Впервые в России. Отменены итоги выборов губернатора Приморского края

Итоги выборов невозможно признать достоверными. Краевая избирательная комиссия учитывает, что существенные нарушения голосования могут служить основанием для признания выборов незаконными. На основании изложенного предлагаю принять следующее решение: признать итоги выборов недействительными.

Краевой избирком Приморья отменил результаты выборов в регионе. Напомним, что скандал разгорелся после объявления результатов голосования. Если после обработки 96-ти с лишним процентов бюллетеней лидерство удерживал за собой кандидат на пост губернатора от КПРФ с отрывом более 3,5%, то в последний момент победителем был объявлен кандидат от «Единой России». При этом данные оказались таковы, что на целом ряде участков за единороса проголосовали все 100% избирателей.Результаты (объявленные краевым избиркомом) Андрея Тарасенко («ЕР») – 49,55%, Андрея Ищенко (КПРФ) – 48,06%.В Приморье выехала комиссия ЦИК, и через некоторое время председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала краевой избирком результаты второго тура выборов отменить в связи с многочисленными фактами нарушений.Из сообщения председателя Крайизбиркома Приморья, которое приводит «Интерфакс» За отмену проголосовали 12 членов избиркома Приморского края из 13. Один высказался против.Отмена итогов выборов в России произошла впервые.Ранее стало известно, что Андрей Тарасенко, несколько раз изменив своё мнение, в итоге заявил, что в повторных выборах губернатора Приморья участвовать «не готов».