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Впервые в России. Отменены итоги выборов губернатора Приморского края

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Краевой избирком Приморья отменил результаты выборов в регионе. Напомним, что скандал разгорелся после объявления результатов голосования. Если после обработки 96-ти с лишним процентов бюллетеней лидерство удерживал за собой кандидат на пост губернатора от КПРФ с отрывом более 3,5%, то в последний момент победителем был объявлен кандидат от «Единой России». При этом данные оказались таковы, что на целом ряде участков за единороса проголосовали все 100% избирателей.

Впервые в России. Отменены итоги выборов губернатора Приморского края


Результаты (объявленные краевым избиркомом) Андрея Тарасенко («ЕР») – 49,55%, Андрея Ищенко (КПРФ) – 48,06%.


В Приморье выехала комиссия ЦИК, и через некоторое время председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала краевой избирком результаты второго тура выборов отменить в связи с многочисленными фактами нарушений.

Из сообщения председателя Крайизбиркома Приморья, которое приводит «Интерфакс»:
Итоги выборов невозможно признать достоверными. Краевая избирательная комиссия учитывает, что существенные нарушения голосования могут служить основанием для признания выборов незаконными. На основании изложенного предлагаю принять следующее решение: признать итоги выборов недействительными.


За отмену проголосовали 12 членов избиркома Приморского края из 13. Один высказался против.

Отмена итогов выборов в России произошла впервые.

Ранее стало известно, что Андрей Тарасенко, несколько раз изменив своё мнение, в итоге заявил, что в повторных выборах губернатора Приморья участвовать «не готов».
Использованы фотографии:
СМИ Приморья
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193 комментария
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  1. a.s.zzz888 Онлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:34
    +1
    Результаты (объявленные краевым избиркомом) Андрея Тарасенко («ЕР») – 49,55%, Андрея Ищенко (КПРФ) – 48,06%.
    ..за что боролись, на то и напоролись... и заодно кинули людей по-полной...
    1. К-612-О Офлайн
      К-612-О Сегодня, 08:39
      +5
      Кто и кого кинул, если выборы не признали?
      1. Аристарх Людвигович Онлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 08:41
        +22
        Последствия ошибочных решений о повышении пенсионного возраста и НДС. Народ очень озлоблен, в действительности уровень жизни падает уже пятый год.
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 08:46
          -34
          Ну платить за Крым мы все согласились, чего теперь страдать то?
          1. SSR Офлайн
            SSR Сегодня, 09:09
            +31
            Цитата: Бультерьер
            Ну платить за Крым мы все согласились, чего теперь страдать то?

            Только не надо подменять!
            Все санкции и Скрипальные в том числе, - начхать.
            Но когда повышают НДС, типа в бюджет больше денег надо, тихой сапой повышают бензин...по сути обдиралово идёт за счёт честного народа.
            Возьмём Сочи, вы знаете что там на маршрутах, водители автобусов не выдают билеты (надо прям настойчиво требовать), это всё мимо бюджета, в том же Адлере 70% торговых точек не пробивают чеки..... и так по цепочке (как на участке для ИЖС стоит 5 этажный дом?) хотя по закону есть ограничения,....
            Но правительство решило что так проще, зачем думать и работать.
            В общем не стоит заниматься подменой понятий.
            1. Александр романов Онлайн
              Александр романов Сегодня, 09:27
              -36
              Цитата: SSR
              Все санкции и Скрипальные в том числе, - начхать.

              Заявил сторож автостоянки с образованием 8 классов wassat
              1. SSR Офлайн
                SSR Сегодня, 09:31
                +15
                Цитата: Александр романов
                Цитата: SSR
                Все санкции и Скрипальные в том числе, - начхать.

                Заявил сторож автостоянки с образованием 8 классов wassat

                Директор автостоянки с 18-ти летним образованием, может вы можете повлиять на санкции введённые по делу "Скрипалей"? Покайтесь и повлияйте! Я не могу, потому мне начхать.
                1. Barzha Онлайн
                  Barzha Сегодня, 10:17
                  +3
                  Покайтесь

                  И будет как с Ливией. Долго они не "признавались" в финансировании теракта на самолёте. Ну, были какие-то там санкции. Ни о чём... Потом сказали, что, мол, да, был грешок. И пошло!!! Нате вам санкции по полной программе! А если не сдадите организаторов, получите еще! Отдали? Хорошо! Но санкции усилим еще, т.к. вы же сами признались, что виноваты и поэтому должны быть наказаны!
                  1. SSR Офлайн
                    SSR Сегодня, 10:22
                    +9
                    Цитата: Barzha
                    Покайтесь

                    И будет как с Ливией. Долго они не "признавались" в финансировании теракта на самолёте. Ну, были какие-то там санкции. Ни о чём... Потом сказали, что, мол, да, был грешок. И пошло!!! Нате вам санкции по полной программе! А если не сдадите организаторов, получите еще! Отдали? Хорошо! Но санкции усилим еще, т.к. вы же сами признались, что виноваты и поэтому должны быть наказаны!

                    А зачем вы это мне пишите?
                    Пишите романову, это он 18 лет в школе проучился, я всего 8-мь.
                    Лично я писал что на санкции начхать и про подмену понятий.
                    Речь идёт о нарушениях на выборах а тему троллят "санкциями".
                    1. Barzha Онлайн
                      Barzha Сегодня, 10:34
                      +5
                      А зачем вы это мне пишите?

                      Вам в поддержку! drinks
                      Речь идёт о нарушениях на выборах а тему троллят "санкциями".

                      Есть у нас группа людей, у которых только одно на уме. И что бы не обсуждалось, они всегда со своей "темой" влезут! "Кто о чём, а вшивый всё о бане", короче...
                2. Комментарий был удален.
                  1. Комментарий был удален.
            2. Бультерьер Офлайн
              Бультерьер Сегодня, 09:29
              -10
              Я понятия не подменяю. Я говорю как оно есть. А ваши примеры нарушения закона особо хитрыми предпринимателями , это ещё один показатель того ,что как вы говорите простой народ тоже прет все что плохо приколоченно!!! И перли раньше.
            3. AUL Онлайн
              AUL Сегодня, 10:07
              +10
              Цитата: SSR
              В общем не стоит заниматься подменой понятий.

              Погодите, это он вам еще про Украину, кружевные труселя и гей-парады не написал!
              За неполные 3 недели - уже майор! Хотя на сайте из больших минусов не вылезает. Рейтинг почему-то убрали, не проверить...Это с тех пор, когда после выборов исчез из поля зрения некий Голован Джек(отпуск или просто шкурку поменял?). Кстати, не удивлюсь, если он сейчас под старым ником ответит.
              Все вышесказанное вызывает некоторое недоумение и вопросы к админам сайта. Хотелось бы ошибаться, но, похоже, на сайт наехали.
              Несколько сумбурно изложил, но, думаю, понятно.
              PS За рейтингом и бумажными звездами не гонюсь - давно вышел из такого возраста.
              1. Мещеряк Онлайн
                Мещеряк Сегодня, 10:29
                +3
                Цитата: AUL
                .Это с тех пор, когда после выборов исчез из поля зрения некий Голован Джек(отпуск или просто шкурку поменял?). Кстати, не удивлюсь, если он сейчас под старым ником ответит.

                Александр, он под баном постоянно, когда нарисовывается, немного пофлудит и опять под бан wink
              2. Svarog Онлайн
                Svarog Сегодня, 10:35
                +1
                Цитата: AUL
                За неполные 3 недели - уже майор! Хотя на сайте из больших минусов не вылезает. Рейтинг почему-то убрали, не проверить...

                Я расскажу вам , как работают пропагандисты ЕР и звезды получают..Все просто.. Они действуют организованной группой, по предварительному сговору laughing Их тут, человек 10-15, друг другу ставят +, всем остальным, кто ура не кричит, дружно минусуют.. Не исключено, что сидят в одном кабинете laughing Причем делают это так.. заходят в комменты всем скопом и все подряд минусуют laughing Так что нужно объединятся, ну по крайней мере, поддерживать друг друга.. laughing
                1. Mestny Офлайн
                  Mestny Сегодня, 10:57
                  0
                  Попробуйте устроится на работу. Или начать учится. Это сильно полезнее виртуальных плясок в интернете. Что вам с этих плюсов - в кармане прибавится? Семья будет благополучнее?.
                  Хотя... Не знаю, может вам за это и платят. Есть такие.
                2. AUL Онлайн
                  AUL Сегодня, 11:02
                  +10
                  Цитата: Svarog
                  Они действуют организованной группой, по предварительному сговору Их тут, человек 10-15, друг другу ставят +, всем остальным, кто ура не кричит, дружно минусуют.. Не исключено, что сидят в одном кабинете

                  Так эта схема видна сразу и сомнений не вызывает. То, что тут орудует бригада клакеров из информационных войск, видно невооруженным глазом. Вызывает только недоумение, что они все в минусах, как Бобик в репьях(все-таки адекватных людей на сайте большинство), но в званиях растут стремительно!
                3. Злой543 Онлайн
                  Злой543 Сегодня, 12:27
                  0
                  Ну Вы уважаемый лепите минусов не меньше, всем у кого точка зрения нейтральна , либо отличается от Вашей
              3. kakvastam Офлайн
                kakvastam Сегодня, 11:57
                0
                Цитата: AUL
                Это с тех пор, когда после выборов исчез из поля зрения некий Голован Джек

                А мужики-то не знают!
                Здесь он, родимый, никуда не пропал.
                1. Stas157 Онлайн
                  Stas157 Сегодня, 12:22
                  0
                  Цитата: kakvastam
                  Цитата: AUL
                  Это с тех пор, когда после выборов исчез из поля зрения некий Голован Джек

                  А мужики-то не знают!
                  Здесь он, родимый, никуда не пропал.

