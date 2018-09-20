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Украинский генерал: войны не будет, но Москва увеличит провокации

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Разрыв договора о дружбе с Россией принесет очередной этап напряжения – Москва будет использовать этот фактор для контрпропаганды против Украины, сказал в интервью изданию Апостроф экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.



По словам генерала, Россия будет указывать на то, что этот договор с украинской стороны является нелегитимным, поэтому она «будет апеллировать к тому, что Крым теперь может быть легитимным как территория РФ».


То есть Москва будет использовать три направления: юридическое, политическое и пропагандистское, пояснил он.

Маломуж отметил, что, согласно договору, Крымский полуостров входит в состав Украины, и Россия, подписав договор, признала это. Поэтому после расторжения документа, Киев потеряет твердую юридическую базу. Кремлю это только на руку – получается, что он вернул себе Крым, не нарушая договор.

В этой ситуации, по его мнению, Порошенко поторопился и не просчитал всех юридических аспектов.

Будет и обострение на Донбассе, однако глобальной войны ожидать не следует – «будет критическое увеличение провокаций», спрогнозировал Маломуж.

Проголосует ли за расторжение договора Рада – это вопрос сложный. Но, по крайней мере, дискуссия развернется нешуточная. Быстро законопроект не примут – ну, разве что, под давлением президента, заключил генерал.

Напомним, 19 сентября на Украине вступил в силу указ президент о непродлении договора о дружбе с РФ. В Москве этот шаг вызвал «глубокое сожаление».
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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26 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:25
    +3
    Будет и обострение на Донбассе, однако глобальной войны ожидать не следует – «будет критическое увеличение провокаций», спрогнозировал Маломуж.

    ...это он о своих вОйсках...
    1. Воваd Офлайн
      Воваd Сегодня, 10:09
      0
      Это не его "вОйска"- это пенсионер,ветеран ,который уже забыл как надо правильно надеть штаны. Зато такие пенсионеры охотно дают интерью таким малобютжетным интерент изданиям как "Апостоф" за пакет гречки.
  2. Теренин Онлайн
    Теренин Сегодня, 08:26
    +6
    В Москве этот шаг вызвал «глубокое сожаление». , что за расторжение договора ещё не проголосовала Рада...
    1. bouncyhunter Офлайн
      bouncyhunter Сегодня, 08:38
      +6
      Гена , привет ! hi Опять свидомые себе соломку стелют и заранее в собственных провокациях Россию обвиняют . Старо , банально и неубедительно . Но на Западе кому надо - тот поверит ... negative
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 08:42
        +3
        Сейчас таких Хенералов повылазит... и начнут умничать.
        1. bouncyhunter Офлайн
          bouncyhunter Сегодня, 08:47
          +4
          Цитата: cniza
          начнут умничать

          Пусть кукарекают , бронетанковые адмиралы пистолетных войск . lol
        2. Теренин Онлайн
          Теренин Сегодня, 08:51
          +1
          Цитата: cniza
          Сейчас таких Хенералов повылазит... и начнут умничать.

          Доброе утро, Паша и Виктор hi Ну, какие же вы бессердечные в отношении свидомых Хенералов. Они же ежедневно, уже четыре года, отражают атаки "волнами" русских войск. Ни поспать, ни пожрать. Тут не до интеллекта. crying
          1. cniza Офлайн
            cniza Сегодня, 08:56
            0
            Доброе , доброе ! hi , причем голыми руками и один против десятерых...
            1. НИКНН Онлайн
              НИКНН Сегодня, 09:38
              0
              Цитата: cniza
              причем голыми руками и один против десятерых...

              Теперь против двадцатерых будут, англицкий генерал восхитился их мужеством...
        3. БorisovичЪ Онлайн
          БorisovичЪ Сегодня, 08:58
          +1
          Цитата: cniza
          и начнут умничать.

