЕТ Офлайн
                        КЕРМЕТ Сегодня, 11:28
                        0
                        Не ценой жизни своих союзников
      2. dgonni Офлайн
        dgonni Сегодня, 09:00
        -4
        МО РФ как всегда завралось по самое небалуйся. Вначале говорилось об потере отметки в 23-00, потом отыграли на 22-07. ОК! Будем оперировать временем в 22-07. Кошерные по данным того же МО дали информацию об нанесении удара за минуту до 22-00. Даём 2 минуты на прохождение команды на посадку. Остаётся ШЕСТЬ! минут на снижение с эшелона 7000 м! Открываем РЛЭ Ил-18 и внезапно обнаруживаем что допускается скорость снижения в -25м/с Это же экстренный вариант и щас будет работать ПВО, так что нужно поторапливаться! Если в цифрах то это 1500 метров в минуту! То есть за 5! ПЯТЬ минут самолёт уже бы был на нуле . А теперь тупой вопрос А ФИГЛИ ОН ДЕЛАЛ на эшелоне в 5000 метров в момент сбития? Так что не нужно расказывать не успели и типа евреи прикрылись. Экипажу НИКТО не давал команду на экстренную посадку. Они бы по бырику посыпались вниз, будь такая команда, и весело бы сели. С матами ессно. Но сели.
        1. Хорон Офлайн
          Хорон Сегодня, 09:08
          +1
          Да вы не превзойдённый лётчик! И сколько налёт? wassat
        2. dr.mel51 Онлайн
          dr.mel51 Сегодня, 09:29
          -1
          дегенерат одним словом
        3. Shahno Онлайн
          Shahno Сегодня, 10:59
          -2
          Согласен надо вести речь не о минуте, а о восьми мин. Разбираться надо объективно, а не на эмоциях, иначе это будет повторяться не там, так здесь.
          П. С. Не снимаю вины с наших командиров за нечеткое и несвоевременное взаимодействие с российской стороной.
          1. dr.mel51 Онлайн
            dr.mel51 Сегодня, 11:19
            0
            повлекшее гибель Российских высококвалифицированных офицеров 14 человек это уже не просто самолет.
          2. Хорон Офлайн
            Хорон Сегодня, 11:42
            0
            Случайно минус поставил! hi С телефона не всегда удобно! feel
      3. gurta Онлайн
        gurta Сегодня, 09:48
        -2
        Цитата: Хорон
        Времени было мало
        Как мало? Час это мало?
        1. Хорон Офлайн
          Хорон Сегодня, 09:51
          +1
          Откуда час? Сам придумал или кто подсказал? fool
          1. gurta Онлайн
            gurta Сегодня, 10:37
            -1
            Цитата: Хорон
            Откуда час? Сам придумал или кто подсказал? fool
            Даже по сирийцам прошло 25 минут с пуска израильтян и до сбития ИЛА. Вам мало? Придумайте сами.
            1. Хорон Офлайн
              Хорон Сегодня, 10:43
              +1
              Вы уж опеределитесь верите вы сирийским СМИ или не верите! А то здесь верю, здесь не верю! bully
              1. gurta Онлайн
                gurta Сегодня, 11:04
                -2
                Цитата: Хорон
                Вы уж опеределитесь верите вы сирийским СМИ или не верите! А то здесь верю, здесь не верю!
                Верить сирийским сми, себя не уважать, ещё раз для медленно понимающих - даже они говорят про 25 минут. значит было больше. bully bully bully
                1. Хорон Офлайн
                  Хорон Сегодня, 11:11
                  0
                  Верить сирийским сми, себя не уважать

                  wassat Вертитесь как уж на сковородке!
                  - даже они говорят про 25 минут. значит было больше.