                  Это кто? Под каким ником? Он обычно ни одного моего коммента не пропускал! Сначала Кисой был, потом Голованом и аватар в виде собаки. Совершенно очевидно, что этот обиженный персонаж недолюбливает людей, зато обожает животных. Поэтому, интересно, какая же новая реинкарнация будет у Джека?
          2. Комментарий был удален.
          3. Стирбьорн Онлайн
            Стирбьорн Сегодня, 09:45
            +5
            Цитата: Бультерьер
            Ну платить за Крым мы все согласились, чего теперь страдать то?

            Что значит все?! Число милиардеров в РФ, только растет с каждым годом. fellow
            1. Бультерьер Офлайн
              Бультерьер Сегодня, 09:53
              -6
              Ну молодцы. Я тоже хочу, но пока не выходит. У успешных людей учиться надо а не хаять их.
              1. Ирек Офлайн
                Ирек Сегодня, 09:57
                +2
                5+ за коммент.
              2. Svarog Онлайн
                Svarog Сегодня, 10:14
                +3
                Цитата: Бультерьер
                Ну молодцы. Я тоже хочу, но пока не выходит. У успешных людей учиться надо а не хаять их.

                Вы воровать предлагаете?
                1. Бультерьер Офлайн
                  Бультерьер Сегодня, 10:27
                  -2
                  Воровать что? Вот вчера общался с парнем молодым, 25 лет уже миллионер. Суть его работы это электронная торговля если коротко. Благодаря своим мозгам. Или ещё один, поговорили на семинаре с ним. Продвигает сейчас новую сеть быстрого питания, а начал с площадки для ресторанов на которой они закупают продукты. Что они украли? Таких примеров сотни
                  1. Svarog Онлайн
                    Svarog Сегодня, 10:47
                    +5
                    Цитата: Бультерьер
                    Воровать что? Вот вчера общался с парнем молодым, 25 лет уже миллионер. Суть его работы это электронная торговля если коротко. Благодаря своим мозгам. Или ещё один, поговорили на семинаре с ним. Продвигает сейчас новую сеть быстрого питания, а начал с площадки для ресторанов на которой они закупают продукты. Что они украли? Таких примеров сотни

                    Такие примеры действительно есть.. но их очень не много в основном эти ребята исключение из правил.. И миллионер, миллионеру рознь, если вы о миллионерах, которые сделали сами себя в России, тут да с вами согласен, у таких учится нужно! Но таких единицы и как правило у них есть выход к финансовым ресурсам.. Более того, когда они сделают успешный бизнес, то тут же находятся желающие его отжать и таких примеров тоже массу.. И отжимают уже не бандиты из 90-х))
                    1. Мещеряк Онлайн
                      Мещеряк Сегодня, 10:57
                      +3
                      Цитата: Svarog
                      Более того, когда они сделают успешный бизнес, то тут же находятся желающие его отжать и таких примеров тоже массу.. И отжимают уже не бандиты из 90-х))

                      Да, совершенно верно! Особенно если активы имеются: торговая недвижимость в собственности, а не в аренде, производственные мощности и т.д. По этому многие бизнесмены стараются не производить в стране, а везти всё из Китая и склады с торговлей в аренде, чтобы меньше соблазна было отжать. Масса примеров...
                    2. Mestny Офлайн
                      Mestny Сегодня, 11:01
                      -4
                      Неправда.
                      Примеров множество.
                      Другое дело, что многим хочется всего, сразу и за просто так. Им объяснили, что именно так живут чиновники у власти. Ну то есть такого надо вместо чиновника посадить - и он будеть пить, жрать в своё удовольствие, а ему ещё и деньги понесут. Вот тогда с его точки зрения наступит справедливость.
                      А работать? Нет, почему он должен. Вон в интернете написано, что власть не работает, а жирует. И он так хочет.
                      При этом отсутствует понятие того, что "во власть" попасть - необходимо иметь мозги, и упорно ими пользоваться, на протяжении многих лет. А это - о чудо - тоже работа, да ещё какая.
                      1. AUL Онлайн
                        AUL Сегодня, 11:08
                        +2
                        Цитата: Mestny
                        При этом отсутствует понятие того, что "во власть" попасть - необходимо иметь мозги, и упорно ими пользоваться, на протяжении многих лет. А это - о чудо - тоже работа, да ещё какая.

                        Воровать - тоже работа, и уметь надо!
                2. Krasnodar Офлайн
                  Krasnodar Сегодня, 12:31
                  0
                  Цитата: Svarog
                  Цитата: Бультерьер
                  Ну молодцы. Я тоже хочу, но пока не выходит. У успешных людей учиться надо а не хаять их.

                  Вы воровать предлагаете?

                  Касперский много наворовал? А он долларовый миллиардер, между прочим.
              3. Александр романов Онлайн
                Александр романов Сегодня, 10:14
                -11
                Цитата: Бультерьер
                успешных людей учиться надо а не хаять их

                Это вы пишите тем,у кого мозгов хватает ,только на отнять и поделить.Шариковщина рулит
                1. Svarog Онлайн
                  Svarog Сегодня, 11:07
                  +7
                  Цитата: Александр романов
                  Цитата: Бультерьер
                  успешных людей учиться надо а не хаять их

                  Это вы пишите тем,у кого мозгов хватает ,только на отнять и поделить.Шариковщина рулит

                  Романов как раз отнять и поделить - это то что уже последние 20 лет происходит и примеров тому масса.. Галицкий - последний крупный пример.. А вообще перечислять и перечислять.. Достаточно посмотреть на миллиардеров российских, что бы понять кто и как деньги заработал, просто посмотреть на их историю.. Все банально.. Миллиардеры в России - это люди близкие к власти, либо родственники либо друзья детства, а так же руководители регионов, то есть чиновники, а так же "бывшие " силовики.. У нас нет миллиардеров, которые сделали состояние своим умом, если есть приведите примеры.. Все делают путем коррупции, воровства бюджета, отжимают уже даже у предпринимателей "средней руки", до этого дошло..
              4. SERGUS Офлайн
                SERGUS Сегодня, 10:20
                +9
                Цитата: Бультерьер
                Я тоже хочу, но пока не выходит. У успешных людей учиться надо а не хаять их.

                Только не путайте успешных людей с успешными ворами, а то вместо Биллов Гейтсов и Илонов Масков у нас появляются одни Чубайсы.
                1. Mestny Офлайн
                  Mestny Сегодня, 11:04
                  -4
                  Билл Гейтс справедливо делит кусок хлеба со своими сотрудниками? Вот чудеса капитализма...
                  1. reservist Онлайн
                    reservist Сегодня, 12:26
                    0
                    относительно справедливости рассуждать не буду, но у сотрудников MicroSoft (не только у директоров-"небожителей", но и у простых "смертных") есть акции компании, т.е. люди как бы заинтересованы в развитии бизнеса, в котором они работают ...
              5. АА17 Онлайн
                АА17 Сегодня, 12:24
                0
                Уважаемый, Бультерьер. Чему учиться??? Большинство "успешных людей" построили свой бизнес на работе с бюджетными деньгами или на добыче природных полезных ископаемых ископаемых, с последующей их продажей за рубеж. И дети этих успешных людей тоже талантливы в бизнесе. В моём окружении нет ни одного примера, чтобы кто то "с нуля" и "без связей" поднялся на уровень миллионера.
          4. Krasnodar Офлайн
            Krasnodar Сегодня, 11:56
            0
            Цитата: Бультерьер
            Ну платить за Крым мы все согласились, чего теперь страдать то?

            Совершенно верно. Кроме того, мне непонятны люди, верящие коммунистам в костюмах от Исайи и Бриони.
        2. Александр романов Онлайн
          Александр романов Сегодня, 08:48
          -26
          Цитата: Аристарх Людвигович
          -1
          Последствия ошибочных решений о повышении пенсионного возраста и НДС. Народ очень озлоблен, в действительности уровень жизни падает уже пятый год.

          Когда вводили санкции,вы же все писали- Ничего ,мы и колбасой с черным хлебом перебьемся .Если надо затянем пояса. А ща что,жрать захотелось?
          1. stalkerwalker Офлайн
            stalkerwalker Сегодня, 08:51
            -3
            Цитата: Александр романов
            А ща что,жрать захотелось?

            Как тут не вспомнить лето 1917-го и лозунг в окопах "Всё... Навовевались... Штык в землю и - по домам..." laughing
            Привет, Саша!
            drinks
            1. Александр романов Онлайн
              Александр романов Сегодня, 08:54
              -20
              Цитата: stalkerwalker
              Привет, Саша!

