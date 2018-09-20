Украинский генерал: войны не будет, но Москва увеличит провокации
Разрыв договора о дружбе с Россией принесет очередной этап напряжения – Москва будет использовать этот фактор для контрпропаганды против Украины, сказал в интервью изданию Апостроф экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.
По словам генерала, Россия будет указывать на то, что этот договор с украинской стороны является нелегитимным, поэтому она «будет апеллировать к тому, что Крым теперь может быть легитимным как территория РФ».
То есть Москва будет использовать три направления: юридическое, политическое и пропагандистское, пояснил он.
Маломуж отметил, что, согласно договору, Крымский полуостров входит в состав Украины, и Россия, подписав договор, признала это. Поэтому после расторжения документа, Киев потеряет твердую юридическую базу. Кремлю это только на руку – получается, что он вернул себе Крым, не нарушая договор.
В этой ситуации, по его мнению, Порошенко поторопился и не просчитал всех юридических аспектов.
Будет и обострение на Донбассе, однако глобальной войны ожидать не следует – «будет критическое увеличение провокаций», спрогнозировал Маломуж.
Проголосует ли за расторжение договора Рада – это вопрос сложный. Но, по крайней мере, дискуссия развернется нешуточная. Быстро законопроект не примут – ну, разве что, под давлением президента, заключил генерал.
Напомним, 19 сентября на Украине вступил в силу указ президент о непродлении договора о дружбе с РФ. В Москве этот шаг вызвал «глубокое сожаление».
По словам генерала, Россия будет указывать на то, что этот договор с украинской стороны является нелегитимным, поэтому она «будет апеллировать к тому, что Крым теперь может быть легитимным как территория РФ».
То есть Москва будет использовать три направления: юридическое, политическое и пропагандистское, пояснил он.
Маломуж отметил, что, согласно договору, Крымский полуостров входит в состав Украины, и Россия, подписав договор, признала это. Поэтому после расторжения документа, Киев потеряет твердую юридическую базу. Кремлю это только на руку – получается, что он вернул себе Крым, не нарушая договор.
В этой ситуации, по его мнению, Порошенко поторопился и не просчитал всех юридических аспектов.
Будет и обострение на Донбассе, однако глобальной войны ожидать не следует – «будет критическое увеличение провокаций», спрогнозировал Маломуж.
Проголосует ли за расторжение договора Рада – это вопрос сложный. Но, по крайней мере, дискуссия развернется нешуточная. Быстро законопроект не примут – ну, разве что, под давлением президента, заключил генерал.
Напомним, 19 сентября на Украине вступил в силу указ президент о непродлении договора о дружбе с РФ. В Москве этот шаг вызвал «глубокое сожаление».
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