                  Есть официальная информация от ВКС, и есть информация из СМИ, с неопределённым источником! Продолжайте троллить дальше! wassat
                  1. gurta Онлайн
                    gurta Сегодня, 11:37
                    -1
                    Цитата: Хорон
                    Вертитесь как уж на сковородке!
                    Скажу еще раз: Верить сирийским сми, себя не уважать. А они подали минимум. Могли бы дать меньше - дали бы. А вообще они говорят что с-400 сбил Ил. Вот такие у вас союзники.
  12. Larum Онлайн
    Larum Сегодня, 08:40
    -4
    Если в кране нет воды, значит выпили они.....
    Сбили сирийцы, а виноваты конечно евреи.
    Послушаем истинно русского Кадми у русского Соловьева, там все обьяснят
    1. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 08:46
      0
      Если в краненет воды.....
      Сбили сирийцы, а виноваты конечно евреи.

      Если вкратце, евреи обарзели на столько, что нет бы сидели и радовались что руководство РФ решила прикрыть их пилота и сочинила историю с с-200... Они ещё и выступают
      1. gurta Онлайн
        gurta Сегодня, 10:01
        -1
        Цитата: spektr9
        руководство РФ решила прикрыть их пилота и сочинила историю с с-200...
        Вы обвиняете Российское руководство в подделке свидетельств? Даа, интересно девки пляшут.
  13. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 08:48
    +3
    Да пошли бы все на... Бросить беззащитный самолёт к чёртовой бабушке? И кто у нас командование? Полное...
  14. Gavrohs Офлайн
    Gavrohs Сегодня, 08:55
    +10
    Мои соболезнования всем адекватным россиянам,искренние жаль что погибли военные,надеюсь разберуться!
    1. dr.mel51 Онлайн
      dr.mel51 Сегодня, 09:45
      0
      А подставили его евреи
  15. сунженец Офлайн
    сунженец Сегодня, 09:03
    +6
    Гибель самолёта Ил-20 произошла вследствие того, что спустили на тормозах сбитый турками Су-24. Чем показали всем, что за сбитый российский самолет ответят только помидоры. Будь по другому, евреям и в голову бы не пришло прикрываться нашим Илом.
  16. аксельбант Онлайн
    аксельбант Сегодня, 09:14
    +6
    Цитата: Плотник 2329
    +3
    Ну, кто не хочет, тот и не понимает наши цели в Сирии.
    А кто хочет, тот понимает, почему Европа газ у нас покупает.
    Ключевое слово - "у нас

    газ покупают не у вас, а у газпрома, ключевое слово. прибыль от продажи нашего газа идет на зп миллеру и всем главнюкам оттуда, потом на выплату дивидентов акционерам, среди которых чертова куча вражеских граждан, а потом 13% от этого пирога идёт на налоги. не очень много, правда? но потом еще из бюджета покрывают убытки газпрома(а как жеж- госструктура) из-за мудрого руководства миллера и компании, и остаётся совсем мало. но и это мало идет на войну в сирии, за интересы газпрома. или миллера? сложная вещь, эта экономическая политика, с налета трудно разобраться
  17. БВС Онлайн
    БВС Сегодня, 09:19
    +3
    А какое время падения Ил-20 дают сирийцы, израильтяне, французский фрегат (бывший там по инфе МО РФ), англичане (военная база на Крите) и американцы?
    1. dgonni Офлайн
      dgonni Сегодня, 09:41
      -1
      Сирийци дают вот таой расклад (https://el-murid.livejournal.com/3914989.html)
      1. sentaniel Офлайн
        sentaniel Сегодня, 10:27
        +1
        Сирийские источники (не официальные) Уж не "белые каски" ли? )
  18. аксельбант Онлайн
    аксельбант Сегодня, 09:33
    +1
    Цитата: stalkerwalker
    Заявление политиков - это риторика. А вот вояки понимают, что это трагическая случайность