              Здорова пророк. - Чувствую завтра будет разбитый Лексус.
              Цитата: stalkerwalker
              "Всё... Навовевались... Штык в землю и - по домам

              А сначала они же орали-Все на фронт. Большевизм не меняется,как хренова так сразу в кусты
              1. Комментарий был удален.
                1. Комментарий был удален.
                  1. Комментарий был удален.
                    1. Комментарий был удален.
          2. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 11:09
            0
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Аристарх Людвигович
            -1
            Последствия ошибочных решений о повышении пенсионного возраста и НДС. Народ очень озлоблен, в действительности уровень жизни падает уже пятый год.

            Когда вводили санкции,вы же все писали- Ничего ,мы и колбасой с черным хлебом перебьемся .Если надо затянем пояса. А ща что,жрать захотелось?

            Да народ бы и затянул пояса, если бы чиновники во главе с гарантом тоже пояса затянули и социально направленную политику проводили а не грабеж.. А вы хотите, что бы народ голодал, а чиновники в золотые унитазы ходили? Народ у нас умнее, чем вы думаете ..
        3. den3080 Офлайн
          den3080 Сегодня, 09:21
          -15
          Я не вижу озлобления народа от пенсионной реформы. С многими людьми разговаривал, не специально, а так по жизни. Молодёжи и старикам(пенсионерам) по барабану, 40-50 лет больше с юмором относятся. Всё равно многие хотят и будут работать(большинство) и после наступления пенсионного возраста, поэтому большой разницы не видят люди.
          Или по-другому. Сидеть дома никто не собирается, наоборот волнует, что сейчас пожилых людей стараются на работу не брать или стремятся избавиться от пожилых.
          1. Mestny Офлайн
            Mestny Сегодня, 09:42
            -5
            Это в реальной жизни так.
            В интернете всё по другому.
          2. Narak-zempo Офлайн
            Narak-zempo Сегодня, 09:55
            +2
            Всё-таки большая разница, работать и получать пенсию (по сути, это не пенсия даже, потому что выжить на неё сложно, а надбавка за стаж) или работать без неё. Тем более, что с годами и здоровье не улучшается, и продукты с лекарствами не дешевеют.
          3. DigitalError Онлайн
            DigitalError Сегодня, 10:01
            +4
            Всё равно многие хотят и будут работать(большинство) и после наступления пенсионного возраста
            - сейчас это право, а будет обязанность. Чувствуете разницу? Я вот в 60 внуков хочу гонять, а не работать. И пока имею на это право.
            1. К-612-О Офлайн
              К-612-О Сегодня, 10:23
              -2
              Я лет в 45 буду внуков гонять. Что мне на пенсию садиться? У меня на предприятии много трудится кому под и за 60, и что то на пенсию не торопятся, не смотря на внуков. Каждый человек сам должен выбирать, а если ненавидишь свою работу, то и будешь думать как на пенсию свалить по-быстрее.
              1. DigitalError Онлайн
                DigitalError Сегодня, 11:43
                +2
                Цитата: К-612-О
                Каждый человек сам должен выбирать, а если...

                Вот именно что сам. А не за него. И кстати - уверен, что и до силовиков капиталисты доберутся и повысят планку, вот увидите...
          4. Svarog Онлайн
            Svarog Сегодня, 10:15
            +6
            Цитата: den3080
            Я не вижу озлобления народа от пенсионной реформы. С многими людьми разговаривал, не специально, а так по жизни.

            Мантры начались.. Кашпировские вышли. народ успокаивать laughing
            1. Mestny Офлайн
              Mestny Сегодня, 11:06
              -1
              Вам рассказывают, что говорит реальный народ, живые люди. Не те, что в интернете живут.
              Этот виртуальный народ никто успокаивать не собирается - пусть скачет дальше сколько угодно.
              1. Svarog Онлайн
                Svarog Сегодня, 11:35
                +2
                Цитата: Mestny
                Вам рассказывают, что говорит реальный народ, живые люди. Не те, что в интернете живут.
                Этот виртуальный народ никто успокаивать не собирается - пусть скачет дальше сколько угодно.

                По моему это вы путаете.. реальность с интернетом.. она одинаковая.. даже реальность более жестока laughing Все кого я знаю, даже те кто поддерживал Птуина, теперь жестко хают эту власть, нет не одного равнодушного к беспределу, который учинили инопланетяне у власти... Возможно в кулуарах госдумы и рассуждают так, как вы говорите laughing
                1. Лесс Онлайн
                  Лесс Сегодня, 12:35
                  0
                  Цитата: Svarog
                  Все кого я знаю, даже те кто поддерживал Птуина,

                  Я поддерживал Путина. И до сих пор поддерживаю. Не совсеми его решениями я соглашаюсь, но тем не менее... А вы, если не ошибаюсь, изначально активно поддерживали КПРФ, затем также активно поддерживали Грудинина, который к КПРФ имеет весьма посредственное отношение, и последние пару недель вы поддерживаете Шевченко. И всё эти изменения в ваших взглядах произошли за считанные месяцы. Вы либо слишком не постоянны, либо изначально делаете свой выбор исходя из ошибочных предпосылок. То есть, если бы главой государства стал бы лидер КПРФ вы, вероятнее всего, начали бы пропаганду против него уже через пару месяцев после избрания. То же самое бы произошло и в случае победы любого другого кандидата, которого вы поддерживали. Вы вечно против, вам всё равно, кто будет у власти, ваша позиция останется неизменной.
              2. Лесс Онлайн
                Лесс Сегодня, 12:26
                0
                Цитата: Mestny
                Вам рассказывают, что говорит реальный народ, живые люди. Не те, что в интернете живут

                Они уже не понимают где реальность, а где виртуальный мир, им в интернете комфортнее.
        4. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 10:11
          +2
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Последствия ошибочных решений о повышении пенсионного возраста и НДС. Народ очень озлоблен, в действительности уровень жизни падает уже пятый год.

          Но нам же говорят, что все растет.. кроме инфляции - она падает! Рождаемость падает, смертность растет, доллар растет- бензин тоже растет.. налоги растут.. возраст выхода на пенсию вырос...цены растут.. жкх - растет -все растет! Только ЗП и пенсии на месте .. хотя не у всех.. у депутатов и чиновников растет!
      2. Володин Офлайн
        Володин Сегодня, 08:44
        +23
        Цитата: К-612-О

        Кто и кого кинул, если выборы не признали?

        Да всех тех, кто в отличие от остальных нашёл время и в воскресный день честно пошёл исполнить гражданский долг. Этим, наиболее сознательным, людям и плюнули в лицо подтасовками. А теперь они (избиркомовцы) "молодцы" - отменили... А отвечать кто будет? Вообще-то это уголовная статья. Или в качестве стрелочника найдут какую-нибудь школьную учительницу музыки с избирательного участка, которая "рассыпала бюллетени" - сам-то крайизбирком не при делах...
        1. К-612-О Офлайн
          К-612-О Сегодня, 08:48
          -4
          А зачем людям такие кандидаты? Долг то они исполнили, а обоим гаврикам на их долг наплевать. Отмена в этом случае вполне справедлива. А под следствие надо обе стороны и их команды отправлять.
          1. Володин Офлайн
            Володин Сегодня, 08:50
            +3
            Этих "гавриков" избирком и регистрировал. Исходя из этого - других кандидатов, более честных, из всего Приморья не нашлось?
          2. Piramidon Офлайн
            Piramidon Сегодня, 09:41
            +1
            Цитата: К-612-О
            А зачем людям такие кандидаты?

            Ну так не кандидаты же подсчет голосов проводили. Изберкомы нужно перетряхивать и наблюдателей. Заодно выяснить от кого они команды получали на подтасовку результатов.
            1. Mestny Офлайн
              Mestny Сегодня, 11:09
              -4
              Во первых необходимо тщательно разобраться насколько обоснованны претензии к проведению выборов.
              Насколько велик процент подтасовок от КПРФ в смысле якобы имевших место нарушений.
        2. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 10:12
          +1
          Цитата: Володин
          А отвечать кто будет? Вообще-то это уголовная статья

          Ответит Песков- Путин за честные выборы!
      3. a.s.zzz888 Онлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:53
        +5

        К-612-О (Андрей) Сегодня, 08:39
        0
        Кто и кого кинул, если выборы не признали?