          1. Дирижер Офлайн
            Дирижер Сегодня, 09:01
            0
            Хорошо , что не слон прищел!
  3. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 08:28
    0
    Дывытесь люди добрые , провокаторы то мы!!! Спасть и есть не можем как бы Украины спровоцировать
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:35
      +3
      После вчерашнего сюжета на ТСН , что прибыли бойцы Росгвардии и обстреливают их морпехов из лазерных винтовок думаю подобным заявлениям можно не удивляться))) Сегодня наверное опять конные водолазы прибудут. Заметьте шиза там по кругу ходит)))
    2. spektr9 Онлайн
      spektr9 Сегодня, 08:52
      -2
      Дывытесь люди добрые , провокаторы то мы!!!
      Ну а на кого ещё можно всех собак безнаказанно вещать ?
      1. Дирижер Офлайн
        Дирижер Сегодня, 09:02
        0
        Как на кого , на евреев .
        1. spektr9 Онлайн
          spektr9 Сегодня, 09:06
          0
          Как на кого , на евреев
          Ну попробуй lol Сектор газа вот даже не сказки пытался, а как проутюжили
          Это тебе не РФ с Украиной
  4. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 08:46
    +1
    коротко... хотят и рыбку съесть, и на ёлку залезть... wink
    1. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 09:03
      0
      Давайте их попросим пробежаться голышом по полю Борщевика (тут и статья была душевная о нем, борщевике)
  5. savage1976 Офлайн
    savage1976 Сегодня, 08:49
    0
    Да нахрен таких друзей, помочь им стену построить, повыше, да бетоном залить.
  6. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 08:51
    0
    Недомуж может не переживать, одним Крымом дело не ограничится, все русские земли должны вернуться домой, а вы скачите дальше.
  7. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 08:51
    0
    А мне нравятся такие "вражины". Вот бы Гитлер себе 22 июня в 4.45 в голову выстрелил! Но тогда так не жили...Жаль.
  8. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 09:08
    0
    В смысле "войны не будет??? "
    А с кем вы 4 года воюете?
    Дык с оккупантами, вроде...
  9. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:53
    0
    Москва будет использовать три направления: юридическое, политическое и пропагандистское
    А почему бы и нет? Сами своими глупостями (мягко сказал) загоняете себя в угол, из которого выбираться будет все трудней. Но, что интересно украинский пример некоторые готовы взять на вооружение. Власти Финляндии озаботились строительством забора (да, да забора) на границе с Россией (бегущая строка ТВ).
  10. АлеБорС Онлайн
    АлеБорС Сегодня, 10:40
    0
    Эх, видно хороши мухоморы на незалежных землях нынче... bully
  11. Игорь Левертов Офлайн
    Игорь Левертов Сегодня, 11:06
    +1
    Вопрос с Крымом давно решён по справедливости: он был всё время, за исключением короткого периода после волюнтаристского решения Хрущёва в 1954 г., российским и в Россию вернулся! Пора уже ставить вопрос о легитимности нахождения в составе юга и востока псевдогосударства Окраины нескольких исконно российских областей, к-рые были переданы УССР под советский проект в первой половине двадцатого века ещё при Советской власти. Советский проект рухнул, и отказ Окраины от правопреемственности советского государства УССР в составе СССР автоматически делает нелегитимным нахождение этих областей в составе Окраины. Народы этих областей должны сами решить свою судьбу, как им жить дальше: или в составе укро-фашистской, бандеровской Окраины, или в составе России, или вообще в качестве самостоятельного государственного образования, например, Новороссии. И именно насильственное удержание этих областей в составе укро-фашистского псевдогосударства является противозаконным и нелегитимным. Пора уже решать этот вопрос в том числе при непосредственном участии России.
  12. Dron_sk Офлайн
    Dron_sk Сегодня, 12:12
    0
    Что сказать - бандеровское правительство очень быстро научилось у хозяев из США обвинять Россию в том, что делают сами:
    "Россия вооружает и спонсирует террористов"
    "Россия - агрессор и угроза для всего мира"
    "В результате ударов России погибают мирные жители"
    "Россия - провокатор и оказывает дестабилизирующее влияние на Ближнем Востоке"
    А на самом деле, если во всех этих цитатах заменить Россию на США, то получатся реально правдивые факты.
    Так и в цитате к данной статье заменить Москву на Киев и получим правду:
    "Войны не будет, но Киев увеличит провокации"