    не много ли этих случайностей происходит у нас, и не только в сирии? кто только не бомбил сирию в последнее время, только украина там пока не отметилась, ну и сколько самолетов и летчиков они все потеряли? а сколько наших? случайно можно один потерять, ну два, всё остальное это раздолбайство, пофигизм и непрофессионализм сверху донизу, в основном сверху. теперешний министр обороны ну очень сильный спец, навроде сердюкова. хотя кто такой сердюков- всего-то зять зубкова, а шойгу, как никак, личный друг светлейшего, не цацки-пецки. такому всё по плечу-хоть фуражки пиночетовские в армии ввести, хоть в сирии побеждать, хотя с фуражками, оно конечно, проще. он достиг уровня своей компетентности, выше уже не прыгнет, только хуже будет. и все остальные главкомандиры тоже, он ведь их по себе подбирал и под себя. девок менять надо, а не койки переставлять
    1. stalkerwalker Офлайн
      stalkerwalker Сегодня, 09:45
      +1
      Цитата: аксельбант
      не много ли этих случайностей происходит у нас, и не только в сирии?

      Про "Теорию вероятностей" слышали?
      Массовое использование авиации в небе Сирии, находящемся под прицелом десятков систем ПВО различных систем и расчётами с разной степенью подготовленности и обучения, дают весьма немалый процент возможных потерь от "дружественного огня".
      Цитата: аксельбант
      а шойгу, как никак, личный друг светлейшего,

      Вы, таки, определитесь - что вас беспокоит более всего - родственные и дружеские связи военно-политического руководства страны, или возможные потери на ТВД?
    2. pafegosoff Офлайн
      pafegosoff Сегодня, 11:01
      0
      Даже комментировать не буду. Подтверждаю.
  19. Krev Офлайн
    Krev Сегодня, 09:34
    +5
    Цитата: ВохаАхов
    Если говорить честно, то в первую очередь мы воюем в Сирии за интересы "Газпрома".

    Смешно смотреть как псевдопатриоты подыгрывают лживым тролям.
    Вот вы что-то где-то слышали, и то не всё, так ещё и с ног на голову все перевернули!
    Я считаю, что наши военные там борются с террористами на чужой территории. Не хочу, чтобы им пришлось бы также бороться с ними на просторах нашей страны! Тут есть много взрослых людей с не короткой памятью, которые ещё помнят Норд-ост, Беслан, Будёновск, Каширское шоссе, тролейбусы в Волгограде, турникет на вокзале Волгограда, пассажирский самолёт над Синаем, и ещё много чего, гугл спросите... А сколько было предотвращено попыток терактов?!
    Так что давайте пожалуйста прекращаёте танцы на костях! Парни воюют и к сожалению погибают за наше безопасное сегодня. А кто это отрицает или не понимает - тот либо враг, либо работает на его интересы по неразумению своему!
    Россию туда в Сирию 4 года никто не звал, пока война шла. Да мы и не напрашивались. Там по плану Иран должен был по бырику терорюг порешать/покромсать, только вояки оказались никакие, да и против иррегулярной армии гегемона не у всех бы получилось. Как результат, к нашему приходу в 2015 году Сирия почти полностью была готова стать рассадником терроризма, по лекалам Ливии, очень близко к нашим границам.
    То, что за уничтожение террорюг мы должны получить компенсации за потери, преференции, и прочие выгоды - безусловно. Пусть это будет Газпром, он сможет выкачать из Сирии будь здоров, благо у них есть что качать. И в самом деле, не апельсинами же брать с разрушеной в ноль страны, им и самим жрать нечего.
  20. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 09:53
    +2
    . в США заявили, что американские корабли готовы оказать помощь России в поиске обломков Ил-20

    Еще бы они не хотели
  21. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 09:53
    +1
    Ситуация паршивая по сути!
    Большинство давно поняли, шо во всех событиях главным решающим элементом являются политические решения, самых верхних и заинтересованных!!! Многие не верят нашим политикам ни на грош, впрочем не нашим ни чуть не больше!!! Причины разные, но в результате массовое недоверие властям и всем при властным институтам!
    Очень паршиво.
    P.S. где интересы страны, народа??? а где шкурные интересы реальных властителей стран и народов .... закамуфлированные под "высокие" цели, под те-же как бы интересы страны .... без бутылки уже не разберёшьсИ!!!
  22. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 10:29
    +2
    Цитата: dgonni
    Сирийци дают вот таой расклад