        Андрей, кинули народ те, за кого народ и голосовал... не сами же люди устраивали подтасовки фактов... а люди шли на участки, верили...
        1. К-612-О Офлайн
          К-612-О Сегодня, 09:08
          +1
          Так я об этом ниже и написал
        2. Mestny Офлайн
          Mestny Сегодня, 09:48
          +4
          В том то и дело, что не шли. Наслушались агитаторов.
          Ну вот, теперь есть возможность сходить.
          Многие не понимают простой вещи: не ходишь на выборы - даришь свой голос неизвестно кому. Голосуешь за своего кандидата/партию - сильно осложняешь мошенникам задачу подтасовки результатов.
          Ну и конечно, даёшь своему кандидату больше шансов.
          Поймите, представители КПРФ - если бы народ пришёл, ваш народ, и проголосовал - перевес был бы не пару процентов, а хотя бы 10. А это крайне затрудняет возможные подтасовки, либо делает их невозможными вообще.
          Все на выборы, короче говоря.
      4. mavrus Офлайн
        mavrus Сегодня, 09:35
        +7
        Прелестно... Это как, если бы в футболе проигрывающпя каманда, на последних минутах, грубо нарушает правила... и судьи объявляют переигровку.
        1. Mestny Офлайн
          Mestny Сегодня, 11:11
          -1
          Ну у нас как известно все поголовно разбираются в двух вещах - в футболе и в управлении страной.
          Все, поголовно, знают "как надо".
          Комментарий ваш не удивил.
      5. Victor_B Онлайн
        Victor_B Сегодня, 10:16
        -1
        Памфилова ОЧЕНЬ обиделась...
        Думаю, что отмена результатов её личная заслуга.
        Дай бог, чтобы по другим регионам ей руки не вывернули.
        Для меня единственное сомнение - это ПОЛНАЯ отмена результатов и назначение выборов с нуля, с выдвижения кандидатов.
        Проще было на этих 32 участках отменить. Но это просто признать победу коммуниста.
        На это не смогли пойти.
        Но теперь вероятность победы едросса минимальна.
      6. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 10:24
        +1
        Цитата: К-612-О
        Кто и кого кинул, если выборы не признали?

        Вообще, когда у руля ультра либералы, когда в их руках все финансы, не будет особого эффекта от того, кто возглавит тот или иной регион.. Даже если победят коммунисты, то в капиталистической системе и ограниченных финансовых ресурсах будет очень сложно, что то сделать.. Вот нужны региону деньги, а принимает решения дать\не дать ультра либерал.. конечно он перераспределит деньги так, что коммунисты ничего не получат, а получит единорос, друг и товарищ, который еще и поделится..А потом будут дружно кричать, вот коммунисты пришли и ничего хорошего из этого не вышло... По этому, конечно, нужно что бы во главе государства, стояли люди, левых идей..
    2. APIS Офлайн
      APIS Сегодня, 08:39
      +4
      Обнаглели, вот и подставились.
      Больше Элла не будет наблюдателей хвалить.
      1. a.s.zzz888 Онлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:55
        +3

        APIS (Евлампий) Сегодня, 08:39
        +1
        Обнаглели, вот и подставились.
        Больше Элла не будет наблюдателей хвалить.

        ... и если ещё учесть, что в большинстве избир.участков стояли видеокамеры - ИЗБИРАЕМЫЕ страх потеряли насовсем...
        1. Mestny Офлайн
          Mestny Сегодня, 09:53
          +1
          Наблюдатели как раз от партий избираемых кандидатов. От КПРФ в обязательном порядке.
          Если КПРФ хочет победить - тщательнее надо назначать наблюдателей.
          Но впечатление такое, что победить то как раз и не хотят. Только навредить действующей власти.
          Кстати, картина знакомая с КПРФ, уже не в первый раз.
          1. kjhg Офлайн
            kjhg Сегодня, 12:13
            0
            Что ты пишешь всякую хрень про КПРФ комментарий за комментарием? Они, наблюдатели от КПРФ, как раз и зафиксировали все те нарушения, из-за которых эти преступники во власти, организовавшие этот беспредел с фальсификациями, БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ отменить результаты голосования, так как скандал уже принял всероссийский размах. Всем известно, что за несколько дней до выборов кандидат от единороссов встречался с президентом, где Путин сказал, что не сомневается в его победе. Власть это восприняла как прямое указание сделать все, чтобы победил кандидат от партии власти. В ход была пущена вся административная машина, включая силовиков. Но народ то еще не полностью ослеп и видел весь этот беспредел. Самым наглым образом украли победу кандидата от КПРФ и теперь хотят назначить перевыборы и выдвинуть уже другого кандидата от единой россии. Мое мнение, должны сесть в тюрьму все главы ТИК, где были нарушения, кандидат от единороссов, как организатор этого беспредела, полицейские, следившие на этих участках, глава избиркома Приморья, а Памфилова должна уйти в отставку.
    3. uav80 Онлайн
      uav80 Сегодня, 09:06
      +2
      Цитата: a.s.zzz888
      и заодно кинули людей по-полной...

      Почему кинули, те кто сходил и за бабло свой голос отдал, ещё раз схолит и ещё раз бабло получит..))))

      Плюс те кто на участках и в коммисиях сидели ещё раз сходят поработают, как бы они там тоже не за бесплатно сидят, там в принците так то нормальная оплата если учесть, что всего 2 дня на это тратишь ...
      1. dvina71 Офлайн
        dvina71 Сегодня, 09:16
        +1
        Цитата: uav80
        Почему кинули, те кто сходил и за бабло свой голос отдал,

        Какое бабло? Зачем тратится когда есть влияние на изб.участке.. Большая часть людей на выборы не пришла..,а из такого количества потенциальных голосов можно набрать "необходимое " количество избирателей.
        1. Mestny Офлайн
          Mestny Сегодня, 09:57
          +3
          Верно, возможность подтасовок сильно возрастает с количеством неголосовавших вообще граждан.
          Ну вот посмотрите.
          4% с небольшим вызвали реакцию - выборы признали недействительными.
          Согласитесь, осуществить любого типа мошенничество на большую цифру гораздо менее вероятно.
          То есть - идите, проголосуйте, пусть в результате ваших усилий перевес будет например 20%.
          Уверяю вас, никакая наша действующая власть, какая бы она ни была не сможет подтасовать такой результат.
          Способны руководители КПРФ дать такую мотивацию избирателям? - безусловно, способны.
          Будут ли они это делать? - нет, не будут.
          Вывод?
      2. К-612-О Офлайн
        К-612-О Сегодня, 09:22
        0
        И какая там оплата то? Моя супруга и в комиссии сидела и наблюдателем от голоса была и независимым тоже. Что то ни разу ни черта не заплатили.
        1. Mestny Офлайн
          Mestny Сегодня, 10:07
          -1
          Оплатой работы наблюдателей занимается наниматель, в данном случае соответствующая партия или кандидат.
          Если "в комиссии сидела" - значит была членом комиссии. В этом случае платит государство, сколько то там в час. В разных регионах, и на выборах разного уровня по разному.
          Вы должны представлять, что работа это не слишком лёгкая - в день голосования больше 12 часов без перерыва, и выездное голосование, если оно есть. Плюс у членов комиссии перед выборами есть дополнительные обязанности, например доставка приглашений на выборы по адресам. Что в сельской местности иногда представляет реальную проблему.
          Ну и ответственность конечно. В случае обнаружения нарушений закона, пострадают все члены комиссии - под итоговым протоколом стоят их подписи.
          А наблюдатели от партий, особенно от КПРФ и Яблока иногда изо всех сил стараются такое нарушение придумать, именно придумать. Нередки и провокации всевозможных видов.
          Потому что по закону например достаточно 1 (одного) лишнего бюллетеня в урне для голосования, что бы признать результаты выборов на участке недействительными, а всех участников привлечь к ответственности.
          1. К-612-О Офлайн
            К-612-О Сегодня, 10:15
            0
            Ну кроме её же учительской зарплаты (была членом комиссии на последних думских выборах) ничего и не платили. Партии может своим что то и платят.
    4. Vita VKO Офлайн
      Vita VKO Сегодня, 09:12
      +1
      Андрей Тарасенко, несколько раз изменив своё мнение, в итоге заявил, что в повторных выборах губернатора Приморья участвовать «не готов»
      Ну конечно, ведь "он наверняка не знал", о вбросе бюллетеней где 100% стоят галочки за него. Интересно, а вот следователи прокуратуры окажутся тоже такими наивными.
    5. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 09:35
      +3
      Меня вот что удивило, потому что я наивный человек.
      Главный вывод:
      Вбросы возможны - значит всё что рассказывала Памфилова всего лишь красивая сказка и при этом невероятно дорогая сказка.
      Онлайн трансляции, коибы шмаибы, гас выборы - чушь собачья? Так получается?
    6. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 10:10
      +2
      Цитата: a.s.zzz888
      и заодно кинули людей по-полной...

      На мой взгляд так надо было не отменять выборы, а отдать победу коммунисту Ищенко! Это было бы честно! Он то причем? И люди причем, которые за него голосовали?
      1. К-612-О Офлайн
        К-612-О Сегодня, 10:32
        -2
        Но он то тоже подкупом и вбросами занимался. Или ему можно? Убирать надо обоих. А коммунисты бы чистки на местах провели бы, что бы не влипать с такими кандидатами, "Грудинин" ни чему не научил.
        1. Vita VKO Офлайн
          Vita VKO Сегодня, 10:46
          +3
          Цитата: К-612-О
          он то тоже подкупом и вбросами занимался

          что бы заниматься незаконными действиями во время выборов нужно иметь хороший административный ресурс, который доступен только правящей партии.
          Вспомните на выборах президента сколько грязи и компромата было вывалено СМИ на Грудинина, кандидата от КПРФ, сомнительно что редакторы и корреспонденты делали это по собственной инициативе.
          1. К-612-О Офлайн
            К-612-О Сегодня, 11:20
            0
            Когда идешь на выборы, грязь надо убирать по-максимуму. И как он земельку-то получил, сочувствующий партии блин.
  2. Навигатор 1 Офлайн
    Навигатор 1 Сегодня, 08:39
    -2
    В России все выборы надо отменять!
    1. Комментарий был удален.
      1. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 08:44
        +3
        Цитата: Навигатор 1
        В России все выборы надо отменять!


        А как в Белоруссии?
        1. Александр романов Онлайн
          Александр романов Сегодня, 08:50
          +1
          Цитата: cniza

          А как в Белоруссии?

          В Белоруссии выборы есть
          1. За Лукашенко
          2.Не против Лукашенко
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 09:08
            +13
            hi
            Цитата: Александр романов
            В Белоруссии выборы есть
            1. За Лукашенко
            2.Не против Лукашенко

            Накануне выборов был проведён соцопрос , где звучал всего один вопрос :
            - Почему вы будете голосовать за Лукашенко ?
            wink
  3. Злючный Онлайн
    Злючный Сегодня, 08:39
    +16
    Стоп .. а разве вмешательство и подлог при голосование это не уголовная статья? Забавно выходит - делают вбросы, спалились жестоко, и тут же - ой .. давайте сделаем через 3и месяца перевыборы.
    Да за 3и месяца там так мозги промоют населению, что они и за Сатану проголосуют
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:41
      -11
      Преступление ещё надо доказать. Им , что пока следствие будет идти регион без власти оставлять?
      1. Володин Офлайн
        Володин Сегодня, 08:47
        +10
        Цитата: Бультерьер
        Им , что пока следствие будет идти регион без власти оставлять?

        Странное заявление... Значит, Вы изначально делаете вывод, что следствие будет оооо-ооочень долгим. Вообще, всегда есть врио и ио на такой случай, то же региональное законодательное собрание. Или это всё-таки не власть?
        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 08:49
          -4
          Ну даже на вскидку- выявлять непосредственных участников, исполнителей. Искать деньги что за это платили. Привязать железно всех. Что не быстро это факт. Потом суд. И не один. Адвокаты, заседания... год точно
          1. Володин Офлайн
            Володин Сегодня, 09:25
            +1
            Цитата: Бультерьер
            Адвокаты, заседания... год точно


            Почти как в "Формуле любви" с ремонтом кареты. Ежели постараться, можно и за год. Только одному не справиться, тут помощник нужен, Хомо Сапиенс...
            1. Бультерьер Офлайн
              Бультерьер Сегодня, 09:30
              -3
              Просто обычная реальность. По беспределу можно быстро, по закону не получится
      2. mavrus Офлайн
        mavrus Сегодня, 09:52
        -1
        Почему без власти? Врио он так и так Врио.
    2. К-612-О Офлайн
      К-612-О Сегодня, 08:44
      -6
      Тарасенко участвовать не будет, да и нувориша "коммунистического" снимать надо. Надеюсь найдут пару сравнительно честных адекватов. (Галушко бы)
      1. Александр романов Онлайн
        Александр романов Сегодня, 08:51
        +2
        Цитата: К-612-О
        Надеюсь найдут пару сравнительно честных адеквато

        Честный политик-это из области добрый маньяк
        1. К-612-О Офлайн
          К-612-О Сегодня, 09:14
          0
          Я же сказал "сравнительно", ну средней порядочности.
          1. Александр романов Онлайн
            Александр романов Сегодня, 09:17
            -3
            Цитата: К-612-О
            0
            Я же сказал "сравнительно", ну средней порядочности.

            Не сидевших ,что ли
      2. mavrus Офлайн
        mavrus Сегодня, 09:57
        +3
        Ну вот уже и нувориш...
        Тарасенко вроде бы сначала отказался, но потом якобы согласился. Но не в этом суть, в обойме ЕР найдут следующего, и на этот раз уже "вбросят" по умному... Уже в первом туре.
        1. К-612-О Офлайн
          К-612-О Сегодня, 10:11
          0
          Биография у него интересная, да и далеко не пролетарий и не бедный.
    3. Дирижер Офлайн
      Дирижер Сегодня, 08:54
      +1
      Коап об этом говорит
    4. a.s.zzz888 Онлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 08:58
      +1
      Злючный Сегодня, 08:39
      +4
      Стоп .. а разве вмешательство и подлог при голосование это не уголовная статья?

      ... потому-то факты московской комиссией, и будут переданы в следственные органы...
    5. Mestny Офлайн
      Mestny Сегодня, 10:17
      +1
      Это не "ой". Это по закону так положено, делать повторные выборы.
  4. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 08:40
    +6
    Цитата: Злючный
    и тут же - ой .. давайте сделаем через 3и месяца перевыборы.
    Да за 3и месяца там так мозги промоют населению, что они и за Сатану проголосуют

    ----------------------
    Ворье оно во всем ворье. Когда вбросы не проканали, решили тупо украсть победу.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:43
      -5
      А второй кандидат белый и пушистый?)))
      1. Александр романов Онлайн
        Александр романов Сегодня, 08:51
        -4
        Цитата: Бультерьер
        +1
        А второй кандидат белый и пушистый?))

        Такой же,как и первый
      2. mavrus Офлайн
        mavrus Сегодня, 10:01
        +1
        В политике белых и пушистых не бывает... А в данном случае, есть преступление предусмотренное УК РФ...
  5. БorisovичЪ Онлайн
    БorisovичЪ Сегодня, 08:43
    +2
    Цитата: Навигатор 1
    В России все выборы надо отменять!

    А почему?
    1. Mestny Офлайн
      Mestny Сегодня, 10:18
      +1
      Так в интернете написано. А значит правда. Этож всем известно.
  6. Zubr Офлайн
    Zubr Сегодня, 08:44
    +10
    Ранее стало известно, что Андрей Тарасенко, несколько раз изменив своё мнение, в итоге заявил, что в повторных выборах губернатора Приморья участвовать «не готов».


    Конечно не готов, и даже ясно почему. В связи с беспределом на избирательных участках причём от правящей партии, третий тур им точно выйдет в ноль. Но вот вопрос в другом. Если он отказывается от 3-го тура, его нет смысла проводить. А значит очередной будет от ЕР назначен президентом. А это говорит о том, что шайка воров опять у власти. Откровенно говоря, очередное оболванивание народа.
    1. Mestny Офлайн
      Mestny Сегодня, 10:24
      -3
      Так кто народ то оболванил? Неужели опять власть?
      Тарасенко от ЕР не желает участвовать, Ищенко от КПРФ остался.
      НО!
      Кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет обжаловать решение крайизбиркома об отмене выборов.
      "Я лично подал уже несколько исковых заявлений в суд по Уссурийску. Сейчас готовятся исковые заявления по городам Артем, Уссурийск, Владивосток. А также иск на отмену сегодняшнего решения", — сказал он.
      РИА Новости https://ria.ru/politics/20180920/1528955666.html

      Честно говоря - полный ступор.
      Вы же этого и хотели, отмены результатов нечестных выборов, товарищи из КПРФ, не так ли?
      А "ларчик просто открывался".
      Задача КПРФ видимо не победа, и тем более не участие.
      Задача - максимально возможно понизить легитимность власти ЛЮБЫМ ДОСТУПНЫМ СПОСОБОМ. Принцип - что бы власть ни делала - всё равно плохо, мы не согласны.
      Ну то есть ровно тоже самое, что усиленно делают наши западные "партнёры".
      Ещё раз убеждаемся в трогательном единстве запада, наших коммунистов и либералов раскачать таки сооружение под названием Россия.
      Дружно качают.
      1. К-612-О Офлайн
        К-612-О Сегодня, 10:37
        -1
        Вот какой красавчег))) Баба-яга против))). Он чего хочет то? С его нарушениями ведь тоже разбираться будут. Ушел бы тихо, не позорился. Или в кпрф в Приморье больше людей нет, по-адекватнее что-ли?
      2. Александр романов Онлайн
        Александр романов Сегодня, 10:41
        -4
        Цитата: Mestny
        Кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет обжаловать решение крайизбиркома об отмене выборов.

        Ахахаха,вот ща большевички то и охренеют wassat Он не хочет побеждать,придется же работать laughing
  7. Peter Smith Офлайн
    Peter Smith Сегодня, 08:45
    +8
    Их наверное история смерти Чаушеску ничему не научила. Тоже все "радел" за свою страну, а на самом деле набивал карманы.
    Во время его правления румыны смотрели телевизор не более двух-трех часов в день, получали еду по карточкам и ходили в пустые магазины, каждый из которых украшал портрет вождя. Пока граждане страны затягивали пояса, Чаушеску мылся в золотой ванне, а его пес разъезжал по Бухаресту в сопровождении кортежа.