    А знаете ( прошел по ссылке ) вполне допускаю и вот почему : 1 вечером когда в инете на разных ресурсах начала появляться информация о налете ВВС Израиля на интернет ресурсе газеты Взгляд была статья в которой упоминалось применение одиночного пуска ЗРК С-400 , 2 долгое молчание офиц лиц САР , ( когда все узнали о гибели Ил -20 ) похоже Сирийцы были в шоке (может и не было не каких пусков подчеркиваю именно из ЗРК С-200 ! ? и их спешно "убеждали " взять вину на себя ..? ....Сегодня прилетит делегация из Израиля , я думаю все уже согласовали с нашими ( что то же из зомбоящика надо возмущенным людям говорить ) 14 семей потеряли своих детей , отцов , мужей ....И очень удобно сделать Сирийцев козлами отпущения , все будут довольно ( кроме Сирийцев ) но у них как говорил Жиглов из к/ ф Место встречи изменить нельзя № 16 .....
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 11:08
      0
      "Всё нормально Константин, всё нормально Григорий!" - прикрывать ошибки, некомпетентность командиров с широкими погонами, такое есть везде и всегда!
      В нашей истории такого тоже есть .... и как правило, за такое приходиться оплачивать жизнями простых солдат и прочими другими потерями!
  23. аксельбант Онлайн
    аксельбант Сегодня, 11:07
    0
    Цитата: stalkerwalker

    Вы, таки, определитесь - что вас беспокоит более всего - родственные и дружеские связи военно-политического руководства страны, или возможные потери на ТВД?

    меня беспокоят родственные и дружеские связи, из-за которых происходят такие потери
  24. megadeth Офлайн
    megadeth Сегодня, 11:10
    0
    Тольку от сирйцев с их ПВО "глубокий ноль", пусть лучше сухими пусками занимаются, а не наших ребят гробят. За пульты надо наших сажать , как в старые добрые времена. Предварительно, поставить конечно, старенький уже ЗРК С-300.
  25. аксельбант Онлайн
    аксельбант Сегодня, 11:12
    0
    Цитата: stalkerwalker
    Про "Теорию вероятностей" слышали?