    Напоминает сегодняшнюю ситуацию с ясноликим и его друзьями. Выборы показали что даже принужденные голосовать "за" учителки не могут их оставить у власти.
    1. Karenius Онлайн
      Karenius Сегодня, 09:05
      -1
      Уважаемый, вы мне напомнили про нашу "республику" в конце 80-ых.. Когда началось протестное движение, здешний председатель советов как-то возмущался:"мне грозят, что буду удостоен участи Чаушеску." Я про себя ещё подумал, как он оторван от реалий и ничего не видит вокруг... Но, к его радости, он отделался лёгким испугом - его всего лишь повалили и били по голове...
      А ранее он думал, что живём при коммунизме :) кореш мой рассказывал, что хмырь этот как-то раз звонил ему и спрашивал, почему не выделили квартиру человеку, которому полагалось по закону? Кореш смеялся, рассказывая:"... Он никак не понимал, что существуют списки очередности для тех, кому полагается выделить квартиру."
    2. Перейра Офлайн
      Перейра Сегодня, 09:22
      +6
      Супротив наших Абрамовичей, Чаушеску был весьма скромен. Кстати, счета Чаушеску за границей нашли? А то я не в курсе.
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 09:25
        -4
        Абрамович просто богатый человек. Сравнивать этих людей большая глупость
        1. Перейра Офлайн
          Перейра Сегодня, 09:29
          +3
          Да, да. Олигархов у нас нет. Есть простые социально ориентированные бизнесмены.
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 09:31
            -3
            Ну вы можете сейчас например сказать какую партию финансирует Абрамович? Как он влияет на правительство страны?
          2. Комментарий был удален.
      2. Karenius Онлайн
        Karenius Сегодня, 09:27
        +2
        Цитата: Перейра
        Кстати, счета Чаушеску за границей нашли?

        Да запросто могли и "найти"... Ничего не стоило организовать фиктивный "счёт Чаушеску" и оттуда уже как-бы печеньки дарить...
      3. mavrus Офлайн
        mavrus Сегодня, 10:07
        +3
        Насколько я помню, румыны ему в вину поставили, что у него в комнате в люстре было больше десяти лампочек (!!!), вот такой нескромный был товарищ.
  8. ДЕДПИХТО Онлайн
    ДЕДПИХТО Сегодня, 08:46
    +12
    А чего умалчиваем про виновников нарушений? Чьи мухлевали???
    Паноптикум едросовский,специально замутили нарушения для последующей отмены итогов выборов,когда поняли что Тарасенко уже никак не сможет догнать Ищенко. Результат-не битьем,так катаньем отобрали победу у КПРФ. am
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 08:53
      -7
      Да хватит этих партийных разборок!!! Людей надо оценивать, их работу. А не то в какой они партии состоят. Если человек правильный вообще по барабану в какой партии
      1. Цой Офлайн
        Цой Сегодня, 09:54
        +4
        Да хватит этих партийных разборок!!! Людей надо оценивать, их работу. А не то в какой они партии состоят. Если человек правильный вообще по барабану в какой партии


        Давайте. Кто принимал законы о повышении пенсионного возраста, НДС, акцизов, ЖКХ, закон Яровой при полном большинстве в Думе?

        Зайдем с другой стороны. Назовите хоть одного приличного единоросса. Мне почему-то только Толстой, Мизуллина, Володин на ум приходит. Даже президент уже не в этой партии, но у меня в городе баннеры висели "Партия Президента". Может они это имели в виду:

        1. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 09:56
          -2
          Что давайте? Выбирать кто хороший кто плохой? Я понятия не имею кто там где . Мне это все равно. Я сужу местную власть по поступкам. А дума вообще мне до елки)
        2. К-612-О Офлайн
          К-612-О Сегодня, 10:02
          -2
          А закон Яровой вам чем помешал? А президент ни в одной партии кроме кпсс не состоял.
    2. К-612-О Офлайн
      К-612-О Сегодня, 09:11
      -2
      А подкуп и вбросы Ищенко не при делах? Так надо было?
      1. Mestny Офлайн
        Mestny Сегодня, 10:34
        -1
        Ну разумеется!
        Потому что КПРФ борется за справедливость против жуликов и воров.
        Вы же понимаете, что обман, подкуп, вбросы и прочее за справедливость это хорошо и полезно.
        А если к власти придут - начнутся чистки, люстрации так сказать. И это тоже будет за справедливость, а значит хорошо.
        В этом и есть суть любой власти - пробились к кормушке, начинай отстреливать остальных, пока силы есть.
  9. spektr9 Онлайн
    spektr9 Сегодня, 08:49
    +1
    При этом данные оказались таковы, что на целом ряде участков за единороса проголосовали все 100% избирателей.
    Ладошками ног, ну вот волшебные у нас выборы laughing
  10. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 08:49
    +1
    Все избиркомы разгонять, а новых членов избиркомов выбирать как суд присяжных.
    1. Корсар0304 Онлайн
      Корсар0304 Сегодня, 09:00
      +2
      Цитата: 3vs
      Все избиркомы разгонять, а новых членов избиркомов выбирать как суд присяжных.


      Бесполезняк. Каждый присяжный где-то работает, чем-то занимается и пока суть да дело найдут рычаги давления.
      1. Правда Офлайн
        Правда Сегодня, 09:14
        0
        Голосование должно быть открытым. Что бы каждый мог потом посмотреть за кого засчитан его голос.
        1. К-612-О Офлайн
          К-612-О Сегодня, 09:30
          +1
          Уже было, но тогда голосовали единогласно
        2. Mestny Офлайн
          Mestny Сегодня, 10:37
          -1
          Открытое голосование - отличный способ контроля и давления на избирателя. Вот там подкупы уже вполне реальны. Получил, проголосовал, проверили, свободен.
          А сейчас только косвенно можно пробовать "давить".
          А при нынешней системе - поди проверь. ты ему денег дал, он тебе отчитался, что проголосовал правильно. Узнай, попробуй.
      2. 3vs Офлайн
        3vs Сегодня, 09:25
        +1
        Ежели так рассуждать, можно вообще выборы отменить и согласиться с восстановлением монархии и сословий.
        Чего париться и деньги на выборы целее будут, смотришь, пенсионерам чего-то подкинут.
        Графф Шувалофф себе деревеньку крепостных прикупит...
        1. Mestny Офлайн
          Mestny Сегодня, 10:43
          -1
          Да зачем именно граф. Это несколько архаично.
          Пример из недавнего прошлого, самый безобидный.
          Вот например крупный учёный. Или партийный работник. Всё делают для своей социалистической страны, сил не жалеют. Нужно им помогать? Нужно, Мы же всем народом, вместе строим коммунизм. Ну а раз нужно, стало быть пусть у них будут и домработницы, и водители, и садовники-дворники.
          Да и в магазин им ходить некогда - надо помочь, на дом доставить, или курьера какого послать из дворов...прости, из сотрудников.
          И что характерно - без князьёв и графьёв. Всё строго по справедливости, во имя светлого будущего, равноправия, человек-человеку и так далее.
  11. Peter Smith Офлайн
    Peter Smith Сегодня, 08:54
    +6
    Цитата: Бультерьер
    Ну платить за Крым мы все согласились, чего теперь страдать то?

    Не обобщайте. Никто не проводил референдум в России о присоединении Крыма.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 09:33
      -1
      Ну вы против, имеете право. Я лично нет.
      1. Peter Smith Офлайн
        Peter Smith Сегодня, 11:55
        0
        Да и не против я. Не надо радикализации. Я бы воздержался. Надо было его (Крым )делать союзным государством. Без вхождения в состав РФ. А лет через 20- 30 присоединить.
  12. eleronn Офлайн
    eleronn Сегодня, 09:02
    +2
    Кто виновен в нарушениях? Уголовное дело завели по факту подтасовок?
    1. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 09:05
      +2
      Цитата: eleronn
      Уголовное дело завели по факту подтасовок?

      Кучу заявлений в полицию подали.Сейчас там глава избкомиссии ,упрашивает кандидатов забрать заявы,что то про совесть поет
      1. Mestny Офлайн
        Mestny Сегодня, 10:45
        -1
        Уголовное дело никому не хочется, понятно.
        Ну тут и самим надо было думать - если кончено эти нарушения действительно имели место, а не просто выдуманы представителями КПРФ.
  13. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 09:04
    +7
    Цитата: Бультерьер
    А второй кандидат белый и пушистый?)))

    ---------------------------
    Мы о процедуре голосования или о персоналиях кандидатов?
    1. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 09:13
      -2
      Цитата: Altona
      Мы о процедуре голосования или о персоналиях кандидатов?

      А почему бы не поговорить о ЧЛЕНАХ в кандидаты. Один вор кидает на выборах другого вора,а на саитах рубилово идет.
  14. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:14
    +6
    Из-за пещерной глупости приморского избиркома (на некоторых участках 100% проголосовало...) создали ситуацию подрывающую доверие к власти. Интересно, применят статью УК о фальсификации выборов?
    1. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 09:18
      -3
      Цитата: rotmistr60
      0
      Из-за пещерной глупости приморского избиркома (на некоторых участках 100% проголосовало..

      Это пищерная тупость! 100% проголосовало на судах ,так команды по 11 -20 человек. Ничего в этом нет,хотя для тех кто в танке соидет
      1. Mestny Офлайн
        Mestny Сегодня, 10:49
        0
        Да, верно. Есть такие участки с крайне небольшим количеством избирателей. Например совсем небольшие деревни. Там как правило голосование выездное. И если списки избирателей составлены верно, то есть в них нет тех, кто не способен принять участие в голосовании - явка может быть 100%. В каждый дом заедет выездная сессия УИК - с документами, наблюдателями, ящиком для голосования. Тем более что домов этих может быть например всего 20.
  15. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 09:18
    +5
    Цитата: Александр романов
    Когда вводили санкции,вы же все писали- Ничего ,мы и колбасой с черным хлебом перебьемся .Если надо затянем пояса. А ща что,жрать захотелось?

    ----------------------
    Саша, у меня что до санкций, что после, рацион один и тот же практически. Ничего не поменялось. Утром каша или творог, днем супчик или картошка с котлетой. Вечером что придется, иногда плюс 50 грамм. Вот чё там затягивать? laughing laughing
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 09:34
      0
      А компот?)))
    2. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 09:34
      -1
      Цитата: Altona
      . Вот чё там затягивать?

      Так тут намедни писали некоторые из городу Хабаровска,что там полно нищих ,которые милостыню просят. Предложил им вместе прокатится и наити их.Хотел пожертвовать по доброте душевной. Ни один не согласился.

      Дней 4-5 назад,на остановки бабушка стояла,мы тормознули друга ждали.Подошла ,сказала денег нет на автобус,попросила подвезти.Но так ,как нам не по пути,вежливо отказали,дав денег на автобус. Мелочи не было,потому бабуля получила стольник. Божий одуванчик оказалась не лохом,достала из сумочки мобилу,вызвала такси и умотала куда ей там надо было.Я лох или оа бедная,даже не знаю
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 09:43
        -2
        Каких нищих?))) я бомжей даже видел черт знает когда. На Пушкина дедушка сидит милостыню просит . Рядом с рынком, да. Бабулька там ещё была. Жил там раньше, видел. Но это давно было
        1. Александр романов Онлайн
          Александр романов Сегодня, 09:50
          -1
          Цитата: Бультерьер
          0
          Каких нищих?)))

          Не знаю,меня постоянно кто то тут убеждает,что их везде полно. Предлагаю вместе проехать и посмотреть на нищих . Ну там ,селфи,автограф,может пару вопросов задать-что и как..Самому интересно на них глянуть.Не хотят они со мной ехать
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 09:58
            -2
            Так где они в Ха сидят то по их мнению? На красной линии? На 5 площадке? На Сплаве?)
            1. Александр романов Онлайн
              Александр романов Сегодня, 10:06
              -1
              Цитата: Бультерьер
              0
              Так где они в Ха сидят то по их мнению? На красной линии? На 5 площадке? На Сплаве?)

              А хрен его знает,мы по центру прокатились,до ЖД больницы,в Южный заскочили ,потом опять в знаменитый ларек в центре,где Бртучи продают ,похавали и обратно ,через ваши невозможные пробки.Видел одного одноногого ,на вид любит пить. Бабушек и нищих не встречал
      2. stalkerwalker Офлайн
        stalkerwalker Сегодня, 09:56
        +3
        Цитата: Александр романов
        Подошла ,сказала денег нет на автобус,попросила подвезти

        Видел в Москве у Павелецкого вокзала чистеньких студенточек, просящих денежку, что б домой уехать...
        Как потом выяснилось - это новый вид заработка. Бабушки не вызывают такого сочувствия, как "бедные и голодные студентки".
        Цитата: Александр романов
        Я лох или оа бедная,даже не знаю

        Саша... Это мы лохи. Я скорее сдохну, чем пойду милостыню просить.
        Но уже выросло поколение профессиональных попрошаек, которые работать не хотят.
  16. АлеБорС Офлайн
    АлеБорС Сегодня, 09:19
    +2
    Нормально. Новости из серпентария... Одни не смогли съесть других. Вот только по шипят и договорятся меж собой. А мы будем дальше держаться.... За что только, ДАМ не сообщил..
  17. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 09:31
    +1
    стоп стоп....а какие именно нарушения выявлены...если карусель то почему нет уголовного дела? или агитация...где наказанные ответственные или пойманые за руку ?
    1. Mestny Офлайн
      Mestny Сегодня, 10:55
      -1
      Будет вам уголовное дело. Если конечно обвинения обоснованны, хоть как то. Понятно, что будут и свидетели, и виноватые.
  18. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 09:36
    +2
    Первая ласточка! Народ может побеждать, если это народ, а не население!
    1. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 09:52
      -2
      Цитата: NordUral
      Народ может побеждать,

      Не народ,а закон.
      А твои народ в колличестве 100 человек пришел к администрации во Владе. Человек 70 из них удальцовцы. Человек 30 от КПРФ. Хотя проигравший обещал минимум 40 000 привести.
      Вывод-народ у нас не настолько тут,что бы беспредел устраивать.Люди начали верить в закон и закон их не разочаровал!
      1. DVTamga Онлайн
        DVTamga Сегодня, 11:18
        0
        Люди в закон не верят. Так исторически в Приморье сложилось. И основания к тому есть.
      2. Banshee Онлайн
        Banshee Сегодня, 12:27
        0
        Цитата: Александр романов
        Люди начали верить в закон и закон их не разочаровал!


        Насмешил... Аж слеза навернулась. Коммунистов в топку истории, да, Саш?
  19. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 09:49
    +1
    Цитата: Бультерьер
    А компот?)))

    ---------------------
    Ну само собой, на третье-чай, кофе, компот, кисель, какава с молоком. laughing
  20. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 09:51
    +3
    Цитата: Александр романов
    Так тут намедни писали некоторые из городу Хабаровска,что там полно нищих

    --------------------------
    У нас на помойках многие копаются, в основном пенсионеры. Я уж не знаю из каких соображений, из старческого маразма или нужды великой. Поэтому вещи на выброс стараюсь просто аккуратно повесить на ограждение, чтобы забрали, если нужно. А мебель старую тоже не крушить, а просто оставить.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 09:59
      +1
      Это нормальный сейчас подход. Целые хорошие вещи ставить в сторонке. Могут пригодиться. Я старую мебель выбрасывал, исчезла за час)))
    2. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 10:00
      0
      Цитата: Altona
      У нас на помойках многие копаются, в основном пенсионеры

      Сделай фото на посмотреть
  21. Химдым Офлайн
    Химдым Сегодня, 09:57
    +3
    Я пока не очень понимаю, как такое возможно. во-первых количество бюллетеней на каждом УИК известно строго. Во-вторых все неиспользованные бюллетени просто гасятся. если суммы не получается, протокол в ТИК не принимается. Для замены бюллетеней на "нужные" нужно вскрыть КОИБ, что черта с два удастся, как и нарушить пломбу урны при наблюдателях и видеофиксации. вот тут и еще вопрос появляется: а с чьего ведома и откуда на УИК появляется "неучтенка"?
    Как еще можно обойти ГАС?
    Как чисто технически можно заменить бюллетени? как при наблюдателях можно вбросить "за мертвых душ", тем более что члены комиссии, как и наблюдатели ведут учет числа проголосовавших, опять же, если не бьет цифра - повод сигнализировать. ну и про камеры уже говорилось.
    короче, полюбому виновными будут председатели УИК, хотя стоило бы копать поглубже.
    P.S. зампред УИК 2004, 2008 гг.
    1. fan_ Офлайн
      fan_ Сегодня, 10:23
      +2
      Ваша наивность просто поражает, читайте.... учитесь у Едра как надо делать..http://www.pkokprf.ru/news/view/31613.
    2. Прим2 Онлайн
      Прим2 Сегодня, 11:25
      +1
      По крайней мере в Уссурийске несколько избирательных участков были под управлением членов едресни.Как и что там делалось это вопрос к ним.
  22. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 10:04
    +2
    Цитата: Александр романов
    Сделай фото на посмотреть

    ------------------------
    Сделаю, хоть я и должен уважать их право на приватность своей личности. laughing
    1. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 10:18
      -2
      Цитата: Altona
      Сделаю