    слышал , конечно. она, как и всякая теория, работает в обе стороны.а если только в одну, то это по другому называется
  26. stasimar Офлайн
    stasimar Сегодня, 11:13
    0
    Россия, по факту, является единственной страной, чьи самолёты сбивают без последствий. Страшно как то становится. Не ужели так все плохо в кремле!?
    1. Урал-4320 Офлайн
      Урал-4320 Сегодня, 11:41
      0
      Думается это последствия наших гуманистических устоев со времён СССР. Вспомним 1 мировую "цивилизованной Европы": ОВ, развитие авиации, создание бронетехники, рост калибров, тонны взрывчатки, пули Дум-Дум, и т.п. Вторая мировая, театр тот же: концлагеря, газенваген, пытки, Циклон-Б, истребление наций, опыты на людях, зондер-комманды, ковровые бомбардировки городов. Уже реактивные самолёты и ракеты воспринимаются не так страшно, в сравнении с тем, что творит человек голыми руками. Идём дальше, Вьетнам: напалм, распыление химии площадями, вырезание деревень.
      А итог один: я солдат,я выполнял приказ, идите все в сад, спрашивайте тех, кто отдал такой приказ. Разве не это было в Нюренберге?
      В армии СССР было не так. Да, были заградотряды, но и был приказ не чинить самоуправства мести, когда вышли к границе с Европой.
  27. Урал-4320 Офлайн
    Урал-4320 Сегодня, 11:19
    -1
    Вот интересно, почему Асад не идёт на переговоры с Израилем о мире? Ну была война, ну просрали Голаны. А теперь в стране хаос, да вдобавок авиаудары под соусом " мы в состоянии войны с Сирией". Если такие тесные контакты с Хезболлой, то не лучше ли ее отвести к центру страны? Сесть за стол переговоров и решить вопрос авианалетов, заключить мир, пусть и ценой Голан. В Российской Империи тоже земель много было, однако СССР образовался не
    в прежних границах.Страну восстанавливать надо, а там полигон устроили все, кому не лень.
  28. dr.mel51 Онлайн
    dr.mel51 Сегодня, 11:25
    0
    Ну да, виновата цепь трагических событий, а кто создал эту цепь? не состоит ли она из того, что:
    1. Израильские ВВС летели бомбить чужую территорию где законно находился самолёт России? Наверное в этом виновата Сирия?
    2. Израильские ВВС прекрылись российским самолётом .. опять виновата Сирия?
    3. Предупредили об атаке всего за 1 минуту ... это тоже Сирия виновата?
    Если цепь трагических событий создалась из-за действий Израиля, то какого ж обвинять Сирию?
    Это всё равно что толкнул человека под поезд, а виноватым оказался машинист поезда.
  29. Семен1972 Офлайн
    Семен1972 Сегодня, 12:14
    0
    Цитата: Sirocco
    Вы хотите сказать защищать страну, Родину это не правое дело?

    А давно Ваша Родина это Сирия?
  30. Ментат Онлайн
    Ментат Сегодня, 12:25
    0
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Авианалет начался примерно в 22.00 мск, Ил-20 пропал с экранов радаров в 23.00 мск., что было отмечено в сообщениях СМИ в ночь на 18.09. ( https://tass.ru/armiya-i-opk/5574770 ) Таким образом, самолеты ВВС Израиля к моменту гибели российского самолета уже завершили авиаудар. Эти же данные подтверждаются данными министерства обороны Израиля.

    Никакие сообщения СМИ, блогеров, официальных лиц или неофициальных не пойми кто не являются основанием и достаточными данными для выводов в таких вопросах, могут служить только дополнительной подтверждающей информацией. Необходимы данные радаров о реальном положении воздушных судов. Вы просите аргументы, но пишете высосанное из пальца.

    А руководство России даже собственным гражданам не объясняет цели войны в Сирии. Все знают, что хочет Турция, Штаты, Израиль, но видимо никто уже не понимает, чего хочет в Сирии Россия.

    Это было сделано неоднократно.

    Например:

    «Россия… помогала Сирии ради спасения всего человечества от терроризма» (РИА Новости https://ria.ru/syria/20171211/1510677954.html)

    «Основная задача России в Сирии заключалась в укреплении государственности страны и легитимных органов власти, заявил президент РФ Владимир Путин» (РИА Новости https://ria.ru/world/20160407/1404303961.html)


    Развёрнутое определение целей операции:

    «Мы сразу обозначили цели операции — это поддержка законной борьбы сирийской армии с террористическими группами… действия РФ в Сирии были рассчитаны по времени на период активных наступательных операций против террористов. Было прямо заявлено, что мы не собираемся втягиваться во внутрисирийский конфликт. Искать окончательное решение, определять будущее страны, безусловно, должны только сами сирийцы. Главной задачей нашей операции был удар по терроризму. Борьба с международным терроризмом справедливая и правильная, это борьба с врагами цивилизации, с теми, кто несет варварство и насилие, пытается перечеркнуть смысл и значение тех великих духовных гуманистических ценностей, на которых и держится мир. Основная цель наших действий в Сирии — остановить глобальное, страшное зло, не дать терроризму перекинуться на Россию» (ТАСС https://tass.ru/politika/2747726)


    Поэтому не нужно здесь лгать, это не детский сад, а у вас не трусики на лямках.