      Только не у магазина,где выкидывают просрочку
  23. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 10:17
    -1
    Памфилова ОЧЕНЬ обиделась...
    Думаю, что отмена результатов её личная заслуга.
    Дай бог, чтобы по другим регионам ей руки не вывернули.
    Для меня единственное сомнение - это ПОЛНАЯ отмена результатов и назначение выборов с нуля, с выдвижения кандидатов.
    Проще было на этих 32 участках отменить. Но это просто признать победу коммуниста.
    На это не смогли пойти.
    Но теперь вероятность победы едросса минимальна.
    1. Прим2 Онлайн
      Прим2 Сегодня, 11:17
      0
      Это заслуга нашего президента когда он понял в какую историю его вляпал кандидат его любимой партии Тарасенко то решил отыграть в зад laughing
      1. Victor_B Онлайн
        Victor_B Сегодня, 12:10
        +1
        Это заслуга нашего президента когда он понял в какую историю его вляпал кандидат его любимой партии Тарасенко то решил отыграть в зад
        Даже если лично перстом взмахнул, то прецедент создал - мама не горюй!
        Через неделю еще 3 субъекта голосуют.
        Народ в избиркомах может и того... Кому под статью хочется?
        А Памфилова грозится уголовкой (до 4-х лет). И обещает показательную порку!
    2. DVTamga Онлайн
      DVTamga Сегодня, 11:29
      0
      Памфиловой эти выборы до лампочки. Вот ее озарения: «Это очень маленькие участки, это суда, это голосование судоходное. Там коллективы — 11 человек, 13, 14, не более 29 человек. Все, кто находится на судне в море, пришли проголосовали, потом эти данные собирались. Здесь никаких фальсификаций мы не обнаружили». Это она если че, про Уссурийск. Известный портовый город, ворота пяти океанов. Абсолютно пустая голова. Отчасти правильно утверждение про то, что голосовали не за коммунистов, а против едра. Равно как и против этого мутного карасика-тарасика с полностью выдуманной биографией и очень крепким лбом. Короче, весьма дельная и удобная фигура для власти это карасик должен был быть. Ну не срослось. Выборы власть, в лице местных выкормышей про...ла. И что? Думаете победа будет у оппонента? Хрен там. Так не доставайся же ты никому! В смысле власть. Пока три месяца будет карасик исполнять, а там.... если надо снова отменят. Желания и выбор народы должны ВСЕГДА совпадать с действиями властей. Иначе бардак и коррупция!)
      1. Victor_B Онлайн
        Victor_B Сегодня, 11:57
        0
        Вот ее озарения: «Это очень маленькие участки, это суда, это голосование судоходное. Там коллективы — 11 человек, 13, 14, не более 29 человек.
        А вот - хренушки!
        Это Советский район г. Владивостока. Самый большой. И плюс 2 города Артем и Уссурийск. Тоже не маленькие.
        И этих голосов как раз и хватает, чтобы чашу склонить.
        Они ноздря в ноздрю идут.
        У Соловьева Памфилова подробно все разложила.
        1. DVTamga Онлайн
          DVTamga Сегодня, 12:11
          0
          Вы о чем? Если памфилова и может что разложить, то это пасьянс. Человек живет в другой реальности, какой Артем, какой Уссурийск? У этой тетки они все на шхунах моря бороздят. А вот как раз местный житель, и всю эту хрень наблюдаю.
  24. трофим Офлайн
    трофим Сегодня, 10:24
    +2
    Не удивлен, заслужили. А едроснюка похоже слили с целью скрыть масштабы подтасовок. Было бы очень любопытно посмотреть на его результат при проведении повторных выборов. Кому то из местного оргядра башку то открутят, нечего расслабляться и доводить ситуацию до второго тура. Только уверенная победа с результатом 70% и более! Партия президента однако, это вам не козявок на рабочем месте трескать.
  25. Теренин Онлайн
    Теренин Сегодня, 10:25
    0
    Во-первых, по нарушениям закона "О выборах" должны быть возбуждены уголовные дела, расследованы и направлены в суды.
    Во-вторых, да хоть инопланетянина выбери губернатором он мало, что изменит попав в действующую систему правоотношений (федер.центр-регионы-органы местного самоуправления...). Надо переписывать "правила игры", иначе получится, что все играют в "дурака", а новый губер. будет играть в "козла". Чем это заканчивается, мы знаем.
    1. pafegosoff Офлайн
      pafegosoff Сегодня, 10:58
      0
      наш комик Евдокимов...
  26. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 10:57
    0
    Шо? Едросы возмутились?
    1. Александр романов Онлайн
      Александр романов Сегодня, 11:13
      -2
      Цитата: pafegosoff
      0
      Шо? Едросы возмутились?

      Нет,как раз КПРФ,требуют через суд,отменить решение о том,что результаты второго тура недеиствительны
  27. ashnajder Офлайн
    ashnajder Сегодня, 10:59
    0
    царь Володя и Ко не одобрили?))))) результатов?
  28. 16112014nk Офлайн
    16112014nk Сегодня, 11:09
    +1
    Цитата: SSR
    Возьмём Сочи, вы знаете что там на маршрутах, водители автобусов не выдают билеты

    Месяц назад был во Ржеве. Там водители автобусов не то что не дают билеты, там их похоже не существует в природе. Куда идёт выручка и сколько - большой вопрос.
    1. bk316 Онлайн
      bk316 Сегодня, 12:10
      0
      Месяц назад был во Ржеве.

      Я там раз в неделю бываю. А там что автобусы есть? Шутка.
      Нет там билетов, Вы правы. Все на доверии водителю.
      Там вообще с бюджетом дела чудные творятся, например история про мост на котором асфальт больше года не держится, что ни делай.
  29. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Егорчик Офлайн
        Егорчик Сегодня, 12:08
        0
        Человек НОДовец глупее он уже не станет, просто некуда.
  30. bk316 Онлайн
    bk316 Сегодня, 11:11
    -4
    3 дня назад здесь борцы с режЫмом так ярко с огоньком проклинали ВВП, Голикову и вообще власть что даже я старый д у р а к повелся и поддержал recourse А сегодня они жалко блеют о юридических последствиях и недостатках каиб. Скучно девочки.
    ВВП опять гениальную двухходовочку разыграл: теперь любой не больной на голову избиратель скажет, ну если при разнице в 4% отменили, то уж 20% никакие махинации не дадут. То что это НЕ СОВСЕМ ТАК неважно, важен PR.
    А как ЗЮ то подыграл власти(учитесь у вождя КПРФщики): по первому каналу во всеуслышанье "я поговорил с Голиковой, я свяжусь с президентом!" Связался? Связался! Помогло? Помогло! Теперь все знают у нас центральная власть непорочна, а чтобы до нее достучаться нужен товарищ Зюганов.
    А знаете что будет вишенкой на торте - Судебный процесс, и найдут двух лохов от одного штаба и от другого. И засудят обоих. А знаете что будет перчинкой на вишенке - Едросу дадут условно, а коммуняке по полной. Ну чтоб вообще все всем было ясно.
    А еще кто-то говорит, что у нас власть неповоротливая. Наглосаксы учились электоратом управлять столетиями, а наши за 10 лет науку освоили.

    А самое обидное, сам себе сколько раз говорил, ну нету никакой демократии ни в РФ ни в Мире и опять повелся.....
    1. Товарищ Берия Офлайн
      Товарищ Берия Сегодня, 12:13
      0
      А Голикова здесь с какого краю?
  31. Qwertyarion Офлайн
    Qwertyarion Сегодня, 11:14
    +1
    Товарищи из центра проведут разбор результатов топорной работы штаба Андрея Тарасенко (из ЕР) и на третьем туре выборов ошибки не допустят, иначе никак нельзя!
    Не надо забывать, что КПРФ они тоже товарищи и с товарищами из самого центра тоже общаются, ну чай иногда пьют за одним столом или ещё чего.
  32. Прим2 Онлайн
    Прим2 Сегодня, 11:14
    +1
    В статье не точность разрыв был почти семь процентов в пользу кандидата КПРФ и было обработано на тот момент 95% бюллетеней и вдруг с каких то 5% такой перевес в пользу кандидата от едресни Тарасенко который не погнушался даже тем что во время голосования средь бела дня агитировал за свою партию с местного ТВ канала ОТВ.Оранизаторы подлога и переписки бюллетеней Тарасенко и его партия не верьте что якобы коммунист Ищенко там что то подстроил!
  33. Злючный Онлайн
    Злючный Сегодня, 11:26
    +2
    Давайте побуду Вангой. Будет следующие через 3и месяца:

    - Нынешний единирос на сл.выборы не пойдет;
    - На его место выдвинут другого, и будут промывать мозги все это время (как в Кемеровской области делали, после того, как убрали с поста местного дракулу после пожара);
    - КПРФ или сделает самоотвод (типа не хотим мы идти на 2е выборы, признайте первые), или особо в борьбу вступать не будут;
    - не кого не посадят, от силы условка, и то мало вероятно, уволят пару чиновников и все дела
    1. Егорчик Офлайн
      Егорчик Сегодня, 12:05
      +2
      Все так, даже если КПРФ кого то выставит то следующие выборы подтасуют более грамотно, не в последний момент как эти, так чтоб комар носу не подточил и все равно продавят единороса, власть просто обнаглела от безнаказанности.
  34. Shkiper Офлайн
    Shkiper Сегодня, 11:56
    -1
    Тарасенко можно поставить респект, значит еще есть честь офицера, которая не позволила участвовать дальше в этом балагане. Да и в Кремле мелькнул лучик разума, не стали доводить народ до кипения. Коммуняке то же должное отдать надо, в отличие от ЛДПР (Хабаровский край) за должность не продался. Теперь поживем увидим.
    1. DVTamga Онлайн
      DVTamga Сегодня, 12:15
      0
      Чего? Честь офицера? Вы бухаете что-ли? Да на нем клеймо поставить негде! В Приморье будет править губернатор, который устроит Москву. Никаких выскочек тут не будет. Слишком многое поставлено на карту, поэтому будет как скажет Москва.
  35. Товарищ Берия Офлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 12:10
    0
    Впервые в России. Отменены итоги выборов губернатора Приморского края


    Следующим логическим шагом должна быть посадка всех причастных, невзирая на звания и заслуги.
    Будет? Вопрос риторический.